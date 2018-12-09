09.12.2018 08:40  В 22 приложениях, загруженных из Google Play более 2 млн раз, выявлен вредоносный код

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|2.61, Аноним (61), 16:03, 09/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Снести до заводских и не устанавливать аппы с зондами от мошенников, зонды должны быть только корпораций.
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|1.2, Аноним (2), 11:09, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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То что андроид, как экосистема - дыра, конечно не новость. А вот то, что алфавит, похоже, реально, собирается свою фуксию развивать, действительно, интересно и грустно, кстати.
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|2.58, Отражение луны (ok), 15:39, 09/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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То, что о вредоносах в аппсторе не так часто выходят новости - совершенно не означает, что их там нет. Либо не ищут, либо скрывают. Второе более вероятно.
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|2.6, A.Stahl (ok), 11:36, 09/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+13 +/–
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Ну там-то конечно и само собой разумеется ничего такого нет и быть не может. Потому что вера хранит тебя от бесовских происков.
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|4.14, Константавр (ok), 12:09, 09/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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даже там полно приложений с рекламой. А рекламу, обычно, показывает сторонний, проприетарный сервис, деятельность которого никто не контролирует. Это уже брешь.
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|6.23, Виталик (??), 12:52, 09/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Поискал сам
>https://f-droid.org/wiki/page/Antifeature:Ads
>Note that most applications that contain advertising are not Free Software, because they use proprietary software (e.g. AdMob) to provide that advertising. Those apps will not be found in the repo at all, so the only time you would see this Antifeature applied would be an app that contains advertising without using Non-free Software to do it. No such apps are currently known to exist.
>No such apps are currently known to exist.
Вот так и верь комментариям на опеннете. Им что проприетарщики по 15 рублей за пост платят?))))
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|4.15, Клыкастый (ok), 12:13, 09/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну и да - пока (пока) вирусопейсателям триста f-droid спартанцев неинтересны. Когда будут интересны - станет веселее: будут пытаться втаскивать свои поделки и туда.
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|5.42, Аноним84701 (ok), 14:07, 09/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А "софт собирают сами", очевидно, ангелы с крыльями, непогрешимые по определению.
Вообще-то
> F-Droid is operated by F-Droid Limited, a non-profit organisation registered in England (no. 8420676).
...
> F-Droid is a non-profit volunteer project.
И мейтенером за полчаса не стать и их кол. достаточно ограниченное и профита непосредственно с приложений не получают и отмазаться в случае чего им будет намного сложнее и вообще, https://f-droid.org/en/docs/Reproducible_Builds/ есть …
А так да, считай что никакой разницы с гуглоплеем, в котором любой Васян может вгрузуть что угодно, а гугл это удалит вообще сильно потом, привычно объявив, что это был Злой Васян и такого больше в ближайшие полчаса не повторится!
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|3.25, вирусописатель (?), 13:17, 09/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну там-то конечно и само собой разумеется ничего такого нет и быть не может.
конечно нет - нафиг он сдался мне, со своими тремя пользователями?
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|3.16, AlexYeCu_not_logged (?), 12:20, 09/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>А есть выход ?
Например, можно забыть мантру «я пользователь и ничего не должен знать» и научиться разбираться в вопросе хотя бы на базовом уровне.
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|4.60, OldMonster (ok), 15:55, 09/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну хорошо, "мантру" я и не знал никогда, но именно в андроиде - не понимаю.
Подскажи мне, о Гуру, КАК установить апликуху и при этом отказать ему в доступе к камере/гыпысы/микрофону?
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|2.27, КГБ СССР (?), 13:37, 09/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Потому что это «прогресс».
habr.com/company/ruvds/blog/418439
Вместо того, чтобы сделать свои убогие странички и их контент компактным и лёгким для быстрой загрузки на медленном интернете, обезьяны установят на ваши смартфоны по целому куску гуглонета в виде «приложений».
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|1.30, Аноним (31), 13:44, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Чем эти 22 трояна так выделяются из сотен, которые выгребают из плея ежемесячно, что оказались достойны новости тут? Они даже денег не воруют, в отличие от многих других.
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