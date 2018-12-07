07.12.2018 09:44  Mozilla подготовит версию Firefox, оптимизированную для архитектуры ARM64

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|2.3, Ilya Indigo (ok), 10:04, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+11 +/–
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На Firefox for Android можно uBlock Origin поставить, а на Chrome for Android нет!
Тут Хром заметно отстаёт!
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|4.21, Ilya Indigo (ok), 11:50, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>AdAway is an open source ad blocker for Android using the hosts file.
А если реклама прямо на том же хосте что и сайт?
Нет доступа к сайту - нет проблем?
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|2.6, meequz (ok), 10:17, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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В чём он отстаёт? Последние пару лет разницы в скорости с хромом не наблюдаю. Xperia XZ1 Compact.
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|3.11, paulus (ok), 10:43, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ой, ли... Раза в два медленней, особенно если блокировщик рекламы установить. Особенно заметно за бюджетных мобилах. Пользуюсь, но плачу над браузером :)
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|3.14, vitalif (ok), 11:03, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Подтормаживает немного все равно. Иногда подвисает и не реагирует/медленно реагирует на действия. Это страннее всего выглядит, URL вводишь, нажимаешь энтер, быстро пробегает индикатор загрузки, а страница не грузится.
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|2.9, Joac (?), 10:33, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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у меня раньше была существенная разница, теперь firefox даже быстре с ublockOrigin и DoH
Я деже удалил ютуб и смотрю без рекламы его на мобиле с браузера
android 8, firefox developers edition
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|2.13, Andrey Mitrofanov (?), 10:56, 07/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Ура! Может ArchLinux ARM для ARM64 на малинку поставить?
> ЗЫ Пишу с мобильного фф
Объясняю: новость не про тебя, не про "линукс", не про ежевику, не про 64бита, будь они нелад... здоровы.
Она про МоФоКо, спешащую со своей ложкой к обеду http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/115968.html#351
за столом Микрософта.
[I]---Интриги, расследования, открыть, скрыто...
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