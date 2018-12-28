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28.12.2018 12:37  Представлен Cage, композитный сервер на базе Wayalnd для создания киосков

Опубликован код Cage, минималистичного композитного сервера на базе Wayland, ориентированного на обособленный запуск отдельных приложений в режиме киоска. Проект создавался для систем домашней автоматизации, но также может оказаться полезным для создания демонстрационных стендов, электронных вывесок и терминалов самообслуживания. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией MIT.

При использовании Cage интерфейс ограничен одним приложением, а пользователь не может выйти за пределы данного приложения и получить доступ к операционной системе. Все вспомогательные диалоги выводятся по центру экрана без возможности перемещения и изменения размера. Создание окружений осуществляется через запуск приложения под управлением Cage (например, для создания киоска с браузером Epiphany достаточно выполнить "cage /usr/bin/epiphany"). После завершения работы программы композитный сервер тоже завершает свою работу.

Экран привязывается к одному устройству вывода. Поддержка ввода в настоящее время ограничена клавиатурой и мышью, но в ближайшее время обещают добавить поддержку сенсорных экранов. Поддерживается помещение и извлечение данных через буфер обмена. Из протоколов обеспечена совместимость только с xdg-shell, возможность запуска X-приложений через Xwayland не реализована.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.hjdskes.nl/blog/ca...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.1 (развивается окружение mir-kiosk)
  3. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 4.0.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  4. OpenNews: Выпуск Wayland 1.16 и композитного сервера Weston 5.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Digital Signage 10.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Slideshow 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wayland, kiosk, cage
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  • 1.1, Аноним (1), 12:47, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Johnny Cage - flawless victory
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:55, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Тем временем даже в билетных метро терминалах видел десяточку. Это как сходить в магазин на самолёте.
     
     
  • 2.3, dmg (?), 12:58, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    погромисты для самолета дешевле чем для дельтаплана
     
  • 2.7, none_first (ok), 13:40, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    raspbian+FF замечательно справляются и не нужно никакого винтел
     
  • 2.8, an (??), 13:52, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ага, синий экран тоже часто видел, а в последнее время пошли со смайликом)
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:54, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На бесплатном софте много не распилишь. Добавив виндовс в счёт за оборудование, его (счёт), как минимум, можно удвоить.
     
     
  • 3.16, КГБ СССР (ok), 15:06, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > На бесплатном софте много не распилишь. Добавив виндовс в счёт за оборудование,
    > его (счёт), как минимум, можно удвоить.

    Особенно если постараться узнать стоимость корпоративных лицензий (а на терминалы другие не прокатят) и минимальное количество их для заказа.

     
  • 1.4, sailorCat (?), 13:14, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    directFB умел это ещё в 2006-м году.
     
     
  • 2.5, КГБ СССР (ok), 13:33, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    DOS умел это ещё в …
     
     
  • 3.13, sailorCat (?), 14:15, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не умел.
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:20, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем directfb, запускается одно полноэкранное приложение на фреймбуфере, и из него нельзя выйти (так как некуда)
     
  • 2.21, nrv (ok), 15:48, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно уточнить?
    Иксовое/вяленное приложением там запустится?
    Оно же клиент, посылает запросы иксам, они в qt, оно рисует, даёт обратно, икса выводят.
    Вяленые приложухи, правда сами картинку рисуют и потом отдают.
    Но не уверен, что вяленый не не нужен для дров.
     
  • 1.6, Аноним (-), 13:36, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем это лучше rootston?
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:53, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Киоски - это хорошо. ЖЭалко что запретили продавать алкоголь после 23:00
     
     
  • 2.11, Попугай Кеша (?), 14:03, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага, чтобы алкашня всякая не устраивала бесчинства по ночам
     
  • 2.18, Аноним (19), 15:18, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Жалко что эту отраву не запретили совсем
     
  • 2.20, Аноним (-), 15:39, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уже ядро 4.20 вышло, а эти до сих пор о бухле только и думают.
     
     
  • 3.23, Amphyby (ok), 16:31, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там какие-то ядерные нововведения, в этом вашем ядре
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:03, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > сервер на базе Wayalnd для

    поправьте заголовок

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 14:06, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваяльндый
     
     
  • 3.17, iFRAME (ok), 15:06, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Навальный
     
  • 3.22, Аноним (22), 16:24, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Антонио Вивальди
     
  • 1.15, Аноним (15), 15:01, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    О, можно будет вяленую шаурмячную организовать.
     
  • 1.24, Аноним (24), 17:04, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    только не ставьте эти киоски на территории святого Томаса, а то ночью на тракторе Джери начнёт куролесить
     

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