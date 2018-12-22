22.12.2018 10:11  Выпуск системного менеджера systemd 240

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|3.7, Васян (?), 10:53, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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А я, в свою очередь, согласен с Вами!
Как же мы раньше жли без этого чудного systemd, как же обходились без него?!
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|5.77, Дед Макар (?), 14:29, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+19 +/–
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Помню встанешь так в 5 утра, дойдешь до отхожего места, сделаешь дело, и на грядочки, на грядочки, до вечера... А теперь что? Загрузил Веселую Ферму, пара кликов, и урожай собран. А еще только 6 утра. Чем себя занимать прикажете в оставшееся время?! Ох уж этот прогресс... Кампутеры, шмапутеры.
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|4.103, Gannet (ok), 15:38, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А я, в свою очередь, согласен с Вами!
Как же мы раньше жли без этого чудного Linux, как же обходились без него?!
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|5.147, Аноним (147), 20:08, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Да! ДА! Верните OSS!!!
Так верни. И майнтайни потом. А то права качать все горазды, а работу работать - все в кусты.
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|1.4, asand3r (ok), 10:51, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+9 +/–
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Я вот такой себе Linux-администратор, больше по винде; на CentOS пяток сервисов, не более. И я честно не понимаю, за что так хаят systemd - вроде удобно, работает, единый интерфейс. Всяко лучше init скриптов. В чем подвох-то? Багов много?
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|2.15, worldmind (?), 11:14, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Это искажение выборки - хаят комментаторы, которые вместо того чтобы изучать новые технологии плачутся везде, но их меньшинство, просто основная масса занята делом, не до холиваров им.
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|3.34, псевдонимус (?), 12:01, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+14 +/–
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>чтобы изучать новые технологии
Это просто большая уродливая программа на подобии чудища Франкенштейна, к которой приколачивают всё(в том числе с целью локина на шапку) подряд, лишая систему гибкости, вместо нормальных скриптов предоставляя уродские юниты.
Это не новая технология, а просто плохая программа, вот нормальные люди и не хотят ковыряться в её потрохах
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|5.71, кузмич (?), 14:13, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Хмм а ведь вы видимо правы интересная версия про индусов так что это получается сговор корпорастов а сорс совсем скис?
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|4.56, псевдонимус (?), 13:36, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Зато если поцери Ко что-то не предусмотрели или посчитали не нужным ты ничего не сможешь поделать без патчинга этого монстра.
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|6.126, псевдонимус (?), 17:13, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ну так это было очевидно. Быстро стало понятно,откуда растут ноги мифической борьбы с "фрагментацией". Нужно чтобы рабочим остался только редхель и проститутская червьось, остальные линуксоиды и писатели гнутого стэка должны тестить и каяться.
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|5.64, Аноним (64), 14:08, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Зато если Линус и Ко
> что-то не предусмотрели или посчитали не нужным
> ты ничего не сможешь поделать без патчинга этого монстра.
Исправил. Не благодари.
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|6.117, псевдонимус (?), 16:59, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А не за что благодарить. Торвальдс там не один и доказал, что может быть ответственным. И перестань не самый лучший, но незаменимый компонент гнулинукс сравнивать с убогой системдой, которую можно и нужно выкинуть вместе с фридесктоповскими поделками вроде дубас
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|6.121, псевдонимус (?), 17:04, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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И ведро несоизмеримо гибче системы и его можно откатывать, патчить и даже поддерживать свою ветку. С системдой это не прокатит, ведь она приколочена к стороннему софту и при обновлении у тебя поломаются завязанные на него программы.
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|2.75, Ilya Indigo (ok), 14:26, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Он слишком много на себя берёт, что делать в принципе не должен и делает это хуже чем те, у кого он это забрал, например journald.
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|2.78, Старик Хоттабыч (?), 14:32, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
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Это люди которые ничего не добились в жизни, но любят критиковать и обсерать. В мое время таких называли бездельниками и тунеядцами.
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|2.100, Аноним (102), 15:31, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Прежде всего тем, что эта штука вбирает в себя все больше разнородной функциональности, и не понятно, она все-таки лопнет или весь мир затянет в эту черную дыру
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|3.129, псевдонимус (?), 17:29, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>она все-таки лопнет или весь мир затянет в эту черную дыру
Не лопнет к сожалению. Специализированные системы спасутся, а вот десктоп под сомнением.
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|2.146, Аноним (146), 20:06, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Просто многие привыкли, что инит собирается из говна и палок, а когда из одних палок, получается менее гибко, более хрупко, и пахнет непривычно.
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|3.30, Аноним (-), 11:51, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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systemd прекрасно документирован, свойства юнитов унифицированы, описаны, не разобраться с ними может либо только конченый лентняй, либо конченый же дегенерат
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|4.44, кузмич (?), 12:34, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я не приверженец и не фан каких либо систем инициализации и загрузки.Использовать можно все что решает поставленную задачу и решает за минимально отведенное время так как время это деньги.
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|4.131, Борщдрайвен бигдата (?), 17:39, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Может хотя бы почитаешь для начала информацию на сайте QubesOS? Ещё один
> из тех, кто распростаняет эти заблуждения про то, что на каждое
> приложение по виртуалке.
Отнюдь. Я в курсе о профилях, сам год назад гонял ради интереса ось на старом десктопе. А упомянул в контексте явного перегиба вида
> Даёшь каждую инструкцию CPU в свой контейнер с операционкой
То ли это ирония такая, то ли толстота… я к чему: существуют решения с более гранулярной изоляцией компонентов, чем затащеное в systemd, но о них забывают, или попросту не упоминают.
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|1.12, Аноним (12), 11:10, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> например, если в сервисе директива ExecStart указывает на несуществующий исполняемый файл, при использовании типа simple запуск юнита будет посчитан успешным
Гениально!
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|2.83, ssh (ok), 14:38, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> systemd rulezz
На всякий случай напомню, что неподалеку от rulez'a всегда прячется mustdie. :D
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|1.49, linvinus (?), 13:05, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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нафига systemd-resolved включают по умолчанию?
как теперь удалённо по телефону проанализировать проблему с dns?
раньше всё было просто host -d ya.ru и сразу видно какой dns используется и во что резолвится.
а сейчас видно 127.0.0.53 и всё,
чтобы увидеть что там думает resolved нужно специальный файл настроек создать и перезапустить демона, это не реально объяснить человеку по телефону даже если он разбирается в линуксе и умеет работать в консоли.
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|1.57, DerRoteBaron (ok), 13:40, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Systemd с точки зрения управления демонами куда приятнее портянок на баше.
Но кому нужен весь мусор в виде timesyncd, resolved и прочего?
И кто посчитал, что бинарные логи это вообще нормальная идея?
Надеюсь, найдутся люди, которые адекватно перепишут ключевой функционал с нуля на сях или расте без участия Поттеринга и без захламления.
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|2.112, user90 (?), 16:02, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Systemd с точки зрения управления демонами куда приятнее портянок на баше.
Позвольте вопрос: и чем именно? Только не нужно сразу кричать про скорость - это как раз несущественно. Вот скажем, какие плюсы у сабжа с точки зрения отладки сервисов?
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|3.116, пох (?), 16:58, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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тем что больные не осилили в баш, а в сцыстемде они думают что умеют делать то же самое.
Естественно, не умеют - "уметь то же" означает уметь быстренько поправить исходник самого systemd, "быстренько" разобравшись в мегабайтах мутного кода, а не три строчки в юните (в случае инитскриптов эквивалентом было чаще всего поправить одну, и ту в конфиге)
> Вот скажем, какие плюсы у сабжа с точки зрения отладки сервисов?
а, это я вам подскажу - systemd-ориентированные недосервисы (которых со временем станет много, потому что горе-разработчику так, конечно, куда проще) не умеют отсоединяться от controlling tty, и не требуют выяснения каким именно эзотерическим способом запускать их в дебаг-режиме. Да и дебаглогом гадят обычно под себя, какой сислог, вы о чем.
так, конечно, отлаживать проще.
А если сам сцыстемд сломался - ну так они быстренько переставят систему, делов-то.
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|1.66, АнонимАдмин (?), 14:09, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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>Но кому нужен весь мусор в виде timesyncd, resolved и прочего?
Мне нужны, я использую. Странно называть мусором то, что отлично выполняет свою функцию. И ещё, это дополнительные сервисы, их можно как отключать/не включать, так и собирать без них.
Лучше расскажи какого функционала в этих простых сервисах тебе не хватило.
Вот по простому: я, на своих сотнях виртуалок/контейнеров вместо timesyncd/resolved вынужден использовать ХХХ/УУУ потому что - ?
>бинарные логи это вообще нормальная идея
Расскажи, почему это ненормальная идея. Почему надёжность логов при сбоях и скорость обработки в куче условий это ненормально. Заодно расскажи кто тебя заставляет их использовать вместо твоего любимого логдемона.
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|2.72, Аноним (-), 14:13, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Мне тоже всегда было занятно наблюдать. Как systemd всё в одном - это плохо, как в ядре Linux всё в одном - это замечательно.
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|3.132, псевдонимус (?), 17:47, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Как systemd всё в одном - это плохо, как в ядре Linux всё в одном - это замечательно
Сам придумал, сам опроверг. С линуксом не всё замечательно. ПРосто линукс нужен, а системда нет, без ядра линукс гнулинукс не получится, а без системды получится, линукс приносит пользу, а фридысктопная системда не приносит или даже наносит вред.
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|2.87, Аноним (89), 14:55, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Я хоть и не тот анон, который изначально вопрошал, но отвечу.
sd-resolvd, плох тем, что он включен по-умолчанию и для искоренения его из системы нужно больше телодвижений чем systemctl disable sd-resolvd. Да, это в, красношляпе. sd-timesyncd — это кастрированый ntpd, который не умеет в очень выгодный в очень больших изолированных сетях broadcast, например. Опять же, аргумент против: компонент-обрубок, который воткнули вместо работающего ntpd.
Логи… ты сказал производительность и journald? Так вот, её нет. Не обманывай себя и других. При больших нагрузках (а в некоторых системах надо логгировать хотябы факт того, что событие типа А произошло в момет Б), journald просто захлёбыватся и перестаёт фиксировать события. Вообще. rsyslog, syslog-ng и прочия fluentd держат эту нагрузку легко и непринужденно, не забывая повякивать, если очереди перегружены.
Кстати, про упомянутый фикс на счёт времени: я наступал на ситуацию, когда jd врал про время события (переписывал метку времени на свою с гранулярностью в секунду), но это было не для bsd syslog. Сначала мы думали, что беда где-то посредине (до спланка и елк у нас делалось несколько преобразований записей), но проверив всю цепочку упёрлись в jd. Открутили jd, поставили rsyslogd — сообщения стали нормально распределёнными по времени (а не группами вида: 5 секунд тишины, 250000 собитий за секунду).
Бинарные логи? При повреждении лога починка — удалить поврежденный файл? Эмн… ну фиг знает.
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|4.130, EHLO (?), 17:36, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Что значит вместо? ntpd больше нет? Или "вместо" надо читать как "по дефолту в красношляпе и поэтому он плохой"?
Он просто плохой, так как ни одного преимущества у него нет и он тяжелее при этом. Умеет неточно синхронизировать время и больше ничего.
Зачем он по дефоту?
>Итого, что хотел сказать я: systemd предлагает простые сервисы, которых хватит на простые непритязательные задач,
И эти простые непритязательные наколенные жрут память и нагружают ЦПУ интенсивнее (иногда на 2 порядка), чем полноценные.
Хуже работают, больше кушают, сложнее конфигурируюся. В чём прогресс?
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|5.145, АнонимАдмин (?), 20:03, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>преимущества у него нет
согласен
>и он тяжелее при этом
размеры бинарников
ntpd 826296
systemd-timesyncd 55360
расход памяти
ntpd 8.6M
systemd-timesyncd 1.3M
>Умеет неточно синхронизировать время и больше ничего.
это нужно в 99% случаев, именно поэтому он по дефолту.
>Эти простые непритязательные наколенные жрут память и нагружают ЦПУ интенсивнее (иногда на 2 порядка), чем полноценные.
зачем ты набрасываешь?
>Хуже работают,
Это демагогия. Задача синхронизировать время, точность секунда. Делает? Да.
>больше кушают,
эту милую ложь разобрали в этом сообщении выше
>сложнее конфигурируюся.
семейство манов ntp с погружением в теорию передачи времени по сети, тикли, стратумы, понимание рестрикшенов, дополнительные утилиты.
Ты с серьёзным лицом это писал смотря в man timesyncd.conf?
>В чём прогресс?
А его нет. И не обещался. Я тебе больше скажу, systemd стал неизбежностью - сработало теория больших чисел. Такой софт был нужен большинству и он появился.
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|1.90, Vitaliy Blats (?), 15:02, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Кто-нибудь мне объяснит внятно почему мой комп стал долго выключаться после того как в дистрах появился этот systemd?
И как мне теперь выуживать нужные мне записи из логов? Очевидный unixway: cat /var/log/syslog | grep cron. (просьба не цепляться к примеру, речь не о syslog и не о cron). Какой умдак вообще такое упорол ?
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|2.99, Аноним (96), 15:31, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> почему мой комп стал долго выключаться
Потому что ты высмеивал публично тех, у кого нет Макинтоша.
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|1.94, Аноним (94), 15:18, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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> Добавлена команда "systemd-analyze security" для анализа связанных с безопасностью и изоляцией настроек в системных юнитах
Чтобы ващще больше думать не надо было.
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|1.109, user90 (?), 15:54, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Даже что-то писать в этой теме.. ну ладно)) Проблема ананимуса в том, что у него бинарный взгляд на вещи: или init - или systemd. У меня в дистрибутиве нет никакого systemd, но и init не используется (по крайней мере на поздних стадиях загрузки, пока не разбирался детально). Но вы все равно пешыти, забавно почитать ;)
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|2.120, пох (?), 17:02, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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да в общем-то - уже, давно. Пока еще можно, конечно. извратиться, и запустить линуксное ядро с вручную отрихтованными (ибо разработка давно брошена, а майнтейнеры дистрибутивов совсем не их авторы) userland-частями, начиная с acpi, но вон дебиан долго зачем-то выпускал уродца с freebsd ядром но линусным юзерлендом - это ж не означало что freebsd стала линуксом.
нынешняя ос называется systemd/linux, и никакой другой у вас уже нет. А, ну да, божественная десяточка же.
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|4.128, Аноним (63), 17:26, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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+слакварь еще.
но тот чувак выше тебя прав, слишком много метастаз испустил сабж - линукс здорового человека уже не жилец.
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|4.134, пох (?), 18:00, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ну говорю же - пользователи этого... Debian GNU/kFreeBSD (пришлось лезть в гугль, сам, конечно, этот бред не вспомню) из своих банок в кунсткамере тоже смотрят с недоверием.
К счастью, они там в формалине плавают, и никогда уже не выберутся наружу.
проблема в том, что эти пользователи, как, впрочем, и майнтейнеры полутора странных дистрибутивов, ничего нового и полезного для окружающих не произведут, и даже поддержку того что есть, обеспечить продолжительное время не смогут - только пока о них разработчики заботятся, сохраняя совместимость. А нынешние разработчики очень этого не любят даже там, где от них вообще ничего не требуется, кроме не портить.
Завтра интел, к примеру, унасекомливает окончательно acpi, объявляет что uefi drivers наше всьо, поддержку запиливает в systemd-uefid - и вы приплыли. Ваша система на современном железе даже не загрузится полноценно, не говоря уж о шатдауне.
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|6.142, КГБ СССР (?), 19:31, 22/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Где он там радуется?
Добавлю от себя, что линукс не жаль, туда ему и дорога. Но за последние годы не стало культуры независимой разработки. То есть новых ОС не напишут, некому. Все обезьяны сидят на игле и агрессивно уничтожают любое инакомыслие в ИТ.
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|1.148, Аноним (148), 20:24, 22/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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Количество опций, параметров, флагов и рукояток systemd превысило количество количество команд bash. Помню времена, когда появление systemd оправдывали тем, что он проще sh сценариев.
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