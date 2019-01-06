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06.01.2019 09:01  Выпуск компилятора языка D 2.084

Разработчики языка программирования D опубликовали релиз основного эталонного компилятора DMD 2.084.0, который поддерживает системы GNU/Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Код компилятора распространяется под свободной лицензией BSL (Boost Software License). Дополнительно развивается альтернативный компилятор LDC, использующий наработки проекта LLVM и поставляемый под лицензией BSD.

Язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков, при этом заимствуя некоторые полезные возможности динамических языков в области эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, предоставляется поддержка ассоциативных массивов, косвенное определение типов, автоматическое управление памятью, средства параллельного программирования, опциональный сборщик мусора, система шаблонов, компоненты для метапрограммирования, возможность использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C.

В новой версии DMD:

  • Реализован флаг компилятора "-check", позволяющий управлять включением различных runtime-проверок: проверки утверждений (assert), границ (bounds), инвариантов класса и структуры (invariant), входных и выходных контрактов (in/out) и вариантов по умолчанию (switch). При сборке без опции "-release" все эти проверки включены по умолчанию. Например, если требуется отключить assert-проверки, можно указать "dmd -check=assert=off". Для управления реагированием на сбой проверки добавлена опция "-checkaction=D|C|halt";
  • Добавлен флаг компилятора "-mixin" для сохранения в отдельный файл кода, сгенерированного для "примесей", определённых оператором mixin. Опция может использоваться с целью упрощения отладки примесей, так как в случае ошибки позволяет определить точный номер проблемной строки в коде примеси;
  • В DUB, утилите для сборки и управления пакетами, предложена новая команда "add", предназначенная для упрощения добавления зависимостей в пакет проекта без необходимости редактирования метаданных в форматах JSON или SDLang.


  1. Главная ссылка к новости (https://dlang.org/blog/2019/01...)
  2. OpenNews: Вышел компилятор языка D 2.083. Поддержка языка D включена в состав GCC
  3. OpenNews: Вышел компилятор языка D 2.082
  4. OpenNews: В компилятор LDC языка D добавлена поддержка WebAssembly
  5. OpenNews: Официальный компилятор языка D переведён в разряд свободного ПО
  6. OpenNews: В рамках проекта PowerNex развивается ядро, написанное на языке D
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dlang, dmd
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  • 1.1, Аноним (1), 09:34, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Нужность близка к нулю в эпоху го, раста, и свифта.

    Плюс пилят его ноунеймы без поддержки корпораций. Не взлетело за 20 лет, можно не трепыхаться больше, проект пора сворачивать.

     
     
  • 2.2, leap42 (ok), 09:46, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну раз Аноним сказал что пора... А если серьёзно, D имеет некоторую узнаваемость в профессиональных кругах, так что строчка "разрабатывал D" в резюме может помочь с работой.
     
     
  • 3.3, пох (?), 10:02, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    ассистента на кафедре забытых языков программирования в каком-нибудь третьеразрядном универе?

    всем остальным поможет только умение быстро ляпать миллионнозависимый код на го. Желательно "на доске, не пользуясь компьютером". А после прохождения собеседования - и тем более можно "забыть все чему тебя учили", и спокойно копипастить стековерфлоу.

     
  • 3.5, proninyaroslav (ok), 10:33, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А есть вообще реальные продукты на D? Как правило это отличает академический язык от реально используемого.
     
     
  • 4.6, Русский национальный социалист (?), 10:40, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Можно же и на Википедию заглянуть:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/D_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

     
     
  • 5.13, твой лучший друг (?), 12:34, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    по ссылке начали за здравие, кончили за упокой:


    на некоем сайте есть список из 26 компаний, которые наверное используют D
    ...
    язык D не входит ни в основной (top-20), ни в общий (top-43) список, что говорит о невысокой востребованности у работодателей

    кому верить-то

     
  • 3.23, Я (??), 18:11, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Из википедии: В рейтинге популярности, составленном по результатам агрегации данных о вакансиях разработчиков, язык D не входит ни в основной (top-20), ни в общий (top-43) список, что говорит о невысокой востребованности у работодателей.
     
  • 2.4, анон чик (?), 10:22, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну го и свифт понятно. А раст то тут при чем?
     
     
  • 3.7, Рафаэл (?), 10:48, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но swift и rust понятно, а go тут причем?
     
     
  • 4.9, Голландский штурманн (?), 11:38, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Но C++ понятно, а rust, swift и go тут при чем?
     
     
  • 5.10, анан (?), 11:40, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но delphi понятно, а С++ тут причем?
     
     
  • 6.12, trolleybus (?), 12:30, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но ассемблер понятно, а дельфи тут причем?
     
     
  • 7.17, фывфыв (?), 14:00, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, ну опкоды понятно, а дельфи тут причем?
     
     
  • 8.18, Р (?), 14:24, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Английский язык ещё может как то пригодиться, но всё остальное что написано в этом треде только в гарбедж.
     
  • 8.19, Аноним (19), 14:25, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ITT вы наблюдали буйство семёна ваганыча
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:37, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает причину, по которой в Debian dmd не добавили?
     
     
  • 2.14, СтепанБандера (?), 12:40, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    раньше оно проприетарное было, теперь нет. Добавят
     
  • 1.22, Диносафр (?), 17:07, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ди убила ровно одна вещь — сборщик мусора искаропки.
    Одно неверное решение — и всё накрылось огромным британским унитазом. Сразу отвалились перспективные системщина, контроллеры и игори, потому как всё нутро, вся местная BCL завязана на сборщик. Можешь писать без него, но всё, вообще вот всё базовое и нужное придётся писать самому и с нуля, что сомнительно и тупо.
     
     
  • 2.24, Я (??), 18:14, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    D ничего не убивало, он просто не взлетел, по причине того что за ним не стоит никого из великих, а времена когда что-то взлетало само по себе давно прошли.
     

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