09.12.2018 08:40  В 22 приложениях, загруженных из Google Play более 2 млн раз, выявлен вредоносный код

Компания Sophos предупредила пользователей о выявлении в каталоге Google Play 22 приложений для платформы Android, включающих вредоносный код, позволяющий скрыто загружать файлы и выполнять произвольные вредоносные модули на устройстве. После установки проблемных приложений вредоносный код (Andr/Clickr-ad) запускался автоматически и продолжал выполнение независимо от открытия и закрытия приложений пользователем (настраивался автозапуск при загрузке устройства и перезапуск через 3 минуты в случае принудительного завершения вредоносного процесса). 19 приложений были размещены в каталоге начиная с июня и сразу включали в себя вредоносный код. Три приложения, включая Sparkle Flashlight, насчитывающее более миллиона загрузок, изначально были легитимными, но получили вредоносный код в мартовском обновлении. Вредоносная активность контролировалась централизованно через запрос команд от управляющего сервера (использовался хост sdk.mobbt.com), с которого могла быть инициирована установка любых модулей на устройство. Команды запрашивались раз в 80 секунд, проверка новой версии вредоносных модулей производилась раз в 10 минут. На момент обнаружения проблемы на устройство загружался модуль для накрутки кликов в рекламных сетях, который нагружал CPU и постоянно отправлял большой объём сетевых запросов. Списки ссылок для кликов загружались отдельно. Для скрытия от пользователя вредоносной активности рекламные блоки для кликов открывались в отдельном окне, размером 0 пикселей. Подобные манипуляции достаточно сильно нагружали CPU и снижали время автономной работы. При каждом переходе использовались 249 комбинации значений User Agent, характерные для разных версий программ и разных типов устройств. После информирования Google проблемные программы были удалены из Google Play. Примечательно, что выявленные приложения пользовались популярностью (загружены в сумме более 2 млн копий) и имели преимущественно высокий рейтинг с преобладанием положительных отзывов пользователей. Судя по отзывам, пользователи не связывали возникающие из-за активности вредоносного кода аномалии с данными приложениями. Проблемные приложения: AK Blackjack

Animal Match

Box Stack

Color Tiles

Cliff Diver

HexaFall

HexaBlocks

Jelly Slice

Join Up

Just Flashlight

Math Solver

Magnifeye

Neon Pong

PairZap

Roulette Mania

Sparkle FlashLight

Snake Attack

ShapeSorter

Space Rocket

Tak A Trip

Table Soccer

Zombie Killer





Дополнительно можно упомянуть об ещё нескольких событиях, связанных с платформой Android: Опубликован декабрьский набор исправлений проблем с безопасностью для Android, в котором устранены 53 уязвимости, из которых 29 выявлены в закрытых компонентах для чипов Qualcomm. 11 уязвимостям (2 в системных компонентах, 4 в Media framework, 5 в закрытых компонентах Qualcomm) присвоен критический уровень опасности, а остальным высокий уровень опасности. Большинство критических проблем позволяет совершить удалённую атаку для выполнения своего кода в системе (например, при обработке специально оформленных мультимедийных данных). Проблемы помеченные как опасные позволяют через манипуляции с локальными приложениями выполнить код в контексте привилегированного процесса.

В поставляемом вместе со средой разработки Android Studio эмуляторе появилась поддержка запуска ядра Zircon, используемого в развиваемой Google операционной системе Fuchsia. Также ведётся активная работа по интеграции в Android Emulator поддержки графического API Vulkan, что в скором времени позволит запускать в эмуляторе графические приложения для Fuchsia;

В сервисах Google Play прекращена поддержка API версии 14 и 15, используемых в Android 4.0 (поддержка Android 4.1+ пока сохраняется). Отмечается что доля Android 4.0 среди активных устройств составляет менее 1%.



