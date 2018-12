11.12.2018 11:05  Выявлен 21 вид вредоносных программ, подменяющих OpenSSH

> поостерегусь запускать перловый скрипт непонято от кого.

> стремные регэкспы, странные строковые константы, подозрительные названия функций

> небось еще и рута просит # This script is a modified and tidied version of the signatures used by the

# Windigo operators to detect OpenSSH backdoors. It has been stripped to keep

# only the relevent parts.

#

# It is not guaranteed to run correctly. It is only to exhibit the full set of

# signatures.

какбэ намекают что пострипали то, что посчитали нужным из малвари, но корректный запуск не гарантируют