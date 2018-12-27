27.12.2018 08:56  Представлен lsix, вариант утилиты ls для изображений

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|2.2, A.Stahl (ok), 09:09, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Когда это "раньше"? До XFRee86? Ну тогда это нафиг никому не было нужно -- машины были заняты более серьёзной нагрузкой. А после появления нормального графического режима это стало малоактуально.
Да и, блин. Я вот вообще впервые слышу про эти сиксели. И уж точно мало кто знал что современные терминалы поддерживают этот анахронизм.
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|3.22, КО (?), 11:47, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>А после появления нормального графического режима это стало малоактуально.
Зато необходимость прокидывания wayland приложений через ssh может вдохнуть новую жизнь в эту технологию. :)
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|2.37, Аноним84701 (ok), 13:27, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Какой нафиг X? Вывод через libcaca есть?
Libcaca устарел. Сейчас в моде "Color Unicode":
mpv --vo=tct "http://www.quirksmode.org/html5/videos/big_buck_bunny.mp4"
https://mpv.io/manual/master/
[code]
tct
Color Unicode art video output driver that works on a text console. Depends on support of true color by modern terminals to display the images at full color range. On Windows it requires an ansi terminal such as mintty.
--vo-tct-algo=<algo>
Select how to write the pixels to the terminal.
[...]
--vo-tct-256=<yes|no> (default: no)
Use 256 colors - for terminals which don't support true color.
[/code]
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|1.4, EuPhobos (ok), 09:15, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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~140 строк кода, хмм, похоже всё самое главное(рисование) делает что-то другое.
UPD: "просто работать" - это не про эту прогр... скрипт.
В xfce терминале выводит символы, при запуске "xterm -ti vt340" кучу ошибок на разных строках, в модулях montage-im6.q16, convert-im6.q16.. не, слишком сыро и не готово.
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|2.14, scor (ok), 10:39, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Скомпилял xterm с '--enable-sixel-graphics', png-шки рисует нормально. Другое дело, что придумать этому вменяемый юзкейс я пока не смог. Но оно таки работает.:)
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|3.16, EuPhobos (ok), 10:48, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну вот я про это и говорю, слишком много нужно собрать всего, но непонятно для чего.
И вообще, сегодня последний четверг в этом году, пиво нужно пить, а не свистелки компилять)
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|3.31, Аноним (31), 12:24, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Как насчёт проверки того, что у тебя в ресурсах на web-сервере. Ах, да, у анонима на локалхосте нет сервера!
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|4.36, scor (ok), 13:11, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Как насчёт проверки того, что у тебя в ресурсах на web-сервере. Ах,
> да, у анонима на локалхосте нет сервера!
Навыдумывать способов доставания гланд нетрадиционными методами можно много. Но обычно хватает sshfs и набора обычных инструментов.:)
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|2.17, Аноним (17), 10:53, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А оно точно нужно? Вроде есть feh, например. В чём у этого
> lsix киллер-фича?
lsix рисует прямо в терминале. feh через ssh не работает.
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|3.25, asdfasdf (??), 12:08, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну так sxiv можно запустить через ssh -X. В нем тоже есть просмотр миниатюр. С другой стороны, при необходимости в нем можно масштабировать и отмечать изображения для фильтрации.
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|4.38, Аноним (38), 13:29, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну так sxiv можно запустить через ssh -X
для этого нужно библиотеки X поставить на ssh сервер.
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|2.39, saahriktu (ok), 13:57, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Взять терминал/эмулятор терминала, который поддерживает sixel. Например, один из следующих:
Several of DEC VT series, VT240/VT241/VT330/VT340/VT282/VT284/VT286/VT382
RLogin (Japanese terminal emulator)
tanasinn (Works with firefox)
mlterm (Works on each of X, win32/cygwin and framebuffer version)
XTerm (configured with --enable-sixel-graphics and lanuched with "-ti 340" option)
yaft / yaftx (Works on framebuffer / X11 environment)
DECterm
Kermit for DOS
WRQ Reflection
ZSTEM
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|3.41, Аноним (41), 14:04, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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тыы! я вспомнил, где еще слышал слово sixel за последнюю неделю! извращенцы вы с автором сабжа
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