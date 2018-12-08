08.12.2018 15:58  Релиз языка программирования Rust 2018 (1.31)

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|1.2, пох (?), 16:01, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–4 +/–
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инвесторы мурзиллы в восторге - только что была версия 1.0 - и сразу за ней уже 2018!
человечество .нулось :-(
P.S. да, да,я помню, во всем виновата microsoft.
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|3.9, пох (?), 16:20, 08/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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да нет, просто они первые придумали - но тогда над ними все _ржали_.
В том числе и потому, что 95 выпустили, всего лишь, в июле, а не вот, в декабре, как нада.
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|3.22, Ретроград (?), 17:10, 08/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Этот самый Redox очень трудно назвать ОС. Если внимательно почитать список его возможностей и ограничений, то оно больше на какую-то демку похоже, чем на ОС. Они не осилили даже работу с дисками, про остальное даже не говорю.
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|3.10, Аноним (10), 16:20, 08/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Не, не, мы используем в нескольких местах в проде: раст однозначно тащит и разработка несколько проще, чем на С++, но изучить и привыкнуть ушло время. Но в целом думаю за ним будущее.
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|4.24, Ретроград (?), 17:17, 08/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ржа, честно говоря, неплохой язык в своей ключевой идее (современный системный ЯП с автоматизацией управления памятью), но реализация и сателлитный шлак просто убивают. У плюсов весьма неуютный синтаксис и неочевидная семантика, и нужно было сильно постараться, чтобы сделать хуже. У Ржи получилось, да так, что смотреть на это без крови в глазах невозможно, а чтение хоть сколько-нибудь сложного кода напоминает изощренную интеллектуальную пытку. Плюс вместо того, чтобы пилить чисто компилятор и отдать все прочее на откуп давно проверенным средствам, они навертели и NIH менеджер пакетов, и NIH систему сборки, и еще кучу всякой херни, которая объективно не нужна и ничем, кроме хипстоты, не выделяется. Тьфу.
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|2.11, пох (?), 16:21, 08/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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как какая? mozilla firefox. В принципе ничего система, браузер вот скоро заменят на хромиум, и вообще будет шикарно.
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|1.17, Аноним84701 (ok), 17:05, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> Редакция "2015" включает уже стабилизированную к текущему моменту функциональность и все будущие изменения не нарушающие совместимость, а редакция "2018" дополнительно охватывает нарушающие совместимость новшества,
Можно было бы не портить традицию и использовать "2.x" и "3.x" для обозначения разных, не совместимых между собой, веток языка.
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|3.25, Ретроград (?), 17:19, 08/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Правильно, и пусть пользователь гадает, почему у него при минорном обновлении с 1.30 на 1.31 все сломалось. Впрочем, растаманам не привыкать, походу...
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|3.26, Аноним84701 (ok), 17:21, 08/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Можно было бы не портить традицию и использовать "2.x" и "3.x" для обозначения разных, не совместимых между собой, веток языка.
> ну вообще это версия компилятора (1.31), а версия языка 2018,
Ну вообще-то версия языка и обыгрывалась (просто у того ЯП версия эталонного _компилятора_ совпадает с поддерживаемой версией ЯП) ;).
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