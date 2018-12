15.12.2018 12:54  Уязвимости в системе загрузки модулей для языка Go

В реализации команды "go get", предоставляемой штатным интерфейсом командой строки для языка Go и используемой для загрузки пакетов и связанных с ними зависимоcтей, выявлено несколько уязвимостей, позволяющих выполнить код при обработке специально оформленных пакетов, подготовленных злоумышленниками. Проблемы устранены в корректирующих выпусках Go 1.11.3 и 1.10.6. Первая уязвимость (CVE-2018-16873) проявляется при выполнении команды "go get -u" и прямом импорте модулей в режиме GOPATH. Атака сводится к созданию в модуле импортируемых путей, заканчивающихся на "/.git", которые воспринимаются при вызове "go get -u" как корень репозитория с последующим выполнением в нём команд git. Выполнение кода организуется через размещение вредоносных команд в прикреплённом к репозиторию файле конфигурации git; Вторая уязвимость (CVE-2018-16874) позволяет при выполнении команды "go get" выйти за пределы определённого для модуля корневого пути, через манипуляцию с фигурными скобками в импортируемых путях. Проблема проявляется только в режиме GOPATH и не затрагивает появившийся в Go 1.11 экспериментальный режим модулей. При помощи данной уязвимости атакующий может перезаписать произвольные файл в ФС, насколько это позволяют текущие полномочия.