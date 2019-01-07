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07.01.2019 08:57  Сформирована ветка ядра Linux 5.0

Линус Торвальдс посчитал нецелесообразным продолжать наращивание номеров в ветке 4.x и представил первый кандидат в релизы новой ветки 5.0, в рамках которой будут формироваться выпуски ядра Linux в последующие 3-4 года. Хорошим поводом для создания новой ветки было преодоление рубежа в 6 млн git-объектов, но Линус принципиально решил не привязываться к нумерологическим событиям.

Напомним, что смена первого номера в версии ядра является формальным шагом, не связанным с внедрением каких-то революционных и особенных изменений, а лишь снимающих дискомфорт из-за накопления большого числа выпусков в серии. Версии 3.x и 4.x были сформированы из эстетических соображений. Например, переход к версиям 3.x был осуществлён в 2011 году, когда в ветке 2.6.x накопилось 39 релизов, а ветка 4.x была создана в 2015 году после подготовки 20 выпусков 3.x. При этом смена версий 3.x и 4.x хорошо коррелировала с числом git-объектов в репозитории - ядро 3.0 было выпущено, когда в репозитории находилось примерно 2 млн объектов, а ядро 4.0 - 4 млн объектов. Выпуск 5.0 разрывает данную логическую цепочку, так как в настоящее время репозиторий включает примерно 6.5 млн git-объектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2019/1/6...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.20
  3. OpenNews: Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux
  4. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32
  5. OpenNews: Линус Торвальдс наметил критерии выпуска ядра Linux 5.0
  6. OpenNews: Ядро Linux достигло 6 млн git-объектов, что могло бы стать хорошим поводом для выпуска 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, Аноним (1), 09:04, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Решили ломать стереотипы и дальше? Исторически давно сложилось, что мажорная часть версии меняется при значительных изменения в продукте. А тут просто так захотелось?
     
     
  • 2.2, Фиш (?), 09:14, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Напомним, что смена первого номера в версии ядра является формальным шагом, не связанным с внедрением каких-то революционных и особенных изменений, а лишь снимающих дискомфорт из-за накопления большого числа выпусков в серии. версии 3.x и 4.x были сформированы из эстетических соображений
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:19, 07/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    В ядре в каждой версии вносятся значительные изменения Хотите, чтобы было как в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, asd (??), 10:10, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хотите, чтобы было как в Firfox/Chromium/Systemd?

    Такими темпами скоро так и будет, ядро Linux 205.0 -_-"

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 12:13, 07/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Каждые 3 года примерно поднятие первой циферки Через 2769 году после релиза Lin... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.15, пох (?), 10:34, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В ядре в каждой версии вносятся значительные изменения.

    перечислите первые пять между 4.20 и 4.21, не подглядывая в changelog.

    если не можете - то хотя бы перестаньте прилюдно нести чепуху.

    объем мусорного кода и "число объектов в git", если вы еще не поняли, не имеет прямого отношения к "значительности изменений".

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 12:54, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    BtrFS научили поддерживать файлы подкачки. :)
     
  • 2.8, nevfr (?), 10:03, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    исторически так сложилось что более удобные схемы заменяют менее удобные. и эта схема более удобна.
     
  • 2.16, Охохонюшкин (?), 10:34, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Линус умница и молодец — как желает, так пусть и нумерует.
    Дай Бог ему здоровья!
     
     
  • 3.27, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:49, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Лизок засчитан. Интересно, хоть какая-то награда за это тебе даётся, или из энтузиастских побуждений?
     
     
  • 4.37, Николай Комарчук (?), 12:27, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он бог линукса, а тебя даже никто не любит!
     
  • 2.21, Anon999 (ok), 11:13, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ребята, почему бы просто не нумеровать релизы, где первое число - год, а второе - номер месяца, как это есть в нами любимой десяточке? Ведь давно понятно, что текущая нумерация не подходит для ядра.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:48, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что так неудобно.
     
  • 2.33, КО (?), 12:14, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А тут просто так захотелось?

    Вот в сочельник самый в ночь...

     
  • 1.3, Gentoo Dev (?), 09:18, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В чем неудобство нумерования версий при незначительных текущих улучшениях ядра? Ну пусть было бы 2.6.156. И что?
     
     
  • 2.6, ruslan (??), 09:32, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В том-то и дело, что практически без разницы как нумеровать будет! Какая-то логика есть и ладно) Не надо на этом заморачиваться, лучше бы код писали чем комменты.
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 09:33, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >2.6.156

    5.1 запомнить проще. Записать проще. Произнести проще. Всё проще.

     
     
  • 3.14, пох (?), 10:29, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а зачем запоминать-то? (ты вот даже не осилил - оно пока .0)

    Все равно на вопрос, к примеру, "в какой версии еще нет вредной закладки kpti" ты только морганием глаз можешь ответить.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 10:53, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Без этой "вредной закладки" твои ключи шифрования поимеют значительно быстрее и с меньшими затратами.
     
     
  • 5.24, пох (?), 11:22, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как страшно жыть. Ну и сколько и каких моих ключей ты уже поимел, и где деньги?

     
  • 3.22, Anon999 (ok), 11:16, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А номер выпуска - 51, как в Google Chrome, ещё проще.
     
  • 3.23, Отражение луны (ok), 11:18, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А знаешь что еще проще запомнить? Год/число выпуска. Заодно версия дает понимание насколько ядро актуально. Не вижу смысла в бессмысленной нумерации.
     
  • 2.13, пох (?), 10:26, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Ну пусть было бы 2.6.156. И что?

    инвесторы не поймут-с, могут перестать отсыпать бабло экскаватором. Потому что даже финансовому спекулянту станет ясно, что развитие проекта давным-давно зашло в тупик, шаг вперед, два шага назад.

    2.1.132, если кто не в курсе - вполне себе была, и там тоже ради "инвесторы не поймут-с" был выпущен недоделанный 2.2.0, а пользоваться стало можно только к 2.2.4, что-ли (то есть по сути это были 2.1.133-135 - Линус очень "вовремя" вздумал вдруг поиграться с cache invalidation, и примерно пять версий подряд портили данные или висли)

    так что да, давно пора перейти на мазиланумерацию - 5.0 переименовать в 500 (лизни тyнца, гугель, со своими 6x, да и systembloatd бы легко объехали!) - все равно эти цифирки уже десять лет ничего не означают в принципе.

    "стабильное ядро - в вашем дистрибутиве", (c) швятой Линус.

     
  • 1.5, Gentoo Dev (?), 09:32, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >При этом смена версий 3.x и 4.x >хорошо коррелировала с числом git->объектов в репозитории - ядро 3.0 >было выпущено, когда в репозитории >находилось примерно 2 млн объектов

    Хреноватая корреляция

     
  • 1.9, Ю.Т. (?), 10:06, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Думаю, Л. просто "получил рекомендации" так сделать. Может даже, рекомендации, данные без каких-либо задних мыслей, а просто - "все так делают". Какой ещё дискомфорт от больших чисел, у кого?
     
     
  • 2.12, Ключевский (?), 10:22, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ага. Ему рептилоиды рекомендовали. Рекомендации присылали через меня. Кстати, это рептилоиды же ему посоветовали создать ядро вообще.
     
  • 1.11, Др.обезьян (?), 10:21, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Windows догоняют?
     
  • 1.17, КриптоДРМинвестор (?), 10:41, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    5 намек на геев трансов и лесбиянок, которые бояться слово fuck и предпочитают долбиться взад?
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:44, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Много нам разницы как горячий финский парень номера своему детищу лепить предпочитает? Самое несущественное что только может на ум прийти.
    Не новости упрек, инфа в меру полезна, срачерам скорее.
     
     
  • 2.25, пох (?), 11:31, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Много нам разницы как горячий финский парень номера своему детищу лепить предпочитает?

    да. Те вопросы, которы я там выше задавал в виде стеба - они на самом деле не стебные ни разу, и на них хорошо бы иметь ответы.

    то есть вот разница между 2.2 и 2.4 - она была вполне конкретной и понимаемой. Разницы между 2.4 и 2.6 нет, по сути, никакой, кроме времени прошедшего с последних выпусков (в смысле, она там может во многих случаях быть меньшей, чем между разными версиями внутри 2.6). Современные версии не значат вообще ничего - api и abi могут быть поломаны в абсолютно любом месте в абсолютно любой момент, хоть между 4.20 и 21, хоть между 4 и 5.0, какие-то глобальные видимые со стороны пользователя вещи могут случаться тоже где угодно.

    Вот с какого момента стало можно пользоваться cgroups, по типам? Да хрен ты вспомнишь и хрен найдешь список.

     
  • 1.19, ыы (?), 10:52, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    linux 2019-rc1 ?
     
     
  • 2.26, Ононимм (?), 11:48, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да
     
  • 1.28, Аноним (-), 12:02, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пришло время использовать Linux 5.0 на RISC-V.
     
     
  • 2.35, Р (?), 12:17, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для всех остальных будет фуксия.
     
  • 1.29, Аноним (29), 12:04, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не проще перейти на нумерацию типа yy.mm.number? 👉19.1.0, 👉19.5.19, 👉105.12.10...
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 12:05, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    👉yy.mm.prefix.number
     
  • 1.31, Твой Отец (?), 12:11, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие существенные нововведения и изменения ждут ядро в ближайшие лет пять?
    Про нумерацию не шутить, вода.
     
     
  • 2.34, Р (?), 12:16, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смена названия на фуксия и переписывание всего софта под неё.
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 12:20, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Фуксия хороша хотя бы тем, что микроядро. И не будет бреда вроде драйверов привязанных к версии ядра.
     

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