27.12.2018 08:56  Представлен lsix, вариант утилиты ls для изображений

В рамках проекта lsix развивается вариант утилиты "ls" для изображений, позволяющий наглядно оценивать имеющиеся в каталоге изображения, благодаря показу в терминале графических миниатюр. Для отображения графики в текстовом терминале, в том числе при удалённой работе по SSH, используется сиксельная графика (sixel, компоновка изображения из 6-пиксельных блоков). Код проекта написан на bash и распространяется под лицензией GPLv3.

Для манипуляций с графикой используются утилиты из пакета ImageMagick, что обеспечивает возможность отображения не только миниатюр для различных графических форматов, но и формирование эскизов для PDF-документов, векторой графики (SVG) и многослойных форматов (XCF). Для ускорения вывода большого числа миниатюр, отрисовка каждой картинки осуществляется построчно. Полезной особенностью lsix также является поддержка покадрового отображения анимированных изображений.

Для работы требуется терминал с поддержкой стандарта VT340, например, xterm. Но в xterm по умолчанию отключена поддержка данной спецификации и для её активации следует явно указывать тип терминала при запуске "xterm -ti vt340" или изменить настройки по умолчанию (в .Xresources следует добавить "xterm*decTerminalID: vt340" и применить изменения, выполнив "xrdb -merge .Xresources"). Из полезных применений lsix можно отметить возможность быстрой оценки картинок на внешних сереверах при входе через SSH, без загрузки этих картинок на локальную систему.



