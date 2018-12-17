17.12.2018 09:25  Выпуск WinBtrfs 1.1, реализации файловой системы Btrfs для Windows

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|3.61, Qwerty (??), 12:52, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Какое стадо? Какое стойло? Чего сказать-то хотел, сам понял? Или это очередной одноклеточный фанатик, увидевший в новости слово "Windows"?
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|4.75, КГБ СССР (?), 13:55, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Должно быть, речь про бубунтят, сбежавших наконец-то обратно на винду кодить прогрессивные веб-приложения в модно-прогрессивной VSCode. Раньше-то признаться было стыдно, а нынче в десяточке есть специальная бубунтоугодная прослойка ненужнокода, позволяющая всем хвостатым почувствовать себя хакерами. :)
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|2.10, iPony (?), 10:19, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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> зачем?
Как самый простой вариант - просто человек учится написанию драйверов и работы с ФС.
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|2.46, Ilya Indigo (ok), 12:34, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Для того чтобы в оффтопике примонтировать раздел с сабжем.
Зачем хранить файлопомойку в сабже уже другой вопрос.
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|3.95, Анонн (?), 14:42, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Пока не сделают аналог шикарных прав доступа, как в NTFS, все эти ФС - могут идти лесом.
ACL есть даже в допотопной UFS.
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|4.98, Аноним (98), 15:34, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Под названием UFS в разные годы в разных ОС существовало множество версий файловой системы, то что сейчас во фряхе это далеко не "допотопная UFS"
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|2.25, Kroz (??), 11:36, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Чтобы и ее привратили в подобие Скайпа? Да ну нафик. С тем как Microsoft поддерживаем свои продукты...
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|4.65, Аноним (65), 13:02, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Ты видимо не застал скайп года 2008, когда он просто работал, есть не просил. А вместо развития мы получили... примерно как на картинке "Java as seen by C fanboys"
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|5.77, Qwerty (??), 14:02, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Ты видимо не застал скайп года 2008, когда он просто работал, есть
> не просил. А вместо развития мы получили... примерно как на картинке
> "Java as seen by C fanboys"
Смищная картинка, жаль, что не в тему. Сейчас он просто не работает?
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|7.88, Qwerty (??), 14:24, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> адрес приложения можно услышать столько критики." - https://rb.ru/story/why-people-hate-skype/
Кто такая автор статьи и почему некая Самойдючка считает себя авторитетом в области софта? Это журналистская статья, а не нормальное исследование, они даже не удосужилась скопипастить неподтверждённые цыфирьки с оригинала.
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|9.99, Qwerty (??), 15:36, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>news.sof
>ria.ru/2
>akket.com/
Нет, спасибо.
То, что Скайп сам по себе потерял какие-то позиции, никто не спорит. Я отстаиваю мнение, что это не связано с покупкой его MS и, более того, MS поможет Скайпу протянуть на несколько лет больше, чем без MS.
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|7.86, Qwerty (??), 14:22, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> "Люди, которые остались преданы Skype, несмотря на все альтернативы, больше всего жалуются
> на качество связи: их беспокоит невозможность соединения, частый обрыв аудио и
> видеозвонков, исчезновение списка контактов после обновлений."
Ни источника данных, ни статистики, ни хотя бы имени автора, но при этом святая вера в левый текст. Вы что, либерал?
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|3.96, Аноним (96), 14:44, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Сейчас (вот прямо сейчас) со скайпом всё хорошо. Но да, было дело и до совсем недавнего времени. Остаётся только выяснить, что их так здорово пнуло...
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|1.8, Аноним (8), 10:09, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Тот случай, когда в ReactOS фича появилась раньше. А вообще новость хорошая, любители М$ смогут насладиться нормальной ФС с киллер-фичами и стабильностью.
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|2.11, Celcion (ok), 10:21, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Открою тебе маленький секрет - большинство из этих "киллер-фич" было в NTFS еще лет 15 тому назад.
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|8.57, Celcion (ok), 12:45, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> А сказать то нечего
> Лучше промолчи, будешь умнее выглядеть
Почему среди дурaков принято считать, что с ними не хотят говорить потому, что сказать нечего, а не потому, что они дурaки? Мне есть что сказать. Но не хамливому быдлу, вроде тебя. Тебе я могу лишь предложить проследовать по вполне известному маршруту.
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|9.64, Qwerty (??), 12:55, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да ладно тебе, бро, расслабься. Уровень его развития уже отлично виден на фразе "дырявое всё, криво реализовано", как будто сей благородный дон вообще когда-то видел исходники NTFS. Очевидно же, что это очередной малолетний новичок.
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|7.35, Аноним (35), 12:23, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ты тупой или где?
Мне ярлыки не помогают как _пользователю_
Мне нужны ссылки как _пользователю_
И про 20 лет не катит, недавно видал программу под дос, на клипере, лет 30 юзают
Мне что тоже так?
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|8.81, КГБ СССР (?), 14:10, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Раз тебе так надо, то RTFM:
en.wikipedia.org/wiki/Symbolic_link#Microsoft_Windows
en.wikipedia.org/wiki/NTFS_symbolic_link
en.wikipedia.org/wiki/NTFS_junction_point
Но поскольку ты не в курсе, то так сильно тебе надо было.
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|10.89, КГБ СССР (?), 14:26, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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cygwin добавляет своих проблем: рекомендую тебе в стандартном диалоге свойств файла посмотреть на права доступа и разрешения файлов, которые нечаянно или намеренно поцарапал цыгвин.
Но вообще, конечно, удобная штука. Не надо держать кучу виртуалок или дополнительного железа для простых ежедневных задач.
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|4.24, Аноним (-), 11:36, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Вы забыли еще одну фичу нтфс - на разделе с большим числом файлов она АЦЦКИ тормозит.
Причем ни в каких-то редких кейсах, достаточно скачать копию "флибусты"
Даже на ссд
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|6.53, Аноним (54), 12:40, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ну а я - _пользователь_
Тоже есть флибуста, я её не распространяю, я ей _пользуюсь_
И fsrm мне както не не ус рался
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|7.55, Celcion (ok), 12:43, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Ну а я - _пользователь_
> Тоже есть флибуста, я её не распространяю, я ей _пользуюсь_
> И fsrm мне както не не ус рался
Ну если аж целому тебе не угодило то, как NTFS работает с миллионами книг, каждую из которых, ты, конечно же, читаешь - то ясное дело, что это всё меняет.
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|9.59, Celcion (ok), 12:48, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Да нет, не читаю я все
> Я в одно время _одну_ хочу
> Только одну
> И все равно тупит
Учитывая, что одному Всевышнему известно сколько конкретно файлов, на какой версии винды и на каком железе ты держишь, а так же не включено ли сжатие, не включена ли индексация и прочее-прочее - мне лично тебе ответить нечего. Ну, сочувствую, чо. Переезжай, вон, на WinBtrfs, как раз подвезли свежую версию. Наверное, поможет. ;-)
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|10.63, Аноним (-), 12:54, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Может быть так и сделаю
Есть еще сторонние программы, типа кэша
Но думаю проще поставить linux в виртуалке.
Проблемы с кучей фалов именно у ntfs это не раз не два описано
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|6.70, Аноним (-), 13:41, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ext4 на over 500k файлов вообще нигде не тормозит, даже на самом дешевом оборудовании
там кэш нормально реализован
500k по нынешним временам мелочь, но не для ntfs
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|7.73, Celcion (ok), 13:52, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> ext4 на over 500k файлов вообще нигде не тормозит, даже на самом
> дешевом оборудовании
> там кэш нормально реализован
> 500k по нынешним временам мелочь, но не для ntfs
Хотел было вставить про нормально работающую на 15+ миллионов файлов помойку свои скромные пять копеек, но решил, что не надо. :-)
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|8.76, Аноним (-), 13:59, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это тебе только кажется что нормально, привык к тормозам
Напиши в гугле ntfs many files, одна ругань
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|9.83, Celcion (ok), 14:15, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Это тебе только кажется что нормально, привык к тормозам
> Напиши в гугле ntfs many files, одна ругань
Ну, правильно, настоящий школьник верит тому, что на заборе пишут, а не собственному опыту. :-)
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|10.85, Аноним (94), 14:21, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так нет же положительных примеров, все плюются
Почитай "Мудрость толпы", масса как правило не ошибается, что бы не говорили
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|11.87, Celcion (ok), 14:24, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Так нет же положительных примеров, все плюются
> Почитай "Мудрость толпы", масса как правило не ошибается, что бы не говорили
Понимаешь, объяснить человеку, что читать на заборе про то, с чем ты не первый год работаешь, достаточно бесполезное занятие - довольно сложно.
Ведь тебе же не объяснить, что у многих на винде крутятся помойки с десятками миллионов файлов и скорость вполне приемлемая даже с включенным индексированием и антивирусом. Ты ж уже всё нагуглил. :-)
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|12.91, Аноним (94), 14:34, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Опять же понятие приемлемая субъективно
Меня паузы раздражают
Как и большую часть людей - нет похвалы, положительного опыта, везде и всюду "нтфс тормозит"
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|4.37, Celcion (ok), 12:25, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Скоро выкинут твою NTFS со всеми фичами и заюзают одну из фс linux
С нетерпением ждем этого события вот уже 20 лет.
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|5.43, Аноним (-), 12:32, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну так в последнее время многое изменилось, m$ sql server под linux, тоже такие как ты бакланили "нет не будет"
ie окончательно выбросили
Дождемся
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|1.14, Нанобот (ok), 10:49, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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а оно точно работает на десяточке? а то там вроде как запретили загрузку драйверов без подписи от Hardware Dev Center, а тот драйвер, что лежит на гитхабе, им не подписан
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|2.17, ms (??), 10:59, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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не будь $мом, скажи ей что ты Разработчик!
P.S. видишь, даже от этой, казалось бы бесполезной и бессмысленной фичи есть толк - меньше юзверей потеряют свои диски в этих смешных экспериментах.
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|3.60, Celcion (ok), 12:51, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> P.S. видишь, даже от этой, казалось бы бесполезной и бессмысленной фичи есть
> толк - меньше юзверей потеряют свои диски в этих смешных экспериментах.
Ты чо! Каждый школьник знает, что под Линуксом есть 100500 файловых систем, которые в 100500 раз лучше этой вашей NTFS! :-)
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|2.100, Celcion (ok), 15:42, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вместо вылизанной до блеска NTFS предлагают немножечко проблем? Как это модно и прогрессивно!
Ну вот зачем ты здесь пишешь такую крамолу? Разве в винде может быть хоть что-то вылизанным и в принципе хорошим? Нет! Такого не бывает! А NTFS хуже, чем даже EXT2, тебе любой админ локалхоста подтвердит! :-)
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