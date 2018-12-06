06.12.2018 20:26  Релиз фреймворка Qt 5.12 и среды разработки Qt Creator 4.8.0

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|4.8, Аноним (8), 20:57, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> читать
> 2018
> времена, когда есть телевизионные и ютуб-каналы
> читать
Ты ж это имела в виду?
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|3.34, Аноним (3), 22:25, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Какая разница на чём браузер. Пока сиё нелзя использовать над удалённым хостом, оно нужно чуть менее чем полностью во времена запуска 5г и прочих eclipse che.
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|1.5, Константавр (ok), 20:48, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Народ, а знает ктонить как заставить Qtcreator нормально подсвечивать, автодополнять и предоставлять нормальную информацию по Питону (по его модулям)?
Или какойнить другой IDE не на электроне или жабе?
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|2.11, equeim (ok), 21:18, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Никак (только если самому плагин переписать). А из других IDE, говорят, PyCharm хорош, хоть и полупроприетарщина.
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|3.24, Анонимчжан (?), 21:59, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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kwrite тоже супер)) никто не пробовал) подсветка хороша и даж предложения по дополнениям. чесслово сам писал скрипт так даж удивился. (ну скриптик маленький был. это не проект) в любом случае надо глянуть. и питон и си++.. мне пойдет.))
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|4.29, Константавр (ok), 22:17, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не, из того. что я пробовал не подсвечивает. Ни pygame ни pyqt ни kivy. Ни в Qtcreator, ни в Kdevelop ни Kate ни Kwrite и никакие "традиционные" линуксовые текстовые редакторы.
Нет, они, вроде как, подсвечивают что-то, но просто то, что в файле уже есть. Если это вынесено в отдельный файл, то семантический разбор уже не работает.
Пробовал Eric - ему надо компилировать документацию глубоко в настройках из специальных файлов. Нашёл на pyqt pyside, скомпилял, но оно так и не появилось.
Pycharm еле хватило терпения запустить этого монстра. Но подсветки я там сразу не увидел, а ковырять гигабайтного монстра на предмет подсветки просто не вытерпел. Если он отожрав гиг этого не умеет, то пошёл он нафиг.
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|2.22, Аноним (22), 21:57, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Когда отказ от виджетов не приведет к массовому оттоку платных клиентов с gui на этих самых виджетах во всякой эммбедовке.
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|2.17, vbv (ok), 21:43, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И вообще, может уже не мелочится и в ядро его запихать....
Плавно от нормального языка переехали на жабаскрипт.
PS: не понимаю языков с отсутствующей типизацией, для реализации нормальных задач.
А про у "удава" вообще....
Ну не могу себе представить нормальное приложение, для распространения написанное на питоне.
PPS: раньше считал что ниже жабы в коммерческих приложениях уже опуститься некуда и вот прилетело.
Извините, просто наболело.
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|3.25, Анонимчжан (?), 22:05, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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я так понимаю про питон даж не читал? потому как типизация как раз таки есть. только не обязательно объявлять принудительно(объявляешь при присвоении прямо в коде). строковые и числовые ... все как везде. вот только с массивами наверно попроще чем в си. вот только си/С++ быстрее это да. так кто тебя просит на нем всю прогу писать. сделал на питоне обертку для сишных прог и доволен. да яву смотрел там.... умолчу.
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|4.27, КГБ СССР (?), 22:11, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Речь, я думаю, про немного другую типизацию — как в паскалеподобных языках.
Если программист не понимает «нижнего уровня» (то есть как работает операционная система и железо), то его программы априори не могут быть хороши.
ЯП с динамической типизацией, если что, предназначены для быстрого написания скриптов и прототипов пользователем, а не для создания больших программных продуктов.
Впрочем, эта болезнь так далеко зашла, что лучше уж позволить ей пожрать всех больных.
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