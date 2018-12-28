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27.12.2018 22:11  Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 10.0

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 10.0. Это второй релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle. В настоящее время проект ещё находится в инкубаторе Apache, в котором проводится подготовка инфраструктуры, аудит лицензионной чистоты и проверка способности соблюдения принятых в сообществе Apache принципов разработки. В дальнейшем, как только проект покажет себя готовым для самостоятельного существования, не требующего дополнительного надзора, он будет переведён в число первичных проектов Apache.

Второй выпуск, сформированный под эгидой проекта Apache, примечателен интеграцией модулей для поддержки языков программирования PHP, JavaScript/HTML5 и Groovy, которые были переданы Фонду Apache относительно недавно и не вошли в выпуск Apache NetBeans 9, который ограничился только поддержкой языка Java SE. Поддержка C/C++ ожидается в следующем выпуске.

Основные новшества NetBeans 10.0:

  • Обеспечена поддержка JDK 11, в том числе обновлён модуль nbjavac, учтено удаление из JDK модулей Java EE и CORBA, переведён в разряд устаревших JavaScript-движок Nashorn и добавлена поддержка определений "var" для неявно типизированных параметров лямбда-выражений;
  • Добавлена поддержка библиотеки JUnit 5, которая теперь используется в качестве версии JUnit по умолчанию при создании тестов для Maven-проектов на базе Java 8+. Реализован новый шаблон тестов, добавлена возможность запуска или отладки выделенных методов тестов (поддержка аннотации @Testable);
  • Реализована поддержка новых возможностей языка PHP, добавленных в ветках с 7.0 по PHP 7.3, включая возможность оставления запятых в конце списков и аргументов функций, гибкий синтаксис многострочной вставки, назначение ссылок в list(), тип object, определение видимости для констант внутри класса, обработку нескольких типов исключений в одном выражении catch, поддержку типов со значением null, возможность задания ключей в конструкции list() и использование зарезервированных ключевых слов в новых контекстах.
  • Добавлена поддержка статического анализатора PHPStan (настройка в "Tools > Options > PHP > Code Analysis > PHPStan", инспектирование в "Source > Inspect... > Configuration: PHPStan");
  • В редакторе кода для PHP добавлены предупреждения о возвращении значений в функциях с типом void и некорректном объявлении неабстрактных методов. Добавлена подсказка об использовании режима strict_types. Реализована опция для автодополнения констант TRUE, FALSE и NULL в нижнем регистре. Обеспечена поддержка vardoc ("/** @var VarType $varType */"). Добавлена опция для автоматической подстановки звёздочек в процессе написания многострочного комментария. Добавлена возможность сворачивания определений массивов, тегов и выражений "use";
  • В отладчике кода PHP добавлена поддержка условных точек останова (например, срабатывающих только когда переменная в отмеченной строке примет определённое значение);
  • Для шаблонизатора Twig добавлена поддержка автодополнения разделителей, скобок и кавычек. Добавлена поддержка палитры.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки Apache NetBeans 9.0
  3. OpenNews: Компания Oracle передала сообществу Apache 1.5 млн строк кода NetBeans
  4. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки NetBeans IDE 8.2
  5. OpenNews: Компания Oracle передаёт среду разработки NetBeans сообществу Apache
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netbeans
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  • 1, FSA (??), 00:05, 28/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А я сегодня заглянул на netbeans.org, смотрю, а там 10 версия. И, о чудо, PHP поддерживает. Думал уже забили все на него, ан нет, новость появилась таки тут когда я уже всё поставил и попробовал :-D
     

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