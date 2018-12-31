Вышла новая версия пакета smartmontools 7.0, содержащего приложения (smartctl и smartd) для мониторинга и контроля (S)ATA, SCSI/SAS и NVMe дисков, поддерживающих технологию SMART. Поддерживается работа на платформах Linux, FreeBSD, Darwin (macOS), Windows, QNX, OS/2, Solaris, NetBSD и OpenBSD. Основные изменения, реализованные с момента выхода версии 6.6: smartctl: новые ключи '-j' and '--json[=giosu]' для вывода в формате json. В качестве альтернативы также добавлен формат, удобный для построчного парсинга утилитой grep ('--json=g');

smartctl: режим '-l devstat' теперь корректно работает с логами размером более 256 секторов;

smartctl: поддержка "SCSI Pending Defects log page" в выводе '-l error';

smartctl/NVMe: новый тип устройств '-d sntjmicron' для работы с устройствами JMicron USB NVMe;

smartctl/SCSI: множество улучшений, связанных с декодированием log-страниц;

smartctl/smartd: переработана работа с невыровненными числами LE и BE;

smartctl/FreeBSD: добавлено сканирование устройств NVMe;

smartctl/NetBSD: исправлены появившиеся в версии 6.6 регрессии автоопределения устройств, исправлены проблемы на big endian архитектурах;

smartctl/Windows: улучшен поиск номера порта CSMI.



