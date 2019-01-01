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01.01.2019 07:26  Релиз GhostBSD 18.12

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 18.10, построенного на базе TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры amd64 (2.7 Гб).

В новой версии графический интерфейс для управления пакетами заменён с octopkg на собственное приложение software-station (обвязка над pkgng). Отключен модуль ядра unionfs.ko и добавлен geom_mirror.ko. Обеспечена загрузка графических драйверов из пакета (отключена загрузка системных модулей ядра i915kms.ko и radeonkms.ko для GPU AMD и Intel). Добавлены пакеты с драйверами (ghostbsd-drivers) и специфичными утилитами (ghostbsd-utils). В loader.rc.local для live-системы активирован режим "gop set 0" (настройка разрешения экрана на этапе загрузки). Обновлены версии программ.



  1. Главная ссылка к новости (http://ghostbsd.org/18.12_rele...)
  2. OpenNews: Релиз GhostBSD 18.10
  3. OpenNews: Релиз GhostBSD 11.1
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 1.0
  5. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 5.4
  6. OpenNews: Стабильный выпуск HardenedBSD 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ghostbsd, bsd
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  • 1.5, Аноним (5), 09:55, 01/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Intel снова задонейтил большую сумму в FreeBSD Foundation, фряха выполнила план по сбору средств на развитие!
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:15, 01/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    wifi не видно в ifconfig и трее. Яркость не регулируется — корое как всегда мимо.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:59, 01/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    покажи свои коммиты по исправлению этого.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:55, 01/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В трее иконки опять разного размера, стыд-позор.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:03, 01/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Минусы и плюсы - Убрали сборку с Xfce - Прошлая сборка на Mate, загрузилась ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, 1366x768 хватит на всех (?), 12:00, 01/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это bologenos.
    Поделку пилят два студента в качестве хобби.
    На базе FreeBSD слепили сборку TrueOS.
    На базе TrueOS слепили GhostsBSD.
    А если я на базе GhostsBSD сделаю свою сборку с нескучными обоям, вы тоже это в новости запихнете?
    Вышел релиз KolyanBSD 100500!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:14, 01/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ты чо, в самой новости ж упомянуто своё приложение "software-station". Не, не больгенос, получше. Но полтора землекопа пилят, это да.
     

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