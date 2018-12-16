16.12.2018 12:35  Опубликован DHCP-сервер Kea 1.5, развиваемый консорциумом ISC

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|2.3, А (??), 13:27, 16/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Через DHCP IPv6 давать клиентам ISP удобнее с технической точки зрения.А pbr тут вообще из другой оперы.
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|2.8, пох (?), 17:11, 16/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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какой, нахрен, энтерпрайз? Энтерпрайз давно на божественной 2016.
В которой, поверь, все просто божественно по сравнению с isc'шыми убожищами. Которое вон пришлось переписать с нуля на новых модных технологиях, потому что научить старый isc dhcpd перечитывать собственный конфиг без перезапуска - эти выпускники школы умственно-отсталых за три десятка лет нишмагли.
А глядя на их новые достижения, понимаешь, что лучше б оно и дальше только конфиг перечитать не умело...
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|4.13, пох (?), 19:32, 16/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а о неэнтер-прайсе позаботились че...э,все-таки, чехи, со своим нот-днс и, вон, Ivan_сколькоеготам со своей перлоподелкой для тех, кому нужно в радиус и прочей провайдерской ерунды с сотнями лиз в секунду "патамушта свитч в многоэтажке перезагрузился".
В совсем простых конфигурациях хватит совсем простых поделок или краденой винды.
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|4.14, пох (?), 19:42, 16/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Кто-то таки упрлс и поставил ее на корневой DNS?
вау, админ корневого dns на опеннете? Которого - D, или F?
А, не админ? А тогда чего звездишь?
тебя проблемы корневых dns дожны беспокоить еще меньше, чем чо-там-у-хохлов.
У тебя совершенно другие задачи и совершенно другие проблемы - как пяток машинок в бухгалтерии и свою файло-почто-помойку-с-корпоративным(ик!)-уебсайтом содержать.
> Мне 2008 и восьмеры более чем хватило чтобы навсегда развидеть маздай.
я вполне успешно использую сервер на 2008R2 и не собираюсь от него отказываться - именно для ddns+dhcp на несколько сотен хостов.
Проблемы больных людей, которых покусала винда, меня не колебут, пока они не претендуют работать рядом со мной - таких гоню ссаными тряпками, вдруг укусят и это заразно.
Вполне себе ентер-прайсная 12я на полтора десятка тысяч хостов тоже перед глазами - и мне там не надо продираться через терабайтный кривой конфиг и ждать тихого времени для перезагрузки, чтобы добавить очередную виртуалку, и я это очень даже ценю.
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|3.15, Аноним (15), 19:45, 16/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Что-то ника "пох" стало слишком много под абсолютно всеми новостями опеннета, неужто новая программа подкормки мс-евангелистов запущена?
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