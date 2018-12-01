18.12.2018 20:58  Выпуск дистрибутива ArchLabs 2018.12

Подготовлен выпуск Linux-дистрибутива ArchLabs 2018.22, основанного на пакетной базе Arch Linux и поставляемого с легковесным пользовательским окружением на основе оконного менеджера Openbox (опционально доступны Xfce, i3, Bspwm и Awesome). Для организации стационарной установки предлагается инсталлятор ABIF. В базовую поставку включены такие приложения, как Thunar, Termite, Geany, Firefox, Audacious, MPV и Skippy-XD. Размер установочного iso-образа 864 Мб.

В новом выпуске прекращена поставка Live-окружения - при попытке загрузки с предоставляемого iso-образа теперь запускается инсталлятор, позволяющий установить дистрибутив в том числе на USB-носитель. Кроме обновлений версий программ большинство изменений в новом выпуске связаны с переработкой репозитория пакетов и созданием нового инсталлятора. Вместо Aurman, разработка которого была прекращена, для установки и обновления пакетов из репозитория AUR задействован собственный обработчик Baph.



