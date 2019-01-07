07.01.2019 08:57  Сформирована ветка ядра Linux 5.0

> Много нам разницы как горячий финский парень номера своему детищу лепить предпочитает? да. Те вопросы, которы я там выше задавал в виде стеба - они на самом деле не стебные ни разу, и на них хорошо бы иметь ответы. то есть вот разница между 2.2 и 2.4 - она была вполне конкретной и понимаемой. Разницы между 2.4 и 2.6 нет, по сути, никакой, кроме времени прошедшего с последних выпусков (в смысле, она там может во многих случаях быть меньшей, чем между разными версиями внутри 2.6). Современные версии не значат вообще ничего - api и abi могут быть поломаны в абсолютно любом месте в абсолютно любой момент, хоть между 4.20 и 21, хоть между 4 и 5.0, какие-то глобальные видимые со стороны пользователя вещи могут случаться тоже где угодно. Вот с какого момента стало можно пользоваться cgroups, по типам? Да хрен ты вспомнишь и хрен найдешь список.