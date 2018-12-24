24.12.2018 12:17  Выпуск свободной игры SuperTux 0.6

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|2.32, Qwerty (??), 14:42, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Вы хотели X-клюзивных ААА игор под Linux?!
Вот оно!
Новейшая концепция!
Оригинальная идея!
100% экшона! Взрывное безумие!
Только для Свободных Людей!
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|3.33, Митрандир (?), 14:52, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+15 +/–
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Помню как-то сел в Tux Cart на 5 минут чисто посмотреть и было 13 часов дня, а когда вышел из игры то стало показывать 21. Я тоже думал что это нахрен за косяк такой, но потом выглянул в окно...
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|4.53, derfenix (ok), 15:44, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Чувак, у тебя просто композитор отключился, а плазма без композитора подвисла. У тебя там в это время и все остальные плазмоиды должны были застыть в том же состоянии, когда фриз поймала плазма. Была такая бага одно время и у меня.
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|5.55, Borz (ok), 15:45, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Чувак, у тебя просто композитор отключился, а плазма без композитора подвисла. У
> тебя там в это время и все остальные плазмоиды должны были
> застыть в том же состоянии, когда фриз поймала плазма. Была такая
> бага одно время и у меня.
Как исправилось?
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|6.64, derfenix (ok), 16:03, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Чувак, у тебя просто композитор отключился, а плазма без композитора подвисла. У
>> тебя там в это время и все остальные плазмоиды должны были
>> застыть в том же состоянии, когда фриз поймала плазма. Была такая
>> бага одно время и у меня.
> Как исправилось?
Точно не уверен, но вроде бы переходом на нвидию с интела :)
Просто когда последний раз с этим сталкивался - это было на буке с интелом. Сейчас уже почти год на десктопе с нвидией, ни разу не было такого. Но и на ноуте вроде уже не было такого последние месяцы использования.
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|4.36, 1565678788 (?), 14:55, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Это не повод удалять комментарий.
Правильно. Поводом удалять комментарий является желание модератора. Пожелал — удалил. Не пожелал — не удалил.
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|6.54, КГБ СССР (ok), 15:44, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Самое интересное, что человеческие сообщества — саморегулирующаяся система. Отщепенцы и моральные уроды не могут интегрироваться в коллектив, где их бойкотируют. Однако понять это мозгами вахтёра явно невозможно.
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|4.45, Аноним (45), 15:24, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>Я в частности закидывал денег на ресурс
Пользователи функцию сдачи средств выполнили, можно и усилить модерирование до уровня "бабка-вахтерша".
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|5.23, Аноним (11), 14:09, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Всё-таки было голосование, мол, как улучшить портал. Так что деньги отправлялись с рассчётом на то, что опеннет прислушается.
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|4.26, VINRARUS (ok), 14:18, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Так игра именно о этом же: отважный Linux ходит по компах и шлёпает врагов system:D, собирая донаты по пути к Happy End. Это не так шутка как правда. А удалили офтоп. :3
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|6.62, КГБ СССР (ok), 15:55, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Статья обрастает комментариями. Статья - это повод подискутировать, иначе зачем комментарии?
> Это хорошо и полезно ресурсу. В конце концов ситуации, что очень
> полезный комментарий "потонул" в потоке оффтопика, редки. Тут и пользователей столько
> нет для такого количества оффтопика.
Парламент — не место для дискуссий! Форум — не место для выражения своих мыслей.
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|4.56, КГБ СССР (ok), 15:47, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> вообще не понимаю, чем модератор мотивировался.
А ты осмотри на его биографию и рожу и послушай, как он разговаривает. И вопросы как бы улетучатся сами собой.
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|2.66, Аноним (66), 16:07, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Дружище, а какого хрена ты обсуждаешь модераторство под новостью о детской игре? Создать отдельную тему в предназначенном для этого разделе тебе что помешало? Надеюсь всю эту ветку обсуждения удалят.
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|2.19, Аноним (11), 13:44, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Перед авторами не стоит задачи запускаться на картридже и уминать все спрайты и палитру в полкилобайта.
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|3.65, Анонимчжан (?), 16:03, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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120 мб на перфокарту?)))) ржал ни могу. кстати как обладатель дэньди( в детстве) могу сказать , что графика у тукса получше, вот про играбельность не скажу. и в принципе не стоит даже спрашивать сколько это весит. сам марио на ассемблере для приставки написан, а тут целый язык программирования для компа( что там типа си. может вообще жаба). вон все кричат что по нынешним меркам лайв дистр должен иметь минимум 4 гига. че вы хотите.)) честно были livecd помнится даже умудрялись и гном и кеды на одну болванку закидывать(на 650мб). а сейчас вот недавно была новость про минималистичный дистр на 11 гигов))) ща прогрессоры заорут про новые технологии)) ну чет чую тут не технологии а криворукии))
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|2.52, Аноним (63), 15:43, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это же Линукс: системные требования как у ААА-игры 2018 года, а выглядит оно как СуперМарио 1989.
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|2.73, подмышка (?), 16:19, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> рисовали пряморукие ребята
прямые (не гнущиеся в суставах) руки - это патология, что объясняет качество игры
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|1.37, КГБ СССР (ok), 14:57, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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> Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS.
Жаль, что под несвободной лицензией, но приятно, что есть сборки для настоящих операционных систем для белых людей — Windows и macOS.
Скачаю себе для оффтопика и мака.
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|3.40, КГБ СССР (ok), 15:13, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ты не прошёл капчу, малыш. Я-то принадлежу к белым людям, а твои собратья по крепостничеству жрут с лопаты и сидят на бутылках.
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|2.43, fske (?), 15:23, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>несвободной лицензией
Что же она тебе не позволяет сделать? Ой, дай угадаю - зажать исходники! Ай-яй-яй, бедняга, как приятно это наблюдать!
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|1.50, Аноним (63), 15:38, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Шаг 1. Выбери 10 лучших свободных игр 2018 года
Шаг 2. Сравни их с лучшими играми 2018 года (церемония Game awards)
Шаг 3. Сделай выводы насколько свободное ПО хуже несвободного. Наглядно.
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|2.57, жека воробьев (?), 15:48, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Шаг 1. 10 свободных _игр_
Шаг 2. 10 лучших _игр_
Шаг 3. Сделай выводы насколько свободное _ПО_ хуже
О, брат! Это жулики! Они замышляют зловещие преступления!
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|3.61, Аноним (63), 15:54, 24/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А ты случаем не из РосСтата? Только у них такая статистика: по всем областям страны по отдельности падение доходов на 1-2%, но суммарно по стране рост составил аж 4%.
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