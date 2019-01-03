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03.01.2019 11:48  Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2019 год

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, подвёл итоги прошедшего года и рассказал о планах на 2019 год. В 2018 году доля запросов страниц по HTTPS увеличилось с 67% до 77%. Проектом Let's Encrypt выдано 87 млн сертификатов, охватывающих около 150 млн доменов (год назад было охвачено 61 млн доменов и прогнозировался рост до 120 млн к концу 2018 года). В 2019 году сервис планирует преодолеть планку в 120 млн активных сертификатов и 215 млн сайтов.

В 2019 году планируется внедрить многопозиционную систему проверки, при которой подтверждение полномочий на получение сертификата для домена производится с использованием нескольких проверок, выполняемых из территориально разнесённых подсетей, привязанных к разным автономным системам. Данная система позволит минимизировать риски получения сертификатов на чужие домены путём проведения целевых атак, перенаправляющих трафик через подстановку фиктивных марштрутов при помощи BGP. При использовании многопозиционной системы проверки атакующему потребуется одновременно добиться перенаправления маршрутов для нескольких автономных систем провайдеров с разными аплинками, что значительно сложнее, чем перенаправление единичного маршрута.

Из других планов отмечается формирование общедоступного журнала Certificate Transparency (CT), в котором будут отражены все выданные сертификаты. Публичный лог даст возможность проводить независимый аудит всех изменений и действий удостоверяющего центра. Для защиты от искажения данных задним числом при хранении в логе Certificate Transparency применяется древовидная структура "дерево Меркла" (Merkle Tree), в которой каждая ветка верифицирует все нижележащие ветки и узлы, благодаря совместному (древовидному) хешированию. Имея конечный хэш, пользователь может удостовериться в корректности всей истории операций, а также в корректности прошлых состояний БД (корневой проверочный хэш нового состояния базы вычисляется с учётом прошлого состояния).

В наступившем году также планируется ввести в эксплуатацию корневой и промежуточный сертификаты, созданные с использованием алгоритма ECDSA, более эффективного, чем ныне используемый RSA. В планах также упоминается подготовка для nginx модуля для автоматизации получения и обслуживания сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment). В прошлом году подобный модуль уже был включён в состав Apache httpd.

Текущая серверная инфраструктура Let's Encrypt обрабатывает примерно 5.5 миллиарда запросов в день. В 2019 году прогнозируется рост нагрузки на 40%. Оборудование размещено в двух датацентрах. Серверы, хранилища, HSM, коммутаторы и межсетевые экраны занимают 55 юнитов в стойках. Поддержанием инфраструктуры занимается команда из шести инженеров, трудоустроенных на постоянной основе. В 2019 году запланировано внедрение более быстрых систем хранения для серверов с СУБД.

Запланированный на 2019 год бюджет составит 3.6 млн долларов, что на 600 тысяч долларов больше, чем бюджет 2018 года. Средства собираются в основном за счёт финансовой помощи от крупных спонсоров, таких как Cisco, OVH, Mozilla, Google Chrome, Electronic Frontier Foundation и Internet Society.

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/2018/1...)
  2. OpenNews: Доверие к Let's Encrypt обеспечено во всех списках корневых сертификатов
  3. OpenNews: Проект Let's Encrypt ввёл в строй протокол ACMEv2 и поддержку масок
  4. OpenNews: Let's Encrypt опубликовал описание атаки и план по устранению проблемы
  5. OpenNews: Инцидент с уязвимостью в сервисе Let's Encrypt
  6. OpenNews: Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2018 год
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: letsencrypt, tls, cert, acme
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 12:17, 03/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –14 +/
    Зашёл, увидел что никто ещё не отписался и попробовал написать какую-то злую шут... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:24, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Заходит как то в бар по https бесконечное число математиков, а бармен им и говрит: Let's Encrypt!
    Умом не блещу, простити.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:31, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это на факториал намек?
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:41, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я тебе помогу, смотри:

    "Глобальная централизованная цензура, подконтролем небольшой уютненькой конторки) Зато с иллюзией безопасности)."

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:08, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ой. 100500 удостоверяющих центров. И даже бесплатные сертификаты много кто выдает
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 14:55, 03/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Зловреды имеют реальные сертификаты Штыри имеют реальные сертификаты Совместны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.36, EHLO (?), 16:05, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выдаёт кто угодно, а забанить глобально может одна шарага. Максимум полторы.
     
  • 3.48, rshadow (ok), 18:09, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот прилетят рептилоиды, а у вас тут всего лишь какой то сран*й https для защиты Земли.
     
  • 2.15, Аноним (-), 13:10, 03/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Сообщение от opennews ok , 03-Янв-19, 12 17 Сообщение от A Stahl ok , 03-Янв-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 17:04, 03/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Сама новость датирована 03 01 2019 11 48 Время первого сообщения, это не время н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, OpenEcho (?), 15:02, 03/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Сидят Цукерберг Ц с Брином Б , пиво пьют Ц- Ок, безмозглое стадо загнали в сто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.50, rshadow (ok), 18:11, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это сработало бы, но они сами относятся либо к первому, либо ко второму типу =) Круг замкнут.
     
  • 1.6, Онаним (?), 12:46, 03/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Выдачу сертификатов на год внедрить не планируется? Нет. Мимо.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 12:55, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Не осилил автопродление?
     
     
  • 3.16, Онаним (?), 13:12, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Не вижу смысла плясать вокруг автопродления и прибиваться гвоздями к сторонней системе, если ныне за $5-$8 можно купить сертификат на год (а на 2-3 выйдет ещё дешевле).
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 13:17, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Ясно, не осилил.
     
     
  • 5.20, А (??), 13:27, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Автопродление на вайлдкард как, умник?
     
     
  • 6.21, Аноним (-), 13:30, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Провайдер DNS с API.
     
     
  • 7.23, Онаним (?), 13:56, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Потом это извращение с 6 инженерами сломают, и оно наавтовыдаёт вайлдкардов на чужие домены. Нахер.
     
     
  • 8.24, Онаним (?), 14:06, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вообще это один из редких случаев, когда доверия к крупным корпорастам с их немеряными ресурсами сильно больше.
     
     
  • 9.38, имя (?), 16:59, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ага, как к примеру симантек которого все браузеры забанили, ибо админка была с дефолтным паролем.
     
     
  • 10.49, . (?), 18:10, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    главное - верь! симантек плахой, плахой, а вот у шести инженегров транспаренсия (попутно намертво фиксирующая кто ты и где какие сертификаты брал до того) и вообще все прекрасно.
     
  • 8.44, Аноним (-), 17:30, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неплохо меняешь тему
     
  • 8.54, Аноним (54), 18:33, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    6 инженеров занимаются серверами, там бы и одного, максимум двух хватило.
     
     
  • 9.56, _ (??), 18:42, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет сынок, не хватило бы. Почитай в энторнетах про 24/7 и про 5-6-7 девяток, зачем оно и чего для него нужно ...
    🙂
     
  • 6.53, Ключевский (?), 18:29, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    certbot, не поверишь. Certbot и API твоего провайдера DNS. Все прекрасно работает.
     
  • 4.30, . (?), 15:09, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    э, хде, за 5-8? Или там опять какие-то перепродаваны, "вчера еше были по три, а сегодня только по 50" ?

     
     
  • 5.37, Онаним (?), 16:20, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    gogetssl.com
    Естественно, всё когда-то кончится, но пятый год уже по $5-$8 - и это не "распродажа", а стабильный ценник.
     
     
  • 6.41, имя (?), 17:08, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, лучше заплатить и довериться какому-то nonamessl, чем проекту где всё прозрачно и бесплатно.
     
     
  • 7.46, . (?), 18:03, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да, вы ж так любите все бесплатное

    все прозрачно, ага - кроме того, с чего это их такой вдруг альтруизм-то обуял, и почему под зачистку попали ВСЕ достойные конкуренты, совпадение, ну конечно же, просто совпадение.

    Как и создание гуглезилой совершенно невыполнимых условий для появления новых CA.

     
  • 6.45, . (?), 18:00, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну я это и подозревал - там проблема, что сертификаты они перепродают (причем довольно стремных CA...впрочем, а кто теперь не стремные), причем чуть не каждый год - разные (что вызовет вопросы у параноиков вроде меня), да еще и каждый участник сделки оставляет о тебе на память кучу всякой ненужной неудаляемой инфы в своих бездонных big data хренилищах.

    так что уже, вероятно, проще сдаться и начать строить свою инфраструктуру выгребания сертификатов с le, отдельно механизм, отдельно то место где эти сертификаты используются (и где нужен root equivalent для примения их сервером), отдельно свои сервера на совсем других хостах. Эта война, как и прочие, нами проиграна.

    ну и да - считать любой сайт кроме уцелевших "зелененьких" по определению недоверенным. Кому надо шифрование - современный js вполне способен его обеспечить - end2end, и совершенно независимо от нашлепок над tсp. С аутентификацией пользователем сервера, увы, сложнее (впрочем, разумный справится, а умеющего только синее от зеленого отличать и не жалко совсем).


     
  • 2.52, rshadow (ok), 18:12, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Перессылку почтовыми голубями поддерживают? Нет. Мимо.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:52, 03/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    интересно как скоро это дело начнет монетизироваться
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 12:59, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В новом дивном коммунистическом мире успешность измеряться будет не в деньгах)
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:07, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не волнуйтесь, наверняка уже. Продают бигдату о серверах и используемом на них софте, а может и поинтереснее вещи. Автоматизация смены сертификата требует рут, все как на ладони.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:46, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А чуть дальше "как все", не пробовали?
    Лови - https://github.com/diafygi/acme-tiny
     
  • 3.57, . (?), 19:23, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вот не надо о них такую хрень думать.
    ocsp они продают - то есть на сайте может не быть гуглоаналитики, но твой заход на него, пусть и не с точностью до урла, уже посчитан и добавлен к твоей истории.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:59, 03/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Всего 6 инженеров для такой инфраструктуры -- это показатель.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:16, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Показатель нормы прибыли
     
     
  • 3.33, _ (??), 15:56, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да всё нормально, в малоизвестной лавочке Sun к примеру было правило что региональный офис мог иметь столько инженеров, сколько Лямов в год оне зарабатывают. Ещё тех баксофффф 🧐
     
  • 1.11, Аноним (14), 13:06, 03/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем добавлять глюки и тормоза nginx если webroot работает сразу и хорошо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 13:08, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы получить бэкдор в нгинкс.
     
     
  • 3.40, имя (?), 17:05, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какой бэкдор, опенсорц же? Скорее у вас бэкдор мозга.
     
     
  • 4.47, . (?), 18:07, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тысячи гласс, ага, ага.

    главное - верить!

     
  • 1.19, Аноним (19), 13:19, 03/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    читаю комменты, сообщество обслуживающего системы персонала нынче не то.
     
  • 1.22, Бананим (?), 13:32, 03/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +22 +/
    Ставь лайк, если прочитал это на опеннете без https :)
     
     
  • 2.25, username (??), 14:17, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    D'oh!
     
  • 1.31, Аноним (-), 15:09, 03/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставь лайк, если иконка HTTPS Everywhere у тебя красного цвета.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 17:10, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В кино нет иконки HTTPS Everywhere красного цвета, ставьте мою мне и минус чуваку выше.
     
  • 2.43, Аноним (42), 17:11, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попытка номер 2 :(

    У кого нет иконки HTTPS Everywhere красного цвета, ставьте плюс мне и минус чуваку выше.

     
  • 1.32, Это я (?), 15:26, 03/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ECDSA же небезопасен по причине наличия бэкдора... Или тут эта уязвимость не критична?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 16:01, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А пруф будет?
     
  • 2.51, . (?), 18:12, 03/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    конечно некритична - пропихивают-то ее именно те, кто этот бэкдор придумали.
     
  • 1.34, Аноним (35), 15:57, 03/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >контролируемый сообществом

    Это каким? Случайно не https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Intelligence_Community ?

     
  • 1.55, Alexey (??), 18:33, 03/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хороший проект, и результаты интересные.
     

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