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17.12.2018 05:26  Релиз Polemarch 0.2.5, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 0.2.3, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Готовые сборки сформированы и протестированы для CentOS 7 и Ubuntu 18.04. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Так же поддерживается ручная установка из PyPI для более тонкой настройки пакетов и управления окружением. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB и Redis (кэш и брокер MQ). Для каждой версии формируется Docker image основанный на образе Alpine 3.8.

Главной особенностью данного релиза является система community-проектов, которые формируются из репозитория проектов. Это позволяет развивать сообщество, делиться и публиковать различные проекты с предзагруженным списком ролей и модулей, необходимых для управления инфраструктурой. Ещё одной особенностью данного релиза является отключаемая поддержка сервиса Gravatar для размещения аватаров пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vstconsulti...)
  2. OpenNews: Релиз Polemarch 0.2.3, web-интерфейса для Ansible
  3. OpenNews: Red Hat представил проект AWX, в рамках которого открыт код Ansible Tower
  4. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
  5. OpenNews: Серьёзная уязвимость в системе управления конфигурацией Ansible
  6. OpenNews: Red Hat покупает систему управления конфигурацией Ansible
Автор новости: vstconsulting
Тип: Программы
Ключевые слова: ansible, polemarch
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  • 1, Аноним (1), 09:24, 17/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А что, нескучно.
     
  • 2, Таран (?), 12:16, 17/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Часто релизят... Меня пока смущает только 0 в начале версии, а так выглядит достойно.
     

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