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18.12.2018 20:58  Выпуск дистрибутива ArchLabs 2018.12

Подготовлен выпуск Linux-дистрибутива ArchLabs 2018.22, основанного на пакетной базе Arch Linux и поставляемого с легковесным пользовательским окружением на основе оконного менеджера Openbox (опционально доступны Xfce, i3, Bspwm и Awesome). Для организации стационарной установки предлагается инсталлятор ABIF. В базовую поставку включены такие приложения, как Thunar, Termite, Geany, Firefox, Audacious, MPV и Skippy-XD. Размер установочного iso-образа 864 Мб.

В новом выпуске прекращена поставка Live-окружения - при попытке загрузки с предоставляемого iso-образа теперь запускается инсталлятор, позволяющий установить дистрибутив в том числе на USB-носитель. Кроме обновлений версий программ большинство изменений в новом выпуске связаны с переработкой репозитория пакетов и созданием нового инсталлятора. Вместо Aurman, разработка которого была прекращена, для установки и обновления пакетов из репозитория AUR задействован собственный обработчик Baph.

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@mattdobson...)
  2. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux найдено вредоносное ПО
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива ArchLabs 2018.02
  5. OpenNews: Инициатива по обеспечению повторяемых сборок Arch Linux
  6. OpenNews: Arch Linux прекращает поддержку 32-разрядной архитектуры x86
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: archlabs, arch
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  • 1, Аноним (1), 22:18, 18/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Termite

    Превью для ranger починили?
    > Skippy-XD
    > i3, Bspwm и Awesome

    ОЧЕНЬ НУЖНО.
    > В новом выпуске прекращена поставка Live-окружения

    Ясно.

     
     
  • 3, Аноним (3), 23:15, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >ranger

    git.janouch.name/p/sdn
    это проще

     
  • 5, Аноним (5), 23:35, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А чем вам не угодили фреймовые оконники?
     
  • 2, Аноним (2), 22:58, 18/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Слово Labs в названим вызывает предположение о возможной научной специализации дистра. Но види нет.
     
     
  • 4, Аноним (4), 23:27, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    CrunchBang -> BunsenLabs -> subj (!# on arch)
     

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