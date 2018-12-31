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31.12.2018 02:22  Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 7.0

Вышла новая версия пакета smartmontools 7.0, содержащего приложения (smartctl и smartd) для мониторинга и контроля (S)ATA, SCSI/SAS и NVMe дисков, поддерживающих технологию SMART. Поддерживается работа на платформах Linux, FreeBSD, Darwin (macOS), Windows, QNX, OS/2, Solaris, NetBSD и OpenBSD.

Основные изменения, реализованные с момента выхода версии 6.6:

  • smartctl: новые ключи '-j' and '--json[=giosu]' для вывода в формате json. В качестве альтернативы также добавлен формат, удобный для построчного парсинга утилитой grep ('--json=g');
  • smartctl: режим '-l devstat' теперь корректно работает с логами размером более 256 секторов;
  • smartctl: поддержка "SCSI Pending Defects log page" в выводе '-l error';
  • smartctl/NVMe: новый тип устройств '-d sntjmicron' для работы с устройствами JMicron USB NVMe;
  • smartctl/SCSI: множество улучшений, связанных с декодированием log-страниц;
  • smartctl/smartd: переработана работа с невыровненными числами LE и BE;
  • smartctl/FreeBSD: добавлено сканирование устройств NVMe;
  • smartctl/NetBSD: исправлены появившиеся в версии 6.6 регрессии автоопределения устройств, исправлены проблемы на big endian архитектурах;
  • smartctl/Windows: улучшен поиск номера порта CSMI.


  1. Главная ссылка к новости (https://smartmontools.org...)
  2. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 6.6
  3. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 6.5
  4. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 6.4
  5. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 6.3
  6. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 6.2
Автор новости: samm
Тип: Программы
Ключевые слова: smartmontools, smart, disk
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