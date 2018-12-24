24.12.2018 12:17  Выпуск свободной игры SuperTux 0.6

> Да вы шутите, не можут быть такого бага в принципе...

Ну, чтобы не голословить, держите скрины

перед запуском: https://habrastorage.org/webt/vg/kf/6e/vgkf6eq4thajggbpi3cwj8xkyja.png

во время запуска: https://habrastorage.org/webt/72/is/uu/72isuungpeukupwiu9yf8eg0eqm.png

обратите внимание, что произошло с датой/временем в доке. Более того - ещё и цвет панели сменился на серый

в консоли первый и второй вызов "date" как раз перед запуском и когда запущен тукс

Kubuntu 18.04, Supertux 0.5.1

