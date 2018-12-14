14.12.2018 10:55  В WordPress 5.0.1 устранена уязвимость, приводящая к индексации паролей поисковыми движками

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|3.9, Дмитрий (??), 12:06, 14/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Значит в топkу (что за фильтр???) такой бизнес. А если гугл скажет хранить пароли в незашифрованном формате, но поднимет на 100 позиций, так и сделает бизнес?
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|4.16, Аноним (16), 12:20, 14/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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как г... скажет так и сделают. гугл для среднестатистического айтишника - священный грааль сети
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|3.21, ram_scan (?), 12:42, 14/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Проект жив, код меняется, поэтому могут возникать новые ошибки. Что здесь странного?
То что проект жив, код меняется, а грабли все те же и все там-же.
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|2.17, уепстудия (?), 12:21, 14/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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потому что все остальное еще хуже, что тебя удивляет?
если в твоем языке нельзя исполнить какой-нибудь интересный код, просто при попытке проверить, существует ли на диске файл .jpg, ты жалкий неудачник, твой сайт никто не купит.
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|1.20, Аноним (20), 12:33, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Будь я автором такого проекта, я бы давно выкинул комп и пошел работать сантехником. Это же позорище, каждый месяц новые критические баги. И кто-то у меня будет спрашивать, почему я ругаю похапе?
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