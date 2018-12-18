18.12.2018 08:41  Выпуск языка программирования Clojure 1.10

После года разработки представлен релиз динамического языка программирования Clojure 1.10, базирующегося на языковых конструкциях Lisp и сочетающего в себе возможности функционального и многопоточного программирования с чертами современных скриптовых языков. Код программ на языке Clojure транслируется в Java байт-код и выполняется на виртуальной машине JVM. Код компилятора Clojure, библиотек и runtime-компонентов распространяется в рамках лицензии Eclipse Public License. При подготовке новой версии основное внимание было уделено улучшению средств информирования об ошибках и обеспечению совместимости с Java: Выводимые в интерактивном окружении REPL (Read-Eval-Print Loop) и в Clojure ошибки теперь разбиваются на категории в зависимости от фазы исполнения (чтение, раскрытие макросов, компиляция, выполнение, вывод результата и т.п.), и включают дополнительную информацию о местоположении ошибки в исходном тексте и учитывают контекст. Новый код обработки ошибок включён в состав clojure.main REPL, но функциональность также может использоваться и в других инструментах.

Проведена работа по обеспечению совместимости с Java 8 и Java 11. Устранены многие ошибки, связанные с генерацией байткода, прекращена поддержка устаревших API и внесены изменения, связанные с новой модульной системой Java. Для работы Clojure теперь требуется Java 8 или более новая версия.



