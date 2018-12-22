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22.12.2018 10:11  Выпуск системного менеджера systemd 240

После полугода разработки Леннарт Поттеринг представил релиз системного менеджера systemd 240. Из новшеств можно отметить добавление нового типа сервисов "exec", возможность использования в systemd-resolved OpenSSL помимо GnuTLS, для генерации не требующих надёжности случайных чисел задействована инструкция RDRAND вместо /dev/urandom, добавлена поддержка сетевых туннелей Foo-Over-UDP, ERSPAN и ISATAP, реализованы утилиты systemd-id128 и systemd-run-generator, обеспечена официальная поддержка утилиты portablectl, добавлена команда "systemd-analyze security".

Основные изменения:

  • Добавлен новый тип сервисов "Type=exec", похожих на сервисы с типом "simple", но обеспечивающих ожидание завершения выполнения fork() и execve() при вызове основного исполняемого файла перед продолжением обработки следующих юнитов. Новый тип может оказаться полезным когда требуется обработка ошибок при запуске, например, если в сервисе директива ExecStart указывает на несуществующий исполняемый файл, при использовании типа simple запуск юнита будет посчитан успешным (ошибка не видна на этапе форка и управление будет передано далее, не дожидаясь результата execve). При типе "exec" будет выявлен сбой запуска подобного юнита и возвращён соответствующий код ошибки. В следующем выпуске планируется использовать тип "exec" по умолчанию в утилите systemd-run при запуске временных ("transient") сервисов;
  • В systemd-resolved добавлена возможность использования OpenSSL вместо GnuTLS для обеспечения работы DNS-over-TLS;
  • На системах x86-64 в ситуациях, когда не требуется криптостойкие и непредсказуемые случайные числа, вместо /dev/urandom обеспечен вызов процессорной инструкции RDRAND. Данное изменение позволяет снизить число запросов энтропии от ядра в процессе инициализации (для генерации UUID по-прежнему используется полноценный генератор псевдослучайных чисел ядра);
  • В systemd-networkd добавлена поддержка сетевых туннелей Foo-Over-UDP, ERSPAN и ISATAP, а также добавлена опция ForceDHCPv6PDOtherInformation для принудительной установки бита "Other Information" в сообщениях IPv6 RA. Для совмещённых сетевых интерфейсов добавлены опции AdActorSystemPriority, AdUserPortKey и AdActorSystem для настройки различных параметров 802.3ad, а также опция DynamicTransmitLoadBalancing для динамической балансировки потоков. Для сетевых туннелей добавлена опция IPv6RapidDeploymentPrefix для настройки функциональности IPv6 RD (Rapid Deployment). В наборы правил добавлены опции IPProtocol, SourcePort, DestinationPort и InvertRule. Для сетевых мостов предложена новая опция MulticastToUnicast. Добавлена поддержка определения статических привязок для IPv4 ARP и доступных соседних хостов для IPv6;
  • Добавлена утилита systemd-id128 для определения и генерации различных 128-битных идентификаторов;
  • Обеспечена официальная поддержка команды portablectl, которая перемещена в каталог /usr/bin/. Команда предоставляет средства для управления переносимыми сервисами ("Portable Services"), позволяющими создавать системные сервисы в виде самодостаточных контейнеров (переносимый сервис поставляется в виде системного образа, но обрабатывается как обычный сервис);
  • Добавлена базовая поддержка счётчиков загрузки, которая потенциально позволяет реализовать схемы загрузки, в которых в случае сбоя новой загрузочной записи автоматически выбирается старая загрузочная запись. На стороне загрузка указанная функциональность пока добавлена только в sd-boot;
  • Добавлен новый генератор "systemd-run-generator", позволяющий синтезировать юниты на основе параметров, переданных в командной строке при загрузке ядра. Генератор удобно использовать при запуске контейнеров, например, "systemd-nspawn -i someimage.raw -b systemd.run='some command line'";
  • Добавлена команда "systemd-analyze security" для анализа связанных с безопасностью и изоляцией настроек в системных юнитах;
  • Ключи для доступа к зашифрованным дискам теперь могут размещаться на внешних носителях и подключаться по UUID из /etc/crypttab. В /etc/crypttab также добавлена опция "sector-size" для настройки размера сектора для зашифрованных разделов;


  • Для всех длительно работающих сервисов выставлен запрет на получение новых привилегий (NoNewPrivileges=yes, для работы требуется обновление правил SELinux);
  • Сервисы systemd-networkd.service, systemd-resolved.service и systemd-timesyncd.service по умолчанию возвращены на работу под заранее определёнными системными пользователями (в прошлой версии была включена настройка DynamicUser=yes для работы с использованием динамически генерируемого идентификатора пользователя);
  • Для загрузки юнитов, на которые указывают символические ссылки из каталога .wants/ или .requires/, теперь необходимо, чтобы файл юнита также находился в одном из штатных мест размещения, перечисленных в списке путей для поиска юнитов;
  • Изменён выставляемый по умолчанию ядром Linux лимит на максимальное число файловых дескрипторов для пользовательских процессов (RLIMIT_NOFILE). Начиная с данного выпуска жёсткий лимит на число файловых дескрипторов поднят с 4096 до 512K, Мягкий лимит, который может быть увеличен из самого приложения, оставлен неизменным (1024 дескриптора). Жёсткий лимит повышен так как недавние оптимизации в ядре Linux существенно увеличили производительность манипуляций с большим числом файловых дескрипторов и снизили потребление памяти. Изменение также отражено в sysctl fs.nr_open и fs.file-max, которые теперь автоматически выставляются в максимально возможное значение (RLIMIT_NOFILE soft и RLIMIT_NOFILE hard);
  • В случае отсутствия файла /etc/locale.conf systemd теперь по умолчанию использует локаль "C.UTF-8" и устанавливает переменную окружения LANG в значение "C.UTF-8";
  • Значение sysctl "net.ipv4.conf.all.rp_filter" теперь по умолчанию выставляется в значение 2 (устанавливается режим Loose вместо Strict), что более приемлемо для хостов с несколькими сетевыми линками, маршрутизируемыми через одну сеть (например, когда клиент одновременно подключен через Wi-Fi и Ethernet);
  • Добавлена директива DisableControllers для отключения отдельных контроллеров cgroup;
  • Для юнитов реализованы новые свойства MemoryMin и IODeviceLatencyTargetSec, которые активируют для запускаемых процессов средства контроля потребления памяти и ожидания ввода/вывода, обеспечиваемые атрибутами cgroups v2 memory.min и io.latency;
  • В journald при обработке логов от классического BSD syslog реализовано сохранение оригинальной строки с временем события, что позволяет корректно реконструировать оригинальные сообщения;
  • В директивы StandardOutput и StandardError добавлен параметр "append:", позволяющий прикрепить STDOUT/STDERR вывод от сервиса к определённому файлу в режиме дополнения уже имеющегося в нём содержимого;
  • Добавлена настройка KillSignal, позволяющая переопределить сигнал, отправляемый процессам при завершении работы unit-файлов (ранее всегда отправлялся SIGKILL).
  • Значение переменной окружения XDG_SESSION_DESKTOP теперь может выставляться при помощи опции "desktop=" в строке аргументов pam_systemd;
  • Во все настройки, которые воспринимают значения с процентами, вместо символа '%' теперь можно использовать также знак '‰';
  • В обрабатываемый при помощи systemd-resolved файл конфигурации resolved.conf добавлена опция "ReadEtcHosts", которую можно использовать для отключения обработки содержимого /etc/hosts;
  • В команду "systemctl is-system-running" добавлена опция "--wait", позволяющая дождаться завершения процесса запуска системы;
  • Прекращена поддержка udev-компонента "collect", который остался без сопровождения и не получил практического применения;
  • При формировании пути с использованием настроек RuntimeDirectory, StateDirectory, CacheDirectory, LogsDirectory и ConfigurationDirectory для процессов теперь выставляются соответствующие переменные окружения RUNTIME_DIRECTORY, STATE_DIRECTORY, CACHE_DIRECTORY, LOGS_DIRECTORY и CONFIGURATION_DIRECTORY;
  • Режим предсказуемого наименования сетевых интерфейсов теперь применяется и для адаптеров InfiniBand (используется префикс "ib");
  • Для игнорирования ошибок при обработке строк в tmpfiles.d/ теперь может применяться префикс '-';
  • Обеспечена возможность использования файлов .link для добавления настроек, эквивалентных командам "ethtool advertise";
  • В файл /etc/os-release добавлены новые поля DOCUMENTATION_URL и LOGO;
  • В файл конфигурации systemd-sleep.conf добавлены новые опции AllowSuspend, AllowHibernation, AllowSuspendThenHibernate и AllowHybridSleep для управления включением соответствующих опций спящего режима;
  • В bootctl добавлены новые команды "set-default" и "set-oneshot" для установки элемента загрузки по умолчанию или только для следующей загрузки;
  • В busctl добавлены опции "-j" и "--json" для вывода в формате JSON;
  • В режиме JSON-вывода в утилите journalctl добавлена поддержка цветной подсветки вывода, а также режим "json-seq" (RFC7464);
  • В systemd-logind добавлена новая директива UserStopDelaySec (по умолчанию выставлена в 10 секунд), которая может указываться в logind.conf. Директива определяет задержку, в течение которой "systemd --user" продолжает работать после выхода пользователя (позволяет повысить производительность при быстром повторном входе);


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Удалённая уязвимость в systemd-networkd
  3. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 239
  4. OpenNews: Проблемы в systemd и Apache httpd при обработке DNS-имён с символом подчёркивания
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd
  6. OpenNews: Спорная ошибка в systemd, позволяющая повысить привилегии, закрыта без исправлени
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: systemd, init
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:37, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +24 +/
    Systemd - одна из лучших вещей, что случалась с Линуксом, долгих лет жизни и процветания ей!
     
     
  • 2.2, Вася (??), 10:41, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Целиком и полностью с Вами согласен!
     
     
  • 3.7, Васян (?), 10:53, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    А я, в свою очередь, согласен с Вами!
    Как же мы раньше жли без этого чудного systemd, как же обходились без него?!
     
     
  • 4.8, Василий (??), 10:56, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как же я согласен с вами, Василии...
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 11:35, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    а я со всеми вами
     
     
  • 6.89, Аноним (89), 14:58, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А теперь сделайте голландский штурвал уже.
     
  • 4.25, Аноним (25), 11:35, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Жили медленно и последовательно. Так и жили.
     
  • 4.58, Аноним (-), 13:42, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё раньше и без компьютеров жили. Вообще ужас!
     
     
  • 5.77, Дед Макар (?), 14:29, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +19 +/
    Помню встанешь так в 5 утра, дойдешь до отхожего места, сделаешь дело, и на грядочки, на грядочки, до вечера... А теперь что? Загрузил Веселую Ферму, пара кликов, и урожай собран. А еще только 6 утра. Чем себя занимать прикажете в оставшееся время?! Ох уж этот прогресс... Кампутеры, шмапутеры.
     
  • 4.103, Gannet (ok), 15:38, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А я, в свою очередь, согласен с Вами!
    Как же мы раньше жли без этого чудного Linux, как же обходились без него?!
     
  • 2.26, псевдонимус (?), 11:36, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >Фрактал - один из самых толстых троллей, что случались на опеннет, долгих лет жизни и прозябания ему!

    Починил.

     
  • 2.74, Skullnet (?), 14:17, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А пульсаудио - одна и худших вещей.
     
     
  • 3.95, анон (?), 15:21, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На самом деле,звук в линуксах сломали ещё с введением alsa.
     
     
  • 4.105, Gannet (ok), 15:39, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да! ДА! Верните OSS!!!
     
     
  • 5.147, Аноним (147), 20:08, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да! ДА! Верните OSS!!!

    Так верни. И майнтайни потом. А то права качать все горазды, а работу работать - все в кусты.

     
  • 2.118, Аркашка (?), 17:00, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Воистину это так!
     
  • 1.4, asand3r (ok), 10:51, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Я вот такой себе Linux-администратор, больше по винде; на CentOS пяток сервисов, не более. И я честно не понимаю, за что так хаят systemd - вроде удобно, работает, единый интерфейс. Всяко лучше init скриптов. В чем подвох-то? Багов много?
     
     
  • 2.10, iPony (?), 10:59, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Просто луддиты
     
     
  • 3.29, Fracta1L (ok), 11:45, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Луддиты на букву "м"
     
  • 3.59, Аноним (-), 13:44, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох уж эти луддиты. Им бы только репозитории, иксы, да в скрипты долбиться.
     
  • 3.127, псевдонимус (?), 17:20, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Просто более вменяемые люди, не поражённые макофажеством и пониложеством.
     
  • 2.15, worldmind (?), 11:14, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это искажение выборки - хаят комментаторы, которые вместо того чтобы изучать новые технологии плачутся везде, но их меньшинство, просто основная масса занята делом, не до холиваров им.
     
     
  • 3.18, кузмич (?), 11:26, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Не соглашусь дело не в технологиях а в вечном бета тесте у пользователей Продукт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 11:33, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    давай факты конкретные, трепло
     
     
  • 5.28, кузмич (?), 11:41, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    Я не трепло а хочешь фактов подЪезжай в АБВГД-ейку и будут тебе факты.
     
     
  • 6.43, Аноним (-), 12:34, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ноль фактов, чтд
     
  • 3.34, псевдонимус (?), 12:01, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    >чтобы изучать новые технологии

    Это просто большая уродливая программа на подобии чудища Франкенштейна, к которой приколачивают всё(в том числе с целью локина на шапку) подряд, лишая систему гибкости, вместо нормальных скриптов предоставляя уродские юниты.  


    Это не новая технология, а просто плохая программа, вот нормальные люди и не хотят ковыряться в её потрохах

     
     
  • 4.61, Моё правило (?), 13:55, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы просто не представляете современные реалии бизнеса Всем класть на ваши гибки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.71, кузмич (?), 14:13, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хмм а ведь вы видимо правы интересная версия про индусов так что это получается сговор корпорастов а сорс совсем скис?
     
     
  • 6.106, Gannet (ok), 15:42, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Cорос? о_О
     
  • 5.91, псевдонимус (?), 15:10, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Полностью согласен, но это путь в никуда В погоне за немедленной максимальной п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.97, iFRAME (ok), 15:24, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вы только что изобрели технику Apple ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.119, псевдонимус (?), 17:00, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Правда её не ставят на сервера.
     
  • 6.143, Аноним (143), 19:40, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А следующий этап робототехника и наступление эры машин, ага Например, написание... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.102, Аноним (102), 15:34, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Makes sense
     
  • 3.81, Аноним (-), 14:36, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Все верно, бездельники, которые нехотят работать в основном и ноют.
     
  • 2.52, Mikk (??), 13:22, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Проблема в следующем С инит скриптами ты знаешь и понимаешь как работает твоя с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.53, asand3r (ok), 13:28, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я бы поспорил, что внесение и поддержка скриптов инициализации - простое дело В... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, псевдонимус (?), 13:36, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Зато если поцери Ко что-то не предусмотрели или посчитали не нужным ты ничего не сможешь поделать без патчинга этого монстра.
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 14:04, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    для этого есть тех поддержка шапки. за $$$ ессно(а вы как думали?)
     
     
  • 6.126, псевдонимус (?), 17:13, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так это было очевидно. Быстро стало понятно,откуда растут ноги мифической борьбы с "фрагментацией". Нужно чтобы рабочим остался только редхель и проститутская червьось, остальные линуксоиды и писатели гнутого стэка должны тестить и каяться.
     
  • 5.64, Аноним (64), 14:08, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зато если Линус и Ко
    > что-то не предусмотрели или посчитали не нужным
    > ты ничего не сможешь поделать без патчинга этого монстра.

    Исправил. Не благодари.

     
     
  • 6.117, псевдонимус (?), 16:59, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А не за что благодарить. Торвальдс там не один и доказал, что может быть ответственным. И перестань не самый лучший, но незаменимый компонент гнулинукс сравнивать с убогой системдой, которую можно и нужно выкинуть вместе с фридесктоповскими поделками вроде дубас
     
  • 6.121, псевдонимус (?), 17:04, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И ведро несоизмеримо гибче системы и его можно откатывать, патчить и даже поддерживать свою ветку. С системдой это не прокатит, ведь она приколочена к стороннему софту и при обновлении у тебя поломаются завязанные на него программы.
     
  • 4.101, Аноним (102), 15:33, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    До тех пор, пока не понадобится сделать то, что не описывается синтаксисом юнита
     
  • 2.75, Ilya Indigo (ok), 14:26, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Он слишком много на себя берёт, что делать в принципе не должен и делает это хуже чем те, у кого он это забрал, например journald.
     
  • 2.78, Старик Хоттабыч (?), 14:32, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Это люди которые ничего не добились в жизни, но любят критиковать и обсерать. В мое время таких называли бездельниками и тунеядцами.
     
  • 2.100, Аноним (102), 15:31, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Прежде всего тем, что эта штука вбирает в себя все больше разнородной функциональности, и не понятно, она все-таки лопнет или весь мир затянет в эту черную дыру
     
     
  • 3.129, псевдонимус (?), 17:29, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >она все-таки лопнет или весь мир затянет в эту черную дыру

    Не лопнет к сожалению. Специализированные системы спасутся, а вот десктоп под сомнением.

     
  • 2.107, ыфвыфв (?), 15:44, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как минимум система логов неудобна.
     
  • 2.124, Не сдержался (?), 17:11, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Подвох в том, что между тобой и железом встает чей-то мозг и кривоватые руки.
     
  • 2.140, Аноним (140), 19:09, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    комбайн из всего подряд с кучей not-a-bug ов банально - если что то не так идет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.146, Аноним (146), 20:06, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто многие привыкли, что инит собирается из говна и палок, а когда из одних палок, получается менее гибко, более хрупко, и пахнет непривычно.
     
     ....нить скрыта, показать (36)

  • 1.5, zloykakpes (ok), 10:52, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Впечаталяющий список изменений.
     
     
  • 2.13, кузмич (?), 11:11, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Судя по списку изменений но изменений ли Ан нет таки багов Напоминает проект wi... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 11:51, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    systemd прекрасно документирован, свойства юнитов унифицированы, описаны, не разобраться с ними может либо только конченый лентняй, либо конченый же дегенерат
     
     
  • 4.41, кузмич (?), 12:28, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Возможно и так но нет времени разбираться тогда как уже все известно про init До... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.51, Валик (?), 13:08, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    о каких недоделках ты говоришь, если эта система используется во всех майнстрима... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.55, кузмич (?), 13:34, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Врать не хорошо Я не занимаюсь тестированием systemd а вам желаю удачи на ваших ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.82, Валик (?), 14:38, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    аа, ну вот они, все твои аргументы на тему о сырости и неготовности ты как уж н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.86, й (?), 14:53, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    я раз в пару-тройку лет смотрю на amazon linux последний раз это по-прежнему бы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.93, Аноним (89), 15:12, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё так же. Даже в amazon linux 2.
     
  • 5.96, Аноним (96), 15:22, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    udev user dev это менеджер устройств из systemd для ядра Linux https wik... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.92, Аноним (89), 15:11, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дада 8230 прекрасно Для написания helloworld в контейнере 8212 абсолютко п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.31, Fracta1L (ok), 11:52, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Использую OpenRC на gentoo все устраивает

    А ещё ты веган

     
     
  • 4.44, кузмич (?), 12:34, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не приверженец и не фан каких либо систем инициализации и загрузки.Использовать можно все что решает поставленную задачу и решает за минимально отведенное  время так как время это деньги.
     
  • 2.79, Аноним (-), 14:33, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кому-то сделали кофейную клизьму и он строчит релизы как пулемет.
     
     ....нить скрыта, показать (13)

  • 1.6, Аноним (6), 10:53, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    SystemdLinux когда выйдет?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:21, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скорее уж kerneld
     
     
  • 3.50, СеменСеменыч777 (?), 13:08, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Скорее уж kerneld

    systemd-bootd
    systemd-kerneld
    systemd-logind
    systemd-bashd
    и т.д.

     
     
  • 4.68, Аноним (64), 14:11, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > systemd-bootd

    Это gummiboot. Простая и удобная штука.
    https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/systemd-boot/

     
  • 2.125, Не сдержался (?), 17:13, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тогда же, когда alld.
     
     
  • 3.136, Надо держаться (?), 18:30, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И тогда будет просто Ад!
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:56, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Нужно больше контейнеров Даёшь каждую инструкцию CPU в свой контейнер с операци... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Борщдрайвен бигдата (?), 11:14, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я, может, покажусь бестактным, но есть такая штука, как QubesOS…
     
     
  • 3.65, Аноним (-), 14:08, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Может хотя бы почитаешь для начала информацию на сайте QubesOS Ещё один из тех,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.131, Борщдрайвен бигдата (?), 17:39, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может хотя бы почитаешь для начала информацию на сайте QubesOS? Ещё один
    > из тех, кто распростаняет эти заблуждения про то, что на каждое
    > приложение по виртуалке.

    Отнюдь. Я в курсе о профилях, сам год назад гонял ради интереса ось на старом десктопе. А упомянул в контексте явного перегиба вида

    > Даёшь каждую инструкцию CPU в свой контейнер с операционкой

    То ли это ирония такая, то ли толстота… я к чему: существуют решения с более гранулярной изоляцией компонентов, чем затащеное в systemd, но о них забывают, или попросту не упоминают.

     
  • 2.84, Аноним (-), 14:38, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не осилил контейнеры? Печалька.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:00, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Да я вижу тут много проплаченных IBM коментариев... :-D
     
     
  • 2.27, Нанобот (ok), 11:41, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    да прими ты наконец те таблетки, что тебе доктор прописал!
     
  • 2.69, Аноним (69), 14:11, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Майкрософтом!
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:10, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > например, если в сервисе директива ExecStart указывает на несуществующий исполняемый файл, при использовании типа simple запуск юнита будет посчитан успешным

    Гениально!

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:33, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    [s]Кодзима[/s] Леннарт гений!
     
  • 2.76, Аноним (89), 14:27, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Там кроме этого приколов хватает Например, i ты качестве параметра к Exec испо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:13, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    systemd rulezz
     
     
  • 2.47, Noname (??), 13:01, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    To nowhere...
     
  • 2.83, ssh (ok), 14:38, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > systemd rulezz

    На всякий случай напомню, что неподалеку от rulez'a всегда прячется mustdie. :D

     
  • 1.19, Мыслю Глубоко (?), 11:27, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Когда уже в системд браузер добавят ?
     
     
  • 2.70, Аноним (69), 14:12, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Причем VR-браузер!
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:33, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Systemd нужен хотя бы ради чтения комментариев в новостях о нем.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:55, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Согласен, больше в нем ничего особо интересного нет.
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 12:02, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ты с собой спутал
     
  • 1.36, Аноним (36), 12:08, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Забавно, а на опеннете в разы меньше хейтеров, чем на лоре :)
     
     
  • 2.38, Аноним (36), 12:08, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При том, что очень много местных юзеров и анонимов постят туда тоже.
     
  • 2.45, Аноним (-), 12:35, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    шигорин трет неугодные комментарии
     
  • 2.48, Аноним (48), 13:02, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас подтянутся. не переживай.
     
  • 2.98, анон (?), 15:28, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто на этих ресурсах существенно отличаются модели модерирования.
     
  • 1.46, кузмич (?), 12:54, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кстати а ALTLinux на systemd?
     
     
  • 2.138, Аноним (138), 19:02, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно. Он один из первых прогнулся.
     
  • 1.49, linvinus (?), 13:05, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    нафига systemd-resolved включают по умолчанию?

    как теперь удалённо по телефону проанализировать проблему с dns?

    раньше всё было просто host -d ya.ru и сразу видно какой dns используется и во что резолвится.
    а сейчас видно 127.0.0.53 и всё,

    чтобы увидеть что там думает resolved нужно специальный файл настроек создать и перезапустить демона, это не реально объяснить человеку по телефону даже если он разбирается в линуксе и умеет работать в консоли.

     
     
  • 2.54, пох (?), 13:32, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    для того и брали В смысле, теперь прикованных к офису девляпсов станет на одног... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.60, кузмич (?), 13:54, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Полностью вы правы некоторые как вы сказали девпсятники не хотят разбираться в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.62, Аноним (62), 13:57, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    убунтопроблемы. В нормальных ОС такой фигнёй не страдают.
     
  • 1.57, DerRoteBaron (ok), 13:40, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Systemd с точки зрения управления демонами куда приятнее портянок на баше.
    Но кому нужен весь мусор в виде timesyncd, resolved и прочего?
    И кто посчитал, что бинарные логи это вообще нормальная идея?

    Надеюсь, найдутся люди, которые адекватно перепишут ключевой функционал с нуля на сях или расте без участия Поттеринга и без захламления.

     
     
  • 2.67, Аноним (-), 14:11, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Этому миру не хватает способных systemd-хейтеров для такой задачи.
     
  • 2.88, EHLO (?), 14:56, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    runit, Upstart, OpenRC, daemontools 8213 всё было написано раньше systemd Ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.133, Аноним (11), 17:53, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И тот товарищ, что пропихнул сиё чудо благополучно свалил А те, кто остался до ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.112, user90 (?), 16:02, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Systemd с точки зрения управления демонами куда приятнее портянок на баше.

    Позвольте вопрос: и чем именно? Только не нужно сразу кричать про скорость - это как раз несущественно. Вот скажем, какие плюсы у сабжа с точки зрения отладки сервисов?

     
     
  • 3.116, пох (?), 16:58, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    тем что больные не осилили в баш, а в сцыстемде они думают что умеют делать то же самое.
    Естественно, не умеют - "уметь то же" означает уметь быстренько поправить исходник самого systemd, "быстренько" разобравшись в мегабайтах мутного кода, а не три строчки в юните (в случае инитскриптов эквивалентом было чаще всего поправить одну, и ту в конфиге)

    > Вот скажем, какие плюсы у сабжа с точки зрения отладки сервисов?

    а, это я вам подскажу - systemd-ориентированные недосервисы (которых со временем станет много, потому что горе-разработчику так, конечно, куда проще) не умеют отсоединяться от controlling tty, и не требуют выяснения каким именно эзотерическим способом запускать их в дебаг-режиме. Да и дебаглогом гадят обычно под себя, какой сислог, вы о чем.

    так, конечно, отлаживать проще.

    А если сам сцыстемд сломался - ну так они быстренько переставят систему, делов-то.

     
  • 2.150, Аноним (102), 20:24, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Переписывать systemd не имеет смысла, так как это блоатварь без четко поставленн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.66, АнонимАдмин (?), 14:09, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Но кому нужен весь мусор в виде timesyncd, resolved и прочего?

    Мне нужны, я использую. Странно называть мусором то, что отлично выполняет свою функцию. И ещё, это дополнительные сервисы, их можно как отключать/не включать, так и собирать без них.

    Лучше расскажи какого функционала в этих простых сервисах тебе не хватило.
    Вот по простому: я, на своих сотнях виртуалок/контейнеров вместо timesyncd/resolved вынужден использовать ХХХ/УУУ потому что - ?


    >бинарные логи это вообще нормальная идея

    Расскажи, почему это ненормальная идея. Почему надёжность логов при сбоях и скорость обработки в куче условий это ненормально. Заодно расскажи кто тебя заставляет их использовать вместо твоего любимого логдемона.

     
     
  • 2.72, Аноним (-), 14:13, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне тоже всегда было занятно наблюдать. Как systemd всё в одном - это плохо, как в ядре Linux всё в одном - это замечательно.
     
     
  • 3.132, псевдонимус (?), 17:47, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Как systemd всё в одном - это плохо, как в ядре Linux всё в одном - это замечательно

    Сам придумал, сам опроверг. С линуксом не всё замечательно. ПРосто линукс нужен, а системда нет, без ядра линукс гнулинукс не получится, а без системды получится, линукс приносит пользу, а фридысктопная системда не приносит или даже наносит вред.

     
  • 3.151, Аноним (102), 20:26, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну не получается у людей сделать высокопроизводительное микроядро для ОС общего ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.87, Аноним (89), 14:55, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Я хоть и не тот анон, который изначально вопрошал, но отвечу.
    sd-resolvd, плох тем, что он включен по-умолчанию и для искоренения его из системы нужно больше телодвижений чем systemctl disable sd-resolvd. Да, это в, красношляпе. sd-timesyncd — это кастрированый ntpd, который не умеет в очень выгодный в очень больших изолированных сетях broadcast, например. Опять же, аргумент против: компонент-обрубок, который воткнули вместо работающего ntpd.

    Логи… ты сказал производительность и journald? Так вот, её нет. Не обманывай себя и других. При больших нагрузках (а в некоторых системах надо логгировать хотябы факт того, что событие типа А произошло в момет Б), journald просто захлёбыватся и перестаёт фиксировать события. Вообще. rsyslog, syslog-ng и прочия fluentd держат эту нагрузку легко и непринужденно, не забывая повякивать, если очереди перегружены.
    Кстати, про упомянутый фикс на счёт времени: я наступал на ситуацию, когда jd врал про время события (переписывал метку времени на свою с гранулярностью в секунду), но это было не для bsd syslog. Сначала мы думали, что беда где-то посредине (до спланка и елк у нас делалось несколько преобразований записей), но проверив всю цепочку упёрлись в jd. Открутили jd, поставили rsyslogd — сообщения стали нормально распределёнными по времени (а не группами вида: 5 секунд тишины, 250000 собитий за секунду).
    Бинарные логи? При повреждении лога починка — удалить поврежденный файл? Эмн… ну фиг знает.

     
     
  • 3.104, СеменСеменыч777 (?), 15:39, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > При повреждении лога починка — удалить поврежденный файл?

    да. на майкрософт уиндовс это работало.

     
  • 3.110, АнонимАдмин (?), 15:58, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Прекрасный образец логики А в деб убунту он по умолчанию выключен, и значит ли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.122, Аноним (89), 17:06, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну что за беллетристика, а Не правда В свежих убунтах resolvd есть и активиров... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.130, EHLO (?), 17:36, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Что значит вместо? ntpd больше нет? Или "вместо" надо читать как "по дефолту в красношляпе и поэтому он плохой"?

    Он просто плохой, так как ни одного преимущества у него нет и он тяжелее при этом. Умеет неточно синхронизировать время и больше ничего.
    Зачем он по дефоту?

    >Итого, что хотел сказать я: systemd предлагает простые сервисы, которых хватит на простые непритязательные задач,

    И эти простые непритязательные наколенные жрут память и нагружают ЦПУ интенсивнее (иногда на 2 порядка), чем полноценные.

    Хуже работают, больше кушают, сложнее конфигурируюся. В чём прогресс?

     
     
  • 5.145, АнонимАдмин (?), 20:03, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >преимущества у него нет

    согласен

    >и он тяжелее при этом

    размеры бинарников
    ntpd 826296
    systemd-timesyncd 55360

    расход памяти
    ntpd 8.6M
    systemd-timesyncd 1.3M

    >Умеет неточно синхронизировать время и больше ничего.

    это нужно в 99% случаев, именно поэтому он по дефолту.

    >Эти простые непритязательные наколенные жрут память и нагружают ЦПУ интенсивнее (иногда на 2 порядка), чем полноценные.

    зачем ты набрасываешь?

    >Хуже работают,

    Это демагогия. Задача синхронизировать время, точность секунда. Делает? Да.

    >больше кушают,

    эту милую ложь разобрали в этом сообщении выше

    >сложнее конфигурируюся.

    семейство манов ntp с погружением в теорию передачи времени по сети, тикли, стратумы, понимание рестрикшенов, дополнительные утилиты.
    Ты с серьёзным лицом это писал смотря в man timesyncd.conf?

    >В чём прогресс?

    А его нет. И не обещался. Я тебе больше скажу, systemd стал неизбежностью -  сработало теория больших чисел. Такой софт был нужен большинству и он появился.

     
  • 1.73, Аноним (73), 14:16, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > После полугода разработки

    Чо-то темпы снизились.

     
     
  • 2.80, Аноним (80), 14:34, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Зато циферки повысились. Ты на циферки смотри. Уже 240.
     
  • 1.85, mma (?), 14:41, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Больше опций, больше функций, их все еще очень мало в systemd.
     
  • 1.90, Vitaliy Blats (?), 15:02, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто-нибудь мне объяснит внятно почему мой комп стал долго выключаться после того как в дистрах появился этот systemd?

    И как мне теперь выуживать нужные мне записи из логов? Очевидный unixway: cat /var/log/syslog | grep cron. (просьба не цепляться к примеру, речь не о syslog и не о cron). Какой умдак вообще такое упорол ?

     
     
  • 2.99, Аноним (96), 15:31, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > почему мой комп стал долго выключаться

    Потому что ты высмеивал публично тех, у кого нет Макинтоша.

     
  • 2.111, user90 (?), 15:59, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну так спросите на форуме совего дебиана или чего у вас там, простихосспади.
     
  • 2.113, Аноним (113), 16:02, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Виталий Блятс, это все сила самовнушения. На самом деле он стал намного быстрее.
     
  • 1.94, Аноним (94), 15:18, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Добавлена команда "systemd-analyze security" для анализа связанных с безопасностью и изоляцией настроек в системных юнитах

    Чтобы ващще больше думать не надо было.

     
  • 1.108, Анонимпимпим (?), 15:53, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> Леннарт Поттеринг представил

    откройте чтоли вами же расшареную ссылку, и посмотрите кто подготовил отчёт.

     
     
  • 2.139, Аноним (138), 19:06, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Плюсую. Стоит только платить за новости, как их качество падает.
     
  • 1.109, user90 (?), 15:54, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Даже что-то писать в этой теме.. ну ладно)) Проблема ананимуса в том, что у него бинарный взгляд на вещи: или init - или systemd. У меня в дистрибутиве нет никакого systemd, но и init не используется (по крайней мере на поздних стадиях загрузки, пока не разбирался детально). Но вы все равно пешыти, забавно почитать ;)
     
     
  • 2.114, Vitaliy Blats (?), 16:14, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Конечно, какой у тебя в Винде init или прости господи, systemd )))
     
  • 1.115, Аноним (115), 16:30, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну когда же добавят systemd-kernel, а то всему уже есть systemd? Ну и напоследок systemdOS, вместо linux
     
     
  • 2.120, пох (?), 17:02, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да в общем-то - уже, давно. Пока еще можно, конечно. извратиться, и запустить линуксное ядро с вручную отрихтованными (ибо разработка давно брошена, а майнтейнеры дистрибутивов совсем не их авторы) userland-частями, начиная с acpi, но вон дебиан долго зачем-то выпускал уродца с freebsd ядром но линусным юзерлендом - это ж не означало что freebsd стала линуксом.

    нынешняя ос называется systemd/linux, и никакой другой у вас уже нет. А, ну да, божественная десяточка же.

     
     
  • 3.123, Аноним (89), 17:08, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользователи генты, девуана и войда смотрят на вас с недоверием.
     
     
  • 4.128, Аноним (63), 17:26, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    +слакварь еще.
    но тот чувак выше тебя прав, слишком много метастаз испустил сабж - линукс здорового человека уже не жилец.
     
  • 4.134, пох (?), 18:00, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну говорю же - пользователи этого... Debian GNU/kFreeBSD (пришлось лезть в гугль, сам, конечно, этот бред не вспомню) из своих банок в кунсткамере тоже смотрят с недоверием.

    К счастью, они там в формалине плавают, и никогда уже не выберутся наружу.

    проблема в том, что эти пользователи, как, впрочем, и майнтейнеры полутора странных дистрибутивов, ничего нового и полезного для окружающих не произведут, и даже поддержку того что есть, обеспечить продолжительное время не смогут - только пока о них разработчики заботятся, сохраняя совместимость. А нынешние разработчики очень этого не любят даже там, где от них вообще ничего не требуется, кроме не портить.

    Завтра интел, к примеру, унасекомливает окончательно acpi, объявляет что uefi drivers наше всьо, поддержку запиливает в systemd-uefid - и вы приплыли. Ваша система на современном железе даже не загрузится полноценно, не говоря уж о шатдауне.

     
     
  • 5.141, Аноним (138), 19:19, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну протащили корпорации своё говно. Ты то чего радуешься?
     
     
  • 6.142, КГБ СССР (?), 19:31, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где он там радуется?

    Добавлю от себя, что линукс не жаль, туда ему и дорога. Но за последние годы не стало культуры независимой разработки. То есть новых ОС не напишут, некому. Все обезьяны сидят на игле и агрессивно уничтожают любое инакомыслие в ИТ.

     
  • 4.135, йж (?), 18:30, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все трое?
     
     
  • 5.137, Муууууу (?), 18:39, 22/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И ещё их 110 сотоварищей

    https://distrowatch.com/search.php?ostype=All&category=All&origin=All&basedon=

     
  • 1.144, Аноним (144), 19:58, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот думаю, сейчас зайду в коменты а там Хейтеры обливаются желчью люто ненавидя ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.149, Аноним (149), 20:24, 22/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну как по мне, то по силе агументации насильно внедрили бьёт мне нравится Т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.148, Аноним (148), 20:24, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Количество опций, параметров, флагов и рукояток systemd превысило количество количество команд bash. Помню времена, когда  появление systemd оправдывали тем, что он проще sh сценариев.
     

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