16.12.2018 10:36  Выпуск GnuPG 2.2.12

> Понизить тогда его до ефрейтора и не подпускать больше к компам

тов майору и без твоих издевательств плохо.

он сначало кровавыми слезами рыдал из-за GnuPG, ...

потом из-за gpg-agent-кэша, который вроде бы и содержит пароли -- прям вот ПОЧТИ ВОТ ОНИ "ИДИТЕ СЮДА К ПАПОЧКЕ"(!). а достать их оттуда на практике не вышло.. ведь пока доставляли компьютер в лабораторию -- от кэша уже осталась одна каша...

а теперь ещё и ты со своим понижением до ефрейтора

