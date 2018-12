28.12.2018 09:16  Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.5

7.35 , Аноним84701 ( ok ), 15:20, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – > Нет там никакой рекламы. Это смотря как "Ставить лучше свежий, из PPA" -- возможно, кое-кто просто палится ;) https://sourceforge.net/projects/smplayer/reviews/

> The file 'smplayer-14.3.0-win32.exe' contained a virus or unwanted program 'ADWARE/InstallCore.Gen' [adware] Apparently there is unwanted adware bundled with the product

> (хотя сорсфрж вроде бы опять, в <задолбался считать> раз недавно объявили "мы теперь точно белые и пушистые и больше не суем улучшизмов!") 8.39 , vantoo ( ok ), 15:37, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Это смотря как "Ставить лучше свежий, из PPA" -- возможно, кое-кто просто палится ;) Я ставлю из официальной ppa:rvm/smplayer, указанной на сайте SMPlayer. > The file 'smplayer-14.3.0-win32.exe' contained a virus or unwanted program 'ADWARE/InstallCore.Gen' [adware] Apparently there is unwanted adware bundled with the product Это отзыв некого анонима-виндузятника, который сам неизвестно когда и откуда скачал какой-то exe-шник не первой свежести smplayer-14.3.0-win32.exe, при том, что актуальная версия 18.10. Для вас это авторитетный источник? Зачем вообще был этот пук в лужу? Не позорьтесь.

9.44 , Аноним84701 ( ok ), 16:16, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – весь текст скрыт [показать] Вообще-то имелся ввиду отписавшийся перед вами оратор, но видимо 8211 у кого ...