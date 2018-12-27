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27.12.2018 08:56  Представлен lsix, вариант утилиты ls для изображений

В рамках проекта lsix развивается вариант утилиты "ls" для изображений, позволяющий наглядно оценивать имеющиеся в каталоге изображения, благодаря показу в терминале графических миниатюр. Для отображения графики в текстовом терминале, в том числе при удалённой работе по SSH, используется сиксельная графика (sixel, компоновка изображения из 6-пиксельных блоков). Код проекта написан на bash и распространяется под лицензией GPLv3.

Для манипуляций с графикой используются утилиты из пакета ImageMagick, что обеспечивает возможность отображения не только миниатюр для различных графических форматов, но и формирование эскизов для PDF-документов, векторой графики (SVG) и многослойных форматов (XCF). Для ускорения вывода большого числа миниатюр, отрисовка каждой картинки осуществляется построчно. Полезной особенностью lsix также является поддержка покадрового отображения анимированных изображений.

Для работы требуется терминал с поддержкой стандарта VT340, например, xterm. Но в xterm по умолчанию отключена поддержка данной спецификации и для её активации следует явно указывать тип терминала при запуске "xterm -ti vt340" или изменить настройки по умолчанию (в .Xresources следует добавить "xterm*decTerminalID: vt340" и применить изменения, выполнив "xrdb -merge .Xresources"). Из полезных применений lsix можно отметить возможность быстрой оценки картинок на внешних сереверах при входе через SSH, без загрузки этих картинок на локальную систему.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск эмулятора терминала xfce4-terminal 0.6.91
  3. OpenNews: Выпуск эмулятора терминала Terminology 0.8, развиваемого проектом Enlightenment
  4. OpenNews: Релиз cool-retro-term 1.0, эмулятора терминала в стиле ЭЛТ-дисплеев
  5. OpenNews: В рамках проекта tmate подготовлен инструмент для совместного доступа к терминалу
  6. OpenNews: Концепция атаки по подмене копируемого в терминал текста с сайта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xterm, terminal, console
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  • 1.1, Аноним (1), 09:00, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Очень "вовремя". И я вовсе не про "2к19", как некоторые любят говорить.
    Почему этого никто не придумал раньше?
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 09:09, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Когда это "раньше"? До XFRee86? Ну тогда это нафиг никому не было нужно -- машины были заняты более серьёзной нагрузкой. А после появления нормального графического режима это стало малоактуально.
    Да и, блин. Я вот вообще впервые слышу про эти сиксели. И уж точно мало кто знал что современные терминалы поддерживают этот анахронизм.
     
     
  • 3.22, КО (?), 11:47, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >А после появления нормального графического режима это стало малоактуально.

    Зато необходимость прокидывания wayland приложений через ssh может вдохнуть новую жизнь в эту технологию. :)

     
  • 2.26, Имя (?), 12:12, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Почему этого никто не придумал раньше?

    Потому что это ненужно.

     
     
  • 3.27, A.Stahl (ok), 12:13, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Даже самое ненужно хоть кому-нибудь да нужно!

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:14, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Какой нафиг X? Вывод через libcaca есть?
     
     
  • 2.37, Аноним84701 (ok), 13:27, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Какой нафиг X? Вывод через libcaca есть?

    Libcaca устарел. Сейчас в моде "Color Unicode":
    mpv --vo=tct  "http://www.quirksmode.org/html5/videos/big_buck_bunny.mp4"

    https://mpv.io/manual/master/
    [code]
    tct
    Color Unicode art video output driver that works on a text console. Depends on support of true color by modern terminals to display the images at full color range. On Windows it requires an ansi terminal such as mintty.

    --vo-tct-algo=<algo>
    Select how to write the pixels to the terminal.
    [...]
    --vo-tct-256=<yes|no> (default: no)
    Use 256 colors - for terminals which don't support true color.
    [/code]

     
     
  • 3.42, фффффффффффффф (?), 14:16, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему у меня строчка одна постоянно сбоит/прыгает поверх видео на каждом кадре?
     
  • 1.4, EuPhobos (ok), 09:15, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ~140 строк кода, хмм, похоже всё самое главное(рисование) делает что-то другое.

    UPD: "просто работать" - это не про эту прогр... скрипт.
    В xfce терминале выводит символы, при запуске "xterm -ti vt340" кучу ошибок на разных строках, в модулях montage-im6.q16, convert-im6.q16.. не, слишком сыро и не готово.

     
     
  • 2.14, scor (ok), 10:39, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Скомпилял xterm с '--enable-sixel-graphics', png-шки рисует нормально. Другое дело, что придумать этому вменяемый юзкейс я пока не смог. Но оно таки работает.:)
     
     
  • 3.16, EuPhobos (ok), 10:48, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот я про это и говорю, слишком много нужно собрать всего, но непонятно для чего.
    И вообще, сегодня последний четверг в этом году, пиво нужно пить, а не свистелки компилять)
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:24, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как насчёт проверки того, что у тебя в ресурсах на web-сервере. Ах, да, у анонима на локалхосте нет сервера!
     
     
  • 4.36, scor (ok), 13:11, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как насчёт проверки того, что у тебя в ресурсах на web-сервере. Ах,
    > да, у анонима на локалхосте нет сервера!

    Навыдумывать способов доставания гланд нетрадиционными методами можно много. Но обычно хватает sshfs и набора обычных инструментов.:)

     
  • 1.6, Анонимусс (?), 09:24, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А оно точно нужно? Вроде есть feh, например. В чём у этого lsix киллер-фича?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:53, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А оно точно нужно? Вроде есть feh, например. В чём у этого
    > lsix киллер-фича?

    lsix рисует прямо в терминале. feh через ssh не работает.

     
  • 1.8, Аноним (8), 09:43, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А так можно рабочий стол в терминале показывать?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:19, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно, называет frame buffer.
     
  • 1.9, asdfasdf (??), 09:56, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Если все равно иксы нужны, то чем оно лучше sxiv? Этот пошустрее и пофичастее будет.
     
     
  • 2.11, evgkul (?), 10:02, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно использовать, например, с mlterm. Он через framebuffer способен работать
     
  • 2.15, Аноним (17), 10:43, 27/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    При чём тут иксы, вся соль в том, что он работает через SSH с любым совместимым ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.25, asdfasdf (??), 12:08, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так sxiv можно запустить через ssh -X. В нем тоже есть просмотр миниатюр. С другой стороны, при необходимости в нем можно масштабировать и отмечать изображения для фильтрации.
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 13:29, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну так sxiv можно запустить через ssh -X

    для этого нужно библиотеки X поставить на ssh сервер.

     
  • 1.10, Аноним (10), 09:57, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, отрисовывый его через либкаку лучше ))))))))
     
  • 1.19, Аноним 80_уровня (ok), 11:27, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Двачую @kremvax на скриншотах в связке с темой поста. У автора знатное чувство юмора.
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:43, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Годнота!
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:44, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В JetBrains добавили такой же progressbar с радугой и кошками.
     
  • 1.23, Аноним (20), 11:47, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Проверил, сыпет символьную хрень в терминал. Debian 8, Mate :( Что надо сделать?
     
     
  • 2.24, docpcod (?), 11:58, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    rm -rf? не?
     
  • 2.39, saahriktu (ok), 13:57, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Взять терминал/эмулятор терминала, который поддерживает sixel. Например, один из следующих:
    Several of DEC VT series, VT240/VT241/VT330/VT340/VT282/VT284/VT286/VT382
    RLogin (Japanese terminal emulator)
    tanasinn (Works with firefox)
    mlterm (Works on each of X, win32/cygwin and framebuffer version)
    XTerm (configured with --enable-sixel-graphics and lanuched with "-ti 340" option)
    yaft / yaftx (Works on framebuffer / X11 environment)
    DECterm
    Kermit for DOS
    WRQ Reflection
    ZSTEM
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 14:04, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тыы! я вспомнил, где еще слышал слово sixel за последнюю неделю! извращенцы вы с автором сабжа
     
  • 1.32, Your Anonymous (?), 12:24, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда у меня не было иксов (около года где-то, не нужен был), я фильмы в терминале смотрел. На фреймбуфер прямо выводил. Так что прям хз. Терминал это, конечно, интересно очень.
     
  • 1.33, Аноним (33), 12:29, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Через путти на винде работает?
     
     
  • 2.35, Разработчик lsix (?), 13:09, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Извини, о нуждах пользователей BSD я как-то и не подумал...
     
  • 1.40, Аноним (40), 14:04, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Эти сиксели - однако, удивили!
     

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