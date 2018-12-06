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06.12.2018 20:26  Релиз фреймворка Qt 5.12 и среды разработки Qt Creator 4.8.0

После полугода разработки подготовлен релиз кроссплатформенного фреймворка Qt 5.12. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2, инструменты Qt для разработчиков, такие как Qt Creator и qmake, а также некоторые модули поставляются под лицензией GPLv3. Ветка 5.12 отнесена к категории выпусков с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которой будут формироваться в течение трёх лет.

При подготовке новой версии основное внимание было уделено обеспечению высокого качества работы и стабильности. По сравнению с прошлой LTS-веткой в Qt 5.12 устранено более 2000 ошибок. Основные новшества:

  • В число полностью поддерживаемых переведён набор модулей "Qt for Python" для создания графических приложений на языке Python с использованием Qt5 (разработчикам на языке Python предоставляется доступ к большей части C++ API Qt). Qt for Python основан на модуле PySide2 и продолжает его развитие (по сути под новым именем предлагается первый выпуск PySide с поддержкой Qt 5);
  • Подготовлена вторая экспериментальная версия модуля "Qt for WebAssembly", который позволяет компилировать графические приложения на базе Qt в виде модулей на WebAssembly, которые можно запускать непосредственно в web-браузере. Для компиляции применяется Emscripten. OpenGL транслируется в WebGL;
  • Обеспечена полная поддежка модуля Qt Remote Objects, позволяющем обмениваться данными через IPC-вызовы между процессами на базе Qt. Поддерживается передача свойств и отправка другим процессам сигналов и слотов QObject;
  • Обеспечена полная поддержка модуля Qt WebGL Streaming Plugin, позволяющего по сети транслировать состояние интерфейса приложения для просмотра в любом современном браузере;
  • Внесены значительные изменения в JavaScript-движок, используемый для выполнения сценариев QML. Обеспечена поддержка стандарта ECMAScript 7 (ранее поддерживался ECMAScript 5), что дало возможность использовать представленные в последние годы новые возможности JavaScript и упростить интеграцию с JavaScript-библиотеками. Например добавлена поддержка JavaScript-модулей, которые можно загружать как из QML, так из кода на C++;
  • В Qt Quick добавлена поддержка элемента TableView в качестве высокопроизводительной альтернативы ItemView, способной отображать сразу несколько столбцов;
  • Появившиеся в прошлом выпуске обработчики Pointer Handlers переименованы в Input Handlers и предложены в Qt Quick как полноценно поддерживаемая возможность. Указанные обработчики упрощают создание сложных взаимодействий с тачпадом, которые трудно обработать по отдельности при помощи MouseArea и TouchArea. В том числе добавлено два новых обработчика Input Handlers для удержания и перетаскивания элементов;
  • В Qt Quick добавлена поддержка использования заранее сгенерированных текстур для полей ввода, которые включают глифы, необходимые для отображения текста. Генерация подобных текстур на этапе компиляции позволяет сократить время запуска приложения на маломощных устройствах;
  • В Qt Core добавлена поддержка бинарного формата CBOR (Concise Binary Object Representation), похожего на JSON, но более гибкого и позволяющего использовать значительно больше типов данных;
  • В класс QRegularExpression добавлена поддержка сопоставления по маскам (wildcard), что позволило полностью перевести старый класс QRegExp в разряд устаревших;
  • В Qt Network добавлена поддержка DTLS поверх UDP. В окружениях macOS и iOS обеспечена возможность использования ALPN и HTTP/2 через бэкнд TransportSecurity, а в базовый бэкенд SSL добавлена поддержка PKCS#8;
  • В QGradient добавлена большая порция предопределённых градиентов, основанных на наработках webgradients.com;
  • В QImage добавлена поддержка изображений в формате RGBA64 (16 бит на цветовой канал). Подобные изображения могут быть прочитаны из файлов PNG и TIFF или загружены через OpenGL;
  • В Qt for Automation обновлены модули с поддержкой протоколов для управления домашней автоматизацией MQTT и KNX. Добавлен экспериментальный модуль с поддержкой промышленного коммуникационного стандарта OPC/UA;
  • Для виртуальной клавиатуры подготовлено 13 дополнительных раскладок клавиатуры и добавлена поддержка распознавания рукописного ввода с использованием технологий MyScript;
  • Движок Qt WebEngine обновлён до состояния Chromium 69 и получил поддержку клиентских сертификатов;
  • Проведена большая работа по снижению потребления памяти и оптимизации производительности при использовании QML и Qt Quick. По сравнению с прошлым LTS-релизом потребление памяти QML-движком в тестовом приложении, использующем Qt Quick Controls, снизилось на 30%, а производительность возросла в среднем на 21%.



Одновременно подготовлен выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.8.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

В новой версии Qt Creator:

  • Добавлена поддержка протокола LSP (Language Server Protocol) для подключения к серверным обработчикам, реализующим поддержку различных языков программирования. При использовании LSP на сторону сервера выносятся все базовые операции поддержки языка программирования, связанные с разбором семантики языка, такие как автодополнение кода, анализ опечаток, поиск ссылок, построение карты определений переменных и функций для быстрого перехода. Подключение обработчиков для дополнительный языков осуществляется через плагин LanguageClient (Help > About Plugins).
  • До состояния LLVM 7.0 обновлён построитель модели кода для языка С++, основанный на Clang. Добавлена возможность применения операции "Follow Symbol" для определений с ключевым словом "auto". В подсказке, вводимой системой автодополнения для функций, теперь отображаются доступные перезагрузки параметров. Добавлена поддержка экспорта модели кода в форме БД для компилции (Build > Generate Compilation Database);
  • Добавлен плагин автоматического форматирования кода ClangFormat;
  • Реализована поддержка интеграции в редактор диагностики, сгенерированной утилитой Cppcheck;
  • Реализован плагин CompilationDatabaseProjectManager, позволяющий открывать БД компиляции (список файлов и флагов для их сборки) как проекты;
  • Добавлена поддержка одновременного запуска нескольких отладчиков и переключения между ними через меню в панели, появляющейся в режиме отладки.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qt.io/blog/2018/1...)
  2. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  3. OpenNews: Проект Qt представил среду разработки Qt Design Studio 1.0
  4. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.7.0
  5. OpenNews: Начальный план разработки Qt 6
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 20:36, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Cppcheck;

    Ну всё, Пивас-студию можно закрывать. И это... пусть уберут что там их ручной единорог наблевал...

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:46, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Пвс даст фору любому вашему поделию. Вы их блог на хабре читали вообще?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:49, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >читать
    >хабр
    >2018
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 20:57, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > читать
    > 2018
    > времена, когда есть телевизионные и ютуб-каналы
    > читать

    Ты ж это имела в виду?

     
  • 1.2, Fracta1L (ok), 20:41, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > В число полностью поддерживаемых переведён набор модулей "Qt for Python"

    Отлично, как раз начал ковырять

     
  • 1.3, Аноним (3), 20:45, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Когда можно будет в браузере к инстансу qtc на удалённом сервере подключиться, тогда и приходите.
     
     
  • 2.18, Michael Shigorin (ok), 21:43, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда можно будет в браузере к инстансу qtc на удалённом сервере
    > подключиться, тогда и приходите.

    Браузер на xlib-то, соколик?

     
     
  • 3.21, erthink (ok), 21:57, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > > Когда можно будет в браузере к инстансу qtc на удалённом сервере
    > > подключиться, тогда и приходите.
    > Браузер на xlib-то, соколик?

    Хм, ну так ведь работает через RDP, только без WebGL.

    Вот тут даже обсуждают https://forum.qt.io/topic/87400/webgl-and-remote-desktop

     
  • 3.34, Аноним (3), 22:25, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какая разница на чём браузер. Пока сиё нелзя использовать над удалённым хостом, оно нужно чуть менее чем полностью во времена запуска 5г и прочих eclipse che.
     
  • 1.5, Константавр (ok), 20:48, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Народ, а знает ктонить как заставить Qtcreator нормально подсвечивать, автодополнять и предоставлять нормальную информацию по Питону (по его модулям)?

    Или какойнить другой IDE не на электроне или жабе?

     
     
  • 2.11, equeim (ok), 21:18, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никак (только если самому плагин переписать). А из других IDE, говорят, PyCharm хорош, хоть и полупроприетарщина.
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:22, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    pycharm ?
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:26, 06/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В анонсе этой версии первым делом рассказали о поддержке LSP и даже https qt-b... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Анастасия (??), 21:33, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Spider наверно.
    Если жаба пересилить, то Eclipse+pydev
     
  • 2.16, Fracta1L (ok), 21:41, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    KDevelop хорошо работает с Питоном.
     
     
  • 3.24, Анонимчжан (?), 21:59, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    kwrite  тоже супер)) никто не пробовал) подсветка хороша и даж предложения по дополнениям. чесслово сам писал скрипт так даж удивился. (ну скриптик маленький был. это не проект) в любом случае надо глянуть. и питон и си++.. мне пойдет.))
     
     
  • 4.29, Константавр (ok), 22:17, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, из того. что я пробовал не подсвечивает. Ни pygame ни pyqt ни kivy. Ни в Qtcreator, ни в Kdevelop ни Kate ни Kwrite и никакие "традиционные" линуксовые текстовые редакторы.

    Нет, они, вроде как, подсвечивают что-то, но просто то, что в файле уже есть. Если это вынесено в отдельный файл, то семантический разбор уже не работает.

    Пробовал Eric - ему надо компилировать документацию глубоко в настройках из специальных файлов. Нашёл на pyqt pyside, скомпилял, но оно так и не появилось.

    Pycharm еле хватило терпения запустить этого монстра. Но подсветки я там сразу не увидел, а ковырять гигабайтного монстра на предмет подсветки просто не вытерпел. Если он отожрав гиг этого не умеет, то пошёл он нафиг.

     
     
  • 5.32, Michael Shigorin (ok), 22:22, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну не знаю, у меня обычный vim из (альтовой, не дебиановой) коробки подсвечивает всё подряд...
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:53, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    питон не нужен
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:04, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На виджеты похоже совсем забили. Когда уже депрекейтить начнут?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:57, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда отказ от виджетов не приведет к массовому оттоку платных клиентов с gui на этих самых виджетах во всякой эммбедовке.
     
  • 2.31, Аноним (31), 22:21, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они выделены в отдельный модуль, т.ч. совсем не мешают.
     
  • 1.10, КГБ СССР (?), 21:12, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    От одного описания страшно делается Операционная система Qt - А потом верующ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, vbv (ok), 21:43, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И вообще, может уже не мелочится и в ядро его запихать....
    Плавно от нормального языка переехали на жабаскрипт.

    PS: не понимаю языков с отсутствующей типизацией, для реализации нормальных задач.
    А про у "удава" вообще....
    Ну не могу себе представить нормальное приложение, для распространения написанное на питоне.

    PPS: раньше считал что ниже жабы в коммерческих приложениях уже опуститься некуда и вот прилетело.

    Извините, просто наболело.


     
     
  • 3.25, Анонимчжан (?), 22:05, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я так понимаю про питон даж не читал? потому как типизация как раз таки есть. только не обязательно объявлять принудительно(объявляешь при присвоении прямо в коде).  строковые и числовые ... все как везде. вот только с массивами наверно попроще чем в си. вот только си/С++ быстрее это да. так кто тебя просит на нем всю прогу писать. сделал на питоне обертку для сишных прог и доволен. да яву смотрел там.... умолчу.
     
     
  • 4.27, КГБ СССР (?), 22:11, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Речь, я думаю, про немного другую типизацию — как в паскалеподобных языках.

    Если программист не понимает «нижнего уровня» (то есть как работает операционная система и железо), то его программы априори не могут быть хороши.

    ЯП с динамической типизацией, если что, предназначены для быстрого написания скриптов и прототипов пользователем, а не для создания больших программных продуктов.

    Впрочем, эта болезнь так далеко зашла, что лучше уж позволить ей пожрать всех больных.

     
     
  • 5.33, Michael Shigorin (ok), 22:25, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Впрочем, эта болезнь так далеко зашла, что лучше уж позволить ей пожрать всех

    Она этим и занимается...

    > больных.

    ...не спрашивая.

     
  • 3.28, КГБ СССР (?), 22:12, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё нормально. Я понимаю и разделяю эти мысли.
     
  • 1.26, Аноним (26), 22:06, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >По сравнению с прошлой LTS-веткой в Qt 5.12 устранено более 2000 ошибок

    У qt, как и у КДЕ, своё понимание того, что такое стабильный выпуск.

     

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