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11.12.2018 11:05  Выявлен 21 вид вредоносных программ, подменяющих OpenSSH

Компания ESET опубликовала (PDF, 53 стр.) итоги анализа троянских пакетов, устанавливаемых злоумышленниками после компрометации Linux-хостов для оставления бэкдора или для перехвата паролей пользователя в момент подключения к другим хостам. Все рассмотренные варианты троянского ПО подменяли компоненты серверного процесса или клиента OpenSSH.

18 выявленных вариантов включало функции перехвата вводимых паролей и ключей шифрования, а 17 предоставляли функции бэкдора, позволяющие злоумышленнику скрыто получить доступ к взломанному хосту, используя предопределённый пароль. Вредоносные компоненты внедрялись после успешной атаки на систему - как правило, злоумышленники получали доступ через подбор типовых паролей или через эксплуатацию неисправленных уязвимостей в web-приложениях или серверных обработчиках, после чего на не обновлённых системах применяли эксплоиты для повышения своих привилегий.

Внимания заслуживает история выявления данных вредоносных программ. В процессе анализа ботнета Windigo исследователи обратили внимание на код для подмены ssh бэкдором Ebury, который перед своим запуском проверял факт установки других бэкдоров для OpenSSH. Для определения конкурирующих троянов использовался список из 40 проверочных признаков. Воспользовавшись этими признаками представители ESET выяснили, что многие из них не охватывают ранее известные бэкдоры, после чего приступили к поиску недостающих экземпляров, в том числе развернув сеть подставных уязвимых honeypot-серверов. В итоге, был выделен 21 вариант подменяющих SSH троянских пакетов, которые остаются актуальными в последние годы.

Для определения подменённых компонентов OpenSSH подготовлен скрипт, YARA-правила для антивирусов и сводная таблица с характерными признаками каждого вида SSH-троянов, такими как создаваемые дополнительные файлы в системе и пароли для доступа через бэкдор. Например, в некоторых случаях для ведения лога перехваченных паролей использовались такие файлы, как:

  • "/usr/include/sn.h",
  • "/usr/lib/mozilla/extensions/mozzlia.ini",
  • "/usr/local/share/man/man1/Openssh.1",
  • "/etc/ssh/ssh_known_hosts",
  • "/usr/share/boot.sync",
  • "/usr/lib/libpanel.so.a.3",
  • "/usr/lib/libcurl.a.2.1",
  • "/var/log/utmp",
  • "/usr/share/man/man5/ttyl.5.gz",
  • "/usr/share/man/man0/.cache",
  • "/var/tmp/.pipe.sock",
  • "/etc/ssh/.sshd_auth",
  • "/usr/include/X11/sessmgr/coredump.in",
  • "/etc/gshadow--",
  • "/etc/X11/.pr"


  1. Главная ссылка к новости (https://www.welivesecurity.com...)
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  3. OpenNews: В популярный NPM-модуль внедрено вредоносное ПО, копирующее параметры аутентификации
  4. OpenNews: Результаты исследования методов захвата учётных записей
  5. OpenNews: В распространяемых через сторонние источники исполняемых файлах для Linux выявлен троян
  6. OpenNews: Выявлен новый rootkit для Linux, подменяющий функции libc
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ssh, backdoor, trojan
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  • 1.1, Аноним (1), 11:16, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    /etc/gshadow-- ваще палево.
     
  • 1.2, Ключевский (?), 11:29, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Что за бред?
    /etc/ssh/ssh_known_hosts — валидный файл, почитайте доки на OpenSSH, что ли.
     
     
  • 2.3, анан (?), 11:33, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    это имя приложения
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:08, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Что за бред?
    > /etc/ssh/ssh_known_hosts — валидный файл, почитайте доки на OpenSSH, что ли.
    > это имя приложения

    Один бред круче другого. Новость не читай — сразу комментируй!

     
  • 2.6, Аноним (6), 12:23, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    В etc ssh он разве что теоретически может быть обычно в ssh , этим и пользу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Ключевский (?), 12:54, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В /etc/ssh он разве что теоретически может быть (обычно в ~/.ssh), этим
    > и пользуются вредоносы.

    В ~/.ssh пользовательский, а в /etc/ssh системный, он там не теоретически, а вполне себе бывает на серьезных системах, ты хоть man открой

     
  • 1.4, ddd788 (?), 11:54, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    поостерегусь запускать перловый скрипт непонято от кого.
    стремные регэкспы, странные строковые константы, подозрительные названия функций
    небось еще и рута просит
     
     
  • 2.5, none_first (ok), 12:05, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > поостерегусь запускать перловый скрипт непонято от кого.
    > стремные регэкспы, странные строковые константы, подозрительные названия функций
    > небось еще и рута просит

    # This script is a modified and tidied version of the signatures used by the
    # Windigo operators to detect OpenSSH backdoors. It has been stripped to keep
    # only the relevent parts.
    #
    # It is not guaranteed to run correctly. It is only to exhibit the full set of
    # signatures.
    какбэ намекают что пострипали то, что посчитали нужным из малвари, но корректный запуск не гарантируют

     
  • 1.7, osadmin (?), 12:24, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то он даже не запускается (

    11.12.2018 11:23:25 root@host:~$./windigo_signatures.pl
    ./windigo_signatures.pl: line 8: syntax error near unexpected token '('
    ./windigo_signatures.pl: line 8: 'my %pw = ('

    11.12.2018 11:23:28 root@host:~$perl ./windigo_signatures.pl
    Can't call method "f" on an undefined value at ./windigo_signatures.pl line 224.

     
  • 1.8, Аноним (8), 12:41, 11/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Используйте YARA правила для описания зловредов Использование YARA очень удобно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 12:43, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    YARA - рулит!!!

    Костыли на перле и сводная таблица - отстой.

     

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