14.12.2018 10:55  В WordPress 5.0.1 устранена уязвимость, приводящая к индексации паролей поисковыми движками

Спустя неделю с момента выхода новой ветки системы управления web-контентом WordPress 5.0 сформирован корректирующий релиз 5.0.1, в котором устранено 7 уязвимостей: Страница активации нового пользователя могла индексироваться поисковыми системами, что при определённых настройках могло привести к утечке через поисковики email-адресов и сгенерированных по умолчанию паролей;

Пользователи могли через манипуляции с мета-данными выполнить подстановку объектов и инициировать выполнение своего PHP-кода;

Авторы могли изменить метаданные для инициирования удаления файлов, не имея на это полномочий;

Авторы могли размещать неразрешённые им типы публикаций через манипуляции с параметрами запроса;

Непривилегированные участники могли редактировать новые комментарии более привилегированных пользователей (в том числе могли подставить в комментарии JavaScript-код, если автор изначального комментария имел на это полномочия);

Возможность организации межсайтового скриптинга через указание специально оформленных ссылок (непосредственно WordPress не подвержен проблеме, но уязвимость проявляется при использовании некоторых плагинов);

Возможность организации межсайтового скриптинга через загрузку авторами контента специально модифицированных файлов, которые позволяют обойти проверку MIME-типов на системах под управлением http-сервера Apache (WordPress определял MIME-тип по расширению без учёта содержимого, что, например, позволяет загрузить phar-файл в файле с расширением ".jpg" при проведении атак "Phar deserialization").



