16.12.2018 23:33  Четвёртый альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"

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|1.1, zloykakpes (ok), 23:46, 16/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В debootstrap по умолчанию задействована опция "--merged-usr", при которой все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий переносятся в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr)
А в самом дистрибутиве это будет изменено после релиза?
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|2.5, odd.mean (ok), 01:09, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В testing с июня (debootstrap 1.0.102) в большинстве режимов. Сначала вообще для всех дефолтом поставили, потом для buildd убрали.
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|4.11, КГБ СССР (?), 04:39, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Линукс ваш новый стандарт, а на традицинную иерархию юниксовой ФС можно забить линукс.
Спи спокойно, Debian, вечная тебе память.
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|5.16, КГБ СССР (?), 07:01, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Идея плохая. Соответствующие каталоги корневого уровня (/bin, /sbin, /lib и пр.) являются обязательной частью базовой системы. А /usr (и вложенные каталоги) не является обязательной частью ОС, и вообще может быть на отдельной, в том числе удалённой ФС, и в каких-то обстоятельствах может не монтироваться при запуске ОС.
Читаем: http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html
> /bin contains commands that may be used by both the system administrator and by users, but which are required when no other filesystems are mounted (e.g. in single user mode). It may also contain commands which are used indirectly by scripts.
И так по всему списку стандартных каталогов FHS.
Для отделения всевозможных дополнительных файлов и сущностей от базовой системы были специально придуманы и реализованы и собственно /usr, и /usr/local, и /opt. Это разделение придумано не потому, что кто-то до гениального сиверса и прочих поттерингов не догадался свалить все файлы в одну кучу, а по конкретной важной причине.
Но если «линукс ваш новый стандарт», а для упаковки программ всё равно пропихнут ещё одну-две (если не больше) сущности в иерархию ФС, то надо делать всё по-ихнему, ага. Зачем в XXI веке нужен Юникс? На помойку!
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|3.10, КГБ СССР (?), 04:37, 17/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Лет десять назад ещё так бывало временами, помню, как же. А с внедрением системды предсказуемой стала только непредсказуемость.
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|1.9, КГБ СССР (?), 04:35, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Пакет ttf-freefont-udeb заменён на fonts-freefont-udeb;
Раньше по названию пакета можно было сразу видеть, что за шрифты он содержит.
> В debootstrap по умолчанию задействована опция "--merged-usr", при которой все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий переносятся в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr)
В чём сакральный смысл этой инновации? Или просто взялись ломать первое, что под руку попало?
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