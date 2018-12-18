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18.12.2018 08:41  Выпуск языка программирования Clojure 1.10

После года разработки представлен релиз динамического языка программирования Clojure 1.10, базирующегося на языковых конструкциях Lisp и сочетающего в себе возможности функционального и многопоточного программирования с чертами современных скриптовых языков. Код программ на языке Clojure транслируется в Java байт-код и выполняется на виртуальной машине JVM. Код компилятора Clojure, библиотек и runtime-компонентов распространяется в рамках лицензии Eclipse Public License.

При подготовке новой версии основное внимание было уделено улучшению средств информирования об ошибках и обеспечению совместимости с Java:

  • Выводимые в интерактивном окружении REPL (Read-Eval-Print Loop) и в Clojure ошибки теперь разбиваются на категории в зависимости от фазы исполнения (чтение, раскрытие макросов, компиляция, выполнение, вывод результата и т.п.), и включают дополнительную информацию о местоположении ошибки в исходном тексте и учитывают контекст. Новый код обработки ошибок включён в состав clojure.main REPL, но функциональность также может использоваться и в других инструментах.
  • Проведена работа по обеспечению совместимости с Java 8 и Java 11. Устранены многие ошибки, связанные с генерацией байткода, прекращена поддержка устаревших API и внесены изменения, связанные с новой модульной системой Java. Для работы Clojure теперь требуется Java 8 или более новая версия.


  1. Главная ссылка к новости (https://clojure.org/news/2018/...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Clojure 1.9
  3. OpenNews: Проекты по компиляции кода на языках Clojure и Pascal в JavaScript-представление
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты Corman Lisp
  5. OpenNews: Представлен LISP/c - транслятор Common Lisp в C/C++
  6. OpenNews: Языку программирования LISP исполнилось 60 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clojure, lisp, java, jvm
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  • 1.1, Аноним (1), 11:11, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Lisp в JVM? Очень интересно...
     
     
  • 2.6, Попугай Кеша (?), 11:44, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Попробуйте )
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:51, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я лучче попробую эликсир в EVM.
     
  • 1.2, КГБ СССР (?), 11:30, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Уж теперь-то заживём!
     
     
  • 2.5, Попугай Кеша (?), 11:44, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Еще бы! Один из лучших языков для разработки. Только 99% хомяков тут что-то отличное от С-подобного синтаксиса не осилит.
     
     
  • 3.8, Анонимчжан (?), 11:57, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    хомяки вообще к Си ни ногой))) он сложен ))) и никаких тебе плюшек автопроверки передвыполнением как в питон или переносимости . не не он как раз для нового поколения "программистов" не желающих знать как работает система. хотя выявление ошибокв си заставляет желать лучшего. например выход за пределы массива или бесконечный цикл без останова, питон в этом отношении даже указывает точную строку ошибки с описанием. вот бы си/с++ тоже так мог.
     
  • 3.9, Имя (?), 12:01, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да шо вы говорите... Если нужно будет - осилят. Но сфера его применения узка как вагина второклассницы, поэтому особой пользы от осиления нет. А время как известно стоит денег, если ты, конечно, не сидишь на шее у мамки.
     
     
  • 4.14, Попугай Кеша (?), 12:17, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вы, я смотрю, разбираетесь )))
     
  • 3.12, Ан (??), 12:16, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ЛУЧШИЙ ЯЗЫК для разработки это тот с которым ты успешно решаешь поставленные перед тобой задачи. Если ты будешь использовать язык, который не будет на столько эффективен для твоих задач, то ты ИДИОТ. Поэтому не имеет значение на чем писать на Python, C, C++, Javascript, Ruby и т.д. Это как покупать телефон на андроид или iphone и постоянно ебст...сь со своим выбором, потому что ты его сделал под влиянием стороннего мнения.
     
  • 3.19, Хм (?), 14:31, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Perl наше всё
     
  • 1.3, КГБ СССР (?), 11:35, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    https://clojure.org/guides/getting_started

    > Installation on Windows

     
    > Not yet available - see Leiningen or Boot instead.

    Увы, не повезло мне выучить этот волшебный грибной язык.

     
     
  • 2.4, Попугай Кеша (?), 11:43, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ставь Ubuntu. Там заработает
     
     
  • 3.10, КГБ СССР (?), 12:01, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Бубунту не признаю.

    Проще на цыгвина поставить оказалось, минутное дело.

    А вообще за такие способы установки, что там описывают, надо спрашивать со всей строгостью. Приходится читать, что в тех скриптах понаписано.

     
  • 2.11, Junior frontend developer (?), 12:11, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Leningen стабилен и просто ставится на Шиндоус
     
     
  • 3.13, Попугай Кеша (?), 12:17, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Leiningen вроде стабильнее Boot-a. Или Boot лучше? Как думаете?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:27, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотря какие задачи решаете. Я спустя год на буте переехал на lein и стало куда веселее жить, даже компиляция быстрее пошла. Но сейчас все больше склоняюсь к связке с shadow-cljs
     
  • 3.15, КГБ СССР (?), 12:23, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 2.18, Котовшив (?), 13:58, 18/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Download lein.bat and put it to a PATH directory. Then open powershell and enjoy.
     
  • 1.16, Your Anonymous (?), 12:50, 18/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин, я же ещё на версию 1.9 не успел переехать.
     

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