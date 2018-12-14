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14.12.2018 10:55  В WordPress 5.0.1 устранена уязвимость, приводящая к индексации паролей поисковыми движками

Спустя неделю с момента выхода новой ветки системы управления web-контентом WordPress 5.0 сформирован корректирующий релиз 5.0.1, в котором устранено 7 уязвимостей:

  • Страница активации нового пользователя могла индексироваться поисковыми системами, что при определённых настройках могло привести к утечке через поисковики email-адресов и сгенерированных по умолчанию паролей;
  • Пользователи могли через манипуляции с мета-данными выполнить подстановку объектов и инициировать выполнение своего PHP-кода;
  • Авторы могли изменить метаданные для инициирования удаления файлов, не имея на это полномочий;
  • Авторы могли размещать неразрешённые им типы публикаций через манипуляции с параметрами запроса;
  • Непривилегированные участники могли редактировать новые комментарии более привилегированных пользователей (в том числе могли подставить в комментарии JavaScript-код, если автор изначального комментария имел на это полномочия);
  • Возможность организации межсайтового скриптинга через указание специально оформленных ссылок (непосредственно WordPress не подвержен проблеме, но уязвимость проявляется при использовании некоторых плагинов);
  • Возможность организации межсайтового скриптинга через загрузку авторами контента специально модифицированных файлов, которые позволяют обойти проверку MIME-типов на системах под управлением http-сервера Apache (WordPress определял MIME-тип по расширению без учёта содержимого, что, например, позволяет загрузить phar-файл в файле с расширением ".jpg" при проведении атак "Phar deserialization").


  1. Главная ссылка к новости (https://wordpress.org/news/201...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления web-контентом WordPress 5.0 с новым web-редактором
  3. OpenNews: Через уязвимость в WordPress атакующие подменили страницы сайта openSUSE
  4. OpenNews: В WordPress 4.9.7 устранены уязвимости, позволяющие удалять файлы в системе
  5. OpenNews: Более 2000 сайтов под управлением WordPress оказались поражены кейлоггером
  6. OpenNews: Уязвимость, позволяющая получить контроль над WordPress через форму сброса пароля
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wordpress
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  • 1.1, КГБ СССР (?), 11:25, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Это уже вообще. :-)

    Давайте ещё реквизиты кредиток проиндексируем.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:48, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    uBlock в помощь
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:12, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ublock в вордпрессе? Да ты силён!
     
  • 1.2, Гутенберг (?), 11:33, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Зато в 5.0 новый редактор !
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 12:12, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вордпресс это интерпрайз!
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:34, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Эпично, что тут сказать.
    Web 3.0, суперинновацонномегасовременные решения...
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:37, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нечего вставлять на страницы активации код Google Analytic и Google Adsence Бо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:52, 14/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда сайта не будет в выдаче гугла, или он будет, но где-то глубоко внизу спины... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Дмитрий (??), 12:06, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Значит в топkу (что за фильтр???) такой бизнес. А если гугл скажет хранить пароли в незашифрованном формате, но поднимет на 100 позиций, так и сделает бизнес?
     
     
  • 4.15, наебизнес (?), 12:20, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    конечно - это ж твои пароли, а не мои.

     
  • 4.16, Аноним (16), 12:20, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    как г... скажет так и сделают. гугл для среднестатистического айтишника - священный грааль сети  
     
  • 1.5, Аноним (6), 11:47, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Привет phar бэкдорам.
     
  • 1.8, Аноним (7), 11:56, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хе-хе... эпично.
    Ждём юных вебдизайнеров, марширующих стройной колонной с лозунгом "а зато мы лепим остойные сайты быстро и много".
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:08, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    По-моему, это список уязвимостей для приложения версии 0.2.3 или там 0.5.7. Ну ладно, 0.9.4.
    Но вордпресс версии 5, выпускаемый уже много лет.. КААААК?
     
     
  • 2.18, A.Stahl (ok), 12:27, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проект жив, код меняется, поэтому могут возникать новые ошибки. Что здесь странного?
     
     
  • 3.21, ram_scan (?), 12:42, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проект жив, код меняется, поэтому могут возникать новые ошибки. Что здесь странного?

    То что проект жив, код  меняется, а грабли все те же и все там-же.

     
  • 2.19, Аноним (19), 12:30, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    изменилась методика обнаружения уязвимостей.
     
  • 1.13, Ilya Indigo (ok), 12:18, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я в шоке...
    И большинство вэб-студий продолжают его использовать невзирая ни на что...
    И почти всех клиентов этих студий это устраивает...
     
     
  • 2.14, Дмитрий (??), 12:19, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дак им всё равно, сайт сделали - деньгу получили, всё, иди гуляй, так работают многие :)
     
  • 2.17, уепстудия (?), 12:21, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    потому что все остальное еще хуже, что тебя удивляет?

    если в твоем языке нельзя исполнить какой-нибудь интересный код, просто при попытке проверить, существует ли на диске файл .jpg, ты жалкий неудачник, твой сайт никто не купит.

     
  • 1.20, Аноним (20), 12:33, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Будь я автором такого проекта, я бы давно выкинул комп и пошел работать сантехником. Это же позорище, каждый  месяц новые критические баги. И кто-то у меня будет спрашивать, почему я ругаю похапе?
     

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