18.12.2018 08:41  Выпуск языка программирования Clojure 1.10

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|2.5, Попугай Кеша (?), 11:44, 18/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Еще бы! Один из лучших языков для разработки. Только 99% хомяков тут что-то отличное от С-подобного синтаксиса не осилит.
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|3.8, Анонимчжан (?), 11:57, 18/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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хомяки вообще к Си ни ногой))) он сложен ))) и никаких тебе плюшек автопроверки передвыполнением как в питон или переносимости . не не он как раз для нового поколения "программистов" не желающих знать как работает система. хотя выявление ошибокв си заставляет желать лучшего. например выход за пределы массива или бесконечный цикл без останова, питон в этом отношении даже указывает точную строку ошибки с описанием. вот бы си/с++ тоже так мог.
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|3.9, Имя (?), 12:01, 18/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Да шо вы говорите... Если нужно будет - осилят. Но сфера его применения узка как вагина второклассницы, поэтому особой пользы от осиления нет. А время как известно стоит денег, если ты, конечно, не сидишь на шее у мамки.
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|3.12, Ан (??), 12:16, 18/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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ЛУЧШИЙ ЯЗЫК для разработки это тот с которым ты успешно решаешь поставленные перед тобой задачи. Если ты будешь использовать язык, который не будет на столько эффективен для твоих задач, то ты ИДИОТ. Поэтому не имеет значение на чем писать на Python, C, C++, Javascript, Ruby и т.д. Это как покупать телефон на андроид или iphone и постоянно ебст...сь со своим выбором, потому что ты его сделал под влиянием стороннего мнения.
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|3.10, КГБ СССР (?), 12:01, 18/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Бубунту не признаю.
Проще на цыгвина поставить оказалось, минутное дело.
А вообще за такие способы установки, что там описывают, надо спрашивать со всей строгостью. Приходится читать, что в тех скриптах понаписано.
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|4.17, Аноним (17), 13:27, 18/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Смотря какие задачи решаете. Я спустя год на буте переехал на lein и стало куда веселее жить, даже компиляция быстрее пошла. Но сейчас все больше склоняюсь к связке с shadow-cljs
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