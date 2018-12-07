07.12.2018 10:30  Доступен пакетный менеджер GNU Guix 0.16 и дистрибутив GuixSD на его основе

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Проект GNU опубликовал пакетный менеджер GNU Guix 0.16 и построенный на его основе дистрибутив GNU/Linux - GuixSD (Guix System Distribution). Отмечается, что, скорее всего, данный выпуск станет последним перед формированием знакового релиза 1.0, так как все основные цели уже достигнуты. Дистрибутив допускает установку как в качестве обособленной ОС в системах виртуализации и на обычном оборудовании, так и запуск в уже установленных типовых окружениях GNU/Linux. Для загрузки сформированы образы для установки на USB Flash и использования в QEMU (170 Мб). Поддерживается работа на архитектурах i686, x86_64, armv7, aarch64 и mips64el.
Основные новшества:
Напомним, что пакетный менеджер GNU Guix основан на наработках проекта Nix и кроме типичных функций управления пакетами поддерживает такие возможности, как выполнение транзакционных обновлений, возможность отката обновлений, работа без получения привилегий суперпользователя, поддержка привязанных к отдельным пользователям профилей, возможность одновременной установки нескольких версий одной программы, средства уборки мусора (выявление и удаление неиспользуемых версий пакетов). Для определения сценариев сборки приложений и правил формирования пакетов предлагается использовать специализированный высокоуровневый предметно-ориентированный язык и компоненты Guile Scheme API, позволяющие выполнять все операции по управлению пакетами на функциональном языке программирования Scheme.
Поддерживается возможность использования пакетов, подготовленных для пакетного менеджера Nix и размещённых в репозитории
Nixpkgs. Кроме операций с пакетами возможно создание сценариев для управления конфигурацией приложений. При сборке пакета автоматически загружаются и собираются все связанные с ним зависимости. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория, так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Реализованы средства для поддержания версий установленных программ в актуальном состоянии через организацию установки обновлений из внешнего репозитория.
Сборочное окружение для пакетов формируется в виде контейнера, содержащего все необходимые для работы приложений компоненты, что позволяет сформировать набор пакетов, способный работать без оглядки на состав базового системного окружения дистрибутива, в котором Guix используется в качестве надстройки. Между пакетами Guix возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий или поддиректорию в каталоге пользователя, что позволяет обеспечить его параллельное сосуществование с другими пакетными менеджерами и обеспечить поддержку широкого спектра существующих дистрибутивов. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f42d4878f3a0b426064a6a54a0c6f92-firefox-63.0.0/, где "f42d48..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей.
Дистрибутив включает только свободные компоненты и поставляется с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. Для сборки применяется GCC 8. В качестве системы инициализации используется сервисный менеджер GNU Shepherd (бывший dmd), развиваемый как альтернатива SysV-init с поддержкой зависимостей. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов. Базовый образ поддерживает работу в консольном режиме, но для установки подготовлено 8715 готовых пакетов, среди которых и компоненты графического стека на базе X.Org, оконные менеджеры dwm и ratpoison, а также ряд программ на базе библиотеки GTK+.