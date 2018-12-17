17.12.2018 05:26  Релиз Polemarch 0.2.5, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 0.2.3, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Готовые сборки сформированы и протестированы для CentOS 7 и Ubuntu 18.04. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Так же поддерживается ручная установка из PyPI для более тонкой настройки пакетов и управления окружением. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB и Redis (кэш и брокер MQ). Для каждой версии формируется Docker image основанный на образе Alpine 3.8.

Главной особенностью данного релиза является система community-проектов, которые формируются из репозитория проектов. Это позволяет развивать сообщество, делиться и публиковать различные проекты с предзагруженным списком ролей и модулей, необходимых для управления инфраструктурой. Ещё одной особенностью данного релиза является отключаемая поддержка сервиса Gravatar для размещения аватаров пользователей.



