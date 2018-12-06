06.12.2018 12:15  Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.2

Подготовлен релиз FreeNAS 11.2, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Установочный iso-образ (600 Мб) подготовлен только для архитектуры x86_64. Основные изменения: Задействован по умолчанию новый и существенно переработанный web-интерфейс, построенный с использованием фреймворка Angular. В новом интерфейсе добавлена поддержка тем оформления, переработана система меню (верхнее меню убрано в пользу боковой панели с выпадающими меню). По своей функциональности и доступным настройкам новый интерфейс не отстаёт от старого, в том числе сохранена поддержка всех протоколов и предоставлены возможности по управлению снапшотами и пулами хранилищ. Старый интерфейс остался доступен в форме опции и его можно выбрать на странице входа;





Для управления плагинами и преднастроенными jail-окружениями вместо Warden задействован новый интерфейс iocage, в котором расширена функциональность, улучшена интеграция с ZFS и добавлена возможность расширения функциональности самого iocage через плагины. API iocage несовместим со старым менеджером и требует переработки плагинов. В новом интерфейсе показываются только плагины, переведённые на новый API. Ранее установленные плагины и jail после обновления прохолжат свою работу, но для управления ими потребуется вход с использованием старого web-интерфейса. Переведённые на новый API плагины: PlexMediaServer, Nextcloud, Syncthing, Deluge radarr. Новые плагины: BackupPC, BRU server, BitTorrent Sync, ClamAV, GitLab, Jenkins, Redmine;

Добавлена поддержка самошифруемых SSD-накопителей;

Новые REST и WebSocket API, совместимые с Swagger и обеспечивающие обратную совместимость со старым API;

Добавлена возможность выбора облачного хранилища для сохранения резервных копий. Поддерживаются такие системы, как Amazon Cloud Drive, Box, Dropbox, Google Drive, Hubic, Mega, Microsoft OneDrive, pCloud и Yandex Disk. Резервные копии теперь могут сохранятся в зашифрованном виде;

Улучшено управление и обработка создания виртуальных машин. При загрузке теперь проверяется наличие в системе необходимых для работы VM ресурсов и при недостатке памяти выводится ошибка;

Вмето GRUB задействован штатный загрузчик FreeBSD;

Улучшена поддержка файловой системы ZFS, реализация которой обновлена до свежей кодовой базы OpenZFS;

Предоставлено несколько встроенных тем оформления, адаптированных для работы со смартфонов и планшетов.



