13.12.2018 22:41  Компания Alibaba присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий

Alibaba, одна из крупнейших китайских IT-компаний, и аффилированная с ней крупнейшая в мире финтех-компания Ant Financial вошли в число основных участников организации Open Invention Network (OIN), занимающейся защитой экосистемы Linux от патентных претензий. Участники OIN обязуются не выдвигать патентные претензии и безвозмездно разрешают использовать запатентованные технологии в проектах, связанных с экосистемой Linux. Alibaba и Ant Financial обладают значительным числом патентов в области электронной коммерции, облачных систем, финансовых технологий и высокопроизводительных систем.

В число участников OIN входит 2650 компаний, сообществ и организаций, подписавших лицензионное соглашение о совместном использовании патентов. Среди основных участников OIN, обеспечивающих формирование защищающего Linux патентного пула, такие компании, как Google, IBM, NEC, Toyota, SUSE, Philips, Red Hat, HP, Juniper, Facebook, Cisco, Fujitsu, Sony и Microsoft. Подписавшие соглашение компании получают доступ к имеющимся в руках OIN патентам, в обмен на обязательство не предъявлять судебных претензий за использование технологий, применяемых в экосистеме Linux.

Соглашение между участниками OIN распространяется только на компоненты дистрибутивов, подпадающих под определение системы Linux ("Linux System"). В настоящее время список включает 2728 пакетов, в том числе ядро Linux, платформу Android, KVM, Git, nginx, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice, Qt, systemd, X.Org, Wayland и т.д. Кроме обязательств о ненападении для дополнительной защиты в рамках OIN сформирован патентный пул, куда попадают скупаемые или безвозмездно передаваемые участниками патенты, связанные с Linux. Патентный пул OIN включает более 1300 патентов.



