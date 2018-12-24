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24.12.2018 12:17  Выпуск свободной игры SuperTux 0.6

После двух лет разработки подготовлен выпуск классической игры-платформера SuperTux 0.6, напоминающей по стилю Super Mario. Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS.

В новом выпуске:

  • Полностью переработан движок отрисовки и значительно увеличена производительность манипуляций с графикой;
  • Добавлена поддержка OpenGL 3.3 и OpenGL ES 2.0;
  • Обеспечена поддержка запуска на платах Raspberry Pi и предоставлена потенциальная возможность создания браузерного порта на базе WebGL;
  • Переработаны ледяной и лесной игровые уровни;
  • Обновлены некоторые элементы графики;
  • Добавлены новые эффекты и шейдеры;
  • Официально началось формирование сборок в формате AppImage для Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.supertux.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 0.9.3
  3. OpenNews: Выпуск свободной игры SuperTux 0.5
  4. OpenNews: Для игры SuperTuxKart представлен улучшенный графический движок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: supertux, game
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  • 1.2, Аноним (2), 12:25, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Что в игре вместо принцессы?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:39, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Принцесса пингвинов.
     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 12:43, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +19 +/
    system:D
     
  • 1.9, Аноим (?), 12:52, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Опупеть!
    До чего линекс дорос)
     
     
  • 2.13, Ты вася (?), 13:31, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Причем тут Линукс, убогий?
     
  • 2.32, Qwerty (??), 14:42, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Вы хотели X-клюзивных ААА игор под Linux?!

    Вот оно!

    Новейшая концепция!
    Оригинальная идея!
    100% экшона! Взрывное безумие!

    Только для Свободных Людей!

     
     
  • 3.35, 1565678788 (?), 14:53, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    так что, венде теперь капец?
     
     
  • 4.58, Анонимчжан (?), 15:50, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ей давно капец, но ей все еще пользуются)))
     
  • 1.10, Borz (ok), 13:01, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, а испрвили косяк со сменой времени в KDE при запуске игры?..
     
     
  • 2.31, Del (?), 14:38, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вы шутите, не можут быть такого бага в принципе...
     
     
  • 3.33, Митрандир (?), 14:52, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +15 +/
    Помню как-то сел в Tux Cart на 5 минут чисто посмотреть и было 13 часов дня, а когда вышел из игры то стало показывать 21. Я тоже думал что это нахрен за косяк такой, но потом выглянул в окно...
     
  • 3.34, Borz (ok), 14:53, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да вы шутите, не можут быть такого бага в принципе...

    Ну, чтобы не голословить, держите скрины
    перед запуском: https://habrastorage.org/webt/vg/kf/6e/vgkf6eq4thajggbpi3cwj8xkyja.png
    во время запуска: https://habrastorage.org/webt/72/is/uu/72isuungpeukupwiu9yf8eg0eqm.png

    обратите внимание, что произошло с датой/временем в доке. Более того - ещё и цвет панели сменился на серый

    в консоли первый и второй вызов "date" как раз перед запуском и когда запущен тукс
    Kubuntu 18.04, Supertux 0.5.1

     
     
  • 4.53, derfenix (ok), 15:44, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чувак, у тебя просто композитор отключился, а плазма без композитора подвисла. У тебя там в это время и все остальные плазмоиды должны были застыть в том же состоянии, когда фриз поймала плазма. Была такая бага одно время и у меня.
     
     
  • 5.55, Borz (ok), 15:45, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чувак, у тебя просто композитор отключился, а плазма без композитора подвисла. У
    > тебя там в это время и все остальные плазмоиды должны были
    > застыть в том же состоянии, когда фриз поймала плазма. Была такая
    > бага одно время и у меня.

    Как исправилось?

     
     
  • 6.63, Аноним (63), 15:58, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Поставил Windows 10.
     
  • 6.64, derfenix (ok), 16:03, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Чувак, у тебя просто композитор отключился, а плазма без композитора подвисла. У
    >> тебя там в это время и все остальные плазмоиды должны были
    >> застыть в том же состоянии, когда фриз поймала плазма. Была такая
    >> бага одно время и у меня.
    > Как исправилось?

    Точно не уверен, но вроде бы переходом на нвидию с интела :)
    Просто когда последний раз с этим сталкивался - это было на буке с интелом. Сейчас уже почти год на десктопе с нвидией, ни разу не было такого. Но и на ноуте вроде уже не было такого последние месяцы использования.

     
  • 1.11, Аноним (11), 13:04, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин а какого хрена удалили классную шутку про линуксоида? опеннет, а можно не тереть все сообщения, которые по какой-то причине вам не нравятся?
     
     
  • 2.12, странный вопрос (?), 13:27, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    наверно можно создать свой портал и там диктовать свои правила. не?
     
     
  • 3.14, Аноним (11), 13:31, 24/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Наверное опеннет в какой-то момент слёзно умолял дать денег на продолжение банке... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:35, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я в частности закидывал денег на ресурс

    Это не единственная твоя ошибка.

     
  • 4.36, 1565678788 (?), 14:55, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Это не повод удалять комментарий.

    Правильно. Поводом удалять комментарий является желание модератора. Пожелал — удалил. Не пожелал — не удалил.

     
  • 4.42, КГБ СССР (ok), 15:21, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В следующий раз, когда они будут скулить и клянчить, не давай денег.
     
     
  • 5.49, Аноним (11), 15:35, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так в том и дело, а жаль... Опеннет так и знай!
    ДЕНЕГ ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ЗАШЛЁМ, ВЫ ОХРЕНЕЛИ
     
     
  • 6.54, КГБ СССР (ok), 15:44, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое интересное, что человеческие сообщества — саморегулирующаяся система. Отщепенцы и моральные уроды не могут интегрироваться в коллектив, где их бойкотируют. Однако понять это мозгами вахтёра явно невозможно.
     
  • 4.45, Аноним (45), 15:24, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Я в частности закидывал денег на ресурс

    Пользователи функцию сдачи средств выполнили, можно и усилить модерирование до уровня "бабка-вахтерша".

     
  • 4.70, подмышка (?), 16:14, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты проголосовал рублем. Теперь страдай.
     
  • 3.17, Аноним (11), 13:42, 24/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Давайте может вообще подискутируем и запретим юмор на портале Не ну а чО - про ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, Аноним (15), 13:49, 24/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Если модеры трут комменты, а ты закидываешь им денег, то они станут тереть еще я... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, Аноним (11), 14:09, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё-таки было голосование, мол, как улучшить портал. Так что деньги отправлялись с рассчётом на то, что опеннет прислушается.
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 14:21, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Голосуют-то все, а деньги дают избранные.
     
  • 6.71, подмышка (?), 16:15, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > было голосование

    наивный чукотский юноша

     
  • 4.26, VINRARUS (ok), 14:18, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так игра именно о этом же: отважный Linux ходит по компах и шлёпает врагов system:D, собирая донаты по пути к Happy End. Это не так шутка как правда. А удалили офтоп. :3
     
     
  • 5.51, Аноним (11), 15:43, 24/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    На ресурсе процентов 80 статей имеют коммент про венде-капец Это уже добрая тра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.59, Аноним (63), 15:51, 24/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Если дать людям писать про Линукс всё что они реально думают, то без жёсткой мод... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.72, Аноним (11), 16:17, 24/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это заблуждение Есть тематические ресурсы, где отсутствует модерация примерно л... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.62, КГБ СССР (ok), 15:55, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Статья обрастает комментариями. Статья - это повод подискутировать, иначе зачем комментарии?
    > Это хорошо и полезно ресурсу. В конце концов ситуации, что очень
    > полезный комментарий "потонул" в потоке оффтопика, редки. Тут и пользователей столько
    > нет для такого количества оффтопика.

    Парламент — не место для дискуссий! Форум — не место для выражения своих мыслей.

     
  • 4.56, КГБ СССР (ok), 15:47, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > вообще не понимаю, чем модератор мотивировался.

    А ты осмотри на его биографию и рожу и послушай, как он разговаривает. И вопросы как бы улетучатся сами собой.

     
  • 2.18, Аноним (18), 13:42, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Продажный уродец трет сообщения ))
     
  • 2.66, Аноним (66), 16:07, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дружище, а какого хрена ты обсуждаешь модераторство под новостью о детской игре? Создать отдельную тему в предназначенном для этого разделе тебе что помешало? Надеюсь всю эту ветку обсуждения удалят.
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:41, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    SuperTux 0.6 примерно 120Мб, а сколько весит Super Mario не знаю? Интересно, как эти игры в сравнении по размеру, возможностям, качеству графики.
     
     
  • 2.19, Аноним (11), 13:44, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Перед авторами не стоит задачи запускаться на картридже и уминать все спрайты и палитру в полкилобайта.
     
  • 2.30, VINRARUS (ok), 14:35, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >а сколько весит Super Mario

    Грам 50: https://c8.alamy.com/comp/HC8E4W/opened-cartridge-for-nintendo-nes-game-consol
    >Интересно, как эти игры в сравнении по размеру

    Смотря на шо записать SuperTux: на HDD тех лет или перфокарты.

     
     
  • 3.65, Анонимчжан (?), 16:03, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    120 мб на перфокарту?)))) ржал ни могу. кстати как обладатель дэньди( в детстве) могу сказать , что графика у тукса получше, вот про играбельность не скажу. и в принципе не стоит даже спрашивать сколько это весит. сам марио на ассемблере для приставки написан, а тут целый язык программирования для компа( что там типа си. может вообще жаба). вон все кричат что по нынешним меркам лайв дистр должен иметь минимум 4 гига. че вы хотите.)) честно были livecd помнится даже умудрялись и гном и кеды на одну болванку закидывать(на 650мб). а сейчас вот недавно была новость про минималистичный дистр на 11 гигов))) ща прогрессоры заорут про новые технологии)) ну чет чую тут не технологии а криворукии))
     
  • 2.38, 1565678788 (?), 15:03, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В 240 раз меньше. Графика намного хуже, разумеется.
     
  • 2.48, Аноним (16), 15:34, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 2.52, Аноним (63), 15:43, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это же Линукс: системные требования как у ААА-игры 2018 года, а выглядит оно как СуперМарио 1989.
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:55, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Все бы было лучше, если бы вместо пингвина была аниме-девочка в виде пингвина!
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:15, 24/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы что Чтобы потом пакет SuperTux выпилили из реп Debian а P S SuperTux,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:31, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Какие у тебя фантазии, однако ))
     
     
  • 3.47, Аноним (45), 15:27, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Совершеннолетнюю, Жень!
     
  • 1.22, Аноним (22), 14:06, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Выпуск свободной игры SuperTux 0.6

    Не нужно

     
  • 1.24, Антон (??), 14:15, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    летсплей есть?
    (под тегом иронии)
     
  • 1.28, Аноним (28), 14:22, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    В комментах засилье юмористов 80-го лвла А между тем, игра одна из самых затяги... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.73, подмышка (?), 16:19, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > рисовали пряморукие ребята

    прямые (не гнущиеся в суставах) руки - это патология, что объясняет качество игры

     
     
  • 3.74, Аноним (28), 16:25, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще один юморист
     
  • 1.37, КГБ СССР (ok), 14:57, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Игра распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux (AppImage), Windows и macOS.

    Жаль, что под несвободной лицензией, но приятно, что есть сборки для настоящих операционных систем для белых людей — Windows и macOS.

    Скачаю себе для оффтопика и мака.

     
     
  • 2.39, 1565678788 (?), 15:05, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ути-пути, толстячок. С каких это пор русня стала "белыми людьми"?
     
     
  • 3.40, КГБ СССР (ok), 15:13, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не прошёл капчу, малыш. Я-то принадлежу к белым людям, а твои собратья по крепостничеству жрут с лопаты и сидят на бутылках.
     
  • 3.41, fske (?), 15:18, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С тех пор, как кастрюлеголовые очередной шабаш замутили.
     
     
  • 4.44, КГБ СССР (ok), 15:24, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Беги зарабатывать на жежешку и в твитор. Здесь не заработаешь.
     
  • 2.43, fske (?), 15:23, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >несвободной лицензией

    Что же она тебе не позволяет сделать? Ой, дай угадаю - зажать исходники! Ай-яй-яй, бедняга, как приятно это наблюдать!

     
  • 2.46, КГБ СССР (ok), 15:25, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Увы, игрушка не работает.
     
     
  • 3.67, Аноним (66), 16:10, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Работает
     
     
  • 4.75, КГБ СССР (ok), 16:40, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    i1.imageban.ru/out/2018/12/24/3c618d54448e5c55822740b92592bbfe.png
     
     
  • 5.77, Аноним (77), 16:50, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нет и не было сомнений в кривизне твоих рук
     
  • 2.68, Аноним (66), 16:11, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем ты это пишешь?
     
     
  • 3.76, Аноним (77), 16:48, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мистер Кей Джи Би признался, что это его работа.
     
  • 1.50, Аноним (63), 15:38, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Шаг 1. Выбери 10 лучших свободных игр 2018 года
    Шаг 2. Сравни их с лучшими играми 2018 года (церемония Game awards)
    Шаг 3. Сделай выводы насколько свободное ПО хуже несвободного. Наглядно.
     
     
  • 2.57, жека воробьев (?), 15:48, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Шаг 1. 10 свободных _игр_
    Шаг 2. 10 лучших _игр_
    Шаг 3. Сделай выводы насколько свободное _ПО_ хуже

    О, брат! Это жулики! Они замышляют зловещие преступления!

     
     
  • 3.61, Аноним (63), 15:54, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты случаем не из РосСтата? Только у них такая статистика: по всем областям страны по отдельности падение доходов на 1-2%, но суммарно по стране рост составил аж 4%.
     
     
  • 4.69, Аноним (66), 16:12, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не туда ответил
     
  • 1.60, Аноним (60), 15:53, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Левел-дизайн выглядит неплохо, вот только персонажи какие-то убогие. Дже прыгать главным героем на них не хочется.
     

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