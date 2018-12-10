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10.12.2018 11:40  В TCP/IP-стеке FreeRTOS выявлены уязвимости, приводящие к удалённому выполнению кода

Раскрыта детальная информация о 13 уязвимостях, выявленных в ходе аудита TCP/IP-стека открытой операционной системы FreeRTOS, последнее время развиваемой компанией Amazon. Шесть уязвимостей потенциально позволяют организовать выполнение кода через отправку специально оформленных IP- и TCP-пакетов, а также сетевых запросов с использованием протоколов DNS, LLMNR и HTTPS. Восемь уязвимостей могут привести к утечке содержимого памяти процессов-обработчиков. Одна уязвимость может применяться для отравления кэша DNS (подстановки фиктивных значений).

ОС FreeRTOS поставляется под лицензией MIT и в основном применяется на различных микроконтроллерах, встраиваемых устройствах, системах промышленной автоматики и оборудовании интернета вещей (IoT). Уязвимости устранены начиная с выпуска 1.3.2, всем пользователям устройств на базе FreeRTOS рекомендуется срочно обновить прошивки или ограничить доступ к устройствам из внешних сетей. Проблемы также проявляются в TCP/IP-стеке WHIS Connect для проприетарных систем OpenRTOS и SafeRTOS, основанном на коде FreeRTOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zimperium.com/fre...)
  2. OpenNews: FreeRTOS перешёл под крыло Amazon и выпущен под лицензией MIT
  3. OpenNews: Для развиваемой в Google ОС Fuchsia подготовлен графический интерфейс Armadillo
  4. OpenNews: В Google ведётся обсуждение возможной замены Android на ОС Fuchsia
  5. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  6. OpenNews: Проект postmarketOS приступил к созданию загрузчика и прошивки модема для смартфонов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: freertos, rtos, tcpip
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  • 1.1, iv (?), 11:47, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    > проприетарных систем
    > OpenRTOS

    умеют называть проекты.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:50, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    В свете эпичности уязвмостей ирония более уместна в отношении названия SafeRTOS
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:52, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Есть еще вариант назвать систему PoRTOS. Единственное, что она будет делать - жрать ресурсы.

    (тонкий литературный юмор)

     
  • 2.11, имя (?), 13:07, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    OpenVMS ещё есть, настолько же «открытая».
     
  • 2.12, nobody (??), 13:41, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Хотел про название LibreRTOS пошутить, а оно и правда есть такое...
     
  • 1.3, Michael Shigorin (ok), 11:51, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Н-да, так недолго превратиться в Real-Time Operating Malware...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:07, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну ваш то Альт основан на собственном ядре, а не чужом, ему это, к счастью, не грозит.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:10, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    С BuguRTOS'ом то всё нормально?)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:16, 10/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вообще лучшая ОС, надеюсь там нет этой уязвимости.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:42, 10/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Надо понимать, что и FreeRTOS, и BuguRTOS - это всего лишь довольно простые ну,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:28, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну чо, посоны, ждём новостей о дырах в RTEMS, RIOT, TinyOS и подобных.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:39, 10/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/aws/amazon-freertos/releases/tag/v1.3.2
    v1.3.2
    tagged this on Aug 23
     

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