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09.12.2018 08:40  В 22 приложениях, загруженных из Google Play более 2 млн раз, выявлен вредоносный код

Компания Sophos предупредила пользователей о выявлении в каталоге Google Play 22 приложений для платформы Android, включающих вредоносный код, позволяющий скрыто загружать файлы и выполнять произвольные вредоносные модули на устройстве. После установки проблемных приложений вредоносный код (Andr/Clickr-ad) запускался автоматически и продолжал выполнение независимо от открытия и закрытия приложений пользователем (настраивался автозапуск при загрузке устройства и перезапуск через 3 минуты в случае принудительного завершения вредоносного процесса).

19 приложений были размещены в каталоге начиная с июня и сразу включали в себя вредоносный код. Три приложения, включая Sparkle Flashlight, насчитывающее более миллиона загрузок, изначально были легитимными, но получили вредоносный код в мартовском обновлении. Вредоносная активность контролировалась централизованно через запрос команд от управляющего сервера (использовался хост sdk.mobbt.com), с которого могла быть инициирована установка любых модулей на устройство. Команды запрашивались раз в 80 секунд, проверка новой версии вредоносных модулей производилась раз в 10 минут.

На момент обнаружения проблемы на устройство загружался модуль для накрутки кликов в рекламных сетях, который нагружал CPU и постоянно отправлял большой объём сетевых запросов. Списки ссылок для кликов загружались отдельно. Для скрытия от пользователя вредоносной активности рекламные блоки для кликов открывались в отдельном окне, размером 0 пикселей. Подобные манипуляции достаточно сильно нагружали CPU и снижали время автономной работы. При каждом переходе использовались 249 комбинации значений User Agent, характерные для разных версий программ и разных типов устройств.

После информирования Google проблемные программы были удалены из Google Play. Примечательно, что выявленные приложения пользовались популярностью (загружены в сумме более 2 млн копий) и имели преимущественно высокий рейтинг с преобладанием положительных отзывов пользователей. Судя по отзывам, пользователи не связывали возникающие из-за активности вредоносного кода аномалии с данными приложениями.

Проблемные приложения:

  • AK Blackjack
  • Animal Match
  • Box Stack
  • Color Tiles
  • Cliff Diver
  • HexaFall
  • HexaBlocks
  • Jelly Slice
  • Join Up
  • Just Flashlight
  • Math Solver
  • Magnifeye
  • Neon Pong
  • PairZap
  • Roulette Mania
  • Sparkle FlashLight
  • Snake Attack
  • ShapeSorter
  • Space Rocket
  • Tak A Trip
  • Table Soccer
  • Zombie Killer



Дополнительно можно упомянуть об ещё нескольких событиях, связанных с платформой Android:

  • Опубликован декабрьский набор исправлений проблем с безопасностью для Android, в котором устранены 53 уязвимости, из которых 29 выявлены в закрытых компонентах для чипов Qualcomm. 11 уязвимостям (2 в системных компонентах, 4 в Media framework, 5 в закрытых компонентах Qualcomm) присвоен критический уровень опасности, а остальным высокий уровень опасности. Большинство критических проблем позволяет совершить удалённую атаку для выполнения своего кода в системе (например, при обработке специально оформленных мультимедийных данных). Проблемы помеченные как опасные позволяют через манипуляции с локальными приложениями выполнить код в контексте привилегированного процесса.
  • В поставляемом вместе со средой разработки Android Studio эмуляторе появилась поддержка запуска ядра Zircon, используемого в развиваемой Google операционной системе Fuchsia. Также ведётся активная работа по интеграции в Android Emulator поддержки графического API Vulkan, что в скором времени позволит запускать в эмуляторе графические приложения для Fuchsia;
  • В сервисах Google Play прекращена поддержка API версии 14 и 15, используемых в Android 4.0 (поддержка Android 4.1+ пока сохраняется). Отмечается что доля Android 4.0 среди активных устройств составляет менее 1%.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.sophos.com/en-us/...)
  2. OpenNews: 47 уязвимостей в Android-прошивках и новый вид атак Man-in-the-Disk
  3. OpenNews: В 5 браузерных дополнениях и 6 мобильных приложениях обнаружен шпионящий код
  4. OpenNews: Анализ несанкционированной записи звука и видео в Android-приложениях
  5. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  6. OpenNews: Анализ уязвимостей в Android-приложениях с открытыми сетевыми портами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android, malware
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  • 1.1, анон_который_не_любит_Альт (?), 11:07, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    ну хорошо, список они дали, а как теперь саму вирусню-то удалять?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:46, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Не переживай, гугл своим зондом уже выковырял их из твоей мобилки.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:52, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Зонды - это плохо, говорили они...
     
  • 2.32, Аноним (-), 13:52, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сбрось на заводские настройки :))) (зато надёжно)
     
  • 2.59, Отражение луны (ok), 15:41, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Тебе плей маркет сам это сделает.
     
  • 2.61, Аноним (61), 16:03, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Снести до заводских и не устанавливать аппы с зондами от мошенников, зонды должны быть только корпораций.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:09, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    То что андроид, как экосистема - дыра, конечно не новость. А вот то, что алфавит, похоже, реально, собирается свою фуксию развивать, действительно, интересно и грустно, кстати.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 14:28, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему грустно?
     
     
  • 3.48, mandala (ok), 14:31, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кастомные прошивки без зондов? Всё, забудьте.
     
  • 2.58, Отражение луны (ok), 15:39, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То, что о вредоносах в аппсторе не так часто выходят новости - совершенно не означает, что их там нет. Либо не ищут, либо скрывают. Второе более вероятно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:10, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Никогда такого не было и вот опять.
     
  • 1.4, shigorout (?), 11:28, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Проблемы быдлеца. Ставлю софт с f-droid
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 11:36, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Ну там-то конечно и само собой разумеется ничего такого нет и быть не может. Потому что вера хранит тебя от бесовских происков.
     
     
  • 3.8, Crazy Alex (ok), 11:44, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Там, если ты не знал, софт собирают сами и код более-менее смотрят
     
     
  • 4.14, Константавр (ok), 12:09, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    даже там полно приложений с рекламой. А рекламу, обычно, показывает сторонний, проприетарный сервис, деятельность которого никто не контролирует. Это уже брешь.
     
     
  • 5.22, Виталик (??), 12:50, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пример такого приложения с рекламой можно?
     
     
  • 6.23, Виталик (??), 12:52, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поискал сам
    >https://f-droid.org/wiki/page/Antifeature:Ads
    >Note that most applications that contain advertising are not Free Software, because they use proprietary software (e.g. AdMob) to provide that advertising. Those apps will not be found in the repo at all, so the only time you would see this Antifeature applied would be an app that contains advertising without using Non-free Software to do it. No such apps are currently known to exist.
    >No such apps are currently known to exist.

    Вот так и верь комментариям на опеннете. Им что проприетарщики по 15 рублей за пост платят?))))

     
  • 4.15, Клыкастый (ok), 12:13, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну и да - пока (пока) вирусопейсателям триста f-droid спартанцев неинтересны. Когда будут интересны - станет веселее: будут пытаться втаскивать свои поделки и туда.
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:41, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А "софт собирают сами", очевидно, ангелы с крыльями, непогрешимые по определению.
     
     
  • 5.42, Аноним84701 (ok), 14:07, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А "софт собирают сами", очевидно, ангелы с крыльями, непогрешимые по определению.

    Вообще-то
    > F-Droid is operated by F-Droid Limited, a non-profit organisation registered in England (no. 8420676).

    ...
    > F-Droid is a non-profit volunteer project.

    И мейтенером за полчаса не стать и их кол. достаточно ограниченное и профита непосредственно с приложений не получают и отмазаться в случае чего им будет намного сложнее и вообще, https://f-droid.org/en/docs/Reproducible_Builds/ есть …

    А так да, считай что никакой разницы с гуглоплеем, в котором любой Васян может вгрузуть что угодно, а гугл это удалит вообще сильно потом, привычно объявив, что это был Злой Васян и такого больше в ближайшие полчаса не повторится!

     
  • 3.25, вирусописатель (?), 13:17, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну там-то конечно и само собой разумеется ничего такого нет и быть не может.

    конечно нет - нафиг он сдался мне, со своими тремя пользователями?

     
     
  • 4.44, Аноним84701 (ok), 14:25, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > со своими тремя пользователями?

    Хм. Оказывается, все пользователи живут у меня дома …

     
  • 1.5, Анастасия (??), 11:34, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Отзывы, тоже, похоже, накрученные.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:39, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Всем и так понятно, зачем нужны эти 100500 нескучных фонариков с разрешениями на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:47, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А есть выход ?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:54, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не скачивать фонарики из Google Play
     
  • 3.11, тоже Аноним (ok), 11:54, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно! Ein Gott - ein Appfel...
     
  • 3.16, AlexYeCu_not_logged (?), 12:20, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >А есть выход ?

    Например, можно забыть мантру «я пользователь и ничего не должен знать» и научиться разбираться в вопросе хотя бы на базовом уровне.

     
     
  • 4.60, OldMonster (ok), 15:55, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну хорошо, "мантру" я и не знал никогда, но именно в андроиде - не понимаю.
    Подскажи мне, о Гуру, КАК установить апликуху и при этом отказать ему в доступе к камере/гыпысы/микрофону?
     
  • 2.27, КГБ СССР (?), 13:37, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что это «прогресс».

    habr.com/company/ruvds/blog/418439

    Вместо того, чтобы сделать свои убогие странички и их контент компактным и лёгким для быстрой загрузки на медленном интернете, обезьяны установят на ваши смартфоны по целому куску гуглонета в виде «приложений».

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 14:15, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чет все больше убеждаюсь что прогрессивной нынче хорошую вещь не назовут. Смысл развернулся.
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:36, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кошмар, вся надежды на /e/.
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:53, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В Google Play всего 22 приложения?
     
  • 1.29, Аноним (-), 13:41, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Flashlight

    haha, classic

     
  • 1.30, Аноним (31), 13:44, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чем эти 22 трояна так выделяются из сотен, которые выгребают из плея ежемесячно, что оказались достойны новости тут? Они даже денег не воруют, в отличие от многих других.
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 13:54, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Воруют, но у рекламщиков. Вот у тех и подгорело.
     
  • 1.40, Аноним (40), 14:03, 09/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Поэтому я прогоняю APK всех apps для Android через virustotal и дважды проверяю пермиссии.

    // b.

     
     
  • 2.50, Штунц (?), 14:38, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а зачем дважды проверять?
     
     
  • 3.62, A.Stahl (ok), 16:06, 09/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты ещё скажи что на кнопку сохранения файла нажимаешь только один раз...
     
  • 2.56, Аноним (24), 15:07, 09/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Поэтому искоренил из аппарата все, что возможно Приложений не ставлю, аккаунтов... весь текст скрыт [показать]
     

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