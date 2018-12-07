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07.12.2018 09:44  Mozilla подготовит версию Firefox, оптимизированную для архитектуры ARM64

Компания Mozilla объявила о сотрудничестве с компанией Qualcomm в области оптимизации Firefox для архитектуры ARM64 и платформы Snapdragon. В результате планируется подготовить специально адаптированную для архитектуры ARM64 сборку Firefox, в которой для достижения максимальной производительности и эффективного энергосбережения будут использоваться все предоставляемые многоядерной платформой Snapdragon возможности и средства ускорения. Также планируется начать формирование ARM64-сборок Firefox для Windows 10.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/futur...)
  2. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 1.1, браузера для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox
  4. OpenNews: В Firefox 64 появится встроенный менеджер задач
  5. OpenNews: В Firefox 65 будет переработан интерфейс настройки блокировки контента
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, arm
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  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Ага. То есть Firefox для Android всё ещё не оптимизирован для Android с ARM. А я думаю, почему он всё ещё так сильно отстаёт на Андроиде от Хрома...
     
     
  • 2.3, Ilya Indigo (ok), 10:04, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +11 +/
    На Firefox for Android можно uBlock Origin поставить, а на Chrome for Android нет!
    Тут Хром заметно отстаёт!
     
     
  • 3.4, Онаним тот самый (?), 10:11, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Щас бы гугл на системе гугла в браузере гугла позволил ставить аддон, блокирующий основной источник дохода гугла
     
  • 3.16, Аноним (1), 11:15, 07/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    можно поставить на любой Андроид Samsung Browser и AdBlock расширение для него ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, прототип (?), 11:26, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем ublock когда есть https://adaway.org ?
     
     
  • 4.21, Ilya Indigo (ok), 11:50, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >AdAway is an open source ad blocker for Android using the hosts file.

    А если реклама прямо на том же хосте что и сайт?
    Нет доступа к сайту - нет проблем?

     
  • 4.22, Минона (ok), 12:04, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    adaway -- путь в ад?
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 12:27, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, "Путь Ады". Это женщина-математик Ада Лавлейс, и ЯП такой есть.
     
  • 2.6, meequz (ok), 10:17, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В чём он отстаёт? Последние пару лет разницы в скорости с хромом не наблюдаю. Xperia XZ1 Compact.
     
     
  • 3.11, paulus (ok), 10:43, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ой, ли... Раза в два медленней, особенно если блокировщик рекламы установить. Особенно заметно за бюджетных мобилах. Пользуюсь, но плачу над браузером :)
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:54, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ведь кто-то плачет и под ним, так что тебе ещё повезло.
     
  • 3.14, vitalif (ok), 11:03, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подтормаживает немного все равно. Иногда подвисает и не реагирует/медленно реагирует на действия. Это страннее всего выглядит, URL вводишь, нажимаешь энтер, быстро пробегает индикатор загрузки, а страница не грузится.
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:15, 07/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У кого Firefox не медленнее Chrome Можете бенчмарк провести и показать баллы дл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Joac (?), 10:33, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня раньше была существенная разница, теперь firefox даже быстре с ublockOrigin и DoH
    Я деже удалил ютуб и смотрю без рекламы его на мобиле с браузера

    android 8, firefox developers edition

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:03, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Firefox и так летаетна мобилках, и будет летать еще быстрее.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:32, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ура! Может ArchLinux ARM для ARM64 на малинку поставить?
    ЗЫ Пишу с мобильного фф
     
     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov (?), 10:56, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ура! Может ArchLinux ARM для ARM64 на малинку поставить?
    > ЗЫ Пишу с мобильного фф

    Объясняю: новость не про тебя, не про "линукс", не про ежевику, не про 64бита, будь они нелад... здоровы.

    Она про МоФоКо, спешащую со своей ложкой к обеду http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/115968.html#351
    за столом Микрософта.

    [I]---Интриги, расследования, открыть, скрыто...

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:20, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что у тебя там сейчас, DOS for ARM64? :)
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 11:45, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Arch linux armv7
     
  • 1.10, Joac (?), 10:34, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто знает оптимизирован ли кром для  аrm на андроид и IOS?
     
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 13:19, 07/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на иось точно да, потому что там системный вебкит используется )
     
  • 1.15, anonymous (??), 11:05, 07/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько пафоса. А на деле соберут его проприетарным sdclang от Qualcomm и всё.
     

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