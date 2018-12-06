The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

06.12.2018 12:15  Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.2

Подготовлен релиз FreeNAS 11.2, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Дистрибутив основан на кодовой базе FreeBSD, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Установочный iso-образ (600 Мб) подготовлен только для архитектуры x86_64.

Основные изменения:

  • Задействован по умолчанию новый и существенно переработанный web-интерфейс, построенный с использованием фреймворка Angular. В новом интерфейсе добавлена поддержка тем оформления, переработана система меню (верхнее меню убрано в пользу боковой панели с выпадающими меню). По своей функциональности и доступным настройкам новый интерфейс не отстаёт от старого, в том числе сохранена поддержка всех протоколов и предоставлены возможности по управлению снапшотами и пулами хранилищ. Старый интерфейс остался доступен в форме опции и его можно выбрать на странице входа;

  • Для управления плагинами и преднастроенными jail-окружениями вместо Warden задействован новый интерфейс iocage, в котором расширена функциональность, улучшена интеграция с ZFS и добавлена возможность расширения функциональности самого iocage через плагины. API iocage несовместим со старым менеджером и требует переработки плагинов.

    В новом интерфейсе показываются только плагины, переведённые на новый API. Ранее установленные плагины и jail после обновления прохолжат свою работу, но для управления ими потребуется вход с использованием старого web-интерфейса. Переведённые на новый API плагины: PlexMediaServer, Nextcloud, Syncthing, Deluge radarr. Новые плагины: BackupPC, BRU server, BitTorrent Sync, ClamAV, GitLab, Jenkins, Redmine;

  • Добавлена поддержка самошифруемых SSD-накопителей;
  • Новые REST и WebSocket API, совместимые с Swagger и обеспечивающие обратную совместимость со старым API;
  • Добавлена возможность выбора облачного хранилища для сохранения резервных копий. Поддерживаются такие системы, как Amazon Cloud Drive, Box, Dropbox, Google Drive, Hubic, Mega, Microsoft OneDrive, pCloud и Yandex Disk. Резервные копии теперь могут сохранятся в зашифрованном виде;
  • Улучшено управление и обработка создания виртуальных машин. При загрузке теперь проверяется наличие в системе необходимых для работы VM ресурсов и при недостатке памяти выводится ошибка;
  • Вмето GRUB задействован штатный загрузчик FreeBSD;
  • Улучшена поддержка файловой системы ZFS, реализация которой обновлена до свежей кодовой базы OpenZFS;
  • Предоставлено несколько встроенных тем оформления, адаптированных для работы со смартфонов и планшетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freenas.org/blog/f...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.0
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив OpenMediaVault 3, продолжающий развитие FreeNAS на технологиях Linux
  5. OpenNews: FreeNAS 10 "Corral" отозван из-за проблем с качеством
  6. OpenNews: Представлен дистрибутив для создания сетевых хранилищ FreeNAS Corral
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freenas, nas, zfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl (ok), 12:41, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    А сворачиваться он умеет?
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:50, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Надыть затянуть его на какую-нибудь малинку/апельсинку
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:03, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ну-ну. Месье знает толк.
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:05, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ага давай, взелина еще не забудь, чтобы тормоза смазать.
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:07, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Он до сих пор файлы теряет? Я в прошлом году на этой ОС 100 тысяч файлов в разных директориях потерял. Просто заметил что они безвозвратно исчезают со временем. Сегодня есть, а завтра уже не факт.
     
     
  • 2.10, eRIC (ok), 13:30, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Он до сих пор файлы теряет? Я в прошлом году на этой
    > ОС 100 тысяч файлов в разных директориях потерял. Просто заметил что
    > они безвозвратно исчезают со временем. Сегодня есть, а завтра уже не
    > факт.

    и в чем заключалась такая ошибка? по крайней мере не сталкивался с этим

     
     
  • 3.13, пох (?), 14:31, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в руках, давших ненароком доступ на запись кому-то левому, в чем еще.
     
  • 2.11, Аноним (4), 14:17, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дружищеее дак создай их заново touch {1..100000}.txt
    как раз таки 100 тыщ.
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:09, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ниччего не понимаю - у них какой-то _свой_, отдельный от freebsd форк zfs, который они ведут самостоятельно и сами синхронизируют с OpenZFS апстримом?

     
     
  • 2.8, eRIC (ok), 13:29, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ниччего не понимаю - у них какой-то _свой_, отдельный от freebsd форк
    > zfs, который они ведут самостоятельно и сами синхронизируют с OpenZFS апстримом?

    у них свой форк FreeBSD ОСи в которую вносят свои изменения и постоянно подтягивают изменения из upstream FreeBSD (в основном) и других источников включая наработки OpenZFS и т.д. Т.е. могут на свое усмотрение вносить нужные им изменения.

    https://github.com/freenas/os/tree/freenas/master/cddl/contrib/opensolaris

     
     
  • 3.12, пох (?), 14:30, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    судя по тому что последний комит и тот трехмесячной давности -  
    Merge remote-tracking branch 'freebsd/master' into freenas/master 3 months ago

    чудес никаких быть не может. То есть, как обычно, выдают за свои достижения чужие (копипасты ;-)

    P.S. код zfs, если что, в sys/cddl, то что вы показали - это cli утиль от него.

     
  • 1.9, Аноним (9), 13:30, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Они уже научились аклы в самбу? Пользую OpenMediaVault из-за отсутствия аклов
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor