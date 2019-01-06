06.01.2019 10:29  Разработчики Chromium добавили Nouveau в чёрный список проблемных драйверов

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|2.13, Аноним (13), 11:26, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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а это от них чтоли зависит как быстро они разгадают проприетарные секреты видеокард от компании которая так и спешит поддерживать опенсорс?
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|5.87, Xasd5 (?), 16:19, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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драйвер может пригодиться для редких ситуаций когда компьютер (железо) пока-что (какое-то время) работает с видеокартой Nvidia..
по стечению ряда обстоятельств. например железо досталось тебе, но покупал его не ты а другой сотрудник, тупой очевидно.
до момента пока системный блок не будет разобран и Nvidia не отправится на свалку :-)
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|5.75, Crazy Alex (ok), 15:30, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Угу, только те героические времена давно прошли, и сейчас смысла в подобном для ПК-шных видеокарт - никакого. И требования у пользователя повыше, и альтернативы есть (в мобильных ситуация печальнее, конечно). Причём в данном случае вообще смешно - AMD по железкам прилично отстала, интел - тем более, но нуво это прекрасно исправляет - настолько, что лучше уж на интеловской графике сидеть.
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|6.85, пох (?), 16:06, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Угу, только те героические времена давно прошли
у тебя спеки от нвидии есть? У тебя другой открытый драйвер есть? Ну так и куда они там прошли?
И не забываем - stable abi is nonsense, поэтому бинарный нвидия может и не успевать рихтовать за ними. Ну и не говоря уже о ее привычке переводить в неподдерживаемые любые карты выпуска позже прошлого года, а дальше живи как хочешь.
> И требования у пользователя повыше, и альтернативы есть
наоборот - из трех десятков видеокарт остался интел, интел, интел и еще немного вот нвидии (ну не вспоминать же полтора процента владельцев amd)
Причем, как ты понимаешь, интелу ведь может и надоесть в один непрекрасный момент...
для старых видеокарт, в общем-то, вполне себе драйвер и в большинстве случаев даже и работает, и даже и с vaa.
не будут пилить для новых - в тот момент, когда нвидия объявит их старыми, вообще никакого работающего драйвера не будет.
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|7.99, Beta (?), 17:08, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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К чему эти сказки? На данный момент поддержка в закрытом драйвере заканчивается на 600-ой серии, которой уже 6 с половиной лет, хотя и для 400-500 серий драйвер вышел три месяца назад.
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|8.102, пох (?), 17:22, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а вы им пользоваться-то пробовали - с картой не распоследних серий?
у меня вот именно такая - крэш на крэше. (справедливости ради - виндовый драйвер тоже крэшится, но это легко исправляется откатом на версию двухлетней давности, чего с линуксом, по понятным причинам, невозможно)
А noveau (которого для конкретно этой машины - достаточно) - работает себе. Ну, как-то работает - примерно понятно, чего делать не стоит.
Но это ж линукс, в нем многое делать не стоит.
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|9.109, Beta (?), 17:49, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Год назад у меня ещё была 650Ti BOOST которой на Линуксе пропользовался 4 года и на закрытом драйвере никогда никаких проблем не возникало. Хотя тут может и заслуга Дебиана, который даже на тестинге отучил от блидинг-эджа. А вот Нува мою карточку совсем не потянула и после пяти минут аптайма экран превращался в радужное месиво. То есть тут даже не крэш на крэше. Нува не справилась с выводом рабочего стола. А ведь на тот момент моей видеокарте было уже ~2 года.
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|4.73, zhart (ok), 15:29, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Кто хочет опенсурс, тот на АМД
Это шутка была? Может мы живем в разных мирах, но в моем мире если хочешь работать в Linux, то в сторону AMD лучше даже и не смотреть. В свое время промучился с AMD на двух системах, в итоге выкинул к чертям две AMD-шные карты, заменил их на NVidia, при любых апгрейдах беру только NVidia, и с тех пор счастлив, а мои волосы мягкие и шелковистые. Не знаю, как обстоят дела с поддержкой новых AMD-шных карт, но с относительно старыми картами проблемы по сей день, регулярно сталкиваюсь с ними, когда помогаю кому-то настроить систему с подобной картой.
И да, на NVidia проприетарные дрова (к большому моему сожалению) значительно стабильнее и функциональнее открытых. Вот в этом конечно значительная вина самой NVidia и их закрытости. Но если ставить во главу угла удобство пользователя, то приходится идти на компромисс и юзать эти самые для кого-то богомерзкие, но в то же время стабильные и функциональные проприетарные драйвера.
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|5.78, Beta (?), 15:36, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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"В своё время" - это когда? Вы, конечно же , не в курсе, но драйвера АМД за последние 2-3 года сделали огромный скачок и догнали закрытые драйвера Невидии. По сути, открытые драйвера АМД теперь лучше, чем закрытые драйвера Нвидии, потому что с открытыми всегда проще.
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|5.80, Аноним (80), 16:01, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ты что сказать-то хотел? Тот, кто хочет open source, не будет использовать проприетарный софт и им не важно, сколько ты там карт повыбрасывал.
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|5.84, vitalif (ok), 16:06, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вылезай из криокамеры, уже лет 10 (ну может 5) как ситуация поменялась на диаметрально противоположную
Даже АМДшный аналог "оптимуса" из коробки работает
Даже производительность не уступает блобу! (или почти не уступает)
AMD щас прям рулез рулез на линуксе
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|6.101, zhart (ok), 17:22, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Благодарю, что развеяли туман моего невежества. Собственно, ради подобных ответов я и написал свой комментарий. Слышал, что с AMD в последнее время стало получше, и захотел получить подробностей в кратком и емком виде. Собственно, их и получил, хотя и ценой заминусовывания моего комментария.
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|7.110, лютый жабист__ (?), 17:49, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Благодарю, что развеяли туман моего невежества
Строго говоря, пропиетарный драйвер от нвидии от этого хуже не стал работать. И само железо у нвидии лучше.
И про то, что у АМД всё прекрасно не верю. Слежу за несколькими крипто проектами (не майнинг), дык у АМД всё намного хуже, особенно "отличились" веги. Ну и CUDA лучше универсального, но тормозного OpenCL.
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|1.8, gumanzoy (?), 11:15, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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В debian по умолчанию в /etc/chromium.d/default-flags
# Don't use the GPU blacklist (bug #802933)
export CHROMIUM_FLAGS="$CHROMIUM_FLAGS --ignore-gpu-blacklist"
Что мешает сделать также в дистрибутивах в которых нет проблем с поставляемой версией mesa.
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|2.17, пох (?), 11:39, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Что мешает сделать также в дистрибутивах в которых нет проблем с поставляемой версией mesa.
то что в блэклисте не одна noveau и они там заслуженно.
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|3.50, Аноним (50), 14:02, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> что мешает разрабам хромиума не городить блеклисты,
> а отдать всё на откуп дистрам?
Неспособность некоторых "дистростроитетей" читать и дорабатывать открытый код.
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|3.26, Аноним (26), 12:27, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Невидию если и покупают, то только дуалбутчики для игорей. А куды все эти - не более чем отмазка.
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|4.49, fi (ok), 14:00, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Вы прочитали "мнение" виндового придурка -- 90% пользователей вообще дальше косынки & Co не продвинулись, а nv очень приятные в работе карты без артифактов как у интела, и особенно хороши бесшумные.
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|4.76, zhart (ok), 15:32, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Эм... Про использование GPU для рендеринга 3D-сцен (в том же Blender например) что-то слышали?
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|4.72, Crazy Alex (ok), 15:24, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Вот с точки зрения гугла я тут вообще криминала не вижу. Они обеспечили стабильность своего продукта, заблэклистив то, что стабильно работать в принципе не способно.
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|3.69, iPony (?), 15:13, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну про браузеры речи не было.
Да и этот VAAPI имеет разве что смысл на Intel. Про AMD просто будет бомбёжка с глюками. На Nvidia будет бомбёжка с глюками из-за транслирования в VDPAU.
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|1.20, ano (??), 11:56, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+15 +/–
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из-за невоспроизводимых проблем непонятно на каких сайтах, разрабы хромиума зобанели нуво.
разрабы хромиума не розбанят нуво пока разрабы последнего им не скажут на каких версиях и устройствах проблемы есть или нет.
разрабы нуво кагбэ ожидаемо не могут воспроизвести невоспроизводимую проблему непонятно на каких сайтах.
для решения невоспроизводимой проблемы непонятно на каких сайтах было предложено поменять строку идентификации драйвера на отсутствующую в чёрных списках хромиума.
шло начало щасливаго 2019 года...
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|4.51, Crazy Alex (ok), 14:09, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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По сравнению с "в курсе всех специфических проблем драйвера" это, право же, мелочи. И вообще, с каких времён ключ командной строки - это что-то пугающее? А дефолт и должен быть заведомо безопасным.
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|2.40, Beta (?), 13:13, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Когда проблемы выскакивают в браузере, пользователи думают, что виноват браузер. Видимо, разработчикам браузера надоело получать тумаки за разработчиков нувы.
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|3.42, Аноним (9), 13:24, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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разрабы нувы непогрешимы, а что касается хромиума... вспомни для начала нпм лефтпад, затем вспомни дрм, затем вспомни зонды...
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|3.53, Crazy Alex (ok), 14:11, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Сомневаюсь, что пользователей нуво так уж много жало было. Их вообще, как бы, не слишком много. Впрочем, мера вполне разумная - безопасный дефолт, а кому мало - пусть сам смотрит, что ему подходит.
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|5.71, Crazy Alex (ok), 15:22, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Сейчас, вероятно, наиболее распространённый вариант у "простых пользователей" - ноутбуки с интеловской гибридной графикой, и всё будет крутиться именно на ней (причём шустрее и стабильнее, чем на nvidia+nouveau). А пользователь десктопа с nvidia, полагаю, сообразит, зачем оно ему и как проставить проприетарщину. Впрочем, насколько там велик геморрой - не знаю, по идее под штатные ядра убунты должен быть минимален, хотя хорошо, если не так.
Глюки драйвера в браузере сложновато представить - они будут меняться с каждой новой версией браузера, а хромиум выходит довольно часто и то, что связано с ускорением, там дёргают тоже постоянно. ну и сама идея дурацкая - когда железо чудит его либо меняют либо как раз загоняют в режимы, когда проблем нет. Всё остальное - для ковбоев, которым ключи добавить точно не сложно.
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|3.96, Траллер (?), 16:58, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>Когда проблемы выскакивают в браузере, пользователи думают, что виноват браузер.
Враки! Линукс-пользователи в отличие от выиндоюзверей все умные, сильные и богатые!
Как можно было такое подумать?! Ещё скажите, что на линухе и вовсе только скам сидит!
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|3.108, Beta (?), 17:41, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Всё верно, но для какого нибудь другого, важного и нужного софта, у которого есть будущее, с которым стоит считаться. Нува же - жалкое подобие видеодрайвера, пиратская поделка на коленке, которая превращает вашу GTX 1080 в GTX 680 в лучшем случае. Всё, что она может - выводить картинку рабочего стола и запускать 2Д игры и старые 3Д. Хотя даже это - минное поле, ведь на моей бывшей 650Ti BOOST Нува даже с рабочим столом не справилась, превращая его в радужное месиво после пяти минут аптайма. Как раз хватало, чтобы поставить блоб.
Так что в данном конкретном случае отказ Гугла от разборок с косяками Нувы вообще не вызывает никакого удивления.
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|1.46, vantoo (ok), 13:48, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Правильно сделали. Я не фанат проприетарщины, но Nouveau - редкое г*внище. Недавно обновил систему до 18.04 на стареньком компе, который подключен к телевизору в роли домашнего мультимедийного и файлового сервера. На компе встройка Nvidia из древней серии 7xxx. В 18.04 нет нужного драйвера nvidia-304, подумал, что ладно, буду использовать Nouveau. Но производительность ниже плинтуса, а выводить звук через HDMI оно вообще не умеет для этой серии карт. Хорошо, что нашлись добрые люди в Интернете, которые написали патч для официального драйвера чтобы он собирался под последние версии ядра.
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|2.97, Аудиофил (?), 17:02, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Но ведь в этой серии у невидии звука через хдми как бы нет, там аппаратный вывод с карты, и ты сам должен шнурок подцепить на спидиф вывод звуковой, т.е. драйвер вообще побоку. Разве нет?
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|3.98, Mitya (?), 17:05, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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"Банально нет"? Странно, я вот взял год назад примерно AMD rx550 вместо NVidia gt450, ускорение видео работает, управление температурами, 3д, opencl, при этом без pro версии amdgpu. И теперь мне каждое обновление ядра не приносит дополнителных неудобств плана "нужно почитать чейнджлог, вдруг нвидиа снова не соберётся или отправит карту в устаревшие и нужен legacy модуль" - наоборот, каждое обновление - улучшение опыта испольования. А если имеется ввиду поддержка игр и конкуренция с 2080+, то это уж не массовый, а нишевый десктоп, хотя и там не всё так однозначно. На массовым десктопе конкуренция есть и лично на моём - nvidia вновь становится догоняющей.
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|1.64, Аноним (64), 15:01, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Это аппаратное ускорение бесполезно, когда у вашей видеокарты отсутствует реклокинг, и она все время работает на частоте 100МГц. Один фиг тормозит, что так, что на процессоре.
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|1.86, Пользователь (?), 16:09, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> прекращение поддержки свободного драйвера Nouveau в Chromium отразится на пользователях дистрибутива Ubuntu
Выпустить обновление (патч) для Ubuntu, в котором Chromium будет выпилен из дистрибутива как класс.
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|2.112, Аноним (112), 18:00, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Программная прослойка Корпорации Добра, созданная как интерфейс доступа к хомячкам, и замаскированная под браузер.
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|2.115, Аноним (94), 18:05, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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146% поддерживаю. Сам стараюсь не исользовать на компе компост от этих "империй добра".
Чувствую себя отлично.
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|1.118, DerRoteBaron (ok), 18:28, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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В свое время именно хром, падавший на nouveau в третьегноме (но не кедах/крысе) заставил меня на десктопе с 7xx перейти на проприетарь. Которая на тот момент (2016) работала местами хуже nouveau в моей конфигурации.
В остальном же ничего нового, nvidia идет в направлении среднего пальца Линуса, гугл на очереди
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