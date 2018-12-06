06.12.2018 10:30  Выпуск GNU LibreDWG 0.7, библиотеки для поддержки формата DWG

Опубликован релиз библиотеки GNU LibreDWG 0.7, предлагающей свободную реализацию формата DWG, применяемого в большинстве САПР, включая AutoCAD. До 2017 года LibreDWG входил в список наиболее приоритетных проектов Фонда свободного ПО. Новая версия LibreDWG 0.7 примечательна реализацией нового API dwg_get_OBJECT(dwg), который можно использовать для получения доступа ко всем объектами в файле DWG.

Код библиотеки LibreDWG написан на языке Си и поставляется под лицензией GPLv3. Из-за невозможности включения GPLv3 кода в проекты, распространяемые под лицензией GPLv2, многие свободные САПР, такие как LibreCAD и FreeCAD, не могут использовать LibreDWG (LibreCAD развивает альтернативную библитеку libdxfrw, которая уже три года не обновлялась и отстаёт от LibreDWG по функциональности).



