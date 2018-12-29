29.12.2018 17:41  Релиз LanguageTool 4.4, СПО для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля

Состоялся релиз LanguageTool 4.4, свободного программного обеспечения для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля. Программа представлена как в виде расширения для LibreOffice и Apache OpenOffice, так и в виде независимого консольного и графического приложений, и веб-сервера. Кроме того, на сайте languagetool.org работает интерактивная форма проверки грамматики и орфографии. Для работы кода обособленных приложений требуется Java 8 или более новая версия. Основное ядро программы распространяется под лицензией LGPL. Существуют сторонние плагины для интеграции с другими программами. В новой версии: Созданы новые и обновлены существующие правила для проверки пунктуации и грамматики для английского, немецкого, французского, каталанского, голландского, португальского, русского и украинского языков.

Обновлены встроенные словари.

Улучшена работа грамматического анализатора.

Доработаны правила по делению текста на предложения.

Улучшения в работе встроенного HTTP-сервера.



