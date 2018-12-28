28.12.2018 09:16  Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.5

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|1.1, A.Stahl (ok), 09:24, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Я не верил, а ведь mpv действительно лучше. Если бы у него был чуточку более удобный интерфейс выбора аудиодорожек и наборов субтитров, то и вообще был бы безапелляционно лучшим.
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|3.12, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:46, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Есть такие «люди», которые в новости про опенофис вспоминают что он не нужен и есть либра. Этот вот кадр, звезда башорга, своё мнение о другом плеере как абсолют выдаёт в первом комменте, хотя его никто не спрашивал.
Общее название — невтмщики.
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|2.5, vantoo (ok), 09:38, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Если бы у него был чуточку более удобный интерфейс ...
Вас никто не заставляет пользоваться голым mpv. К нему есть куча фронтэндов, тот же SMPlayer, например.
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|3.7, A.Stahl (ok), 09:44, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Тут какая беда: с одной стороны есть небольшие претензии, а с другой стороны они настолько мелкие, что прикручивать ещё что-то как-то и лень. Да и если их действительно куча, так это придётся их реально все перебирать "а вдруг вот тот лучше". И каждый же ещё имеет потенциал к настройке и тоже нужно будет повозиться.
Так что просто жду пока эти "небольшие претензии" станут серьёзно раздражать.
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|4.8, vantoo (ok), 09:50, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Сэкономлю ваше время, такого количества функционала как у SMPlayer я у других фронтэндов даже близко не встречал. Ставить лучше свежий, из PPA, или других свежих репов, в зависимости от вашего дистрибутива.
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|6.31, vantoo (ok), 14:44, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Нет там никакой рекламы. После обновления есть открытие страницы на офф. сайте, но это отключается в стандартных настройках.
> И настроек в VLC больше, если поставить галочку "все" в настройках
Чукча не читатель? Речь шла о mpv и его фронтэндах. При чем тут VLC?
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|7.35, Аноним84701 (ok), 15:20, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Нет там никакой рекламы.
Это смотря как "Ставить лучше свежий, из PPA" -- возможно, кое-кто просто палится ;)
https://sourceforge.net/projects/smplayer/reviews/
> The file 'smplayer-14.3.0-win32.exe' contained a virus or unwanted program 'ADWARE/InstallCore.Gen' [adware] Apparently there is unwanted adware bundled with the product
>
(хотя сорсфрж вроде бы опять, в <задолбался считать> раз недавно объявили "мы теперь точно белые и пушистые и больше не суем улучшизмов!")
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|8.39, vantoo (ok), 15:37, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Это смотря как "Ставить лучше свежий, из PPA" -- возможно, кое-кто просто палится ;)
Я ставлю из официальной ppa:rvm/smplayer, указанной на сайте SMPlayer.
> The file 'smplayer-14.3.0-win32.exe' contained a virus or unwanted program 'ADWARE/InstallCore.Gen' [adware] Apparently there is unwanted adware bundled with the product
Это отзыв некого анонима-виндузятника, который сам неизвестно когда и откуда скачал какой-то exe-шник не первой свежести smplayer-14.3.0-win32.exe, при том, что актуальная версия 18.10. Для вас это авторитетный источник? Зачем вообще был этот пук в лужу? Не позорьтесь.
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|4.24, Аноним (23), 12:40, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Поставь в настройках мини интерфейс и в настройках панелей уменьши высоту до минимума, будет лучше.
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|4.33, vantoo (ok), 14:46, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> SMPlayer страшный
По дефолту есть немного, благо тем к нему доступно огромное количество да и сама настройка интерфейса очень тонкая. О минимальном интерфейсе вам уже писали.
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|2.6, анон (?), 09:40, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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а подобрать gui по нраву к mpv, чтобы был удобный интерфейс выбора дорожек и сабов запрещено религией? :)
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|2.10, Аноним (10), 09:55, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я использую и тот и другой для разных ситуаций, и вообще не имею с этим никаких проблем. А приверженцы идеи "всегда используй только одну программу для решения одной задачи" должны страдать.
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|2.18, nobody (??), 11:21, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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VLC умеет HW divx на старых AMD APU, MPV почему-то не может (через vaapi). В остальном сравнимы. На актуальных APU divx декодера (MPEG4) уже нет.
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|2.28, Crazy Alex (ok), 13:40, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Пока не попытаетесь проиграть что-то совсем экзотической или наполовину битое видео. Наверняка есть и масса других преимуществ у VLC, но это - первое, что приходит в голову.
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|2.25, Аноним (25), 12:53, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Сейчас набежит куча "специалистов", которые будут утверждать, что это опенсорс, тебе никто ничего не обязан, и вообще - пили плеер сам.
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|2.32, Аноним (32), 14:44, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Репозиторий? Или больше не поддерживается? Тогда наверно на варезниках, если не стремно. :)
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|1.30, Darken (??), 14:42, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+12 +/–
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Все так же крашится в квадраты при просмотре аниме в HD с внешней дорожкой? Или наконец победили, мать его, спустя 10 то лет? И нет, школота, не надо набегать и говорить про железо, т.к. это было на ЛЮБОМ железе, и не решалось ни сменой железа, ни ковырянием настроек.
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|2.38, Аноним (-), 15:35, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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> при просмотре аниме в HD
> И нет, школота, не надо
Любители японских мультиков все из себя такие взрослые и суровые …
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|2.40, Brather (?), 15:38, 28/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Бывает иногда. Не знаю с чем связано. Комп довольно мощный, в Unigine Superposition на максималках 30FPS стабильно. Рипы в оригинале 720/1080p нормально смотрю, а именно с подключением внешних сабов начинает сыпаться. И только в VLC. В SMP такого нет!
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