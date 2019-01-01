01.01.2019 07:26  Релиз GhostBSD 18.12

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 18.10, построенного на базе TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры amd64 (2.7 Гб).

В новой версии графический интерфейс для управления пакетами заменён с octopkg на собственное приложение software-station (обвязка над pkgng). Отключен модуль ядра unionfs.ko и добавлен geom_mirror.ko. Обеспечена загрузка графических драйверов из пакета (отключена загрузка системных модулей ядра i915kms.ko и radeonkms.ko для GPU AMD и Intel). Добавлены пакеты с драйверами (ghostbsd-drivers) и специфичными утилитами (ghostbsd-utils). В loader.rc.local для live-системы активирован режим "gop set 0" (настройка разрешения экрана на этапе загрузки). Обновлены версии программ.