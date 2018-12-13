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13.12.2018 11:36  Выпуск сборочной системы Meson 0.49.0

Представлен релиз сборочной системы Meson 0.49, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, GNOME и GTK+. Вчера о поддержке Meson объявили разработчики Wayland и композитного сервера Weston (поддержку autotools планируют прекратить в течение следующего года). Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Ключевыми целями развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке применяется инструментарий Ninja. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил).

Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества, появившиеся в выпуске Meson 0.49:

  • Реализованы новые команды: "meson subprojects download" (загрузка субпроекта), "meson subprojects update" (обновление всех субпроектов) и "meson subprojects checkout" для выполнения операции checkout или создания ветки во всех Git-субпроектах.
  • Добавлено новое ключевое слово "section", применимое к сборочным опциям, которое позволяет интегрированным средам разработки группировать опции по аналогии с командой "meson configure". В "section" допустимо указания следующих значений: core, backend, base, compiler, directory, user, test;
  • В объект "compiler" добавлен метод get_argument_syntax для проверки поддержки компилятором расширенных опций gcc и msvc;
  • Добавлена возможность передачи аргументов в функции и методы в форме словарей (ассоциативных массивов);
  • В циклы foreach добавлена поддержка ключевых слов break и continue;
  • Добавлен оператор "/" для соединения путей (вместо join_paths('foo', 'bar') теперь можно указывать 'foo' / 'bar');
  • Добавлена поддержка кросс-компиляции для чипов Renesas RX, используя компилятор CC-RX;
  • Добавлена опция "b_pie" и ключевое слово "pie" для формирования исполняемых файлов в режиме PIE (position-independent executables);
  • Обеспечена возможность выполнения команды "meson introspect --projectinfo " без наличия настроенного сборочного каталога;
  • При определении зависимости dependency('libgcrypt') в случае отсутствия pkg-config теперь выполняется поиск файлов libgcrypt-config.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Компания Google представила первый выпуск открытой системы сборки Bazel
  3. OpenNews: Разработчики из компании Google открыли код системы сборки Ninja
  4. OpenNews: Разработчик языка XL опубликовал новую сборочную систему build
  5. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  6. OpenNews: Для GNOME-приложений представлена новая экспериментальная система сборки BuilDj
Лицензия: CC-BY
Тип: Практикум
Ключевые слова: meson, build, cpmpile
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  • 1.1, mikhailnov (ok), 13:06, 13/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Как там с Meson на e2k?
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:25, 13/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Примеры с кроскомпиляцией есть?
     
  • 1.5, nonimus (?), 13:54, 13/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Что-то мало комментов. А такая тема многообещающая.
    Священную корову C/C++ или яву - да богомерзким питоном собирать?
    Таб не там поставил - весь продакшн рухнет, это же, как-никак, не скобочки!
    ну и дальше по теме.
     
     
  • 2.7, Anonim (??), 14:13, 13/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Меня, в основном, останавливает вот это:

    https://mesonbuild.com/Syntax.html#userdefined-functions-and-methods

    В каких-то нетепичных случаях, боюсь, потребуется копипастить портянки кода, а затем поддерживать их в согласованном состоянии.

     
  • 2.12, Аноним (-), 14:42, 13/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Священную корову C/C++ или яву - да богомерзким питоном собирать?

    Это еще лайтово, один из погромистов гугля допер яву требовать для сборки _ОДНОГО_ си++ файлика.

     
  • 1.6, coder (?), 14:06, 13/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    meson не нужен, есть cmake.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:26, 13/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    cmake не нужен, есть meson
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 14:41, 13/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    cmake в отличие от этой дряни умеет генерить make-файлы.
     
  • 3.11, Константавр (ok), 14:41, 13/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    cmake был раньше. Такшта, удваиваю - Мезон не нужен.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 14:47, 13/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > cmake был раньше

    А Makefile был еще раньше. Следовательно, cmake не нужен. А до Makefile жили в пещерах и все было неплохо. Так что и Makefile не нужен.

     
  • 3.14, FedeX (ok), 14:46, 13/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    оба не нужны - есть bash скрипты
     
  • 1.9, Аноним (-), 14:40, 13/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

    КГ/АМ от програмизма как он есть.

     
  • 1.13, Аноним (16), 14:45, 13/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    С одной стороны С другой стороны Не могу определиться, мезон это хорошо или нет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:47, 13/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/

    >> В циклы foreach добавлена поддержка ключевых слов break и continue;

    %%%ть! Затащить целой питон, чтобы писать правила на каком-то недоязыке.
    Опять лисп изобретают.

     

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