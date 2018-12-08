The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

08.12.2018 15:58  Релиз языка программирования Rust 2018 (1.31)

Представлен релиз языка системного программирования Rust 1.31, развиваемого проектом Mozilla. Кроме штатного номера версии выпуск также обозначен как Rust 2018 и преподносится как наиболее важный релиз с момента формирования версии 1.0 в 2015 году. В рамках выпуска проведена работа по консолидации всех улучшений и изменений, подготовленных за последние три года, в виде целостного продукта. Rust 2018 выступит основой для наращивая функциональности в последующие три года, по аналогии с тем, как выпуск Rust 1.0 стал базисом для развития языка в прошедшие три года.

Для разделения несовместимой функциональности введена концепция редакций языка. Редакции с номерами "2015" и "2018" могут использоваться в качестве метки для определения среза состояния языка, затрагивающего только несовместимые изменения (добавлено поле "edition" в секции "[package]" метаданных cargo-пакетов).

Редакция "2015" включает уже стабилизированную к текущему моменту функциональность и все будущие изменения не нарушающие совместимость, а редакция "2018" дополнительно охватывает нарушающие совместимость новшества, предложенные в текущем выпуске 1.31 и утверждённые для реализации в будущем. Кроме самого языка редакции также учитывают состояние инструментария и документации (например, в редакции 2018 в состав введены модули поддержки IDE, rustfmt и Clippy).

Режим "2015" позволяет сохранить полную совместимость с существующими приложениями без внесения нарушающих совместимость изменений. Активировать режим "2018" имеет смысл при желании задействовать в коде будущие возможности языка, такие как ещё не реализованные концепции async/await и "try". Так как данная возможность может потребовать корректировки кода старых программ, написанных до резервирования слов async, await и try, указанные ключевые слова уже внесены в редакцию "2018", несмотря на то, что сама функциональность ещё не добавлена.

Иными словами, в выпуске Rust 1.31 заранее произведена фиксация ключевых слов для ещё не готовых новшеств, нарушающих обратную совместимость, и ожидаемых в последующие три года. При этом грядущие изменения и новшества, не приводящие к нарушению совместимости, по мере своего появления будут доступны для пакетов независимо от выбранной редакции - специфичными для редакции "2018" и не попадающими в редакцию "2015" станут только изменения, нарушающие совместимость.

Основные новшества Rust 1.31:

  • Реализована техника NLL (Non-Lexical Lifetimes), расширившая систему учёта времени жизни заимствованных переменных. Вместо привязки времени жизни на лексическом уровне, NLL осуществляет учёт на уровне набора указателей в графе потока выполнения. Новый подход позволяет увеличить качество проверки заимствования переменных (borrow checker) и допустить выполнение некоторых видов корректного кода, использование которого ранее приводило к выводу ошибки. Новое поведение существенно упрощает отладку. Например: 
    
   fn main() {
       let mut x = 5;
       let y = &x;
       let z = &mut x;
       println!("y: {}", y);
   }

    Выполнение данного кода в редакции "2015" приводит к выводу ошибки "cannot borrow 'x' as mutable because it is also borrowed as immutable" для всего блока "{}" не детализируя источник проблемы, а начиная с Rust 1.31 при выборе редакции "2018" ошибка будет локализована для выражения 'println!("y: {}", y);', которое вызывает конфликт;

  • Внесены изменения в систему модулей, нацеленные на её упрощение: для большинства случаев убрана необходимость использования "extern crate"; добавлена возможность импорта макросов при помощи выражения "use" вместо атрибута "#[macro_use]"; абсолютные пути начинающиеся с названия пакета (crate) теперь разбираются относительно текущего пакета; возможно сосуществование подкаталогов foo.rs и foo/, при размещении субмодулей в подкаталоге больше не нужен mod.rs. Изменения применимы только в режиме "2018";
  • Добавлены новые способы упрощённого задания области видимости (lifetime elision) в функциях и заголовках реализаций (impl). Вместо "impl‹'a› Reader for BufReader‹'a› {}" теперь можно указывать "impl Reader for BufReader‹'_› {}".
  • Добавлен новый способ определения функций - "const fn", который дополнил уже существующие выражения "fn", "unsafe fn" и "extern fn". Функции, определённые через "const fn", могут вызываться не только как обычные функции, но и использоваться в любом контексте вместо констант, например "const SIX: i32 = foo(5);". Данные функции вычисляются на этапе компиляции, а не в ходе выполнения, поэтому на них накладываются определённые ограничения (допускаются арифметические операции и операции сравнения над целыми числами, запрещены булевые операторы "&&" и "||", допускается чтение только из констант, можно вызывать только функции, определённые как "const fn" и т.п.);
  • Помимо cargo, rustdoc и rustup в основной состав включены утилиты clippy (linter) и rustfmt (форматирование кода), а также плагины для поддержки интегрированных сред разработки Visual Studio Code, IntelliJ, Atom, Sublime Text 3 и Eclipse;
  • Стабилизированы новые атрибуты для инструментов Rust, таких как rustfmt и clippy. Например, "#[allow(clippy::bool_comparison)]" для ограничения применения clippy;
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе From‹NonZeroU8›, From‹&Option‹T››, slice::align_to, slice::chunks_exact;
  • В пакетный менеджер Cargo добавлена поддержка параллельной загрузки нескольких пакетов при помощи HTTP/2. За исключением специфичных случаев переведено в разряд необязательных выражение "extern crate".
  • Запущены инициативы по оптимизации Rust для предметно-ориентированных областей. Созданы рабочие группы для развития средства для разработки сетевых сервисов (развивает async/await), создания приложений для командной строки (развивает библиотеки для CLI-интерфейса), поддержки WebAssembly (компиляция и взаимодействие с wasm) и создания решений для встраиваемых устройств (улучшение поддержки ARM).

Напомним, что язык Rust сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2018...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.30
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Eclipse "Photon" с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Выпуск libOS, unikernel на языке Rust для запуска приложений поверх гипервизора
  5. OpenNews: Mozilla развивает прослойку для обеспечения переносимости между JavaScript и Rust
  6. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Fracta1L (ok), 16:00, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Пора бы уже потихоньку перетаскивать ядро на Rust
     
     
  • 2.13, A.Stahl (ok), 16:32, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На Лисп или Квик Бейсик. Оба проверены временем. А Раст ещё не заслужил.
     
  • 2.15, Иваныч (??), 16:48, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Rust это как Ada, но с хипсторами. Зачем?
     
  • 2.16, VINRARUS (ok), 17:00, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Старые штопаные дыры на новый ЯП? Для нового ЯП нада новое ядро!
    Долой монополизм Linux!
     
     
  • 3.18, asargis (ok), 17:07, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Таки есть же Redox
     
  • 3.19, asargis (ok), 17:07, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.redox-os.org/
     
  • 1.2, пох (?), 16:01, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    инвесторы мурзиллы в восторге - только что была версия 1.0 - и сразу за ней уже 2018!

    человечество .нулось :-(

    P.S. да, да,я помню, во всем виновата microsoft.

     
     
  • 2.3, Fracta1L (ok), 16:02, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да, такие мерзавцы, не обращают никакого внимания на страдания невротиков.
     
     
  • 3.9, пох (?), 16:20, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    да нет, просто они первые придумали - но тогда над ними все _ржали_.
    В том числе и потому, что 95 выпустили, всего лишь, в июле, а не вот, в декабре, как нада.

     
  • 1.4, Аноним (4), 16:05, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "релиз языка системного программирования Rust 1.31"
    Какая система написана на Rust?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:09, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Linux
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:11, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Например, Redox https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46919
     
     
  • 3.22, Ретроград (?), 17:10, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Этот самый Redox очень трудно назвать ОС. Если внимательно почитать список его возможностей и ограничений, то оно больше на какую-то демку похоже, чем на ОС. Они не осилили даже работу с дисками, про остальное даже не говорю.
     
  • 2.8, Анонимчжан (?), 16:13, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    они сравнивают его c C++))) это мило однако. как детский автоматик сравнивать с АК))
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:20, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не, не, мы используем в нескольких местах в проде: раст однозначно тащит и разработка несколько проще, чем на С++, но изучить и привыкнуть ушло время. Но в целом думаю за ним будущее.
     
     
  • 4.24, Ретроград (?), 17:17, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ржа, честно говоря, неплохой язык в своей ключевой идее (современный системный ЯП с автоматизацией управления памятью), но реализация и сателлитный шлак просто убивают. У плюсов весьма неуютный синтаксис и неочевидная семантика, и нужно было сильно постараться, чтобы сделать хуже. У Ржи получилось, да так, что смотреть на это без крови в глазах невозможно, а чтение хоть сколько-нибудь сложного кода напоминает изощренную интеллектуальную пытку. Плюс вместо того, чтобы пилить чисто компилятор и отдать все прочее на откуп давно проверенным средствам, они навертели и NIH менеджер пакетов, и NIH систему сборки, и еще кучу всякой херни, которая объективно не нужна и ничем, кроме хипстоты, не выделяется. Тьфу.
     
  • 3.12, Аноним (-), 16:24, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Какие у вас интересные аналогии, милитаристские.
     
  • 3.21, Аноним (21), 17:09, 08/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну детский автоматик здесь C , конечно к этому автоматику прикрутили железный с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, пох (?), 16:21, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    как какая? mozilla firefox. В принципе ничего система, браузер вот скоро заменят на хромиум, и вообще будет шикарно.

     
  • 1.6, Аноним (-), 16:09, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Cистема контроля версиями pijul, например.
     
  • 1.14, Аноним (14), 16:37, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Птичий язык, не нужно!
     
     
  • 2.20, asargis (ok), 17:09, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где то я это уже видел. не на ЛОРе ли?
     
  • 1.17, Аноним84701 (ok), 17:05, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Редакция "2015" включает уже стабилизированную к текущему моменту функциональность и все будущие изменения не нарушающие совместимость, а редакция "2018" дополнительно охватывает нарушающие совместимость новшества,

    Можно было бы не портить традицию и использовать "2.x" и "3.x" для обозначения разных, не совместимых между собой, веток языка.

     
     
  • 2.23, Аноним (21), 17:11, 08/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    ну вообще это версия компилятора 1 31 , а версия языка 2018, и компилятор 1 31 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.25, Ретроград (?), 17:19, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно, и пусть пользователь гадает, почему у него при минорном обновлении с 1.30 на 1.31 все сломалось. Впрочем, растаманам не привыкать, походу...
     
  • 3.26, Аноним84701 (ok), 17:21, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Можно было бы не портить традицию и использовать "2.x" и "3.x" для обозначения разных, не совместимых между собой, веток языка.
    > ну вообще это версия компилятора (1.31), а версия языка 2018,

    Ну вообще-то версия языка и обыгрывалась (просто у того ЯП версия эталонного _компилятора_ совпадает с поддерживаемой версией ЯП) ;).

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor