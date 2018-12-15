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15.12.2018 12:54  Уязвимости в системе загрузки модулей для языка Go

В реализации команды "go get", предоставляемой штатным интерфейсом командой строки для языка Go и используемой для загрузки пакетов и связанных с ними зависимоcтей, выявлено несколько уязвимостей, позволяющих выполнить код при обработке специально оформленных пакетов, подготовленных злоумышленниками. Проблемы устранены в корректирующих выпусках Go 1.11.3 и 1.10.6.

Первая уязвимость (CVE-2018-16873) проявляется при выполнении команды "go get -u" и прямом импорте модулей в режиме GOPATH. Атака сводится к созданию в модуле импортируемых путей, заканчивающихся на "/.git", которые воспринимаются при вызове "go get -u" как корень репозитория с последующим выполнением в нём команд git. Выполнение кода организуется через размещение вредоносных команд в прикреплённом к репозиторию файле конфигурации git;

Вторая уязвимость (CVE-2018-16874) позволяет при выполнении команды "go get" выйти за пределы определённого для модуля корневого пути, через манипуляцию с фигурными скобками в импортируемых путях. Проблема проявляется только в режиме GOPATH и не затрагивает появившийся в Go 1.11 экспериментальный режим модулей. При помощи данной уязвимости атакующий может перезаписать произвольные файл в ФС, насколько это позволяют текущие полномочия.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  3. OpenNews: Уязвимость в Apache CouchDB, позволяющая совершить атаку на реестр пакетов NPM
  4. OpenNews: В RubyGems устранена уязвимость, позволявшая подменять файлы в репозитории
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, проявляющаяся в конфигурациях с зеркалами
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: golang, module
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  • 2, Tita_M (ok), 13:35, 15/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Испорченный Оберон не нужен.
     
  • 3, Аноним (3), 13:38, 15/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Недопакетные недоменеджеры в составе недоязыков недопрограммирования - ЗЛО.
     
  • 4, Аноним (4), 13:39, 15/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    1.11.3 ломает go get. Но уже есть 1.11.4, в котором обещали исправить go get.
     
  • 5, Аноним (5), 13:40, 15/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот что происходит, когда смешивают систему сборки и пакетный менеджер.
     

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