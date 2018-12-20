20.12.2018 10:16  Разработчики FreeBSD намерены сменить реализацию ZFS на "ZFS on Linux"

|
|
|
|
|
|2.19, пох (?), 11:11, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Это конец. ЗоЛа - это просто днище.
с разморозочкой - копипаста из нее идет в 11-12е версии сплошным потоком, три хохлоразработчика наконец-то просто признали, что уже полностью утратили контроль над ней, пора просто смержить исходники.
> Теперь только хардкор, только солярка. Не открытое отребье, а нормальная от Оракла.
про открытое ты все правильно понимаешь, мержи из zol давным-давно и там, но то что у орацла кода не видно - не означает что и туда не понакопипащено abd, асинхронных рейдов и прочего треша и угара.
разработчиков у орасцана давным-давно не осталось, каких там индусов они сейчас для этого юзают - науке неизвестно, кто и каким местом тестирует этот код на ix86 и есть ли они вообще - неведомо.
так что я бы на твоем месте свечку ставил все тому же орацлу, но в перспективе btrfs. Похоже, у нее больше шансов на выживание, поскольку ее разработка не контролируется целиком и полностью одним очень странным коллективом разработчиков под руководством копчоных манагеров.
шансов мало, но у zol-клонов они не нулевые а отрицательные.
|
|1.5, Аноним (5), 10:51, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
В ZoL уже есть нативное шифрование или всё так же нужно хранить всё на отдельно шифруемом сторе что утраивает тормоза и усложняет починку сбоев на порядок?
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 11:07, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Есть. Можно зашифровать отдельный раздел или весь пул. Правда, список разделов всё равно виден даже без ключа.
|
|
|
|2.12, DeKa (ok), 11:04, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Да один срок поддержки чего стоит...
они что, предлагают каждый год новую версию ставить?
|
|
|
|3.21, КГБ СССР (?), 11:12, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Эмпирия как бы намекает нам: те, кто пишут софт, его сами зачастую не используют. Если бы они думали об использовании продукта в своём собственном мало-среднем бизнесе, с которого они зарабатывают и платят людям зарплаты и государству налоги, то всё было бы несколько иначе.
|
|1.10, КГБ СССР (?), 11:00, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Кстати, если это всё регулярно читают начинающие коммерсант и бизнесмены, то читайте и мотайте на ус, как не надо делать. Примеры очень плохого и в корне ошибочного понимания конкурентных преимуществ и самой сути конкуренции — Mozilla и FreeBSD. Как только вы перенимают у своих конкурентов некие свойства, которые вам казались столь привлекательными для потребителя, вы перестаёте быть вашему потребителю интересны.
|
|
|
|2.18, Andrey Mitrofanov (?), 11:10, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
>Как только вы перенимают у своих конкурентов
Что характерно, как только они у вас перенимают...
>некие свойства,
> которые вам казались столь привлекательными для потребителя, вы перестаёте быть вашему
> потребителю интересны.
|