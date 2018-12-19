19.12.2018 21:59  Релиз дистрибутива Linux Mint 19.1

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|2.8, VINRARUS (ok), 22:44, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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>> Обеспечено отображение времени создания файлов
> Не думал, что бывают файловые менеджеры без этой функции))
Ну значит не зря от поддержки KDE отказались, как видиш достигли успеха за год.
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|3.18, Аноним84701 (ok), 23:21, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>>> Обеспечено отображение времени создания файлов
>> Не думал, что бывают файловые менеджеры без этой функции))
> Ну значит не зря от поддержки KDE отказались, как видиш достигли успеха за год.
?
В дельфине оно[oтображение] почему-то на выбор подключается - mod/created/accessed.
В Thunar тоже - правда только "accessed/modified".
А вот во всяких Гномах и "близких им по духу" -- до сих пор типа "нинужно":
https://discourse.ubuntu.com/t/wishlist-add-file-creation-date-to-ubuntu-file-
> From what I have understand from forums, the Linux community has discussed the differences use-cases and concluded that creation-date was useless …
>
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|4.25, VINRARUS (ok), 23:49, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну они ж отказ от KDE преподносили как "Теперь мы ещо больше сил потратим на GTKшные поделки", воот, за год добавили отображение времени создания файлов.
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|5.31, КГБ СССР (?), 01:27, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну они ж отказ от KDE преподносили как "Теперь мы ещо больше
> сил потратим на GTKшные поделки", воот, за год добавили отображение времени
> создания файлов.
Читаем в новостях: «После года усиленной разработки…»
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|6.35, Анонимчжан (?), 01:44, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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это они год чтение даты создания файла в файловый менеджер запиливали? блин прикрутили бы ls -l(a) к менеджеру))) чую распил. нет точно он)))
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|7.37, КГБ СССР (?), 02:56, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> это они год чтение даты создания файла в файловый менеджер запиливали? блин
> прикрутили бы ls -l(a) к менеджеру))) чую распил. нет точно он)))
Ну та то, что в громких новостях вдохновлённо называют процессом разработки, на самом деле является автоматизированной сборкой автоматически же тям и сям в паре мест подправленных чужих пакетов с исходниками (не забыть заменить чужие копирайты, а то Дениска Попов забыл и прославился). Три с половиной анонимуса вполне справляются. В данном случае тащат из репозиториев Бубунты, а сама Бубунта из дебиановских. Такая вот разработка. Но пафос-то, пафос каков! :)
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|2.10, VINRARUS (ok), 22:48, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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...а потом я попробовал 15 других дистрибутивов и Linux Mint опустился где то чють выше плинтуса.
Хотя тут скорее реч была о Cinnamon, а не о ОС в целом.
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|3.33, Аноним (33), 01:31, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Настрой себе автоматическуйю проверку орфографии наконец, если грамотно писать не можешь.
Больно читать. (И учебник для младших классов по русскому языку нагугли.)
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|2.16, Аноним (16), 23:01, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В линуксах всегда можно было что-нибудь выключить и сломать. Попробуешь что-то с этим сделать, - тебя обосрут за отсутствие настроек и ограничения.
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|4.32, КГБ СССР (?), 01:29, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Истину глаголишь, брат аноним. Не будем забывать, что в оффтопике юзер может
> случайно или с помощью вспомогательными вирусами поломать все так, что ввиду
> отсутствия нормального логгирования систему восстановить не получится. Но никакой свободы
> действий там нет: начиная от вездесущей слежки и заканчивая крайне ограниченным
> выбором ФС.
Кто ж тебе виноват, что ты установил ZverCD с отключёнными «лишними службами» и UAC. Зато обои нескучные!
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|2.12, VINRARUS (ok), 22:54, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А почему на базе Убунты, а не Дебиана?
Потому шо это дистрибутив 3го сорта\3го порядка.
Первого Debian, второго Ubuntu.
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|2.23, linuxoid777 (ok), 23:44, 19/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Kubuntu/Ubuntu MATE/Xubuntu, чистая Ubuntu дрянь ещё та, ибо GNOME3 просто ужасен и создан для того, чтобы залетные люди, которые попробовали Linux, не вникнув оставались на Windows.
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|1.30, КГБ СССР (?), 01:25, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Увеличен контраст элементов интерфейса при использовании темы оформления Mint-Y и модернизирована тема оформления Mint-Y-Dark;
> Обеспечено более чёткое отображение меток, которые теперь явно выделяются относительно фона. Как следствие, значки стали выглядеть более тёмными, что визуально делает сфокусированные окна более заметными.
Дело за малым: вернуть всем приложениям нормальные заголовок окна и строку состояния, а также полноцветные значки с картинками вместо ничего не значащих линий.
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