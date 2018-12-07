07.12.2018 09:44  Mozilla подготовит версию Firefox, оптимизированную для архитектуры ARM64

> Ура! Может ArchLinux ARM для ARM64 на малинку поставить?

> ЗЫ Пишу с мобильного фф

Объясняю: новость не про тебя, не про "линукс", не про ежевику, не про 64бита, будь они нелад... здоровы.

Она про МоФоКо, спешащую со своей ложкой к обеду http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/115968.html#351

за столом Микрософта.

[I]---Интриги, расследования, открыть, скрыто...

