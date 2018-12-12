12.12.2018 12:30  Релиз FreeBSD 12.0

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|4.32, Гит руль (?), 14:06, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Зато там ментейнер дыр точно известен. А во всех других местах неизвестно кто их поддерживает и зачем.
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|2.39, псевдонимус (?), 14:42, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Эти ребята хотят уменьшить срок поддержки мажорных релизов. Если это случится, получится аналог федоры или вообще троллингрелиз. К сожалению это поветрие сейчас крайне популярно. Вот такая "свобода", свобода топтаться по граблям.
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|4.30, Дядя Федор (?), 14:04, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> некромантия или вуду магия?
Не поможет -
промышленная некромантия не для воскрешения техники, а для того, чтобы у померших рационализаторов выяснять, что же они такого при жизни наулучшали, и как теперь это починить
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|1.5, KsenZ (ok), 12:48, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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С картами Wi-Fi там по прежнему туго...
Извращение с NDISulator.
Либо еще большее извращение, тут где то читал, установить минимальтый Linux в bhyve, настроить в Linux Wi-Fi, а во Фре выставить этот линукс как шлюз О_о
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|3.20, KsenZ (ok), 13:26, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Извращение - это работа с Wi-Fi картами, под *BSD
И в чем извращение?
Как бы не очень удобно пользоваться ноутом без Wi-Fi
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|3.48, Аноним (48), 15:21, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А нам после OS/2 не привыкать. Кстати это извращение на поддерживаемых чипсетах весьма эротичненько.
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|2.18, Аноним (18), 13:19, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> установить минимальтый Linux в bhyve, настроить в Linux Wi-Fi, а во Фре выставить этот линукс как шлюз О_о
так Unix Way же!
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|1.12, alleX (?), 13:07, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Отличная работа! Как нибудь надо будет обновить парочку своих серваков.
Вообще я рад, что есть и активно развивается такая система, как более свободная, гибкая и единая альтернатива линуксу.
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|2.21, Аноним (21), 13:43, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> TCP Fast Open включен по-умолчанию в GENERIC (для клиента)
Вроде во FreeBSD 11.2 ещё включили.
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|4.42, Проходил мимо (?), 14:51, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Хммм.
Может быть я действительно все проспал, однако в официальном руководстве для русского языка по прежнему висят рекомендации:
• Кроме того, используйте в /etc/rc.conf такие настройки:
keymap="ru.koi8-r"
scrnmap="koi8-r2cp866"
font8x16="cp866b-8x16"
font8x14="cp866-8x14"
font8x8="cp866-8x8"
• Для каждого устройства ttyv* в файле /etc/ttys , используйте cons25r в качестве типа терминала.
А вот про то, чтобы сделать UTF8 в консоли, никто ничего внятно не написал.
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|5.47, Аноним (27), 15:15, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если вы не смогли найти в руководстве про поддержку UTF-8 это ещё не значит что там нет. Сейчас по умолчанию поддерживается UTF-8 драйвером vt(newcons) и ничего там настраивать не нужно.
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|2.31, пох (?), 14:05, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> The dd(1) utility has been updated to add the status=progress option, which prints the status of its operation on a single line once per second, similar to GNU dd(1).
> И зачем собезъянничали этот костыль?
гнутая обезьянка, получившая коммит бит, не знала про ctrl-T
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|3.36, Анонн (?), 14:28, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>> И зачем собезъянничали этот костыль?
> гнутая обезьянка, получившая коммит бит, не знала про ctrl-T
Взял и испортил приманку на гордозадранногузых пингвинодидов … что за человек!
Оно ж изначально в GNU версии было
[code]
https://github.com/coreutils/coreutils/commit/5a74e8ae4ef3f5389c98ff1e351eafc6
#ifndef SIGINFO
# define SIGINFO SIGUSR1
#endif
[/code]
но т.к. "SIGINFO пережиток прошлого! Нинужна!", то передовым прогрессорам пришлось 18 лет извращаться по типу "while killall -SIGUSR1 dd; do sleep 1; done" (пока не сделали костыль в виде автоматического прогрессвыхлопа)
тогда как на бздах достаточно было жмякнуть CTRL-T.
ЧСХ, теперь (бсдшный) dd умеет показывать сам прогресс в человекочитаемых юнитах, тогда как стандартный статус по SIGINFO и как саммари все еще вываливается в байтах.
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|2.45, псевдонимус (?), 15:02, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Скоро большинство программ перейдёт на мерзкий троллинг-релиз. Даже рэдхэль (10 лет, это только кажется).
Радуйтесь, олдскульщики, вы застали софт годным для юзеров.
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|1.37, Andrew (??), 14:31, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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"Добавлена возможность использования mount_fusefs в jail"
Ничего не добавляли, такая возможность всегда была. Сейчас это просто включено по-умолчанию (работает из коробки), а раньше нужно было кастомные правила для devfs прописывать на хосте.
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