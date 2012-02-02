The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

16.12.2018 10:36  Выпуск GnuPG 2.2.12

Доступен релиз инструментария GnuPG 2.2.12 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Напомним, что ветка GnuPG 2.2 позиционируется как развивающийся выпуск, в котором продолжают добавляться новые возможности, в ветке 2.1 допускаются только корректирующие исправления.

Основные изменения:

  • В gpg-wks-client реализованы новые команды "--install-key" и "--remove-key", позволяющие сформировать Web Key Directory на локальной системе для дальнейшей загрузки на web-сервер;
  • В "gpg --list-option" добавлена новая опция "show-only-fpr-mbox", упрощающая использование команды "gpg-wks-client --install-key" в Windows;
  • Ускорена работа режима "gpg --skip-verify";
  • В выводе "gpg --card-status" теперь показывается, включены ли на карте новые KDF-функции (key derivation function);
  • В agent добавлена опция "--s2k-calibration=MSEC". В скрипт configure также добавлена сборочная опция "--with-agent-s2k-calibration=MSEC";
  • В dirmngr реализована отправка запросов к другому серверу ключей из текущего пула, если запрошенный сервер вернул коды ошибок 502, 503 или 504;
  • В dirmngr добавлена защита от возможных CSRF-атак, манипулирующих перенаправлением HTTP-запросов (HTTP-ответы с кодами редиректа 3xx на внешние хосты теперь игнорируются);
  • В dirmngr добавлена команда FLUSHCRL для сброса всех CRLS с диска и из памяти.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: GnuPG признан пригодным для заверения нотариальных актов в штате Вашингтон
  3. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  4. OpenNews: Уязвимость в GnuPG
  5. OpenNews: В рамках проекта NeoPG развивается форк GnuPG 2
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnupg, crypt, pgp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.2, OpenEcho (?), 12:36, 16/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    А без gpg-агента так и не работает... если не плясать с бубном...(и то не факт что заработает)
    И возвращать --no-use-agent так и не желают. Странно, но это упрямство заставлять юзать gpg-agent даже там где нафиг не нужен, почему-то вдруг пришло сразу после корпоративных бабло-вливаний
     
  • 1.3, Аноним (-), 13:58, 16/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +17 +/
    GPG это сила и мощь. Тов. майор рыдает кровавыми слезами и бьется в истерике от бессилия!
     
     
  • 2.6, OpenEcho (?), 15:16, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    На кой майору плакать, если gpg-agent закэшировал все в памяти для него по умолчанию
     
     
  • 3.7, Xasd (ok), 15:23, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > gpg-agent закэшировал все в памяти

    это не помогло тов майору

     
     
  • 4.8, OpenEcho (?), 15:39, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Понизить тогда его до ефрейтора и не подпускать больше к компам

     
     
  • 5.15, Xasd (ok), 19:21, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Понизить тогда его до ефрейтора и не подпускать больше к компам

    тов майору и без твоих издевательств плохо.

    он сначало кровавыми слезами рыдал из-за GnuPG, ...

    потом из-за gpg-agent-кэша, который вроде бы и содержит пароли -- прям вот ПОЧТИ ВОТ ОНИ "ИДИТЕ СЮДА К ПАПОЧКЕ"(!). а достать их оттуда на практике не вышло.. ведь пока доставляли компьютер в лабораторию -- от кэша уже осталась одна каша...

    а теперь ещё и ты со своим понижением до ефрейтора

     
  • 1.4, Аноним (-), 14:15, 16/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ключи приватные храни в надежном месте!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:21, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Капитанство
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:46, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да пребудет с тобой LUKS
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:26, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А где хранить кота ?
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 16:44, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кота в лампе.
     
     
  • 4.16, Аноним (-), 19:59, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лампу ммм.. в очке?
     
  • 1.12, Интересующийся (??), 16:45, 16/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Привет,

    кто знает, почему не популрент GNU TLS, в  то время как GNU GPG по-сути стандарт?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:41, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Разве 90% сайтов щас не зашифрованы TLS?
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:17, 16/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Gnutls долго был неживым и не развивался Пара багов с генерацией ключей не доба... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor