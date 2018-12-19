The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

19.12.2018 21:59  Релиз дистрибутива Linux Mint 19.1

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 19.1, первого обновления ветки Linux Mint 19.x, формируемой на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и поддерживаемой до 2023 года. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса Unity и GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.20 (1.9 Гб), Cinnamon 4.0 (1.8 Гб) и Xfce 4.12 (1.9 Гб).

Основные новшества Linux Mint 19.1 (MATE, Cinnamon, Xfce):

  • В состав включены версии десктоп-окружений MATE 1.20 (этот же выпуск поставлялся в Linux Mint 19.0) и Cinnamon 4.0, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3.

    В новой версии Cinnamon 4.0 представлено новое оформление панели задач - панель стала более крупной и тёмной, вместо кнопок с названиями окон теперь отображаются только пиктограммы, а окна группируются. Для приверженцев старого оформления в интерфейсе приветствия входа в систему добавлена опция быстрого возврата к старому варианту панели;

    Вместо традиционного списка окон и закреплённых ланчеров в панель интегрирован форк апплета "Icing Task Manager", сочетающего список открытых окон с возможностью размещения сгруппированных пиктограмм приложений (как в боковой панели Ubuntu). При наведении на пиктограмму вызывается функция предпросмотра содержимого окна. В конфигураторе предоставляется возможность изменения ширины панели и размеров пиктограмм для левой, центральной и правой зон панели.

  • Существенно ускорена работа файлового менеджера Nemo (сокращено время запуска, увеличена скорость загрузки содержимого каталогов, оптимизирован процесс поиска пиктограмм). Изменён размер пиктограмм и изменены отступы. Добавлена кнопка для включения/выключения показа миниатюр. Обеспечено отображение времени создания файлов. Nemo-python и все дополнения к Nemo, написанные на языке Python, портированы на Python 3. Изменён интерфейс с настройками рабочего стола и файлового менеджера;
  • В менеджере установки обновлений добавлено отображение списка выпущенных обновлений пакетов с ядром Linux и статуса их поддержки в дистрибутиве.

    Добавлен диалог для быстрой очистки неиспользуемых ядер;

  • Изменён интерфейс приложения для выбора источников установки программ (Software Sources). В приложение также добавлена новая вкладка "Maintenance" с инструментами для удаления дубликатов репозиториев;
  • Настройки языка и методов ввода разделены на два разные приложения (Language Settings и Input Methods). Переработан интерфейс выбора метода ввода - для каждого выбранного языка в боковой панели теперь отображается отдельная вкладка с настройками. Добавлена поддержка системы ввода Fcitx;
  • Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer;
  • В просмотрщике документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) проведена оптимизация интерфейса, более чётко выделены миниатюры и границы;
  • Текстовый редактор Xed (ответвление от Pluma/Gedit) переведён на использование библиотеки libpeas, Python 3 и системы сборки Meson. Панель состояния переработана и теперь включает индикатор типа отступов (табуляция или пробел), а также предоставляет возможность поиска режима подсветки синтаксиса;
  • В библиотеку libxapp, в которую вынесены типовые элементы интерфейса, добавлены четыре новых виджета: XAppStackSidebar (боковая панель из пиктограмм), XAppPreferencesWindow (многостраничные настройки), XAppIconChooserDialog (диалог выбора пиктограммы) и XAppIconChooserButton (кнопка в форме пиктограммы или картинки);
  • На экран с приветствием входа в систему в мастер первой настройки добавлена вкладка для настройки межсетевого экрана;
  • Темы оформления The Mint-Y, Mint-Y-Dark и Mint-Y-Darker теперь доступны в новых цветах (морской волны, синий, коричневый, серый, оранжевый, розовый, фиолетовый, красный, песчаный и бирюзовый). Добавлены символьные пиктограммы для Redshift, mate-volume-control-applet, onboard и network-manager-applet;

  • Увеличен контраст элементов интерфейса при использовании темы оформления Mint-Y и модернизирована тема оформления Mint-Y-Dark;
  • Обеспечено более чёткое отображение меток, которые теперь явно выделяются относительно фона. Как следствие, значки стали выглядеть более тёмными, что визуально делает сфокусированные окна более заметными.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 3
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19
  4. OpenNews: Проект Linux Mint представил мини-компьютер MintBox Mini 2
  5. OpenNews: Linux Mint прекращает развитие редакции с рабочим столом KDE
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linux, mint, cinnamon, mate
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Fracta1L (ok), 22:28, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Обеспечено отображение времени создания файлов

    Не думал, что бывают файловые менеджеры без этой функции))

     
     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 22:44, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >> Обеспечено отображение времени создания файлов
    > Не думал, что бывают файловые менеджеры без этой функции))

    Ну значит не зря от поддержки KDE отказались, как видиш достигли успеха за год.

     
     
  • 3.18, Аноним84701 (ok), 23:21, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >>> Обеспечено отображение времени создания файлов
    >> Не думал, что бывают файловые менеджеры без этой функции))
    > Ну значит не зря от поддержки KDE отказались, как видиш достигли успеха за год.

    ?
    В дельфине оно[oтображение] почему-то на выбор подключается - mod/created/accessed.
    В Thunar тоже - правда только "accessed/modified".

    А вот во всяких Гномах и "близких им по духу" -- до сих пор типа "нинужно":
    https://discourse.ubuntu.com/t/wishlist-add-file-creation-date-to-ubuntu-file-
    > From what I have understand from forums, the Linux community has discussed the differences use-cases and concluded that creation-date was useless …
    >

     
     
  • 4.25, VINRARUS (ok), 23:49, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну они ж отказ от KDE преподносили как "Теперь мы ещо больше сил потратим на GTKшные поделки", воот, за год добавили отображение времени создания файлов.
     
     
  • 5.31, КГБ СССР (?), 01:27, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Ну они ж отказ от KDE преподносили как "Теперь мы ещо больше
    > сил потратим на GTKшные поделки", воот, за год добавили отображение времени
    > создания файлов.

    Читаем в новостях: «После года усиленной разработки…»

     
     
  • 6.35, Анонимчжан (?), 01:44, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это они год чтение даты создания файла в файловый менеджер запиливали? блин прикрутили бы ls -l(a) к менеджеру))) чую распил. нет точно он)))
     
     
  • 7.37, КГБ СССР (?), 02:56, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > это они год чтение даты создания файла в файловый менеджер запиливали? блин
    > прикрутили бы ls -l(a) к менеджеру))) чую распил. нет точно он)))

    Ну та то, что в громких новостях вдохновлённо называют процессом разработки, на самом деле является автоматизированной сборкой автоматически же тям и сям в паре мест подправленных чужих пакетов с исходниками (не забыть заменить чужие копирайты, а то Дениска Попов забыл и прославился). Три с половиной анонимуса вполне справляются. В данном случае тащат из репозиториев Бубунты, а сама Бубунта из дебиановских. Такая вот разработка. Но пафос-то, пафос каков! :)

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:32, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучший дистрибутив для тех, кто годами сидел на продукции M$.
    Если линукс и готов к десктопе, то это Linux Mint.
     
     
  • 2.10, VINRARUS (ok), 22:48, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ...а потом я попробовал 15 других дистрибутивов и Linux Mint опустился где то чють выше плинтуса.
    Хотя тут скорее реч была о Cinnamon, а не о ОС в целом.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 01:31, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Настрой себе автоматическуйю проверку орфографии наконец, если грамотно писать не можешь.
    Больно читать. (И учебник для младших классов по русскому языку нагугли.)
     
  • 2.34, Аноним (34), 01:32, 20/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот давай объективно 1 Многие используют ноутбук В нем тачпад В Windows конф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:34, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждём возможности штатного обновления.
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:37, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наслушавшись расхваливаний поставил как-то это поделие Миллион недоработок, юза... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним (2), 22:51, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >все падает

    Это была версия с Plasma?

     
     
  • 3.17, Аноним (5), 23:18, 19/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Cinnamon Но нет, спасибо, выяснять причины и фиксить это гомно я не буду Те ком... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:01, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В линуксах всегда можно было что-нибудь выключить и сломать. Попробуешь что-то с этим сделать, - тебя обосрут за отсутствие настроек и ограничения.
     
     
  • 3.20, Аноним (2), 23:28, 19/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Истину глаголишь, брат аноним Не будем забывать, что в оффтопике юзер может слу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Qwerty (??), 23:42, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А у вас негров линчуют!
     
  • 4.32, КГБ СССР (?), 01:29, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Истину глаголишь, брат аноним. Не будем забывать, что в оффтопике юзер может
    > случайно или с помощью вспомогательными вирусами поломать все так, что ввиду
    > отсутствия нормального логгирования систему восстановить не получится. Но никакой свободы
    > действий там нет: начиная от вездесущей слежки и заканчивая крайне ограниченным
    > выбором ФС.

    Кто ж тебе виноват, что ты установил ZverCD с отключёнными «лишними службами» и UAC. Зато обои нескучные!

     
  • 1.9, Аноним (9), 22:45, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему на базе Убунты, а не Дебиана?
     
     
  • 2.12, VINRARUS (ok), 22:54, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А почему на базе Убунты, а не Дебиана?

    Потому шо это дистрибутив 3го сорта\3го порядка.
    Первого Debian, второго Ubuntu.

     
  • 2.13, Дмитрий (??), 22:56, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для любителей Debian существует Linux Mint Debian Edition. Можно скачать у них же на сайте.
     
  • 1.21, Дед Мороз8482 (?), 23:33, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем вообще эта гомносборочка когда есть Ubuntu?
     
     
  • 2.23, linuxoid777 (ok), 23:44, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Kubuntu/Ubuntu MATE/Xubuntu, чистая Ubuntu дрянь ещё та, ибо GNOME3 просто ужасен и создан для того, чтобы залетные люди, которые попробовали Linux, не вникнув оставались на Windows.
     
     
  • 3.24, Аноним (2), 23:47, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Продолжайте наблюдение за убунтой.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 23:56, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё еще компилите?
     
  • 1.27, Аноним (27), 00:12, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Только вышла, а уже выглядит как устаревшая

    https://repology.org/metapackages/?inrepo=linux_mint_19_1&outdated=1

     
     
  • 2.29, _smit_ (?), 00:48, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так смените галочку outdated на newest.
     
  • 1.28, Аноним (28), 00:48, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не понимаю восторга от этой системы. Мне после винды сразу арч показался намного легче и интуитивнее.  
     
  • 1.30, КГБ СССР (?), 01:25, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Увеличен контраст элементов интерфейса при использовании темы оформления Mint-Y и модернизирована тема оформления Mint-Y-Dark;
    > Обеспечено более чёткое отображение меток, которые теперь явно выделяются относительно фона. Как следствие, значки стали выглядеть более тёмными, что визуально делает сфокусированные окна более заметными.

    Дело за малым: вернуть всем приложениям нормальные заголовок окна и строку состояния, а также полноцветные значки с картинками вместо ничего не значащих линий.

     
  • 1.36, Аноним (33), 01:44, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    т.е стоит выбрать другую тему (или, не дай бог, руками настроить оформление под себя) и большая часть "релиза" коту под хвост? Желаю удачи проекту!
     
  • 1.38, Professor (??), 03:05, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Успехов в развитии.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor