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07.12.2018 21:58  Шестое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, сформировал обновление прошивки OTA-6 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04.

Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Около половны от всех изменений в новом выпуске связаны с доработкой web-браузера Morph Browser, развивающегося в рамках проекта browser-ng и построенного на актуальной кодовой базе Chromium: решены проблемы с восстановлением предыдущего сеанса, обеспечена возможность работы с самоподписанными сертификатами, решены проблемы с работой ReCaptcha и воспроизведением мультимедийного контента, приведено в порядок оформление полос прокрутки.

Кроме браузера улучшена поддержка смартфона Oneplus One, обновлена библиотека libhybris (добавлена поддержка портирования драйверов из Android 7.1), осуществлён переход на Qt 5.9.7 и задействована новая библиотека для работы с датчиками. В инфраструктуре проекта запущен шлюз для коммуникационного клиента Matrix, позволяющий получать уведомления через Matrix. На платформу GitLab переведена разработка приложений calculator-app, music-app, ubports-app и weather-app.

Из обновлений в каталоге программ отмечается реализация приложения для настройки VPN, поддерживающий OpenVPN и PPTP-подключения. В следующем выпуске OTA-7 намечен переход на новые версии оболочки Unity8 и дисплейного сервера Mir, а также улучшение средств для запуска приложений на базе Wayland. В OTA-8 запланировано появление полнофункциональной поддержки окружения Anbox для запуска Android-приложений.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Пятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Четвёртое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5
  6. OpenNews: Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
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  • 1.1, анон_который_не_любит_Альт (?), 22:02, 07/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >В OTA-8 запланировано появление полнофункциональной поддержки окружения Anbox для запуска Android-приложений.

    И что в итоге? Лаунчер для запуска андроид-софта? А смысл тогда?

     
     
  • 2.2, Аноним (-), 22:09, 07/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Сейчас Anbox и на десктопе полезен, некоторый андроидный софт не имеет аналогов ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Crazy Alex (ok), 00:19, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормально, если там можно будет, к примеру, банковский клиент запустить (вполне есть шансы при аккуратности) - то оно только в плюс
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:11, 07/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Что это? Зачем оно? Кто это делает?
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:26, 07/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Спасибо конечно, но я останусь на sysVinit. Вы видели код леннарта на гитхабе? А багов куча еще, вся галактика стучится ему в ишшуэз жаловаться
     
  • 1.5, RaH (?), 23:11, 07/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    О! Надо будет на свой FLO накатить
     

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