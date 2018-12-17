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17.12.2018 09:25  Выпуск WinBtrfs 1.1, реализации файловой системы Btrfs для Windows

Подготовлен выпуск проекта WinBtrfs 1.1, в рамках которого развивается драйвер для работы с файловой системой Btrfs на платформе Windows. Наработки проекта распространяются под лицензией LGPLv3. WinBtrfs не основан на коде Btrfs из ядра Linux, а является созданной с нуля альтернативной реализацией. Поддерживается работа с Windows 7 и более новыми выпусками. Драйвер включён в состав операционной системы ReactOS.

В новой версии добавлена поддержка алгоритма сжатия Zstd. Обеспечен проброс метаданных Linux в запускаемые в Windows 10 Linux-окружения на базе LXSS (Windows Subsystem for Linux). Проведён рефакторинг кода с реализацией расширений для shell. Устранены ошибки и утечки памяти. Отмечается, что драйвер уже пригоден для ежедневного использования, но никаких гарантий относительно сохранения целостности ФС не даётся.

Поддерживается большинство возможностей Btrfs, включая запись и чтение (в том числе в асинхронном режиме), использование RAID0/1/10/5/6, кэширование, автообнаружение разделов, ACL, символические ссылки, подразделы, снапшоты, жесткие ссылки, разряжённые файлы, упреждающее выделение места, сжатие, балансировка, проверка целостности данных, изменение размера раздела. Из специфичных возможностей драйвера выделяется реализация альтернативных потоков данных, обработка символических ссылок, поддержка LXSS (окружение Ubuntu для Windows) и сопоставление идентификаторов пользователей Linux и Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/maharmstone...)
  2. OpenNews: В ReactOS обеспечена возможность загрузки с Btrfs
  3. OpenNews: Проект WinBtrfs 1.0 с реализацией ФС Btrfs для Windows
  4. OpenNews: SUSE продолжит поддержку файловой системы Btrfs
  5. OpenNews: Проект CoreOS рассматривает возможность ухода от использования Btrfs
  6. OpenNews: Создатель Btrfs считает, что данная ФС достигла стабильного состояния
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: btrfs, winbtrfs
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  • 1.1, Вуыкло (?), 09:37, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Но зачем?
     
     
  • 2.4, iCat (ok), 09:43, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    >Но зачем?

    Попытки вернуть стадо в стойло.

     
     
  • 3.61, Qwerty (??), 12:52, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Какое стадо? Какое стойло? Чего сказать-то хотел, сам понял? Или это очередной одноклеточный фанатик, увидевший в новости слово "Windows"?
     
     
  • 4.75, КГБ СССР (?), 13:55, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Должно быть, речь про бубунтят, сбежавших наконец-то обратно на винду кодить прогрессивные веб-приложения в модно-прогрессивной VSCode. Раньше-то признаться было стыдно, а нынче в десяточке есть специальная бубунтоугодная прослойка ненужнокода, позволяющая всем хвостатым почувствовать себя хакерами. :)
     
     
  • 5.92, Гит рулит (?), 14:36, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ты куплен виндой так и пиши в каждом комменте.
     
  • 2.10, iPony (?), 10:19, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > зачем?

    Как самый простой вариант - просто человек учится написанию драйверов и работы с ФС.

     
  • 2.29, Rodegast (ok), 12:13, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >Но зачем?

    Я думаю что за этим "Драйвер включён в состав операционной системы ReactOS".

     
  • 2.46, Ilya Indigo (ok), 12:34, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Для того чтобы в оффтопике примонтировать раздел с сабжем.
    Зачем хранить файлопомойку в сабже уже другой вопрос.
     
  • 1.5, iCat (ok), 09:43, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А когда ZFS для Windows завезут?
     
     
  • 2.9, notaninja (?), 10:11, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Его под linux-то нормально довезти не могут.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:04, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня последние полгода работает как основная ФС. Правда, я большую часть фич не юзаю.
     
     
  • 4.32, dimqua (ok), 12:20, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем тогда ее использовать?
     
     
  • 5.41, Fracta1L (ok), 12:30, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Потому что авторитетные эксперты сказали, что ZFS это круто
     
     
  • 6.71, GentooBoy (ok), 13:45, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    может у него дома полка
     
  • 3.72, nonimus (?), 13:51, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    чем не нормален zfsonlinux?
     
  • 2.34, Anvar (?), 12:22, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже есть google:ZFSin.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:49, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Хорошее начинание, успехов команде Но предупреждение для тех кто решил воспольз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:04, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего бы M$ не поменять NTFS на сабж? Хорошая экономия на разработке и поддержке. А что, браузерный движок выкинули, могут продолжить.
     
     
  • 2.16, ms (??), 10:57, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    того бы, что детских проблем в ntfs ой, мы превратили все ваши данные в тыкву ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:23, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пока не сделают аналог шикарных прав доступа, как в NTFS, все эти ФС - могут идти лесом.
     
     
  • 3.95, Анонн (?), 14:42, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Пока не сделают аналог шикарных прав доступа, как в NTFS, все эти ФС - могут идти лесом.

    ACL есть даже в допотопной UFS.


     
     
  • 4.98, Аноним (98), 15:34, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Под названием UFS в разные годы в разных ОС существовало множество версий файловой системы, то что сейчас во фряхе это далеко не "допотопная UFS"
     
  • 2.25, Kroz (??), 11:36, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы и ее привратили в подобие Скайпа? Да ну нафик. С тем как Microsoft поддерживаем свои продукты...
     
     
  • 3.62, Qwerty (??), 12:53, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что со Скайпом? Или снова "не читал, но осуждаю"?
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 13:02, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ты видимо не застал скайп года 2008, когда он просто работал, есть не просил. А вместо развития мы получили... примерно как на картинке "Java as seen by C fanboys"
     
     
  • 5.77, Qwerty (??), 14:02, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ты видимо не застал скайп года 2008, когда он просто работал, есть
    > не просил. А вместо развития мы получили... примерно как на картинке
    > "Java as seen by C fanboys"

    Смищная картинка, жаль, что не в тему. Сейчас он просто не работает?

     
     
  • 6.80, Аноним (80), 14:08, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    После того как Microsoft приобрела Skype, популярность программы стала падать, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.88, Qwerty (??), 14:24, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > адрес приложения можно услышать столько критики." - https://rb.ru/story/why-people-hate-skype/

    Кто такая автор статьи и почему некая Самойдючка считает себя авторитетом в области софта? Это журналистская статья, а не нормальное исследование, они даже не удосужилась скопипастить неподтверждённые цыфирьки с оригинала.

     
     
  • 8.94, Аноним (94), 14:41, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Популярность Skype у россиян падает, WhatsApp и Viber 8211 растет https ne... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.99, Qwerty (??), 15:36, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >news.sof
    >ria.ru/2
    >akket.com/

    Нет, спасибо.


    То, что Скайп сам по себе потерял какие-то позиции, никто не спорит. Я отстаиваю мнение, что это не связано с покупкой его MS и, более того, MS поможет Скайпу протянуть на несколько лет больше, чем без MS.

     
  • 6.82, Аноним (80), 14:12, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Люди, которые остались преданы Skype, несмотря на все альтернативы, больше всег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.86, Qwerty (??), 14:22, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > "Люди, которые остались преданы Skype, несмотря на все альтернативы, больше всего жалуются
    > на качество связи: их беспокоит невозможность соединения, частый обрыв аудио и
    > видеозвонков, исчезновение списка контактов после обновлений."

    Ни источника данных, ни статистики, ни хотя бы имени автора, но при этом святая вера в левый текст. Вы что, либерал?

     
     
  • 8.90, Аноним (94), 14:30, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты ссылку, https rb ru story why-people-hate-skype не увидел Ладно, вот перво... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.96, Аноним (96), 14:44, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас (вот прямо сейчас) со скайпом всё хорошо. Но да, было дело и до совсем недавнего времени. Остаётся только выяснить, что их так здорово пнуло...
     
  • 2.93, Гит рулит (?), 14:37, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они такими темпами ядро винды выкинут.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:09, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Тот случай, когда в ReactOS фича появилась раньше. А вообще новость хорошая, любители М$ смогут насладиться нормальной ФС с киллер-фичами и стабильностью.
     
     
  • 2.11, Celcion (ok), 10:21, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Открою тебе маленький секрет - большинство из этих "киллер-фич" было в NTFS еще лет 15 тому назад.
     
     
  • 3.13, Аноним (94), 10:37, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты бы ещё hpfs ыспомнил Да, многое было, но только номинально Те же ссылки, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Celcion (ok), 10:52, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Например Где и кем она востребована В системных папках они использовались уже ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.19, Аноним (94), 11:14, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну ты кадр Тем у кого SSD конечно Поясняю для альтернативно одарённых когда S... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.38, Celcion (ok), 12:26, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Поясняю для альтернативно одарённых
    > дубина?

    Хамство как признак отчаянья? Отдыхай.

     
     
  • 7.54, Аноним (54), 12:42, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А сказать то нечего
    Лучше промолчи, будешь умнее выглядеть
     
     
  • 8.57, Celcion (ok), 12:45, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А сказать то нечего
    > Лучше промолчи, будешь умнее выглядеть

    Почему среди дурaков принято считать, что с ними не хотят говорить потому, что сказать нечего, а не потому, что они дурaки? Мне есть что сказать. Но не хамливому быдлу, вроде тебя. Тебе я могу лишь предложить проследовать по вполне известному маршруту.

     
     
  • 9.64, Qwerty (??), 12:55, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно тебе, бро, расслабься. Уровень его развития уже отлично виден на фразе "дырявое всё, криво реализовано", как будто сей благородный дон вообще когда-то видел исходники NTFS. Очевидно же, что это очередной малолетний новичок.
     
     
  • 10.78, КГБ СССР (?), 14:06, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ИЧХ, все здравые комменты по существу заминусованы хвостатыми икспердами. :)
     
  • 5.23, Anoo (ok), 11:26, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "уже давно умеет дефрагментировать в фоне,"

    Пожирая ресурс моего ssd

     
     
  • 6.30, Celcion (ok), 12:15, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А отключить это, раз у тебя SSD - такая большая проблема Плюс, я не уверен, что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.101, Аноним (94), 15:46, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft признала дефрагментацию SSD в Windows 8, 8 1 и 10 и объяснила причину ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.103, Celcion (ok), 15:49, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если SSD сильно фрагментирован

    "Если очень захотеть, можно в космос полететь..." (С)

     
  • 7.104, НяшМяш (ok), 15:50, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не работает для SSD по-умолчанию, ещё с семёрочки вроде.
     
  • 6.79, КГБ СССР (?), 14:07, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Память^W SSD нынче дешёвые, купишь себе новый. Ты ведь не запрещённое на опеннет слово.
     
  • 5.27, commiethebeastie (ok), 11:46, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Например?

    Например квоты, которые каким-то хером обходят куча программ.

     
     
  • 6.39, Celcion (ok), 12:28, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Правильно ли я понимаю, что ты банально не разобрался с тем, как эти квоты работ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.44, Аноним (-), 12:33, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, ты сам толком не знаешь
     
     
  • 8.48, Celcion (ok), 12:35, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нет, ты сам толком не знаешь

    Что не знаю?

     
  • 5.28, Аноним (-), 12:04, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    а пользователи всегда использовали более дружественную версию в виде ярлыков ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.31, Celcion (ok), 12:18, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Расскажи это пользователям, использующим их уже больше 20 лет, что они не прокат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.35, Аноним (35), 12:23, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты тупой или где?
    Мне ярлыки не помогают как _пользователю_
    Мне нужны ссылки как _пользователю_
    И про 20 лет не катит, недавно видал программу под дос, на клипере, лет 30 юзают
    Мне что тоже так?
     
     
  • 8.42, Celcion (ok), 12:30, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Никогда не понимал тех, кто после оскорблений еще что-то там пишет Неужели ты... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.47, Аноним (-), 12:35, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Когда нет аргументов встаём в позу
     
     
  • 10.51, Celcion (ok), 12:36, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда к тебе на улице подходит какой-то бухой обрыган и требует от тебя что-то т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.81, КГБ СССР (?), 14:10, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раз тебе так надо, то RTFM:

    en.wikipedia.org/wiki/Symbolic_link#Microsoft_Windows

    en.wikipedia.org/wiki/NTFS_symbolic_link

    en.wikipedia.org/wiki/NTFS_junction_point

    Но поскольку ты не в курсе, то так сильно тебе надо было.

     
     
  • 9.84, Аноним (94), 14:18, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Надо было, то есть было, раньше Поставил cygwin, там работает Но сейчас уже не н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.89, КГБ СССР (?), 14:26, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    cygwin добавляет своих проблем: рекомендую тебе в стандартном диалоге свойств файла посмотреть на права доступа и разрешения файлов, которые нечаянно или намеренно поцарапал цыгвин.

    Но вообще, конечно, удобная штука. Не надо держать кучу виртуалок или дополнительного железа для простых ежедневных задач.

     
  • 4.24, Аноним (-), 11:36, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вы забыли еще одну фичу нтфс - на разделе с большим числом файлов она АЦЦКИ тормозит.
    Причем ни в каких-то редких кейсах, достаточно скачать копию "флибусты"
    Даже на ссд
     
     
  • 5.33, Celcion (ok), 12:21, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, ясное дело, что админам файлопомоек в конторах надо срочно бежать на WinBtrf... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.53, Аноним (54), 12:40, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну а я - _пользователь_
    Тоже есть флибуста, я её не распространяю, я ей _пользуюсь_
    И fsrm мне както не не ус рался
     
     
  • 7.55, Celcion (ok), 12:43, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Ну а я - _пользователь_
    > Тоже есть флибуста, я её не распространяю, я ей _пользуюсь_
    > И fsrm мне както не не ус рался

    Ну если аж целому тебе не угодило то, как NTFS работает с миллионами книг, каждую из которых, ты, конечно же, читаешь - то ясное дело, что это всё меняет.

     
     
  • 8.58, Аноним (54), 12:46, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да нет, не читаю я все
    Я в одно время _одну_ хочу
    Только одну
    И все равно тупит
     
     
  • 9.59, Celcion (ok), 12:48, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Да нет, не читаю я все
    > Я в одно время _одну_ хочу
    > Только одну
    > И все равно тупит

    Учитывая, что одному Всевышнему известно сколько конкретно файлов, на какой версии винды и на каком железе ты держишь, а так же не включено ли сжатие, не включена ли индексация и прочее-прочее - мне лично тебе ответить нечего. Ну, сочувствую, чо. Переезжай, вон, на WinBtrfs, как раз подвезли свежую версию. Наверное, поможет. ;-)

     
     
  • 10.63, Аноним (-), 12:54, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может быть так и сделаю
    Есть еще сторонние программы, типа кэша
    Но думаю проще поставить linux в виртуалке.
    Проблемы с кучей фалов именно у ntfs это не раз не два описано
     
     
  • 11.67, Аноним (-), 13:15, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Попробуй http://www.romexsoftware.com/en-us/primo-cache/
    Но прога платная

    ЗЫ: ntfs конечно крайний отстой, что не удивительно с ее лохматой родословной

     
  • 5.68, Аноним (68), 13:29, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня на одном из моих двухтерабайтников over 500k файлов И не тормозит И я д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.70, Аноним (-), 13:41, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ext4 на over 500k файлов вообще нигде не тормозит, даже на самом дешевом оборудовании
    там кэш нормально реализован
    500k по нынешним временам мелочь, но не для ntfs
     
     
  • 7.73, Celcion (ok), 13:52, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ext4 на over 500k файлов вообще нигде не тормозит, даже на самом
    > дешевом оборудовании
    > там кэш нормально реализован
    > 500k по нынешним временам мелочь, но не для ntfs

    Хотел было вставить про нормально работающую на 15+ миллионов файлов помойку свои скромные пять копеек, но решил, что не надо. :-)

     
     
  • 8.76, Аноним (-), 13:59, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это тебе только кажется что нормально, привык к тормозам
    Напиши в гугле ntfs many files, одна ругань
     
     
  • 9.83, Celcion (ok), 14:15, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это тебе только кажется что нормально, привык к тормозам
    > Напиши в гугле ntfs many files, одна ругань

    Ну, правильно, настоящий школьник верит тому, что на заборе пишут, а не собственному опыту. :-)

     
     
  • 10.85, Аноним (94), 14:21, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так нет же положительных примеров, все плюются
    Почитай "Мудрость толпы", масса как правило не ошибается, что бы не говорили
     
     
  • 11.87, Celcion (ok), 14:24, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так нет же положительных примеров, все плюются
    > Почитай "Мудрость толпы", масса как правило не ошибается, что бы не говорили

    Понимаешь, объяснить человеку, что читать на заборе про то, с чем ты не первый год работаешь, достаточно бесполезное занятие - довольно сложно.
    Ведь тебе же не объяснить, что у многих на винде крутятся помойки с десятками миллионов файлов и скорость вполне приемлемая даже с включенным индексированием и антивирусом. Ты ж уже всё нагуглил. :-)

     
     
  • 12.91, Аноним (94), 14:34, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять же понятие приемлемая субъективно
    Меня паузы раздражают
    Как и большую часть людей - нет похвалы, положительного опыта, везде и всюду "нтфс тормозит"
     
     
  • 13.97, Аноним (68), 15:13, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это все железопроблемы Когда ставят 7 8 10 на корыта старше 10-го года и ожидаю... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.26, Kroz (??), 11:41, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Если засунуть в шкаф, прикрыть вещами и завесить ширмой - оно вроде как есть, но... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.36, Celcion (ok), 12:24, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть такое мнение, что если бы про них знали и активно использовали, то бардак н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.40, Аноним (-), 12:29, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И после пары минут в гугле выясняется - доступны только администратору, ню-ню
     
     
  • 7.45, Celcion (ok), 12:34, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, если честно, мне довольно сложно представить себе - зачем простому бесправно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.50, Аноним (-), 12:36, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего представлять, тебе выше уже сказали зачем
     
     
  • 9.52, Celcion (ok), 12:38, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Там никак не было указано для чего там вообще нужны были были линки, равно как и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.56, Аноним (54), 12:44, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормально тебе все описали, но ты либо тупой, либо с чтением проблемы
     
  • 3.21, Аноним (94), 11:20, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро выкинут твою NTFS со всеми фичами и заюзают одну из фс linux
     
     
  • 4.37, Celcion (ok), 12:25, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Скоро выкинут твою NTFS со всеми фичами и заюзают одну из фс linux

    С нетерпением ждем этого события вот уже 20 лет.

     
     
  • 5.43, Аноним (-), 12:32, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так в последнее время многое изменилось, m$ sql server под linux, тоже такие как ты бакланили "нет не будет"
    ie окончательно выбросили
    Дождемся
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:21, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >стабильностью
    >стабильно уничтожает данные
    >насладиться

    месье знает толк

     
     ....нить скрыта, показать (56)

  • 1.14, Нанобот (ok), 10:49, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а оно точно работает на десяточке? а то там вроде как запретили загрузку драйверов без подписи от Hardware Dev Center, а тот драйвер, что лежит на гитхабе, им не подписан
     
     
  • 2.17, ms (??), 10:59, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не будь $мом, скажи ей что ты Разработчик!

    P.S. видишь, даже от этой, казалось бы бесполезной и бессмысленной фичи есть толк - меньше юзверей потеряют свои диски в этих смешных экспериментах.

     
     
  • 3.60, Celcion (ok), 12:51, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > P.S. видишь, даже от этой, казалось бы бесполезной и бессмысленной фичи есть
    > толк - меньше юзверей потеряют свои диски в этих смешных экспериментах.

    Ты чо! Каждый школьник знает, что под Линуксом есть 100500 файловых систем, которые в 100500 раз лучше этой вашей NTFS! :-)

     
  • 1.20, Школьник (ok), 11:16, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно-то хотя бы под линуксом научилось уже данные не терять? Если нет, то зачем оно на винде? Закопали бы уже, помянули, да дело с концом.
     
     
  • 2.66, anonymous (??), 13:06, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А оно начинало их терять? Если да, то Synology и Netgear опасносте!
     
  • 1.49, Ilya Indigo (ok), 12:36, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А f2fs под сабжем до сих пор никак?
    Значит, не будут лазить по моим флешкам.
     
  • 1.69, Аноним (68), 13:34, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Все, что нyжно знать об этой ФС Если бы на нее можно было поставить ОС, то ещ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.74, КГБ СССР (?), 13:52, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вместо вылизанной до блеска NTFS предлагают немножечко проблем? Как это модно и прогрессивно!
     
     
  • 2.100, Celcion (ok), 15:42, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вместо вылизанной до блеска NTFS предлагают немножечко проблем? Как это модно и прогрессивно!

    Ну вот зачем ты здесь пишешь такую крамолу? Разве в винде может быть хоть что-то вылизанным и в принципе хорошим? Нет! Такого не бывает! А NTFS хуже, чем даже EXT2, тебе любой админ локалхоста подтвердит! :-)

     
     
  • 3.102, КГБ СССР (?), 15:48, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пусть минусуют и гордятся собой, мне не жаль. :)
     

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