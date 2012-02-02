16.12.2018 10:36  Выпуск GnuPG 2.2.12

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|1.2, OpenEcho (?), 12:36, 16/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А без gpg-агента так и не работает... если не плясать с бубном...(и то не факт что заработает)
И возвращать --no-use-agent так и не желают. Странно, но это упрямство заставлять юзать gpg-agent даже там где нафиг не нужен, почему-то вдруг пришло сразу после корпоративных бабло-вливаний
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|5.15, Xasd (ok), 19:21, 16/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Понизить тогда его до ефрейтора и не подпускать больше к компам
тов майору и без твоих издевательств плохо.
он сначало кровавыми слезами рыдал из-за GnuPG, ...
потом из-за gpg-agent-кэша, который вроде бы и содержит пароли -- прям вот ПОЧТИ ВОТ ОНИ "ИДИТЕ СЮДА К ПАПОЧКЕ"(!). а достать их оттуда на практике не вышло.. ведь пока доставляли компьютер в лабораторию -- от кэша уже осталась одна каша...
а теперь ещё и ты со своим понижением до ефрейтора
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