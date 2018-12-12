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12.12.2018 12:30  Релиз FreeBSD 12.0

Спустя два года после формирования ветки 11.x представлен релиз FreeBSD 12.0, который подготовлен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64, aarch64, armv6 и armv7. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2.

Ключевые новшества:

  • Реализована архитектура armv7 (ранее были только armv6 и aarch64). В сборках armv6 теперь поставляется только образ для устройств Raspberry Pi модели "B". Для устройств BANANAPI, BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, Raspberry Pi 2, PANDABOARD, WANDBOARD, GENERICSD задействован порт armv7. Добавлена поддержка CPU Allwinner A13. Образы для систем armv6 и armv7 по умолчанию адаптированы для загрузки с использованием EFI. Включена по умолчанию поддержка терминала для последовательных портов на базе USB OTG;
  • В пакетный фильтр ipfw добавлена поддержка именованных динамических состояний (keep-state, limit и check-state снабжены дополнительным аргументом flowname, который назначается для динамического правила опкодом keep-state или limit). Добавлен модуль ipfw_nptv6 с транслятором адресов для IPv6;
  • В конфигурации ядра по умолчанию включена опция VIMAGE, активирующая одноимённый фреймворк виртуализации, который базируется на Jail и виртуальном сетевом стеке VNET). При помощи VNET обеспечена возможность использования пакетного фильтра pf внутри jail-окружений. Добавлена возможность использования mount_fusefs в jail;
  • Добавлен драйвер netdump, позволяющий отправлять дампы состояния ядра после краха по сети, вместо их сохранения на локальном диске. Для отправки данных используется UDP-протокол, обслуживаемый минимальным обособленным TCP/IPv4 стеком. Приём дампа осуществляется netdump-сервером, запущенным на внешнем хосте. Создание Netdump целесообразно для отслеживания крахов бездисковых узлов кластеров, загружающихся по PXE машин или в случае отладки проблем в дисковой подсистеме. В утилиту dumpon добавлена поддержка сохранения дампов в сжатом виде, в том числе с использованием алгоритма zstd;
  • Проведена реструктуризация поддержки графических драйверов. Свежие драйверы для GPU AMD и Intel теперь можно загрузить из портов. Драйверы для GPU AMD и Intel также сохранены в базовой системе и по-прежнему предлагаются по умолчанию, но они отстают в плане поддержки новых графических карт. Для получения более актуальных драйверов в большинстве случаев достаточно установить порт "graphics/drm-kmod" и активировать необходимый драйвер в rc.conf при помощи опции kld_list (например, "kld_list=/boot/modules/i915kms.ko", "kld_list=/boot/modules/amdgpu.ko" или "kld_list=/boot/modules/radeonkms.ko");
  • В файловой системе UFS2 обеспечена поддержка проверочных хэшей в таблицах групп цилиндров (cylinder-group map). В UFS/FFS также добавлена и включена по умолчанию возможность консолидации команд TRIM/BIO_DELETE для сокращения операций чтения и записи за счёт пакетной отправки сразу нескольких TRIM-сообщений. Для отключения консолидации TRIM можно использовать sysctl vfs.ffs.dotrimcons=0. В драйвере ext2fs обеспечена полная поддержка ФС ext4;
  • В сервере NFSv4.1 реализовано расширение Parallel NFS (pNFS), которое позволяет организовать высокоскоростной обмен данными между машинами сети за счет возможности распараллеливания обращения к данным на нескольких хранилищах, а также разделения передачи потоков данных и мета-данных. Реализация pNFS позволяет запустить один сервер метаданных и несколько серверов хранения, с которыми могут работать любые клиенты NFSv4.1 с поддержкой pNFS File Layout;
  • Реализован системный вызов getrandom, который позволяет получить значения от системного генератора псевдослучайных чисел через обращение к системному вызову, что обеспечивает надёжную защиту от атак, основанных на исчерпании доступных файловых дескрипторов (при отсутствии свободных дескрипторов невозможно задействовать /dev/urandom). Также добавлена библиотека getentropy, совместимая с реализациями из Linux и OpenBSD. Существенно увеличено качество случайных чисел - алгоритм генерации псевдослучайных чисел Yarrow заменён на более надёжный алгоритм Fortuna, разработанный при участии Брюса Шнайера;
  • Компоненты графического окружения KDE в портах обновлены до выпуска 5.12.5 (ранее в портах предлагался KDE 4);


  • В инсталлятор bsdinstall и загрузчик zfsboot добавлена поддержка установки и загрузки с использованием связки UEFI+GELI (шифрованные разделы на системах с UEFI);
  • В ядрах GENERIC и MINIMAL для архитектуры amd64 включена по умолчанию поддержка систем NUMA (Non-Uniform Memory Access). Для отключения поддержки NUMA можно использовать sysctl-переменную vm.numa.disabled=1 в loader.conf.
  • В систему виртуализации добавлена поддержка эмуляции устройств NVMe и запуска в jail виртуальных окружений на базе гипервизора bhyve (активируется при помощи sysctl security.jail.vmm_allowed=1). Появилась возможность приёма соединений к VNC-серверу через IPv6. Добавлена поддержка управления топологией CPU для bhyve из пространства пользователя. Добавлена поддержка virtio_scsi;
  • В syslog и syslogd добавлена поддержка протокола RFC 5424 для отправки по сети syslog-сообщений о наступлении событий;
  • Обновлён драйвер виртуальной консоли. Новый вариант обеспечивает отрисовку текста в 2-6 раз быстрее;
  • Фреймворк capsicum, позволяющий организовать изолированное выполнение приложений с ограничением использования определённых функций, включён по умолчанию для архитектур armv6 и armv7;
  • Внесены улучшения в загрузчик, написанный на языке Lua: добавлено определение списка доступных ядер во время загрузки и реализована поддержка чёрного списка модулей ядра;
  • Обновлены компоненты прослойки для обеспечения совместимости с Linux. Добавлены новые версии модулей linux.ko и linux64.ko. Обеспечена возможность использования порта x11/nvidia-driver* с модулем linux64.ko;
  • Для группы operator открыт доступ к устройству /dev/acpi, что позволяет пользователям из этой группы запускать acpiconf для перехода в спящий режим;
  • При сборке активирован по умолчанию режим повторяемой пересборки, обеспечивающий тождественность исполняемых файлов исходным текстам (в src.conf добавлена опция WITH_REPRODUCIBLE_BUILD). В src.conf также добавлена опция WITH_RETPOLINE для сборки компонентов пользовательского окружения с защитой от уязвимостей Spectre;
  • Для динамического связывания на системах amd64, i386 и armv7. по умолчанию задействован компоновщик ld_lld, развиваемый проектом LLVM;
  • Библиотека pthread приведена в соответствие со стандартом POSIX/SUSv4-2018;
  • В rc-скрипты добавлены новые ключевые слова "enable", "disable" и "delete" (помимо "yes" и "true");
  • Обновлена поддержка оборудования, в том числе добавлены драйверы для AMD Ryzen 2 и Microchip LAN78xx USB3-GigE. В usb_template добавлен новый тип устройств multifunction, позволяющий работать с комбинированными USB-устройствами, которые можно использовать как накопитель, CDC ACM (serial) и CDC ECM (ethernet);
  • Для сетевых сокетов реализована опция SO_REUSEPORT_LB, которая уже поддерживается в nginx. SO_REUSEPORT_LB позволяет нескольким программам или потокам подключать свои обработчики к одному сетевому порту (поступающие запросы балансируются между подключенными обработчиками при помощи хэш-функции);


  • Процесс init адаптирован для запуска исполняемых файлов на языках, отличных от shell, например, теперь можно создавать скрипты инициализации на Python;
  • В утилиту dtrac добавлена поддержка выражений "if" и "else";
  • В утилите geli добавлена возможность инициализации сразу нескольких шифрованных разделов, когда в них используется один и тот же пароль или ключ;
  • Переработана утилита top;
  • В качестве утилиты для многостраничного вывода по умолчанию для большинства команд задействована программа less (переменная окружения PAGER ссылается на less вместо утилиты more);
  • В утилиту localedef добавлены опции '-b' и '-l' для определения порядка следования байт в выводе. Утилита localedef теперь используется при сборке share/ctypedef и share/colldef;
  • Пакетный менеджер pkg в dvd1.iso и файл конфигурации pkg обновлены для использования ежеквартально обновляемого набора пакетов (2018Q4);
  • Добавлен дополнительный уровень изоляции выполнения процесса sshd, реализованный при помощи системы capsicum;
  • Переработан код управления блокировками в пакетном фильтре pf (блокировки rwlock заменены на rmlock), что позволило существенно поднять его производительность. Убраны ограничения на установку только 32-разрядных значений при лимитировании пропускной способности через ALTQ (например метод HFSC теперь может манипулировать пропускной способностью до 100 Gbps);
  • В базовую систему и набор rescue добавлена утилита bectl для управления загрузочными окружениями ZFS. Для ZFS добавлены новые sysctl vfs.zfs.arc_min_prefetch_ms и vfs.zfs.arc_min_prescient_prefetch_ms, позволяющие ускорить выполнение команды "zpool scrub";
  • Программа ntpd модифицирована для запуска без привилегий root (теперь работает под UID/GID ntpd);
  • Обновлены версии поставляемых в базовой системе сторонних проектов: OpenSSL 1.1.1a (с поддержкой TLS 1.3), Unbound 1.8.1 с включением по умолчанию DANE-TA, OpenSSH 7.8p1, Lua 5.3.5, ntpd 4.2.8p12, bsnmp 1.13. В портах Perl обновлён до 5.26.2, а Python до 2.7. До версии 4.46 обновлён шрифт Terminus BSD Console, используемый драйвером виртуального терминала. Компоненты Clang, libc++, compiler-rt, LLDB, LLD и LLVM обновлены до версии 6.0.1 (во FreeBSD 11.2 используется версия 6.0.0, поэтому изменения только корректирующие);
  • Помечена устаревшей утилита ctm (зеркалирование исходных текстов FreeBSD), которая будет удалена во FreeBSD 13;
  • Прекращена поддержка протоколов token-ring и Arcnet;
  • Объявлены устаревшими драйверы: ae(4), bm(4), cs(4), de(4), dme(4), ed(4), ep(4), ex(4), fe(4), pcn(4), sf(4), sn(4), tl(4), tx(4), txp(4), vx(4), wb(4) и xe(4).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Пересмотр сроков поддержки релизов FreeBSD
  3. OpenNews: Во FreeBSD 13 планируют удалить большинство драйверов Ethernet 10/100
  4. OpenNews: В TCP-стеке Linux и FreeBSD выявлена уязвимость, приводящая к отказу в обслуживании
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.2
  6. OpenNews: Проекту FreeBSD исполнилось 25 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, Ванька174 (?), 12:39, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Божественно! На фоне последних новостей о дырявости системд есть куда бежать.
     
     
  • 2.4, Ващенаглухо (ok), 12:47, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Конечно есть куда, есть же линукс дистрибутивы без systemd
     
     
  • 3.40, псевдонимус (?), 14:43, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Пока есть.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:49, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    можешь убежать на винду там тоже системд нету
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:12, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Там есть реестр, который представляет собой отверстиями с кулак.
     
     
  • 4.32, Гит руль (?), 14:06, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зато там ментейнер дыр точно известен. А во всех других местах неизвестно кто их поддерживает и зачем.
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:55, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В последних новостях вообще-то про CVE в фрибсд было ;)
     
  • 2.39, псевдонимус (?), 14:42, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эти ребята хотят уменьшить срок поддержки мажорных релизов. Если это случится, получится аналог федоры или вообще троллингрелиз. К сожалению это поветрие сейчас крайне популярно. Вот такая "свобода", свобода топтаться по граблям.
     
  • 1.3, Gleb (?), 12:47, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    Боже храни FreeBSD! Спасибо вам за ваши труды!
     
     
  • 2.22, A.Stahl (ok), 13:44, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаю они вполне справятся и без божественного вмешательства.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:02, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    некромантия или вуду магия?
     
     
  • 4.30, Дядя Федор (?), 14:04, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > некромантия или вуду магия?

    Не поможет -
    промышленная некромантия не для воскрешения техники, а для того, чтобы у померших рационализаторов выяснять, что же они такого при жизни наулучшали, и как теперь это починить

     
  • 1.5, KsenZ (ok), 12:48, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    С картами Wi-Fi там по прежнему туго...
    Извращение с NDISulator.
    Либо еще большее извращение, тут где то читал, установить минимальтый Linux в bhyve, настроить в Linux Wi-Fi, а во Фре выставить этот линукс как шлюз О_о
     
     
  • 2.7, тигар (ok), 12:55, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а какая карта у Вас не работает?)
     
     
  • 3.19, KsenZ (ok), 13:25, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а какая карта у Вас не работает?)

    Realtek RTL8723BE

     
     
  • 4.23, тигар (ok), 13:52, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, похоже не повезло:(
     
  • 2.8, Alex Emergy (?), 12:59, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Извращение - это работа с Wi-Fi картами, под *BSD
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:03, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Только ZX Spectrum, только хардкор!
     
  • 3.20, KsenZ (ok), 13:26, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Извращение - это работа с Wi-Fi картами, под *BSD

    И в чем извращение?
    Как бы не очень удобно пользоваться ноутом без Wi-Fi

     
     
  • 4.41, псевдонимус (?), 14:47, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Прикинь, кроме ноутов бывают ещё и компьютеры.
     
  • 4.46, Alex Emergy (?), 15:11, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну о чем собственно и говорю фряха на ноуте - это извращение
     
  • 3.48, Аноним (48), 15:21, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А нам после OS/2 не привыкать. Кстати это извращение на поддерживаемых чипсетах весьма эротичненько.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:19, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > установить минимальтый Linux в bhyve, настроить в Linux Wi-Fi, а во Фре выставить этот линукс как шлюз О_о

    так Unix Way же!

     
     
  • 3.26, Аноним (25), 13:56, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Юниксвэй вроде бы не о том чтобы гланды удалять через задний проход, автогеном...
     
  • 1.10, fi (ok), 13:04, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    банану 32 битную  уже пора на свалку, а они только разродились ))))))))))
     
  • 1.12, alleX (?), 13:07, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличная работа! Как нибудь надо будет обновить парочку своих серваков.
    Вообще я рад, что есть и активно развивается такая система, как более свободная, гибкая и единая альтернатива линуксу.
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:16, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    TCP Fast Open включен по-умолчанию в GENERIC для клиента sysctl -a 124 gre... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:43, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > TCP Fast Open включен по-умолчанию в GENERIC (для клиента)

    Вроде во FreeBSD 11.2 ещё включили.

     
     
  • 3.24, Аноним (16), 13:54, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет https://svnweb.freebsd.org/base?view=revision&revision=335610
     
  • 1.27, Аноним (27), 13:58, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отличная работа. Каждый новый релиз фряхи радует
     
     
  • 2.34, Проходил мимо (?), 14:08, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Они бы еще консолью с поддержкой UTF8 порадовали.
     
     
  • 3.35, Andrew (??), 14:27, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы всё проспали. Это ещё в 10-ку завезли, а в 11 включили по-умолчанию.
     
     
  • 4.42, Проходил мимо (?), 14:51, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хммм.
    Может быть я действительно все проспал, однако в официальном руководстве для русского языка по прежнему висят рекомендации:

    • Кроме того, используйте в /etc/rc.conf такие настройки:
    keymap="ru.koi8-r"
    scrnmap="koi8-r2cp866"
    font8x16="cp866b-8x16"
    font8x14="cp866-8x14"
    font8x8="cp866-8x8"
    • Для каждого устройства ttyv* в файле /etc/ttys , используйте cons25r в качестве типа терминала.

    А вот про то, чтобы сделать UTF8 в консоли, никто ничего внятно не написал.

     
     
  • 5.47, Аноним (27), 15:15, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если вы не смогли найти в руководстве про поддержку UTF-8 это ещё не значит что там нет. Сейчас по умолчанию поддерживается UTF-8 драйвером vt(newcons) и ничего там настраивать не нужно.
     
  • 5.49, arachnid (ok), 15:22, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    переводное руководство сильно устарело. а иногда и английский оригинал не успевает за изменениями
     
  • 5.50, Аноним (48), 15:26, 12/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то ссылку на русский мануал с сайта удалили, как на протухший А эта реко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним (-), 13:59, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И зачем собезъянничали этот костыль ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, пох (?), 14:05, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> The dd(1) utility has been updated to add the status=progress option, which prints the status of its operation on a single line once per second, similar to GNU dd(1).
    > И зачем собезъянничали этот костыль?

    гнутая обезьянка, получившая коммит бит, не знала про ctrl-T

     
     
  • 3.36, Анонн (?), 14:28, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> И зачем собезъянничали этот костыль?
    > гнутая обезьянка, получившая коммит бит, не знала про ctrl-T

    Взял и испортил приманку на гордозадранногузых пингвинодидов … что за человек!

    Оно ж изначально в GNU версии было
    [code]
    https://github.com/coreutils/coreutils/commit/5a74e8ae4ef3f5389c98ff1e351eafc6
    #ifndef SIGINFO
    # define SIGINFO SIGUSR1
    #endif
    [/code]
    но т.к. "SIGINFO пережиток прошлого! Нинужна!", то передовым прогрессорам пришлось 18 лет извращаться по типу "while killall -SIGUSR1 dd; do sleep 1; done" (пока не сделали костыль в виде автоматического прогрессвыхлопа)
    тогда как на бздах достаточно было жмякнуть CTRL-T.

    ЧСХ, теперь (бсдшный) dd умеет показывать сам прогресс в человекочитаемых юнитах, тогда как стандартный статус по SIGINFO и как саммари все еще вываливается в байтах.


     
  • 1.33, Гит руль (?), 14:07, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Время поддержки стало таким что пора фрибсде переходить на ролинг релизы.
     
     
  • 2.45, псевдонимус (?), 15:02, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро большинство программ перейдёт на мерзкий троллинг-релиз. Даже рэдхэль (10 лет, это только кажется).

    Радуйтесь, олдскульщики, вы застали софт годным для юзеров.

     
  • 1.37, Andrew (??), 14:31, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "Добавлена возможность использования mount_fusefs в jail"

    Ничего не добавляли, такая возможность всегда была. Сейчас это просто включено по-умолчанию (работает из коробки), а раньше нужно было кастомные правила для devfs прописывать на хосте.

     
  • 1.38, псевдонимус (?), 14:31, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    теперь можно создавать скрипты инициализации на Python;

    Пожалуйста, не надо!!!

     
  • 1.43, Аноним (43), 14:52, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а какая версия ядра?
     
  • 1.44, Аноним (44), 14:58, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    и все же, как пропатчить KDE?
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 15:28, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    гм... следующий вопрос!
     

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