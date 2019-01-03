03.01.2019 11:48  Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2019 год

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|2.2, Аноним (2), 12:24, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Заходит как то в бар по https бесконечное число математиков, а бармен им и говрит: Let's Encrypt!
Умом не блещу, простити.
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|2.5, Аноним (5), 12:41, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я тебе помогу, смотри:
"Глобальная централизованная цензура, подконтролем небольшой уютненькой конторки) Зато с иллюзией безопасности)."
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|3.16, Онаним (?), 13:12, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Не вижу смысла плясать вокруг автопродления и прибиваться гвоздями к сторонней системе, если ныне за $5-$8 можно купить сертификат на год (а на 2-3 выйдет ещё дешевле).
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|7.23, Онаним (?), 13:56, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Потом это извращение с 6 инженерами сломают, и оно наавтовыдаёт вайлдкардов на чужие домены. Нахер.
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|8.24, Онаним (?), 14:06, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Вообще это один из редких случаев, когда доверия к крупным корпорастам с их немеряными ресурсами сильно больше.
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|9.38, имя (?), 16:59, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ага, как к примеру симантек которого все браузеры забанили, ибо админка была с дефолтным паролем.
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|10.49, . (?), 18:10, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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главное - верь! симантек плахой, плахой, а вот у шести инженегров транспаренсия (попутно намертво фиксирующая кто ты и где какие сертификаты брал до того) и вообще все прекрасно.
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|9.56, _ (??), 18:42, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет сынок, не хватило бы. Почитай в энторнетах про 24/7 и про 5-6-7 девяток, зачем оно и чего для него нужно ...
🙂
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|4.30, . (?), 15:09, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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э, хде, за 5-8? Или там опять какие-то перепродаваны, "вчера еше были по три, а сегодня только по 50" ?
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|5.37, Онаним (?), 16:20, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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gogetssl.com
Естественно, всё когда-то кончится, но пятый год уже по $5-$8 - и это не "распродажа", а стабильный ценник.
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|6.41, имя (?), 17:08, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну да, лучше заплатить и довериться какому-то nonamessl, чем проекту где всё прозрачно и бесплатно.
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|7.46, . (?), 18:03, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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да, вы ж так любите все бесплатное
все прозрачно, ага - кроме того, с чего это их такой вдруг альтруизм-то обуял, и почему под зачистку попали ВСЕ достойные конкуренты, совпадение, ну конечно же, просто совпадение.
Как и создание гуглезилой совершенно невыполнимых условий для появления новых CA.
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|6.45, . (?), 18:00, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ну я это и подозревал - там проблема, что сертификаты они перепродают (причем довольно стремных CA...впрочем, а кто теперь не стремные), причем чуть не каждый год - разные (что вызовет вопросы у параноиков вроде меня), да еще и каждый участник сделки оставляет о тебе на память кучу всякой ненужной неудаляемой инфы в своих бездонных big data хренилищах.
так что уже, вероятно, проще сдаться и начать строить свою инфраструктуру выгребания сертификатов с le, отдельно механизм, отдельно то место где эти сертификаты используются (и где нужен root equivalent для примения их сервером), отдельно свои сервера на совсем других хостах. Эта война, как и прочие, нами проиграна.
ну и да - считать любой сайт кроме уцелевших "зелененьких" по определению недоверенным. Кому надо шифрование - современный js вполне способен его обеспечить - end2end, и совершенно независимо от нашлепок над tсp. С аутентификацией пользователем сервера, увы, сложнее (впрочем, разумный справится, а умеющего только синее от зеленого отличать и не жалко совсем).
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|2.12, Аноним (12), 13:07, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Не волнуйтесь, наверняка уже. Продают бигдату о серверах и используемом на них софте, а может и поинтереснее вещи. Автоматизация смены сертификата требует рут, все как на ладони.
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|3.57, . (?), 19:23, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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вот не надо о них такую хрень думать.
ocsp они продают - то есть на сайте может не быть гуглоаналитики, но твой заход на него, пусть и не с точностью до урла, уже посчитан и добавлен к твоей истории.
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|3.33, _ (??), 15:56, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да всё нормально, в малоизвестной лавочке Sun к примеру было правило что региональный офис мог иметь столько инженеров, сколько Лямов в год оне зарабатывают. Ещё тех баксофффф 🧐
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|2.43, Аноним (42), 17:11, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Попытка номер 2 :(
У кого нет иконки HTTPS Everywhere красного цвета, ставьте плюс мне и минус чуваку выше.
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|2.51, . (?), 18:12, 03/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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конечно некритична - пропихивают-то ее именно те, кто этот бэкдор придумали.
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