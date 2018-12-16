The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

16.12.2018 12:35  Опубликован DHCP-сервер Kea 1.5, развиваемый консорциумом ISC

Консорциум ISC представил релиз DHCP-сервера Kea 1.5.0, идущего на смену классическому ISC DHCP. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Mozilla Public License (MPL) 2.0, вместо ранее применяемой для ISC DHCP лицензии ISC License.

DHCP-сервер Kea основан на технологиях BIND 10 и построен с использованием модульной архитектуры, подразумевающей разбиение функциональности на разные процессы-обработчики. Продукт включает в себя полнофункциональную реализацию сервера с поддержкой протоколов DHCPv4 и DHCPv6, способную заменить собой ISC DHCP. В Kea встроены средства динамического обновления DNS-зон (Dynamic DNS), поддерживаются механизмы обнаружения серверов, назначения адресов, обновления и переподключения, обслуживания информационных запросов, резервирования адресов для хостов и PXE-загрузки. В реализации DHCPv6 дополнительно предусмотрена возможность делегирования префиксов. Для взаимодействия с внешними приложениями предоставляется специальный API. Возможно обновление конфигурации на лету без перезапуска сервера.

Информация о выделенных адресах и параметрах клиентов может храниться в разных типах хранилищ - в настоящее время предоставляются бэкенды для хранения в файлах CSV, СУБД MySQL, Apache Cassandra и PostgreSQL. Параметры резервирования хостов могут быть заданы в файле конфигурации в формате JSON или в виде таблицы в MySQL. В состав входит инструмент perfdhcp для измерения производительности сервера DHCP и компоненты для сбора статистики. Kea демонстрирует неплохую производительность, например, при использовании бэкеда MySQL сервер может выполнить 1000 присвоений адресов в секунду (около 4000 пакетов в секунду), а при использовании бэкенда memfile производительность достигает 7500 присвоений в секунду.

Ключевые улучшения в Kea 1.5:

  • Добавлена поддержка централизованного управления конфигурацией DHCP-серверов. Реализация базируется на использовании протокола управления конфигурацией NETCONF (RFC-6241) и стрктурированной модели данных YANG (Yet Another Next Generation, RFC-6020). NETCONF предоставляет основанный на XML RPC для установки, изменения и удаления блоков конфигурации, а YANG структурирует информацию о состоянии устройства и используемой конфигурации (можно рассматривать YANG как продолжение развития SNMP MIB).

    В состав Kea включены готовые модели YANG для DHCPv4 и DHCPv6, отражающие типовые элементы конфигурации DHCP-серверов, которые можно использовать в системах централизованного управления, совместно с другим сетевым оборудованием, включая коммутаторы и маршрутизаторы Juniper, Huawei и Cisco. Для хранения БД с конфигурацией Kea задействован движок Sysrepo, оптимизированный для модели данных YANG и предоставляющий дополнительные инструменты для управления настройками (например, можно использовать шаблоны для быстрого развёртывания серверов с типовыми настройками).

    Для Kea подготовлен специальный фоновый процесс kea-netconf, который при запуске читает начальную конфигурацию из Sysrepo, а затем отслеживает все изменения и на лету отражает их во внутренней конфигурации Kea (если настройки изменены локально, например, при помощи утилиты sysrepocfg, изменения по аналогии переносятся в БД Sysrepo). Для удалённого управления DHCP-сервером предлагается использовать реализацию сервера и клиента NETCONF от проекта Netopeer2;

  • Добавлена поддержка глобального резервирования хостов. Ранее резервирование хостов могло осуществляться только в привязке к определённым подсетям, что, например, при необходимости привязки к клиенту определённых параметров DHCP требовало создания отдельных настроек резервирования для каждой сети, в которой разрешено работать клиенту. Сейчас для подобных клиентов можно обойтись одной глобальной настройкой;
  • Добавлены средства контроля перегрузки (congestion control). В прошлых версиях все поступающие запросы обрабатывались в порядке их поступления в очереди ограниченного размера. В случае перегрузки возникали заметные задержки, которые приводили к инициированию повторной отправки запросов, забиванию очереди устаревшими запросами и блокированию приёма новых запросов. Для противодействия данному эффекту в Kea 1.5 в дополнение к линейной очереди реализован кольцевой буфер, в случае переполнения которого новые запросы не отбрасываютяся, а вытесняют самые старые. Кольцевой буфер пока предложен в качестве опции и требует явного включения в настройках;
  • Улучшены возможности для создания отказоустойчивых конфигураций (High Availability). Реализован новый механизм для синхронизации базы привязок IP-адресов к клиентам, передающий изменения небольшими блоками, вместо полного обновления сведений о всех привязках, что существенно ускоряет синхронизацию больших подсетей;
  • Предложен концептуальный прототип бэкенда для хранения конфигурации, который будет доведён до рабочего состояния в следующем выпуске Kea 1.6. Новый тип бэкенда позволит использовать СУБД в качестве источника для получения информации о настройках для DHCP-сервера;
  • Добавлена поддержка флага для определения является ли сервер DHCPv4 авторитетным (authoritative) или вторичным, что позволяет организовать совместную работу двух серверов на одном линке;
  • В бэкендах для хранения привязок (lease) появилась возможность хранения дополнительного контекста пользователя (user context), который может включать произвольные данные в формате JSON;
  • Добавлена новая библиотека Class_cmds, предназначенная для отображения, добавления, обновления и удаления классов клиентов, определённых для DHCPv4 и DHCPv6;
  • Инфраструктура разработки, подготовки документации и отслеживания ошибок переведена на платформу Gitlab (ранее использовалась платформа Trac).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.isc.org/blogs/kea-...)
  2. OpenNews: Доступен DHCP-сервер Kea 1.4, развиваемый консорциумом ISC
  3. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 10 1.2.0 ознаменовал передачу проекта сообществу
  4. OpenNews: Сайт консорциума ISC, развивающего BIND и DHCP, подвергся взлому
  5. OpenNews: Релиз ISC DHCP 4.4.0
  6. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в DHCP-клиенте из состава RHEL и Fedora
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dhcp, dns, kea
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 13:16, 16/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    DHCP не нужен, учитывая вычислительную мощность современных коммутаторов они могут просто обеспечить pbr
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:24, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А если нужен Radius и учет трафика абонентских линий?
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 15:37, 16/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Нормальные isp давно это делают по портам, а не вот такой вот порнографией с пад... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Аноним (2), 17:42, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    dia + ip source guard
     
     
  • 5.12, Аноним (-), 18:23, 16/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Просто нормальные isp не выделывались и таки купили себе managed свичи с isp шны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, А (??), 13:27, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Через DHCP IPv6 давать клиентам ISP удобнее с технической точки зрения.А pbr тут вообще из другой оперы.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:39, 16/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А, типа, если вы автоконфигурацией назначили - то вы не знаете какой айпи вы с в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним (2), 16:44, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это ты так радостно про свою дырявую АНБ'шную цыску?
     
  • 1.5, Аноним (-), 15:38, 16/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > DHCP-сервер Kea основан на технологиях BIND 10

    Уносите. Вместе с BIND 10, эталоном энтерпрайзного монструоза.

     
     
  • 2.8, пох (?), 17:11, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    какой, нахрен, энтерпрайз? Энтерпрайз давно на божественной 2016.
    В которой, поверь, все просто божественно по сравнению с isc'шыми убожищами. Которое вон пришлось переписать с нуля на новых модных технологиях, потому что научить старый isc dhcpd перечитывать собственный конфиг без перезапуска -  эти выпускники школы умственно-отсталых за три десятка лет нишмагли.
    А глядя на их новые достижения, понимаешь, что лучше б оно и дальше только конфиг перечитать не умело...

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 17:25, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А не энтерпрайз?
     
     
  • 4.13, пох (?), 19:32, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а о неэнтер-прайсе позаботились че...э,все-таки, чехи, со своим нот-днс и, вон, Ivan_сколькоеготам со своей перлоподелкой для тех, кому нужно в радиус и прочей провайдерской ерунды с сотнями лиз в секунду "патамушта свитч в многоэтажке перезагрузился".

    В совсем простых конфигурациях хватит совсем простых поделок или краденой винды.

     
  • 3.11, Аноним (-), 18:16, 16/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Обычный Архитектуру BIND10 посмотри Кто-то таки упрлс и поставил ее на корнево... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, пох (?), 19:42, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто-то таки упрлс и поставил ее на корневой DNS?

    вау, админ корневого dns на опеннете? Которого - D, или F?
    А, не админ? А тогда чего звездишь?

    тебя проблемы корневых dns дожны беспокоить еще меньше, чем чо-там-у-хохлов.
    У тебя совершенно другие задачи и совершенно другие проблемы - как пяток машинок в бухгалтерии и свою файло-почто-помойку-с-корпоративным(ик!)-уебсайтом содержать.

    > Мне 2008 и восьмеры более чем хватило чтобы навсегда развидеть маздай.

    я вполне успешно использую сервер на 2008R2 и не собираюсь от него отказываться - именно для ddns+dhcp на несколько сотен хостов.
    Проблемы больных людей, которых покусала винда, меня не колебут, пока они не претендуют работать рядом со мной - таких гоню ссаными тряпками, вдруг укусят и это заразно.

    Вполне себе ентер-прайсная 12я на полтора десятка тысяч хостов тоже перед глазами - и мне там не надо продираться через терабайтный кривой конфиг и ждать тихого времени для перезагрузки, чтобы добавить очередную виртуалку, и я это очень даже ценю.

     
  • 3.15, Аноним (15), 19:45, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то ника "пох" стало слишком много под абсолютно всеми новостями опеннета, неужто новая программа подкормки мс-евангелистов запущена?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor