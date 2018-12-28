28.12.2018 12:37  Представлен Cage, композитный сервер на базе Wayalnd для создания киосков

Опубликован код Cage, минималистичного композитного сервера на базе Wayland, ориентированного на обособленный запуск отдельных приложений в режиме киоска. Проект создавался для систем домашней автоматизации, но также может оказаться полезным для создания демонстрационных стендов, электронных вывесок и терминалов самообслуживания. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией MIT.

При использовании Cage интерфейс ограничен одним приложением, а пользователь не может выйти за пределы данного приложения и получить доступ к операционной системе. Все вспомогательные диалоги выводятся по центру экрана без возможности перемещения и изменения размера. Создание окружений осуществляется через запуск приложения под управлением Cage (например, для создания киоска с браузером Epiphany достаточно выполнить "cage /usr/bin/epiphany"). После завершения работы программы композитный сервер тоже завершает свою работу.

Экран привязывается к одному устройству вывода. Поддержка ввода в настоящее время ограничена клавиатурой и мышью, но в ближайшее время обещают добавить поддержку сенсорных экранов. Поддерживается помещение и извлечение данных через буфер обмена. Из протоколов обеспечена совместимость только с xdg-shell, возможность запуска X-приложений через Xwayland не реализована.



