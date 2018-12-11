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11.12.2018 21:44  Первый выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg

Сообщества VideoLAN и FFmpeg опубликовали первый выпуск библиотеки dav1d с реализацией альтернативного свободного декодировщика формата кодирования видео AV1. Выпуск 0.1 позиционируется как первая версия, пригодная для повседневного использования. Код проекта написан на языке Си (C99) с ассемблерными вставками (NASM/GAS) и распространяется под лицензией BSD. Реализована поддержка архитектур x86, x64, ARMv7 и ARMv8, и операционных систем Linux, Windows, macOS, Android и iOS.

Библиотека dav1d поддерживает все возможности AV1, включая расширеные виды субдискретизации и все заявленные в спецификации параметры управления глубиной цвета (8, 10 и 12 бит). Работа библиотеки протестирована на большой коллекции файлов в формате AV1. Ключевой особенностью dav1d является ориентация на достижение максимально возможной производительности декодирования и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме.

Плюсом dav1d также является более компактная реализация: dav1d включает в 10 раз меньше кода по сравнению с libaom, а размер бинарного файла меньше в три раза. В процессе декодирования dav1d потребляет в 4 раза меньше памяти.

Из последних достижений проекта отмечается добавление поддержки инструкций SSSE3 для ускорения работы на старых системах и реализация ассемблерных оптимизаций для архитектуры ARMv8 (в однопоточном режиме libaom и dav1d на устройствах ARMv8 пока показывают примерно одинаковую производительность, но при многопоточной работе лидирует dav1d). Ведутся эксперименты по задействованию шейдеров для ускорения некоторых операций.

Напомним, что видеокодек AV1 разработан альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. Для всего диапазона протестированных разрешений в среднем AV1 обеспечивает тот же уровень качества при уменьшении битрейта на 13% по сравнению с VP9 и на 17% по сравнению с HEVC. На высоких битрейтах выигрыш увеличивается до 22-27% для VP9 и до 30-43% для HEVC. В тестах Facebook AV1 обогнал по уровню сжатия main profile H.264 (x264) на 50.3%, high profile H.264 на 46.2%, а VP9 (libvpx-vp9) на 34.0%.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.jbkempf.com/blog/po...)
  2. OpenNews: VideoLAN и FFmpeg разработали новый декодировщик для видеокодека AV1
  3. OpenNews: В Firefox 63 появится поддержка видеокодека AV1
  4. OpenNews: Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust
  5. OpenNews: Результаты тестирования AV1 в Facebook. Новый формат JPEG XS
  6. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: av1, dav1d, videolan, ffmpeg
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  • 1.2, Аноним (2), 23:00, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Стоит уточнить что опережает оно только libaom 1 0 релизнутый при царе горохе А... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 23:01, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А, еще и система сборки мезон, требует гадский пихтон. Тоже мне, сишный проект, блин. Маркетинг и хипстота во все поля.
     
     
  • 3.7, qcgg (?), 23:13, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    meson сейчас майнстримная система сборки. То, что они решили использовать meson, только плюс.
     
  • 1.3, Семён (?), 23:00, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот только лицензия BSD огорчает.
     
  • 1.5, Ъ (?), 23:05, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Выбор цвета столбцов в гистограмме - уровень бог
     
  • 1.6, НяшМяш (ok), 23:09, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ведутся эксперименты по задействованию шейдеров для ускорения некоторых операций.

    Всегда было интересно, почему не сделать кодер/декодер полностью на чём-то вроде OpenCL/Vulkan. Проприетарные и/или платные реализации есть, а вот в опенсорсе реализаций не встречал. Тем более, что AV1 - типа кодек будущего и я не вижу препятствий сделать полноценную реализацию на том же Vulkane.

     
     
  • 2.9, VINRARUS (ok), 23:33, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >я не вижу препятствий сделать полноценную реализацию на том же Vulkane.

    Сделай. Или заставь других более убедитильными доводами.

     
  • 1.8, Ivan_83 (ok), 23:25, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    С libaom на райзен 2700х элекардовское 4к видео лагает дико и жрёт только 4 ядра.
     
  • 1.10, lucentcode (ok), 23:44, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Годная новость. Софтовый декодер будут и дальше совершенствовать, и скоро он станет юзабельным. А вот чипсеты для мобильных устройств с харварной поддержкой завезут, вероятно, не скоро.
     
  • 1.11, КГБ СССР (?), 23:48, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Код проекта написан на языке Си (C99) с ассемблерными вставками (NASM/GAS)

    А что, на пихтоне и жлобоскрипте такое написать не получится? Странно. А в телевизоре^W интернете сказали, что браузер — это новая универсальная платформа для прогрессивных приложений. Даже пример показали: прогрессивное веб-приложение https://squoosh.app/ (а вот хакер, скреатививший шедевр: avatars3.githubusercontent.com/u/7694752 ).

     
     
  • 2.12, Анонимчжан (?), 23:58, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    говорят что можно, только скорость обработки никто не отменял. си побыстрее будет раза в 2, а то и в 3 в данном случае. низкоуровневые языки  это вам не просто так)) хотя про питон не скажу ничего плохого. там где нужен он оч хорош. а там где нужна большая скорость обработки лучше компилируемыми. и си тут как раз в тему. можно еще дельфи вспомнить. но что то я про него в последнее время совсем мало слышу.
     
     
  • 3.13, КГБ СССР (?), 00:01, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да я шучу. :)

    Думаю, что в данном случае на С (и с ассемблерными вставками) будет быстрее на два-три порядка, а не в два-три раза. :)

     
  • 2.14, Crazy Alex (ok), 00:02, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и нахрена заведомую чушь нести? Всему своё место. Тут, вон, тоже на ассемблере не всё пишут, а по необходимости.

    Веб-приложение, кстати, тоже так сделано - UI на HTML/JS, а для тяжёлой работы использует вполне себе сишные кодеки - WebAssembly в помощь :-) Правда, работать они будут в несколько раз медленнее натива, потому что в WebAssembly поддержку SSE и многопоточность до сих пор не завезли, но там, где оно не нужно - скорость от нативно скомпилированных сей отличается меньше чем вдвое.

     

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