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13.12.2018 22:41  Компания Alibaba присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

Alibaba, одна из крупнейших китайских IT-компаний, и аффилированная с ней крупнейшая в мире финтех-компания Ant Financial вошли в число основных участников организации Open Invention Network (OIN), занимающейся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. Alibaba и Ant Financial обладают значительным числом патентов в области электронной коммерции, облачных систем, финансовых технологий и высокопроизводительных систем.

В число участников OIN входит 2650 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, SUSE, Philips, Red Hat, HP, Juniper, Facebook, Cisco, Fujitsu, Sony и Microsoft. Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 2728 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux. Патентный пул OIN включает более 1300 патентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openinventionnetwo...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  3. OpenNews: Компания Hitachi присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  4. OpenNews: Организация OIN включила 395 новых пакетов в программу защиты Linux от патентных претензий
  5. OpenNews: Компания Toyota присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  6. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 115 новых пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: oin, patent
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  • 1.2, Аноним84701 (ok), 23:08, 13/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов,
    > подпадающих под определение системы Linux ("Linux System").

    Не поленился глянуть:
    http://www.openinventionnetwork.com/joining-oin/linux-system/
    > “Linux Kernel” shall mean the software package(s) identified as “kernel” in the Linux Environment Component.
    > “Linux Environment Component” shall mean any of the software packages [b]whose released source code shall be
    > identified on the OIN website[/b], including bug fixes and error corrections thereto, or a Predecessor Release or Successor
    > Release of any of such packages.

    Я так понимаю, что  когда^W если вдруг что-то пойдет сильно не так (пресловутый bus factor или очередной СоСнутый SJW-сец добьется отставки Торвальдса за использование фака в пассивном залоге) и особо активные анонимы опеннета таки возьмут и сделают свои, правильные форки ядра -- то все "неправильные" форки, не упоминаемые на страничке OIN, будут "законной" добычей патентотроллей?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:29, 13/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > ..., or a Predecessor Release or Successor Release of any of such packages

    Нет, форки ядра считаются форками ядра и подпадают под действие OIN.

     
     
  • 3.8, DerRoteBaron (ok), 00:56, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Весьма специфичным образом
    “Successor Release” shall mean, as to any Linux Environment Component, a later release of such component that has the same overall functionality as such component and (a) is Distributed by an open source maintainer of the component which maintainer is identified on the OIN website, to the extent
    <...>
    or (b) is Distributed by one not identified as a maintainer of the component on the OIN website, but in the case of this clause (b) only to the extent of the same code as in such component or in a later release described in the foregoing clause (a). To the extent that any later release described in the foregoing clause (b) contains code that does not exist in such component or in a later release described in the foregoing clause (a), such code is not included as part of “Successor Release.”

    Поле для деятельности юристов корпорастов есть, так как не любой код пройдёт под багфиксы, улучшение производительности или улучшение качество кода.

     
  • 1.4, dimqua (ok), 23:44, 13/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Несколько странно видеть в этом списке китайскую компанию.
     
     
  • 2.5, Gannet (ok), 00:24, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А Мелкософт видеть в списке не странно?
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:49, 14/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да у них давно мощности и персонал китайские В списке почти все собственно азиа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 04:20, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И остались только софтверные Red Hat с SUSE и фейсфикшн.

    Если кто не заметил, Linux вообще-то операционка. Т.е. по логике вещей - софт.

     
  • 2.7, Аноним (-), 00:52, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Китайская не российская же.
     
  • 2.10, Аноним (-), 04:15, 14/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Алибаба - довольно большая компания, ее создатель стал одним из богатейших людей... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, commiethebeastie (ok), 02:52, 14/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Китайцы наконец начнут выкладывать исходники?
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 04:16, 14/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С разморозкой. Половина уже в майнлайн комитит. Так навскидку - Huawei свои hisilicon, или рокчип, по сути все новые чипы.
     

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