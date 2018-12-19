19.12.2018 21:59  Релиз дистрибутива Linux Mint 19.1

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 19.1, первого обновления ветки Linux Mint 19.x, формируемой на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и поддерживаемой до 2023 года. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса Unity и GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.20 (1.9 Гб), Cinnamon 4.0 (1.8 Гб) и Xfce 4.12 (1.9 Гб). Основные новшества Linux Mint 19.1 (MATE, Cinnamon, Xfce): В состав включены версии десктоп-окружений MATE 1.20 (этот же выпуск поставлялся в Linux Mint 19.0) и Cinnamon 4.0, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3. В новой версии Cinnamon 4.0 представлено новое оформление панели задач - панель стала более крупной и тёмной, вместо кнопок с названиями окон теперь отображаются только пиктограммы, а окна группируются. Для приверженцев старого оформления в интерфейсе приветствия входа в систему добавлена опция быстрого возврата к старому варианту панели; Вместо традиционного списка окон и закреплённых ланчеров в панель интегрирован форк апплета "Icing Task Manager", сочетающего список открытых окон с возможностью размещения сгруппированных пиктограмм приложений (как в боковой панели Ubuntu). При наведении на пиктограмму вызывается функция предпросмотра содержимого окна. В конфигураторе предоставляется возможность изменения ширины панели и размеров пиктограмм для левой, центральной и правой зон панели.

Существенно ускорена работа файлового менеджера Nemo (сокращено время запуска, увеличена скорость загрузки содержимого каталогов, оптимизирован процесс поиска пиктограмм). Изменён размер пиктограмм и изменены отступы. Добавлена кнопка для включения/выключения показа миниатюр. Обеспечено отображение времени создания файлов. Nemo-python и все дополнения к Nemo, написанные на языке Python, портированы на Python 3. Изменён интерфейс с настройками рабочего стола и файлового менеджера;

В менеджере установки обновлений добавлено отображение списка выпущенных обновлений пакетов с ядром Linux и статуса их поддержки в дистрибутиве. Добавлен диалог для быстрой очистки неиспользуемых ядер;

Изменён интерфейс приложения для выбора источников установки программ (Software Sources). В приложение также добавлена новая вкладка "Maintenance" с инструментами для удаления дубликатов репозиториев;

Настройки языка и методов ввода разделены на два разные приложения (Language Settings и Input Methods). Переработан интерфейс выбора метода ввода - для каждого выбранного языка в боковой панели теперь отображается отдельная вкладка с настройками. Добавлена поддержка системы ввода Fcitx;

Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer;

В просмотрщике документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) проведена оптимизация интерфейса, более чётко выделены миниатюры и границы;

Текстовый редактор Xed (ответвление от Pluma/Gedit) переведён на использование библиотеки libpeas, Python 3 и системы сборки Meson. Панель состояния переработана и теперь включает индикатор типа отступов (табуляция или пробел), а также предоставляет возможность поиска режима подсветки синтаксиса;

В библиотеку libxapp, в которую вынесены типовые элементы интерфейса, добавлены четыре новых виджета: XAppStackSidebar (боковая панель из пиктограмм), XAppPreferencesWindow (многостраничные настройки), XAppIconChooserDialog (диалог выбора пиктограммы) и XAppIconChooserButton (кнопка в форме пиктограммы или картинки);

На экран с приветствием входа в систему в мастер первой настройки добавлена вкладка для настройки межсетевого экрана;

Темы оформления The Mint-Y, Mint-Y-Dark и Mint-Y-Darker теперь доступны в новых цветах (морской волны, синий, коричневый, серый, оранжевый, розовый, фиолетовый, красный, песчаный и бирюзовый). Добавлены символьные пиктограммы для Redshift, mate-volume-control-applet, onboard и network-manager-applet;





Увеличен контраст элементов интерфейса при использовании темы оформления Mint-Y и модернизирована тема оформления Mint-Y-Dark;

Обеспечено более чёткое отображение меток, которые теперь явно выделяются относительно фона. Как следствие, значки стали выглядеть более тёмными, что визуально делает сфокусированные окна более заметными.



