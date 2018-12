06.12.2018 10:30  Выпуск GNU LibreDWG 0.7, библиотеки для поддержки формата DWG

> LibreCAD и FreeCAD нужно поднажать и перейти на GPLv3

https://github.com/LibreCAD/LibreCAD_3/blob/master/LICENSE

LibreCAD 3 consists of several modules and these modules may have

a different license than the application itself.

For specific licenses, check respective folders.

LibreCAD 3 itself is under the GNU GPLv3 or later License.

> они последние из CAD которые тормозят - тот же QCAD в 2013 перешел.

Если б ты ещё понимал, чем эти "тормоза" вызваны.