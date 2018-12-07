07.12.2018 20:47  Релиз системы управления web-контентом WordPress 5.0 с новым web-редактором

Состоялся релиз системы управления web-контентом WordPress 5.0, написанной на языке PHP и ориентированная на создание блогов. В разработке новой версии приняли участие 423 разработчика. Несмотря на то, что формально смена первой цифры в номере выпусков WordPress не указывают на особый характер и производится следом за версией x.9, на этот раз в WordPress 5.0 внесены кардинальные изменения, вызвавшие много споров в сообществе.

В частности, осуществлён переход на новый визуальный интерфейс редактирования Gutenberg, позволяющий создавать страницы в режиме drag&drop. Решение по смене редактора было одобрено не всеми пользователями и разработчиками, что уже привело к созданию форка ClassicPress, в рамках которого продолжается развитие кодовой базы с классическим web-интерфейсом. В основном проекте WordPress реализация классического интерфейса вынесена в отдельный плагин, поддержка которого будет осуществляться до 2021 года.

Новый интерфейс ориентирован прежде всего на начинающих пользователей и позволяет создавать страницы даже неквалифицированному персоналу. Редактор реализует метод блочной компоновки страницы, при котором каждая часть контента связывается со своим блоком. Редактирование осуществляется по месту в визуальном режиме. Среди преимуществ нового редактора: более гибкое управление отображением контента, автоматизация вставки в содержимое любых типов мультимедийной информации (достаточно указать ссылку и блок генерируется автоматически), возможность наглядно манипулировать блоками. Наглядное редактирование по месту также исключает случайное повреждение контента после некорректной правки кода.

Предоставляется большое число предопределённых типов блоков, таких как параграф, заголовок, цитита, картинка, галерея, видео и код. Имеется возможность конвертировать одни типы блоков в другие, а также подключать новые блоки. Из недостатков нового интерфейса можно отметить несовместимость с большинством сторонних тем оформления, потеря контроля за содержимым на низком уровне (HTML/CSS), полное изменение методов работы с интерфейсом, необходимость проводить переобучение персонала и снижение эффективности при работе специалистов (работа превращается в "бесконечные клики мышью").

Новый редактор:

Старый редактор:

Среди других улучшений выделяется новая тема оформления "Twenty Nineteen", разработанная специально для оптимального сочетания с новым редактором блоков: