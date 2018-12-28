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28.12.2018 09:16  Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.5

Проект VideoLAN опубликовал корректирующий релиз медиаплеера VLC 3.0.5. В новой версии добавлен альтернативный декодировщик dav1d для формата AV1, разработанный совместно с проектом FFmpeg и нацеленный на достижение максимальной производительности и переносимости. По умолчанию для AV1 задействован штатный декодировщик libaom. Для AV1 также улучшен код распаковки медиаконтейнеров и добавлен упаковщик payload-данных (packetizer).

В выпуске также:

  • Улучшена поддержка сервиса Youtube и устройств ChromeCast;
  • Отключено применение аппаратного ускорения декодирования на некоторых старых GPU Intel;
  • Решены проблемы с ускорением на GPU AMD RX Vega;
  • Улучшено воспроизведение RTSP;
  • Исправлены проблемы с меню и позиционированием для BluRay;
  • Добавлена поддержка ОС macOS 10.14 (Mojave). Обновлена тёмная тема оформления. В поставке для macOS Mojave включена верификация пакета, что требует также заверения цифровой подписью и всех подключаемых плагинов;
  • Решены проблемы с использованием аппаратного ускорения на платформах Windows и macOS. Внесено много исправлений, связанных с Direct3D11.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.videolan.org/news....)
  2. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
  3. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 2.2.0
  4. OpenNews: VLC тестирует просмотр в режиме 360 градусов
  5. OpenNews: Microsoft Bing начал предупреждать о вредоносной активности на сайте VideoLan
  6. OpenNews: Первый выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vlc, videolan
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:24, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Я не верил, а ведь mpv действительно лучше. Если бы у него был чуточку более удобный интерфейс выбора аудиодорожек и наборов субтитров, то и вообще был бы безапелляционно лучшим.
     
     
  • 2.2, Васёк (?), 09:26, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Причем здесь mpv в новости про VLC?
     
     
  • 3.4, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 09:29, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    при том, что mpv лучше
     
  • 3.12, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:46, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Есть такие «люди», которые в новости про опенофис вспоминают что он не нужен и есть либра. Этот вот кадр, звезда башорга, своё мнение о другом плеере как абсолют выдаёт в первом комменте, хотя его никто не спрашивал.
    Общее название — невтмщики.
     
     
  • 4.14, Попугай Кеша (?), 10:47, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Негилист он )
     
     
  • 5.19, Qwerty (??), 11:32, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скорее нонканфармист.
     
     
  • 6.45, anous (?), 16:26, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ценник и мезан-трап.
     
  • 5.21, adolfus (ok), 11:58, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не гилист, а нигилист
     
  • 2.5, vantoo (ok), 09:38, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Если бы у него был чуточку более удобный интерфейс ...

    Вас никто не заставляет пользоваться голым mpv. К нему есть куча фронтэндов, тот же SMPlayer, например.

     
     
  • 3.7, A.Stahl (ok), 09:44, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тут какая беда: с одной стороны есть небольшие претензии, а с другой стороны они настолько мелкие, что прикручивать ещё что-то как-то и лень. Да и если их действительно куча, так это придётся их реально все перебирать "а вдруг вот тот лучше". И каждый же ещё имеет потенциал к настройке и тоже нужно будет повозиться.
    Так что просто жду пока эти "небольшие претензии" станут серьёзно раздражать.
     
     
  • 4.8, vantoo (ok), 09:50, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Сэкономлю ваше время, такого количества функционала как у SMPlayer я у других фронтэндов даже близко не встречал. Ставить лучше свежий, из PPA, или других свежих репов, в зависимости от вашего дистрибутива.
     
     
  • 5.9, A.Stahl (ok), 09:52, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ок, попробую. Спасибо за наводку.
     
  • 5.23, Аноним (23), 12:39, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А я вот ни одного open source софта кроме SMPlayer с навязчивой неотключаемой из... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.31, vantoo (ok), 14:44, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет там никакой рекламы. После обновления есть открытие страницы на офф. сайте, но это отключается в стандартных настройках.

    > И настроек в VLC больше, если поставить галочку "все" в настройках

    Чукча не читатель? Речь шла о mpv и его фронтэндах. При чем тут VLC?

     
     
  • 7.35, Аноним84701 (ok), 15:20, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Нет там никакой рекламы.

    Это смотря как "Ставить лучше свежий, из PPA" -- возможно, кое-кто просто палится ;)

    https://sourceforge.net/projects/smplayer/reviews/
    > The file 'smplayer-14.3.0-win32.exe' contained a virus or unwanted program 'ADWARE/InstallCore.Gen' [adware] Apparently there is unwanted adware bundled with the product
    >

    (хотя сорсфрж вроде бы опять, в <задолбался считать> раз недавно объявили "мы теперь точно белые и пушистые и больше не суем улучшизмов!")

     
     
  • 8.39, vantoo (ok), 15:37, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это смотря как "Ставить лучше свежий, из PPA" -- возможно, кое-кто просто палится ;)

    Я ставлю из официальной ppa:rvm/smplayer, указанной на сайте SMPlayer.

    > The file 'smplayer-14.3.0-win32.exe' contained a virus or unwanted program 'ADWARE/InstallCore.Gen' [adware] Apparently there is unwanted adware bundled with the product

    Это отзыв некого анонима-виндузятника, который сам неизвестно когда и откуда скачал какой-то exe-шник не первой свежести smplayer-14.3.0-win32.exe, при том, что актуальная версия 18.10. Для вас это авторитетный источник? Зачем вообще был этот пук в лужу? Не позорьтесь.

     
     
  • 9.44, Аноним84701 (ok), 16:16, 28/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вообще-то имелся ввиду отписавшийся перед вами оратор, но видимо 8211 у кого ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, iPony (?), 11:53, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    SMPlayer страшный
     
     
  • 4.22, adolfus (ok), 12:05, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем что светлый? Или тем, что не скроллируется, словно метровый факс?
     
  • 4.24, Аноним (23), 12:40, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Поставь в настройках мини интерфейс и в настройках панелей уменьши высоту до минимума, будет лучше.
     
  • 4.33, vantoo (ok), 14:46, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > SMPlayer страшный

    По дефолту есть немного, благо тем к нему доступно огромное количество да и сама настройка интерфейса очень тонкая. О минимальном интерфейсе вам уже писали.

     
  • 4.41, Аноним (41), 15:41, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Страшный, зато проигрывает все подряд, в отличии от vlc.
     
  • 2.6, анон (?), 09:40, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а подобрать gui по нраву к mpv, чтобы был удобный интерфейс выбора дорожек и сабов запрещено религией? :)
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:55, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я использую и тот и другой для разных ситуаций, и вообще не имею с этим никаких проблем. А приверженцы идеи "всегда используй только одну программу для решения одной задачи" должны страдать.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:50, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И чем же он лучше. По пунктам. Буду хоть знать.
     
  • 2.18, nobody (??), 11:21, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    VLC умеет HW divx на старых AMD APU, MPV почему-то не может (через  vaapi). В остальном сравнимы. На актуальных APU divx декодера (MPEG4) уже нет.
     
  • 2.28, Crazy Alex (ok), 13:40, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока не попытаетесь проиграть что-то совсем экзотической или наполовину битое видео. Наверняка есть и масса других преимуществ у VLC, но это - первое, что приходит в голову.
     
  • 2.29, Аноним (-), 14:00, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В чем проблема использовать gnome-mpv?
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:24, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Отключено применение аппаратного ускорения декодирования на некоторых старых GPU Intel<

    Каких именно, естественно, скромно умолчали?

     
     
  • 2.13, 1 (??), 10:46, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты же найдёшь всё в исходных текстах, анон !
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:49, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Анон: Расхититель исходных текстов.
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:00, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Выложите к/н прямую ссылку на тестовый файл в интернете.
     
  • 1.17, Аноним (16), 11:02, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    До сих пор m3u8 не работает в версии для ведра. И Webm без звука там же. И перемотка видео при аппаратном ускорении.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:53, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас набежит куча "специалистов", которые будут утверждать, что это опенсорс, тебе никто ничего не обязан, и вообще - пили плеер сам.
     
  • 1.26, Аноним (26), 13:11, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Где взять готовые .deb (не snap) под старые ubuntu?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:44, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Репозиторий? Или больше не поддерживается? Тогда наверно на варезниках, если не стремно. :)
     
  • 1.27, Fedd (ok), 13:36, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    О может быть youtube на RPi потянет
     
  • 1.30, Darken (??), 14:42, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    Все так же крашится в квадраты при просмотре аниме в HD с внешней дорожкой? Или наконец победили, мать его, спустя 10 то лет? И нет, школота, не надо набегать и говорить про железо, т.к. это было на ЛЮБОМ железе, и не решалось ни сменой железа, ни ковырянием настроек.
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 15:35, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    > при просмотре аниме в HD
    > И нет, школота, не надо

    Любители японских мультиков все из себя такие взрослые и суровые …

     
  • 2.40, Brather (?), 15:38, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Бывает иногда. Не знаю с чем связано. Комп довольно мощный, в Unigine Superposition на максималках 30FPS стабильно. Рипы в оригинале 720/1080p нормально смотрю, а именно с подключением внешних сабов начинает сыпаться. И только в VLC. В SMP такого нет!
     
  • 2.42, Аноним (41), 15:46, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Крашится. Просто смотрю на MPV. :)
     
  • 1.36, Аноним (36), 15:23, 28/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >проигрывателя

    што за совок?

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 15:34, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как надо?
     
     
  • 3.43, Аноним (41), 16:07, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Плеерок?)
     

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