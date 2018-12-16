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16.12.2018 23:33  Четвёртый альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"

Доступен четвёртый альфа-выпуск инсталлятора следующего значительного релиза Debian 10 "Buster". По сравнению с третьим альфа-выпуском представлены следующие изменения:

  • Хост deb.debian.org выставлен в качестве применяемого по умолчанию HTTP-зеркала;
  • В debian-archive-keyring-udeb реализована поставка раздельных ключей (keyring) для каждого релиза Debian;
  • Версия ядра Linux обновлена с 4.16 до 4.18;
  • В debian-installer образ netboot.tar.gz для архитектуры armhf унифицирован с аналогичными образами для других архитектур;
  • Пакет ttf-freefont-udeb заменён на fonts-freefont-udeb;
  • На стадии загрузки EFI обеспечено использование экранного разрешения, выставленного в grub;
  • Налажена работа горячей клавиши F10 для показа подсказки на загрузочном экране;
  • В debootstrap по умолчанию задействована опция "--merged-usr", при которой все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий переносятся в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr)
  • В partman-auto-lvm добавлена возможность ограничения размера при использовании LVM VG;
  • В partman-crypto обеспечена установка опции discard для контейнеров с LUKS;
  • В pkgsel отключена установка по умолчанию пакета unattended-upgrades, обеспечивающего автоматическую установку обновлений, связанных с устранением уязвимостей;
  • В pkgsel реализована установка новых зависимостей при выборе режима safe-upgrade (по умолчанию);
  • Из u-boot убрана поддержка ARM SoC на базе Marvell OpenRD, удалён образ Firefly-RK3288;
  • Добавлен образ для SoC Sinovoip_BPI_M3 (armhf) и pinebook (arm64);
  • Добавлена поддержка плат Raspberry PI 3 B+, Helios-4 NAS, Rockchip RK3288 Tinker Board, HummingBoard, SolidRun Cubox-i Dual/Quad;
  • Обновлена поддержка плат Firefly-RK3399, Rockchip RK3399, Marvell 8040 MACCHIATOBin, Pine64+ и Raspberry Pi 3 Model B;
  • В урезанный deb-пакет (udeb) virtio-modules добавлен модуль virtio_console.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Выпуск Debian 9.6
  3. OpenNews: Debian столкнулся с лицензионными проблемами, мешающими поставке обновления микрокода Intel
  4. OpenNews: Debian GNU/Linux исполнилось 25 лет
  5. OpenNews: Третий альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, zloykakpes (ok), 23:46, 16/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > В debootstrap по умолчанию задействована опция "--merged-usr", при которой все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий переносятся в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr)

    А в самом дистрибутиве это будет изменено после релиза?

     
     
  • 2.5, odd.mean (ok), 01:09, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В testing с июня (debootstrap 1.0.102) в большинстве режимов. Сначала вообще для всех дефолтом поставили, потом для buildd убрали.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 02:27, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А зачем это?
     
     
  • 4.11, КГБ СССР (?), 04:39, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Линукс ваш новый стандарт, а на традицинную иерархию юниксовой ФС можно забить линукс.

    Спи спокойно, Debian, вечная тебе память.

     
  • 4.12, odd.mean (ok), 04:44, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем что? Если вы про /usr merge, то изначальная идея такова: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge/
    Вроде и неплохая идея, но как-то спорная. Не уверен, что потенциальный выигрыш стоит затрачиваемых усилий и потенциальных факапов.
     
     
  • 5.16, КГБ СССР (?), 07:01, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Идея плохая. Соответствующие каталоги корневого уровня (/bin, /sbin, /lib и пр.) являются обязательной частью базовой системы. А /usr (и вложенные каталоги) не является обязательной частью ОС, и вообще может быть на отдельной, в том числе удалённой ФС, и в каких-то обстоятельствах может не монтироваться при запуске ОС.

    Читаем: http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html

    > /bin contains commands that may be used by both the system administrator and by users, but which are required when no other filesystems are mounted (e.g. in single user mode). It may also contain commands which are used indirectly by scripts.

    И так по всему списку стандартных каталогов FHS.

    Для отделения всевозможных дополнительных файлов и сущностей от базовой системы были специально придуманы и реализованы и собственно /usr, и /usr/local, и /opt. Это разделение придумано не потому, что кто-то до гениального сиверса и прочих поттерингов не догадался свалить все файлы в одну кучу, а по конкретной важной причине.

    Но если «линукс ваш новый стандарт», а для упаковки программ всё равно пропихнут ещё одну-две (если не больше) сущности в иерархию ФС, то надо делать всё по-ихнему, ага. Зачем в XXI веке нужен Юникс? На помойку!

     
  • 5.18, O01eg (?), 07:22, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Починили ли отдельный /usr в Devuan?
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:00, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А они уже убрали ошибку в окружении, что не давала возможность обновлять или устанавливать пакеты?
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:09, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    systemd уже выпилили?
     
  • 1.4, Пинокио (?), 00:22, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Пакеты ещё настоялись?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 02:45, 17/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вы зря иронизируете Именно из за такой длительной фазы стабилизации дебиан - эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 04:31, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень предсказуемо с systemd вышло
     
  • 3.10, КГБ СССР (?), 04:37, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лет десять назад ещё так бывало временами, помню, как же. А с внедрением системды предсказуемой стала только непредсказуемость.
     
  • 1.9, КГБ СССР (?), 04:35, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пакет ttf-freefont-udeb заменён на fonts-freefont-udeb;

     
    Раньше по названию пакета можно было сразу видеть, что за шрифты он содержит.
     
     
    > В debootstrap по умолчанию задействована опция "--merged-usr", при которой все исполняемые файлы и библиотеки из корневых директорий переносятся в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr)

     
    В чём сакральный смысл этой инновации? Или просто взялись ломать первое, что под руку попало?
     

     
  • 1.13, Аноним (13), 06:01, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем вообще продолжают разрабатывать этот дебиан, если для веб-разработки с головой хватает WSL, а хостинг - на убунте в амазоне/азуре?
     
     
  • 2.14, Ёж (?), 06:28, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Без Debian не будет Ubuntu, т.к. он является пакетной базой для *ubuntu.
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 06:46, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    У убунты уже давно свои репы с более свежим софтом, смысл в дебиане вообще?
     
     
  • 4.17, КГБ СССР (?), 07:02, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и выросло поколение, не знающее, кто пишет и пакует программы бубунте.
     

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