The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

20.12.2018 10:16  Разработчики FreeBSD намерены сменить реализацию ZFS на "ZFS on Linux"

Разработчики FreeBSD представили план перевода используемой в проекте реализации файловой системы ZFS на наработки проекта "ZFS on Linux" (ZoL), который развивает порт ZFS для Linux. В качестве причины миграции называется стагнация кодовой базы ZFS от проекта Illumos (форк OpenSolaris), которая ранее использовалась в качестве основы для переноса связанных с ZFS изменений во FreeBSD.

До последнего времени основная масса разработок, связанных с ZFS, производилась проектом "ZFS on Linux" и компанией Delphix. Компания Delphix развивает операционную систему DelphixOS (форк Illumos) и ранее обеспечивала поддержку ZFS в кодовой базе Illumos. Весной компания Delphix анонсировала переход на реализацию "ZFS on Linux", что окончательно сосредоточило в одном месте всю связанную с ZFS активность. Из развивающихся и сопровождаемых ZFS-проектов в настоящее время остался только "ZFS on Linux", который теперь можно считать основной реализацией OpenZFS.

Так как реализация ZFS от Illumos уже существенно отстаёт от "ZFS on Linux" в плане функциональности, разработчики FreeBSD осознали, что у сообщества FreeBSD не хватит сил для самостоятельного сопровождения и развития имеющейся кодовой базы. В случае продолжения использования Illumos разрыв в функциональности будет только расти, а перенос исправлений будет требовать всё больше и больше ресурсов.

Вместо попыток удержаться за Illumos, команда, обеспечивающая поддержку ZFS во FreeBSD, решила принять "ZFS on Linux" как основной единый совместный проект по разработке ZFS, направить имеющиеся ресурсы на увеличение переносимости его кода и использовать его кодовую базу в качестве основы реализации ZFS для FreeBSD. Поддержка FreeBSD будет интегрирована непосредственно в код "ZFS on Linux" и развиваться в основном репозитории данного проекта (вопрос совместной разработки в едином репозитории уже согласован с Брайаном Белендорфом (Brian Behlendorf), лидером проекта ZFS on Linux).

В настоящее время для рецензирования уже подготовлен прототип порта "ZFS on Linux" для FreeBSD. Для его интеграции в кодовую базу FreeBSD остаётся добавить во фреймворк opencrypto несколько новых функций. Для слияния порта с основной кодовой базой "ZFS on Linux" требуется добавить поддержку FreeBSD в систему непрерывной интеграции, обеспечить прохождение кодом всех тестовых наборов и провести дополнительное тестирование качества. Замена реализации ZFS в кодовой базе FreeBSD запланирована на 15 апреля, если с момента стабилизации порта успеет пройти два месяца (если нет - срок будет сдвинут). В дальнейшем, в течение трёх месяцев старые и новые варианты ZFS будут сосуществовать, после чего старый код ZFS на базе Illumos будет удалён.

Из новой функциональности, которая доступна в порте "ZFS on Linux" для FreeBSD, но отсутствует в реализации ZFS от Illumos, отмечается режим multihost (MMP, Multi Modifier Protection), расширенная система квот, шифрование наборов данных, раздельный выбор классов распределения блоков (allocation classes), использование векторных процессорных инструкций для ускорения реализация RAIDZ и вычисления контрольных сумм, улучшенный инструментарий командной строки. В "ZFS on Linux" также исправлены многие ошибки, связанные с состоянием гонки и блокировками, которые до сих пор остаются неисправленными в коде Illumos.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск ZFS on Linux 0.7.0, реализации ZFS для ядра Linux
  3. OpenNews: В состав Debian включена файловая система ZFS
  4. OpenNews: Организация SFC заявила, что поставка модуля ZFS в Ubuntu нарушает лицензию GPL
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива ZFSguru 0.3
  6. OpenNews: Представлен проект OpenZFS, направленный на унификацию развития файловой системы ZFS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd, zfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, sstj3n (?), 10:37, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Давно пора было. Лучше поздно, чем никогда.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:42, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    BSD лицензия "незаметно" превращается в Апачь, ура.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:43, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это конец. ЗоЛа - это просто днище.

    Теперь только хардкор, только солярка. Не открытое отребье, а нормальная от Оракла.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:50, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > открытое отребье

    ¯\_(ツ)_/¯

     
  • 2.19, пох (?), 11:11, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Это конец. ЗоЛа - это просто днище.

    с разморозочкой - копипаста из нее идет в 11-12е версии сплошным потоком, три хохлоразработчика наконец-то просто признали, что уже полностью утратили контроль над ней, пора просто смержить исходники.

    > Теперь только хардкор, только солярка. Не открытое отребье, а нормальная от Оракла.

    про открытое ты все правильно понимаешь, мержи из zol давным-давно и там, но то что у орацла кода не видно - не означает что и туда не понакопипащено abd, асинхронных рейдов и прочего треша и угара.

    разработчиков у орасцана давным-давно не осталось, каких там индусов они сейчас для этого юзают - науке неизвестно, кто и каким местом тестирует этот код на ix86 и есть ли они вообще - неведомо.

    так что я бы на твоем месте свечку ставил все тому же орацлу, но в перспективе btrfs. Похоже, у нее больше шансов на выживание, поскольку ее разработка не контролируется целиком и полностью одним очень странным коллективом разработчиков под руководством копчоных манагеров.

    шансов мало, но у zol-клонов они не нулевые а отрицательные.


     
  • 1.5, Аноним (5), 10:51, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В ZoL уже есть нативное шифрование или всё так же нужно хранить всё на отдельно шифруемом сторе что утраивает тормоза и усложняет починку сбоев на порядок?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:07, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть. Можно зашифровать отдельный раздел или весь пул. Правда, список разделов всё равно виден даже без ключа.
     
  • 2.14, Stax (ok), 11:07, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть уже больше года как: https://datacenteroverlords.com/2017/12/17/zfs-on-linux-with-encryption-part-2

    Но релизов ветки 0.8, где это сделано пока не было (максимум RC2, выходил месяц назад).

     
  • 1.6, Аноним (6), 10:53, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а чо, теперь NFSv4 ACLs - до свидания ? в ZOL их тупо нет.
     
     
  • 2.20, пох (?), 11:12, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вот ни разу не жаль.

     
  • 1.7, andy (??), 10:57, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Просто прекрасно! FreeBSD on Linux
     
  • 1.8, КГБ СССР (?), 10:57, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по последним изменениям и тенденциям, на Фре можно ставить крест.

    А ведь они заражают пацанов из NetBSD, а от тех смертельный кашель передаётся дальше.

     
     
  • 2.9, кировлес (?), 11:00, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ну... Неужели прямо настолько серьёзно всё?
     
     
  • 3.11, КГБ СССР (?), 11:01, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты попробуй восьмёрочку NetBSD. Отпишись по результатам, порадуй анонимов.
     
  • 2.12, DeKa (ok), 11:04, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да один срок поддержки чего стоит...
    они что, предлагают каждый год новую версию ставить?
     
     
  • 3.21, КГБ СССР (?), 11:12, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эмпирия как бы намекает нам: те, кто пишут софт, его сами зачастую не используют. Если бы они думали об использовании продукта в своём собственном мало-среднем бизнесе, с которого они зарабатывают и платят людям зарплаты и государству налоги, то всё было бы несколько иначе.
     
  • 1.10, КГБ СССР (?), 11:00, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, если это всё регулярно читают начинающие коммерсант и бизнесмены, то читайте и мотайте на ус, как не надо делать. Примеры очень плохого и в корне ошибочного понимания конкурентных преимуществ и самой сути конкуренции — Mozilla и FreeBSD. Как только вы перенимают у своих конкурентов некие свойства, которые вам казались столь привлекательными для потребителя, вы перестаёте быть вашему потребителю интересны.
     
     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov (?), 11:10, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Как только вы перенимают у своих конкурентов

    Что характерно, как только они у вас перенимают...

    >некие свойства,
    > которые вам казались столь привлекательными для потребителя, вы перестаёте быть вашему
    > потребителю интересны.

     
  • 1.15, Аноним (15), 11:09, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    За словами команда, обеспечивающая поддержку ZFS во FreeBSD скрывается полтора... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, КГБ СССР (?), 11:10, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И ещё из этой забавной новости можно сделать интересный вывод о том, что на самом деле делает СПО — компании или пресловутое сообщество. :-)
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:10, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что с лицом бсдшники?
     
     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov (?), 11:13, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что с лицом бсдшники?

    ораклус конфузус опенсурсус.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor