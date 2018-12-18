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18.12.2018 11:57  Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.6

Представлен релиз дистрибутива NethServer 7.6, предлагающего модульное решение для быстрого развёртывания серверов в небольших офисах или на предприятиях среднего размера. Дистрибутив основан на пакетной базе CentOS 7.6 и предоставляет web-интерфейс для управления доступными серверными компонентами. Размер установочного образа 1 Гб. Для ознакомления с возможностями интерфейса предоставляется online-демонстрация. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Пользователю предлагаются готовые модули для организации работы почтового сервера (Postfix, Dovecot, Amavis, ClamAV + web-клиент Roundcube), системы совместной работы (SOGo), межсетевого экрана (Shorewall), web-сервера (LAMP), файлового сервера и контроллера домена Active Directory (Samba), фильтрующего прокси (Squid, ClamAV и SquidGuard), VPN-сервера (OpenVPN, L2TP), облачного хранилища (ownCloud), систем обнаружения и предотвращения вторжений. Установка и введение в строй нужного сервиса производится в один клик и не требует знания особенностей настройки каждого серверного компонента. Типовые работы по администрированию можно выполнять через web-интерфейс.

Основные новшества:

  • Расширены средства резервного копирования. Добавлена поддержка создания нескольких резервных копий в разное время суток. Добавлены новые бэкенды для хранения бэкапов (duplicity, restic, rsync) и реализована опция для сохранения резервных копий в зашифрованном виде;
  • Предложен для тестирования новый интерфейс пользователя, построенный на базе Cockpit и предлагающий более современное оформление. В базовом наборе модулей предоставляются инструменты для управления учётными записями, DNS, DHCP, FQDN, установки времени, создания резервных копий, настройки сети, применения TLS-шифрования, управления системой, установки приложений, управления хранилищами и сертификатами SSL;
  • В базовую поставку добавлена система фильтрации спама Rspamd с предоставлением возможности отдельного сохранения отфильтрованных писем для анализа администратором (перенос в карантин);
  • Расширены возможности модуля развёртывания инфраструктуры для организации совместной работы на базе платформы WebTop (Web Desktop). Добавлена реализация CalDAV/CarDAV-сервера (SabreDAV), обеспечена автоматическая синхронизация календаря-планировщика, добавлена поддержка голосовых и видео конференций, реализован оптимизированный для планшетов вариант интерфейса, добавлена возможность прикрепления вложений для событий, контактов и задач;
  • Добавлена страница, отражающая активность блокировки попыток подбора паролей к сервисам в изолированных окружениях (используется Fail2Ban);
  • Система глубокого инспектирования пакетов nDPI обновлена до выпуска 2.4, в котором увеличена производительность и повышена безопасность;
  • Облачное хранилище Nextcloud обновлено до версии 14.0.4, а платформа для обмена сообщениями между разработчикам Mattermost до выпуска 5.5.0;
  • В интерфейсе управления учётными записями упрощена операция удаления списка пользователей, улучшены возможности для определения срока действия паролей, контейнер с реализация контроллера домена обновлён до Samba 4.8.6.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nethserver.org/net...)
  2. OpenNews: Релиз серверного дистрибутива NethServer 7.5
  3. OpenNews: Выпуск серверного дистрибутива Zentyal 6.0
  4. OpenNews: Выпуск m0n0wall 1.8.1, минималистичного дистрибутива для создания сетевых шлюзов
  5. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.8
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для маршрутизаторов VyOS 1.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nethserver
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  • 1.1, Аноним (1), 12:03, 18/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На ноль поделили...

    > Free swap    0 MB
    > NaN%

     
  • 1.2, dkg (?), 12:26, 18/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Чем оно лучше Zentyal ?
     
  • 1.3, inkv (??), 12:29, 18/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Демка кривая.
    Встаешь на Samba audit и видишь косяк.
    дальше смотреть не стал. Если разработчик не прошелся по меню первого уровня - дальше ловить нечего.
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:25, 18/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это такой типа Mint для серверов?
     
  • 1.5, An (??), 13:45, 18/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это для тех кто нечего не хочет или ничего не может ?
     
  • 1.6, sasku (ok), 14:47, 18/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "облачного хранилища (ownCloud),"
    "Облачное хранилище Nextcloud обновлено до версии 14.0.4"
     

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