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06.12.2018 10:30  Выпуск GNU LibreDWG 0.7, библиотеки для поддержки формата DWG

Опубликован релиз библиотеки GNU LibreDWG 0.7, предлагающей свободную реализацию формата DWG, применяемого в большинстве САПР, включая AutoCAD. До 2017 года LibreDWG входил в список наиболее приоритетных проектов Фонда свободного ПО. Новая версия LibreDWG 0.7 примечательна реализацией нового API dwg_get_OBJECT(dwg), который можно использовать для получения доступа ко всем объектами в файле DWG.

Код библиотеки LibreDWG написан на языке Си и поставляется под лицензией GPLv3. Из-за невозможности включения GPLv3 кода в проекты, распространяемые под лицензией GPLv2, многие свободные САПР, такие как LibreCAD и FreeCAD, не могут использовать LibreDWG (LibreCAD развивает альтернативную библитеку libdxfrw, которая уже три года не обновлялась и отстаёт от LibreDWG по функциональности).

  1. Главная ссылка к новости (http://savannah.gnu.org/forum/...)
  2. OpenNews: Манифесту GNU исполнилось 30 лет
  3. OpenNews: Фонд СПО намерен пересмотреть список приоритетных свободных проектов
  4. OpenNews: Стабильный релиз свободной САПР LibreCAD 2.0
  5. OpenNews: Увидела свет открытая система автоматизированного проектирования QCAD 3.1
  6. OpenNews: Что тормозит поддержку DWG в свободных САПР?
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libredwg, dwg, cad
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  • 1.1, Аноним (1), 10:44, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    зачем оно нужно если этим пользоваться нельзя? почесать столману что-то?
    Закопайте!
     
     
  • 2.3, Мууу (?), 11:33, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Курсовик написать сгодится. Подождите закапывать.
     
     
  • 3.4, Arrr (?), 11:49, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А для курсовика разве нет автокада со студенческой лицензией?
     
     
  • 4.10, Qwerty (??), 13:12, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Это не труЪ! Каждый, кто пользуется загнивающей проприетарщиной, спонсирует IntelME и массовую слежку!
     
  • 2.5, Fomalhaut (?), 11:56, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Добавлять нельзя в проект и распространять в его составе, но почему нельзя поддерживать? А уж пользователь поставит самостоятельно.
     
  • 1.2, vedronim (?), 11:19, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нужно просто все перелицензировать под жпл3
     
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov (?), 11:58, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Нужно просто все перелицензировать под жпл3

    "" either version 3 of the License, or (at your option) any later version. ""

    GPLv3+.

    Скокажможнатаспасибодосвиданья.

     
     
  • 3.11, J.L. (?), 13:18, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Нужно просто все перелицензировать под жпл3
    > "" either version 3 of the License, or (at your option) any
    > later version. ""
    > GPLv3+.
    > Скокажможнатаспасибодосвиданья.

    это значит что любой может "перевыложить" этот проект под GPLv4+ без согласования со всеми авторами (но не обязан этого делать если вышедшая GPLv4 ему не нравится)?

     
     
  • 4.14, Andrey Mitrofanov (?), 14:34, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> Нужно просто все перелицензировать под жпл3
    >> "" either version 3 of the License, or (at your option) any
    >> later version. ""
    >> GPLv3+.
    >> Скокажможнатаспасибодосвиданья.
    > это значит что любой может "перевыложить" этот проект под GPLv4+ без согласования
    > со всеми авторами (но не обязан этого делать если вышедшая GPLv4
    > ему не нравится)?

    Нет.  Это значит, что вы, не следующие инструкции по применению, опять снова в любой момент будете бегать, как курица с отрубленной головой, с "оригинальной" проблемой -

    "Нужно просто все перелицензировать под жпл4".

     
  • 1.6, fi (ok), 11:58, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    LibreCAD и FreeCAD  нужно поднажать и перейти на GPLv3 - они последние из CAD которые тормозят - тот же QCAD в 2013 перешел.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:35, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем более, что у них не столько проблем с опросом всех разработчиков, ввиду их гораздо меньшего числа, чем у разработчиков ядра.
     
  • 2.13, prokoudine (ok), 14:05, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > LibreCAD и FreeCAD  нужно поднажать и перейти на GPLv3

    https://github.com/LibreCAD/LibreCAD_3/blob/master/LICENSE

    LibreCAD 3 consists of several modules and these modules may have
    a different license than the application itself.
    For specific licenses, check respective folders.

    LibreCAD 3 itself is under the GNU GPLv3 or later License.

    > они последние из CAD которые тормозят - тот же QCAD в 2013 перешел.

    Если б ты ещё понимал, чем эти "тормоза" вызваны.

     
  • 1.12, Ю.Т. (?), 14:03, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Странно, почему ссылка на QCAD 3.1, если уже имеется 3.21?
     
     
  • 2.16, prokoudine (ok), 14:53, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что на сайте не было новости про QCad 3.21.
     
  • 1.15, prokoudine (ok), 14:41, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Из-за невозможности включения GPLv3 кода в проекты, распространяемые под лицензией GPLv2, многие свободные САПР, такие как LibreCAD и FreeCAD, не могут использовать LibreDWG

    Эта информация устарела.

    В третьей ветке LibreCAD переписано доставшееся от QCad ядро вычислительной геометрии, из-за которого релицензирование было невозможно (GPLv2 only), так что GPLv2 теперь только во второй ветке проекта. В третьей уже переехали на GPLv3+.

    Обновление лицензии FreeCAD изначально было заблокировано несовместимой с GPL лицензией на Coin3D и OCCT (если я правильно помню). Это было препятствие было устранено 3-4 года назад. Сейчас разработчики просто не хотят релицензировать до GPLv3+. Причины называются разные.

     
  • 1.17, prokoudine (ok), 14:59, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ах да, на раннем этапе разработки LibreCAD_3 (года четыре назад) студиозус из GSoC прикрутил на пробу LibreDWG, но потом убрал её в пользу своей "родной" libdxfrw. А теперь ещё и libopencad прикрутили зачем-то. И с этим зоопарком они пытаются взлететь :)
     

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