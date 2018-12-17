17.12.2018 09:25  Выпуск WinBtrfs 1.1, реализации файловой системы Btrfs для Windows

Подготовлен выпуск проекта WinBtrfs 1.1, в рамках которого развивается драйвер для работы с файловой системой Btrfs на платформе Windows. Наработки проекта распространяются под лицензией LGPLv3. WinBtrfs не основан на коде Btrfs из ядра Linux, а является созданной с нуля альтернативной реализацией. Поддерживается работа с Windows 7 и более новыми выпусками. Драйвер включён в состав операционной системы ReactOS.

В новой версии добавлена поддержка алгоритма сжатия Zstd. Обеспечен проброс метаданных Linux в запускаемые в Windows 10 Linux-окружения на базе LXSS (Windows Subsystem for Linux). Проведён рефакторинг кода с реализацией расширений для shell. Устранены ошибки и утечки памяти. Отмечается, что драйвер уже пригоден для ежедневного использования, но никаких гарантий относительно сохранения целостности ФС не даётся.

Поддерживается большинство возможностей Btrfs, включая запись и чтение (в том числе в асинхронном режиме), использование RAID0/1/10/5/6, кэширование, автообнаружение разделов, ACL, символические ссылки, подразделы, снапшоты, жесткие ссылки, разряжённые файлы, упреждающее выделение места, сжатие, балансировка, проверка целостности данных, изменение размера раздела. Из специфичных возможностей драйвера выделяется реализация альтернативных потоков данных, обработка символических ссылок, поддержка LXSS (окружение Ubuntu для Windows) и сопоставление идентификаторов пользователей Linux и Windows.



