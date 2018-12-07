07.12.2018 21:58  Шестое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, сформировал обновление прошивки OTA-6 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04.

Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Около половны от всех изменений в новом выпуске связаны с доработкой web-браузера Morph Browser, развивающегося в рамках проекта browser-ng и построенного на актуальной кодовой базе Chromium: решены проблемы с восстановлением предыдущего сеанса, обеспечена возможность работы с самоподписанными сертификатами, решены проблемы с работой ReCaptcha и воспроизведением мультимедийного контента, приведено в порядок оформление полос прокрутки.

Кроме браузера улучшена поддержка смартфона Oneplus One, обновлена библиотека libhybris (добавлена поддержка портирования драйверов из Android 7.1), осуществлён переход на Qt 5.9.7 и задействована новая библиотека для работы с датчиками. В инфраструктуре проекта запущен шлюз для коммуникационного клиента Matrix, позволяющий получать уведомления через Matrix. На платформу GitLab переведена разработка приложений calculator-app, music-app, ubports-app и weather-app.

Из обновлений в каталоге программ отмечается реализация приложения для настройки VPN, поддерживающий OpenVPN и PPTP-подключения. В следующем выпуске OTA-7 намечен переход на новые версии оболочки Unity8 и дисплейного сервера Mir, а также улучшение средств для запуска приложений на базе Wayland. В OTA-8 запланировано появление полнофункциональной поддержки окружения Anbox для запуска Android-приложений.