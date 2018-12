12.12.2018 12:30  Релиз FreeBSD 12.0

2.31 , пох ( ? ), 14:05, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – >> The dd(1) utility has been updated to add the status=progress option, which prints the status of its operation on a single line once per second, similar to GNU dd(1).

> И зачем собезъянничали этот костыль? гнутая обезьянка, получившая коммит бит, не знала про ctrl-T 3.36 , Анонн ( ? ), 14:28, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] +2 + / – >> И зачем собезъянничали этот костыль?

> гнутая обезьянка, получившая коммит бит, не знала про ctrl-T Взял и испортил приманку на гордозадранногузых пингвинодидов … что за человек! Оно ж изначально в GNU версии было

[code]

https://github.com/coreutils/coreutils/commit/5a74e8ae4ef3f5389c98ff1e351eafc6

#ifndef SIGINFO

# define SIGINFO SIGUSR1

#endif

[/code]

но т.к. "SIGINFO пережиток прошлого! Нинужна!", то передовым прогрессорам пришлось 18 лет извращаться по типу "while killall -SIGUSR1 dd; do sleep 1; done" (пока не сделали костыль в виде автоматического прогрессвыхлопа)

тогда как на бздах достаточно было жмякнуть CTRL-T. ЧСХ, теперь (бсдшный) dd умеет показывать сам прогресс в человекочитаемых юнитах, тогда как стандартный статус по SIGINFO и как саммари все еще вываливается в байтах.