24.12.2018 22:27  Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.2.0

Опубликован релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.2.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Ubuntu, Flatpak), macOS и Windows. Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директории VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg/LibAV. На выходе могут быть сформированы файлы в таких форматах, как MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac или Vorbis. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств. Основные новшества: В качестве основной библиотеки для декодирования задействован FFmpeg, вместо ранее применяемого форка Libav;

В версии для Linux добавлена начальная поддержка тестового выпуска GTK 4, обеспечена возможность изменения размера шрифта и добавлена защита от перезаписи целевого файла (для исключения конфликов к существующему имени теперь добавляется цифра);

Удалены устаревшие преднастройки. Оставшиеся преднастройки переведены на использование стерео вместо микширования Dolby Pro Logic II;

Добавлены преднастройки для Amazon Fire 720p30 и Chromecast 1080p60 ;

Добавлена поддержка использования даты и времени при автоматическом выборе имён файлов для видео;

Добавлена поддержка декодирования видео на базе формата TIFF со сжатием LZMA;

Улучшена операция изменения частоты дискретизации звука для всех кодеков;

Улучшено качество применяемого по умолчанию кодировщика AAC;

Изменены ограничения на битрейт для предоставления возможности кодирования в формат Opus на низких битрейтах вплоть до 6 kbit/s на канал;

Добавлена поддержка кодирования звука AAC с числом каналов до 7.1;

Добавлена поддержка звука E-AC3 в контейнере MP4;

Добавлен декодировщик для формата Speex;

Реализована возможность использования субтитров из файлов SRT, в которых в качестве разделителя дробных чисел используется точка вместо запятой.



