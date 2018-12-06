06.12.2018 10:30  Выпуск GNU LibreDWG 0.7, библиотеки для поддержки формата DWG

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|4.10, Qwerty (??), 13:12, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Это не труЪ! Каждый, кто пользуется загнивающей проприетарщиной, спонсирует IntelME и массовую слежку!
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|2.5, Fomalhaut (?), 11:56, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Добавлять нельзя в проект и распространять в его составе, но почему нельзя поддерживать? А уж пользователь поставит самостоятельно.
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|2.7, Andrey Mitrofanov (?), 11:58, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Нужно просто все перелицензировать под жпл3
"" either version 3 of the License, or (at your option) any later version. ""
GPLv3+.
Скокажможнатаспасибодосвиданья.
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|3.11, J.L. (?), 13:18, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>> Нужно просто все перелицензировать под жпл3
> "" either version 3 of the License, or (at your option) any
> later version. ""
> GPLv3+.
> Скокажможнатаспасибодосвиданья.
это значит что любой может "перевыложить" этот проект под GPLv4+ без согласования со всеми авторами (но не обязан этого делать если вышедшая GPLv4 ему не нравится)?
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|4.14, Andrey Mitrofanov (?), 14:34, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>>> Нужно просто все перелицензировать под жпл3
>> "" either version 3 of the License, or (at your option) any
>> later version. ""
>> GPLv3+.
>> Скокажможнатаспасибодосвиданья.
> это значит что любой может "перевыложить" этот проект под GPLv4+ без согласования
> со всеми авторами (но не обязан этого делать если вышедшая GPLv4
> ему не нравится)?
Нет. Это значит, что вы, не следующие инструкции по применению, опять снова в любой момент будете бегать, как курица с отрубленной головой, с "оригинальной" проблемой -
"Нужно просто все перелицензировать под жпл4".
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|2.8, Аноним (8), 12:35, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Тем более, что у них не столько проблем с опросом всех разработчиков, ввиду их гораздо меньшего числа, чем у разработчиков ядра.
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|2.13, prokoudine (ok), 14:05, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> LibreCAD и FreeCAD нужно поднажать и перейти на GPLv3
https://github.com/LibreCAD/LibreCAD_3/blob/master/LICENSE
LibreCAD 3 consists of several modules and these modules may have
a different license than the application itself.
For specific licenses, check respective folders.
LibreCAD 3 itself is under the GNU GPLv3 or later License.
> они последние из CAD которые тормозят - тот же QCAD в 2013 перешел.
Если б ты ещё понимал, чем эти "тормоза" вызваны.
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|1.15, prokoudine (ok), 14:41, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> Из-за невозможности включения GPLv3 кода в проекты, распространяемые под лицензией GPLv2, многие свободные САПР, такие как LibreCAD и FreeCAD, не могут использовать LibreDWG
Эта информация устарела.
В третьей ветке LibreCAD переписано доставшееся от QCad ядро вычислительной геометрии, из-за которого релицензирование было невозможно (GPLv2 only), так что GPLv2 теперь только во второй ветке проекта. В третьей уже переехали на GPLv3+.
Обновление лицензии FreeCAD изначально было заблокировано несовместимой с GPL лицензией на Coin3D и OCCT (если я правильно помню). Это было препятствие было устранено 3-4 года назад. Сейчас разработчики просто не хотят релицензировать до GPLv3+. Причины называются разные.
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|1.17, prokoudine (ok), 14:59, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ах да, на раннем этапе разработки LibreCAD_3 (года четыре назад) студиозус из GSoC прикрутил на пробу LibreDWG, но потом убрал её в пользу своей "родной" libdxfrw. А теперь ещё и libopencad прикрутили зачем-то. И с этим зоопарком они пытаются взлететь :)
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