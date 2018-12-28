28.12.2018 12:37  Представлен Cage, композитный сервер на базе Wayalnd для создания киосков

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|2.8, an (??), 13:52, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ага, синий экран тоже часто видел, а в последнее время пошли со смайликом)
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|2.14, Аноним (14), 14:54, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На бесплатном софте много не распилишь. Добавив виндовс в счёт за оборудование, его (счёт), как минимум, можно удвоить.
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|3.16, КГБ СССР (ok), 15:06, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> На бесплатном софте много не распилишь. Добавив виндовс в счёт за оборудование,
> его (счёт), как минимум, можно удвоить.
Особенно если постараться узнать стоимость корпоративных лицензий (а на терминалы другие не прокатят) и минимальное количество их для заказа.
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|2.19, Аноним (19), 15:20, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Зачем directfb, запускается одно полноэкранное приложение на фреймбуфере, и из него нельзя выйти (так как некуда)
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|2.21, nrv (ok), 15:48, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А можно уточнить?
Иксовое/вяленное приложением там запустится?
Оно же клиент, посылает запросы иксам, они в qt, оно рисует, даёт обратно, икса выводят.
Вяленые приложухи, правда сами картинку рисуют и потом отдают.
Но не уверен, что вяленый не не нужен для дров.
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