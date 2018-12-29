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29.12.2018 17:41  Релиз LanguageTool 4.4, СПО для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля

Состоялся релиз LanguageTool 4.4, свободного программного обеспечения для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля. Программа представлена как в виде расширения для LibreOffice и Apache OpenOffice, так и в виде независимого консольного и графического приложений, и веб-сервера. Кроме того, на сайте languagetool.org работает интерактивная форма проверки грамматики и орфографии. Для работы кода обособленных приложений требуется Java 8 или более новая версия. Основное ядро программы распространяется под лицензией LGPL. Существуют сторонние плагины для интеграции с другими программами.

В новой версии:

  • Созданы новые и обновлены существующие правила для проверки пунктуации и грамматики для английского, немецкого, французского, каталанского, голландского, португальского, русского и украинского языков.
  • Обновлены встроенные словари.
  • Улучшена работа грамматического анализатора.
  • Доработаны правила по делению текста на предложения.
  • Улучшения в работе встроенного HTTP-сервера.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.languagetool.org/r...)
  2. OpenNews: Релиз LanguageTool 3.7, программы для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля
  3. OpenNews: Инициатива по созданию полнофункциональной свободной системы распознавания речи
  4. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты AtD, системы проверки орфографии для web-сайтов
Автор новости: Yakov
Тип: Программы
Ключевые слова: languagetool
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  • 1.1, Аноним (1), 19:15, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Кто-то сравнивал это с Орфо Сколько я ни видел Open Source решений по проверке ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 19:17, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо какой-то инструмент на основе ИИ, и подсунуть ему литературу (газеты, книги, журналы) за последние лет 20-30, тогда что-то может путное получится.

    // b.

     
     
  • 3.10, vdb (?), 21:34, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Надо какой-то инструмент на основе ИИ…

    Надо? Найди. Что, струна порвалась да сломалось перо?

     
  • 2.4, Аноним (4), 19:21, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Орфо хорошо работал, а сабж днище даже для английских текстов -- сравнивать вообще нечего.
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:17, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Выглядит многообещающе. И сразу вопрос (проект вижу впервые, так что...): по части конкретно орфографии, как он сравнится с hunspell?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:12, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В open/libreoffice сабж отвечает только за проверку грамматики, а hunspell - за орфографию.
     
  • 2.7, Ключевский (?), 21:12, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    hunspell где-то нервно курит в коридоре. Это просто системы разного назначения.
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 22:20, 29/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот специально для таких дегродов как ты же написал Нет, нужно встрять и перепу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, gimrock (ok), 20:13, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я как-то ставил себе LanguageTool, но в итоге пришлось от него отказаться. И дело даже не в качестве проверки, а в том, что LibreOffice от него несчадно тормозил. Плюс ещё эта привязка к яве. Интересно, ОРФО всё ещё развивается? Вроде как этот проект был многообещающим.
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:14, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Орфо когда-то был куплен МС, нет?
     
     
  • 2.12, Потомок изобретателя колеса (?), 21:47, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет!!
     
  • 1.9, Donald Tramp (?), 21:16, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Использовал его некоторое время и пришёл к выводу, что оно пригодно только для англосаксов.
     
     
  • 2.11, Ключевский (?), 21:40, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но англосаксы вымерли 1000 лет назад. Как они его юзали?
    И, да, проверка в русском в нем шикарная, поставь плагином к Хрому и посмотри
     
     
  • 3.14, A.Stahl (ok), 22:34, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >англосаксы вымерли 1000 лет назад.

    Когда это такие исторические тонкости интересовали шовинистов\нацистов?

     
     
  • 4.16, Ключевский (?), 22:51, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>англосаксы вымерли 1000 лет назад.
    > Когда это такие исторические тонкости интересовали шовинистов\нацистов?

    Меня, как историка, беспокоит вопрос как же вымершие 1000 лет назад англосаксы могут что-то юзать

     
  • 1.15, nc (ok), 22:45, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Слушайте, а есть такого же типа ПО - десктопная обертка (т.е. не браузер а именно отдельная программа) для сервиса Google Translate (а лучше объединяющая выдачу нескольких сервисов перевода, в том числе всяких context.reverso.net и т.п.)
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:10, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    GoldenDict? Гугелтранслейт там был. Но с Oxford English Dictionary 2nd Ed. надобности в чём-то ещё не осталось.

     

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