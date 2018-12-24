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24.12.2018 22:27  Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.2.0

Опубликован релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.2.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Ubuntu, Flatpak), macOS и Windows.

Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директории VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg/LibAV. На выходе могут быть сформированы файлы в таких форматах, как MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac или Vorbis. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.

Основные новшества:

  • В качестве основной библиотеки для декодирования задействован FFmpeg, вместо ранее применяемого форка Libav;
  • В версии для Linux добавлена начальная поддержка тестового выпуска GTK 4, обеспечена возможность изменения размера шрифта и добавлена защита от перезаписи целевого файла (для исключения конфликов к существующему имени теперь добавляется цифра);
  • Удалены устаревшие преднастройки. Оставшиеся преднастройки переведены на использование стерео вместо микширования Dolby Pro Logic II;
  • Добавлены преднастройки для Amazon Fire 720p30 и Chromecast 1080p60 ;
  • Добавлена поддержка использования даты и времени при автоматическом выборе имён файлов для видео;
  • Добавлена поддержка декодирования видео на базе формата TIFF со сжатием LZMA;
  • Улучшена операция изменения частоты дискретизации звука для всех кодеков;
  • Улучшено качество применяемого по умолчанию кодировщика AAC;
  • Изменены ограничения на битрейт для предоставления возможности кодирования в формат Opus на низких битрейтах вплоть до 6 kbit/s на канал;
  • Добавлена поддержка кодирования звука AAC с числом каналов до 7.1;
  • Добавлена поддержка звука E-AC3 в контейнере MP4;
  • Добавлен декодировщик для формата Speex;
  • Реализована возможность использования субтитров из файлов SRT, в которых в качестве разделителя дробных чисел используется точка вместо запятой.


  1. Главная ссылка к новости (https://handbrake.fr/news.php?...)
  2. OpenNews: Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.0.0
  3. OpenNews: AMD открыл код для ускорения кодирования видео с привлечением VCE-движков GPU
  4. OpenNews: Сравнение скорости кодирования и декодирования видео при помощи VP9, HEVC и H.264
  5. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.1
  6. OpenNews: Первый выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: handbrake, video, transcode
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  • 1.1, Аноним (1), 22:40, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Это как Xvid4PSP, только опенсорсно и не дотнет вроде, да?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:42, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хуже, это от маководов пришло на линуксы и работает не всегда аппаратно быстро.
     
     
  • 3.4, НяшМяш (ok), 23:24, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В нём очень быстро работает QuickSync (собственно, только ради него и держу включённой встройку). Ну и наконец-то автор переехал на нормальный FFmpeg и теперь стал доступен NVenc, в т.ч. и для x265.
     
     
  • 4.17, Аноним (-), 03:45, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот бы автор еще переехал на Qt, и тогда бы стало все нормально.
     
  • 3.6, anonymous (??), 23:49, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Там в принципе нет аппаратного ускорения.
     
  • 2.14, Аноним (14), 03:39, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    А нафига оно? Есть же FFMPEG. На сайте готовые экзамплы команд, за пол часа разобрался как делать номральные рипы.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 03:41, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так оно еще и не на Qt... да просто Double Nenuzhno!
     
  • 1.3, пох (?), 23:22, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    это такой ffmpeg для ниасиляторов командной строки, да?
     
     
  • 2.7, anonymous (??), 23:53, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Предполагаю, это идет он слакварщика, который только в tty сидит, да?
     
     
  • 3.8, anonymous (??), 23:53, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    от*
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:51, 25/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    юзал кучу всяких оберток над ffmpeg консольный оригинал самый стабильный и в дол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним (-), 03:44, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проблема всех этих оберток в том что их хватает на несколько лет, и потом разработка прекращается. А ffmpeg вечен. Один раз выучил команды и все.
     
  • 3.12, Аноним (12), 03:21, 25/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще штатное рабочее окружение в Slackware 8212 это KDE, не консоль, а hand... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:57, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, оно самое.
     
  • 1.5, Аноним (9), 23:41, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А че не Qt?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 02:11, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ибо для его работы нужно еще тащить фреймворк, ну тоже самое что с питном 2-3
     
  • 2.13, Аноним (13), 03:37, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А то что на С, вот и не Qt. И это печально! :\
     

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