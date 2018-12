27.12.2018 08:56  Представлен lsix, вариант утилиты ls для изображений

> Какой нафиг X? Вывод через libcaca есть?

Libcaca устарел. Сейчас в моде "Color Unicode":

mpv --vo=tct "http://www.quirksmode.org/html5/videos/big_buck_bunny.mp4"

https://mpv.io/manual/master/

[code]

tct

Color Unicode art video output driver that works on a text console. Depends on support of true color by modern terminals to display the images at full color range. On Windows it requires an ansi terminal such as mintty.

--vo-tct-algo=<algo>

Select how to write the pixels to the terminal.

[...]

--vo-tct-256=<yes|no> (default: no)

Use 256 colors - for terminals which don't support true color.

[/code]