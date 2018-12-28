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28.12.2018 21:59  Уязвимость в GVFS admin, позволяющая вносить любые правки в систему без root-прав

В представленном 3 года назад GVFS-бекенде admin (GNOME Virtual File System) обнаружена критическая уязвимость, позволяющая непривелигированным пользователям без запроса пароля вносить любые правки в файловую систему с правами root.

Для повышения прав без запроса пароля достаточно принудительно завершить процесс графического агента аутентификации polkit. Указанный процесс работает с правами текущего пользователя, что позволяет завершить его без наличия повышенных привилегий. Так как бэкенд admin корректно не обрабатывает ситуацию недоступности polkit, который применяется для определения имеющихся у пользователя дополнительных полномочий, после прекращения работы процесса polkit (polkit-gnome-authentication-agent-1), например, достаточно запустить "nautilus admin:///root" для доступа к /root или "gedit admin:///etc/sudoers" для редактирования /etc/sudoers, не имея на это полномочий.

Стоит отметить, что в некоторых пользовательских окружениях, например, в GNOME и MATE, процесс polkit автоматически перезапускается, что, однако, не является защитой от уязвимости. Для дистрибутива ROSA Fresh выпущено и отправлено на тестирование обновление, отключающее бекенд GVFS admin до дальнейшего выяснения обстоятельств и появления исправления, закрывающего брешь в безопасности.

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/GNOME...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти парольную защиту хранителя экрана GNOME
  3. OpenNews: В Tor Browser устранена уязвимость, допускавшая прямое соединение в обход Tor
  4. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
  5. OpenNews: Уязвимость в gnome-exe-thumbnailer, позволяющая выполнить код при просмотре каталога с MSI-файлом
  6. OpenNews: Уязвимости в GDK-Pixbuf, затрагивающие Chromium, Firefox, VLC и GNOME thumbnailer
Автор новости: mikhailnov
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: gvfs, gnome
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  • 1.3, Мастер над бэкдорами (?), 23:25, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Куда смотрят Мастера над релизами?
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:33, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    gentoo, gnome 3.30, в процессах есть только polkitd(запущен из под сис пользователя polkitd)

    nautilus admin:///root - требует пароля рута

     
  • 1.5, Аноним (5), 23:34, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    если уж развиваемый корпорациями гном так лажанулся, то страшно представить, какие гигантские скопления черных дыр в васяновском КДЕ...
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 00:02, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Гном лажанулся так, что уязвимость проявляется только вне гнома.
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:03, 29/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    сказал типичный васян
     
  • 1.6, Аноним (5), 23:39, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    О г-споди, я в i3, никакого polkitd в процессах нет, запускаю nautilus admin ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Андрей (??), 23:54, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Привет, я автор того issue.

    Пользователь должен быть в группе wheel, чтобы это работало.
    Тем не менее, у меня группа wheel настроена спрашивать пароль при выполнении sudo, так что уязвимость вполне реальная, особенно с учётом того, что почти всегда на персональных компах основной и единственный не системный юзер состоит в этой группе.

    С другой стороны вопрос к качеству кода :) - по сути оно проверяет, состоит ли человек в группе wheel, при этом абсолютно игнорирует уже существующую систему sudoers, в которой настроено, что может делать wheel. А некоторые люди используют группу sudo для тех же целей, и никогда не встречают этой проблемы, потому что проверяется именно wheel))
    Из-за этого проблема будет воспроизводиться не на всех дистрибутивах.

     
     
  • 3.10, mikhailnov (ok), 23:59, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Debian wheel в этом правиле заменена на sudo, a sudoers не имеет отношения к polkitd
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:49, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    3 года, Карл.
    Мелкомягкие говно всё равно!))0
     
  • 1.8, псевдонимус (?), 23:49, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >процесс polkit

    И вот это запущено в тайлс.

     
  • 1.11, Аноним (11), 23:59, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Fedora 29, Gnome, не работает.
     

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