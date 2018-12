19.12.2018 21:59  Релиз дистрибутива Linux Mint 19.1

>>> Обеспечено отображение времени создания файлов

>> Не думал, что бывают файловые менеджеры без этой функции))

> Ну значит не зря от поддержки KDE отказались, как видиш достигли успеха за год. ?

В дельфине оно[oтображение] почему-то на выбор подключается - mod/created/accessed.

В Thunar тоже - правда только "accessed/modified". А вот во всяких Гномах и "близких им по духу" -- до сих пор типа "нинужно":

https://discourse.ubuntu.com/t/wishlist-add-file-creation-date-to-ubuntu-file-

> From what I have understand from forums, the Linux community has discussed the differences use-cases and concluded that creation-date was useless …

