06.01.2019 09:01  Выпуск компилятора языка D 2.084

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|1.1, Аноним (1), 09:34, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–6 +/–
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Нужность близка к нулю в эпоху го, раста, и свифта.
Плюс пилят его ноунеймы без поддержки корпораций. Не взлетело за 20 лет, можно не трепыхаться больше, проект пора сворачивать.
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|2.2, leap42 (ok), 09:46, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну раз Аноним сказал что пора... А если серьёзно, D имеет некоторую узнаваемость в профессиональных кругах, так что строчка "разрабатывал D" в резюме может помочь с работой.
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|3.3, пох (?), 10:02, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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ассистента на кафедре забытых языков программирования в каком-нибудь третьеразрядном универе?
всем остальным поможет только умение быстро ляпать миллионнозависимый код на го. Желательно "на доске, не пользуясь компьютером". А после прохождения собеседования - и тем более можно "забыть все чему тебя учили", и спокойно копипастить стековерфлоу.
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|4.6, Русский национальный социалист (?), 10:40, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Можно же и на Википедию заглянуть:
https://ru.wikipedia.org/wiki/D_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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|5.13, твой лучший друг (?), 12:34, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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по ссылке начали за здравие, кончили за упокой:
на некоем сайте есть список из 26 компаний, которые наверное используют D
...
язык D не входит ни в основной (top-20), ни в общий (top-43) список, что говорит о невысокой востребованности у работодателей
кому верить-то
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|3.23, Я (??), 18:11, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Из википедии: В рейтинге популярности, составленном по результатам агрегации данных о вакансиях разработчиков, язык D не входит ни в основной (top-20), ни в общий (top-43) список, что говорит о невысокой востребованности у работодателей.
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|8.18, Р (?), 14:24, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Английский язык ещё может как то пригодиться, но всё остальное что написано в этом треде только в гарбедж.
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|1.22, Диносафр (?), 17:07, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Ди убила ровно одна вещь — сборщик мусора искаропки.
Одно неверное решение — и всё накрылось огромным британским унитазом. Сразу отвалились перспективные системщина, контроллеры и игори, потому как всё нутро, вся местная BCL завязана на сборщик. Можешь писать без него, но всё, вообще вот всё базовое и нужное придётся писать самому и с нуля, что сомнительно и тупо.
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|2.24, Я (??), 18:14, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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D ничего не убивало, он просто не взлетел, по причине того что за ним не стоит никого из великих, а времена когда что-то взлетало само по себе давно прошли.
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