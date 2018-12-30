30.12.2018 09:33  Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.2 с рабочим столом Nomad

Подготовлен выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.2, построенного на пакетной базе Ubuntu и технологиях KDE. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол Nomad, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages и собственный центр установки приложений NX Software Center. Размер загрузочного образа составляет 1.5 Гб. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол Nomad предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет, сочетающий средства для регулирования громкости с интерфейсом управления воспроизведением мультимедийного контента. Из развиваемых проектом приложений также выделяется интерфейс для настройки межсетевого экрана Nomad Firewall, позволяющий управлять сетевым доступом на уровне отдельных приложений. Среди входящих в базовую поставку приложений: файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Kate, архиватор Ark, эмулятор терминала Konsole, браузер Chromium, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель VLC, офисный пакет LibreOffice и просмотрщик изображений Pix.

В новом выпуске обновлены версии пакетов, в том числе задействованы ядро Linux 4.20, KDE Plasma 5.14.4, KDE Apps 18.12.0, KDE Frameworks 5 5.54.0, свежие выпуски Chromium, LibreOffice и драйверов NVIDIA. В состав включён текстовый редактор Nota. Улучшен znx, инструментарий для управления операционной системой и организации атомарных обновлений системы. Обновлены приложения MauiKit, Index, Pix, Buho и VVave.