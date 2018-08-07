18.12.2018 21:46  Выпуск дисплейного сервера Mir 1.1

Опубликован релиз дисплейного сервера Mir 1.1, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10 (PPA) и Fedora 27/28/29.

Вместе с очередным выпуском Mit опубликован новый пакет mir-graphics-drivers-nvidia с компонентом eglstream-kms для поддержки проприетарных бинарных драйверов NVIDIA, в которых реализовано расширение EGLStreams (поддерживаются драйверы NVIDIA, начиная с выпуска 396). Кроме поддержки EGLStreams в кодовую базу Mir 1.1 включены исправления, связанные с обеспечением сборки с системной библиотекой Musl и использованием Mir в окружении Ubuntu Touch, развиваемом проектом UBports.

Из сопутствующих Mir проектов отмечается продолжение тестирования основанной на Mir минималистичной оболочки mir-kiosk, нацеленной на обособленный запуск отдельных приложений в режиме интернет-киоска (интерфейс ограничен одним приложением). Mir-kiosk поставляется в виде snap-пакета и может оказаться полезным для создания демонстрационных стендов, электронных вывесок, терминалов самообслуживания, автомобильных информационно-развлекальных приложений, умных счётчиков и экранов-индикаторов для бытовой техники. Построенная поверх Mir более функциональная пользовательская оболочка Egmde пока не адаптирована для использования предоставленной в Mir 1.1 поддержки драйверов NVIDIA, но её обещают реализовать в течение нескольких недель.