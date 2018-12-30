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30.12.2018 09:33  Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.2 с рабочим столом Nomad

Подготовлен выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.2, построенного на пакетной базе Ubuntu и технологиях KDE. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол Nomad, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages и собственный центр установки приложений NX Software Center. Размер загрузочного образа составляет 1.5 Гб. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол Nomad предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет, сочетающий средства для регулирования громкости с интерфейсом управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана Nomad Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений. Среди входящих в базовую поставку приложений: файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Kate, архиватор Ark, эмулятор терминала Konsole, браузер Chromium, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель VLC, офисный пакет LibreOffice и просмотрщик изображений Pix.

В новом выпуске обновлены версии пакетов, в том числе задействованы ядро Linux 4.20, KDE Plasma 5.14.4, KDE Apps 18.12.0, KDE Frameworks 5 5.54.0, свежие выпуски Chromium, LibreOffice и драйверов NVIDIA. В состав включён текстовый редактор Nota. Улучшен znx, инструментарий для управления операционной системой и организации атомарных обновлений системы. Обновлены приложения MauiKit, Index, Pix, Buho и VVave.



  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/nitr...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1 с рабочим столом Nomad
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Elementary OS 5 "Juno"
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.4 с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment
  5. OpenNews: Обновление дистрибутива Solus, развивающего рабочий стол Budgie
  6. OpenNews: Обновление Elive 3.0.3, Linux-дистрибутива с рабочим столом Enlightenment
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nitrux, linux
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  • 1.4, Аноним (4), 10:12, 30/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    То nomad, то nx, ребята никак не определятся )
     
  • 1.5, КГБ СССР (ok), 10:16, 30/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Остановись, Дениска, хватит.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:54, 30/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В этом суть линукса. Из неДенисок только шапка и оракел существуют.(((
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:56, 30/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Еще дебиан и убунту.
     
     
  • 4.9, Аноним (7), 11:04, 30/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Нет, там злостные Дениски.
     
  • 4.10, A.Stahl (ok), 11:05, 30/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шаттлворт вполне себе Дениска.
     
  • 4.20, Пишу из ванны (?), 14:06, 30/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это дениски которые смогли.
     
  • 3.19, Пишу из ванны (?), 14:05, 30/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оракел очень даже Дениска Васянович. Взяли  RH на коленке пилят поддержку.
     
  • 1.6, dimqua (ok), 10:43, 30/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нескучная кубунту. :-)
     
  • 1.11, Васёк (?), 12:12, 30/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше дистрибутивов богу дистрибутивов
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:29, 30/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Хотябы образ проверили перед тем как вылаживать О_о
    ...А то он подозрительно нерабочий
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:38, 30/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    прям как elementaryos только вместо гнома KDE
     
  • 1.14, аноним3 (?), 12:53, 30/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    как кучно идут косяками перед новым годом)))
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:46, 30/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > видеопроигрыватель VLC

    жаль, был бы mpv то не глядя взял, 2 штуки, а так нет, будем ждать пока исправят

     
  • 1.22, Аноним (22), 14:42, 30/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждал шуток про Номада, когда открывал, и аноны меня не подвели
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:04, 30/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие шутки, уже много лет всему этому можно актёра М. Ефремова произнести определение просить (
     
  • 1.25, Аноним (25), 15:39, 30/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Заделайте тэг distrowatch. Удобное автоскрытие.
     

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