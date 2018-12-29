29.12.2018 17:41  Релиз LanguageTool 4.4, СПО для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля

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|2.3, Аноним (1), 19:17, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Надо какой-то инструмент на основе ИИ, и подсунуть ему литературу (газеты, книги, журналы) за последние лет 20-30, тогда что-то может путное получится.
// b.
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|3.10, vdb (?), 21:34, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Надо какой-то инструмент на основе ИИ…
Надо? Найди. Что, струна порвалась да сломалось перо?
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|2.4, Аноним (4), 19:21, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Орфо хорошо работал, а сабж днище даже для английских текстов -- сравнивать вообще нечего.
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|2.6, Аноним (6), 21:12, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В open/libreoffice сабж отвечает только за проверку грамматики, а hunspell - за орфографию.
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|1.5, gimrock (ok), 20:13, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Я как-то ставил себе LanguageTool, но в итоге пришлось от него отказаться. И дело даже не в качестве проверки, а в том, что LibreOffice от него несчадно тормозил. Плюс ещё эта привязка к яве. Интересно, ОРФО всё ещё развивается? Вроде как этот проект был многообещающим.
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|2.11, Ключевский (?), 21:40, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Но англосаксы вымерли 1000 лет назад. Как они его юзали?
И, да, проверка в русском в нем шикарная, поставь плагином к Хрому и посмотри
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|3.14, A.Stahl (ok), 22:34, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>англосаксы вымерли 1000 лет назад.
Когда это такие исторические тонкости интересовали шовинистов\нацистов?
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|4.16, Ключевский (?), 22:51, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>англосаксы вымерли 1000 лет назад.
> Когда это такие исторические тонкости интересовали шовинистов\нацистов?
Меня, как историка, беспокоит вопрос как же вымершие 1000 лет назад англосаксы могут что-то юзать
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|1.15, nc (ok), 22:45, 29/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Слушайте, а есть такого же типа ПО - десктопная обертка (т.е. не браузер а именно отдельная программа) для сервиса Google Translate (а лучше объединяющая выдачу нескольких сервисов перевода, в том числе всяких context.reverso.net и т.п.)
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|2.17, Аноним (17), 23:10, 29/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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GoldenDict? Гугелтранслейт там был. Но с Oxford English Dictionary 2nd Ed. надобности в чём-то ещё не осталось.
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