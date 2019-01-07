07.01.2019 08:57  Сформирована ветка ядра Linux 5.0

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|1.1, Аноним (1), 09:04, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Решили ломать стереотипы и дальше? Исторически давно сложилось, что мажорная часть версии меняется при значительных изменения в продукте. А тут просто так захотелось?
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|2.2, Фиш (?), 09:14, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Напомним, что смена первого номера в версии ядра является формальным шагом, не связанным с внедрением каких-то революционных и особенных изменений, а лишь снимающих дискомфорт из-за накопления большого числа выпусков в серии. версии 3.x и 4.x были сформированы из эстетических соображений
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|3.10, asd (??), 10:10, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Хотите, чтобы было как в Firfox/Chromium/Systemd?
Такими темпами скоро так и будет, ядро Linux 205.0 -_-"
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|3.15, пох (?), 10:34, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> В ядре в каждой версии вносятся значительные изменения.
перечислите первые пять между 4.20 и 4.21, не подглядывая в changelog.
если не можете - то хотя бы перестаньте прилюдно нести чепуху.
объем мусорного кода и "число объектов в git", если вы еще не поняли, не имеет прямого отношения к "значительности изменений".
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|2.8, nevfr (?), 10:03, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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исторически так сложилось что более удобные схемы заменяют менее удобные. и эта схема более удобна.
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|2.21, Anon999 (ok), 11:13, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Ребята, почему бы просто не нумеровать релизы, где первое число - год, а второе - номер месяца, как это есть в нами любимой десяточке? Ведь давно понятно, что текущая нумерация не подходит для ядра.
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|2.6, ruslan (??), 09:32, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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В том-то и дело, что практически без разницы как нумеровать будет! Какая-то логика есть и ладно) Не надо на этом заморачиваться, лучше бы код писали чем комменты.
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|3.14, пох (?), 10:29, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а зачем запоминать-то? (ты вот даже не осилил - оно пока .0)
Все равно на вопрос, к примеру, "в какой версии еще нет вредной закладки kpti" ты только морганием глаз можешь ответить.
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|4.20, Аноним (20), 10:53, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Без этой "вредной закладки" твои ключи шифрования поимеют значительно быстрее и с меньшими затратами.
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|3.23, Отражение луны (ok), 11:18, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А знаешь что еще проще запомнить? Год/число выпуска. Заодно версия дает понимание насколько ядро актуально. Не вижу смысла в бессмысленной нумерации.
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|2.13, пох (?), 10:26, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Ну пусть было бы 2.6.156. И что?
инвесторы не поймут-с, могут перестать отсыпать бабло экскаватором. Потому что даже финансовому спекулянту станет ясно, что развитие проекта давным-давно зашло в тупик, шаг вперед, два шага назад.
2.1.132, если кто не в курсе - вполне себе была, и там тоже ради "инвесторы не поймут-с" был выпущен недоделанный 2.2.0, а пользоваться стало можно только к 2.2.4, что-ли (то есть по сути это были 2.1.133-135 - Линус очень "вовремя" вздумал вдруг поиграться с cache invalidation, и примерно пять версий подряд портили данные или висли)
так что да, давно пора перейти на мазиланумерацию - 5.0 переименовать в 500 (лизни тyнца, гугель, со своими 6x, да и systembloatd бы легко объехали!) - все равно эти цифирки уже десять лет ничего не означают в принципе.
"стабильное ядро - в вашем дистрибутиве", (c) швятой Линус.
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|1.5, Gentoo Dev (?), 09:32, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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>При этом смена версий 3.x и 4.x >хорошо коррелировала с числом git->объектов в репозитории - ядро 3.0 >было выпущено, когда в репозитории >находилось примерно 2 млн объектов
Хреноватая корреляция
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|1.9, Ю.Т. (?), 10:06, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Думаю, Л. просто "получил рекомендации" так сделать. Может даже, рекомендации, данные без каких-либо задних мыслей, а просто - "все так делают". Какой ещё дискомфорт от больших чисел, у кого?
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|2.12, Ключевский (?), 10:22, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ага. Ему рептилоиды рекомендовали. Рекомендации присылали через меня. Кстати, это рептилоиды же ему посоветовали создать ядро вообще.
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|1.18, Аноним (18), 10:44, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Много нам разницы как горячий финский парень номера своему детищу лепить предпочитает? Самое несущественное что только может на ум прийти.
Не новости упрек, инфа в меру полезна, срачерам скорее.
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|2.25, пох (?), 11:31, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Много нам разницы как горячий финский парень номера своему детищу лепить предпочитает?
да. Те вопросы, которы я там выше задавал в виде стеба - они на самом деле не стебные ни разу, и на них хорошо бы иметь ответы.
то есть вот разница между 2.2 и 2.4 - она была вполне конкретной и понимаемой. Разницы между 2.4 и 2.6 нет, по сути, никакой, кроме времени прошедшего с последних выпусков (в смысле, она там может во многих случаях быть меньшей, чем между разными версиями внутри 2.6). Современные версии не значат вообще ничего - api и abi могут быть поломаны в абсолютно любом месте в абсолютно любой момент, хоть между 4.20 и 21, хоть между 4 и 5.0, какие-то глобальные видимые со стороны пользователя вещи могут случаться тоже где угодно.
Вот с какого момента стало можно пользоваться cgroups, по типам? Да хрен ты вспомнишь и хрен найдешь список.
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|3.36, Аноним (-), 12:20, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Фуксия хороша хотя бы тем, что микроядро. И не будет бреда вроде драйверов привязанных к версии ядра.
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