The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

05.12.2018 19:34  Релиз web-браузера Chrome 71

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 71. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента, системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров.

Основные изменения в Chrome 71:

  • Добавлена система блокирования вводящих в заблуждение рекламных блоков. В случае выявления на сайте мошеннической рекламы, Chrome теперь блокирует всю рекламу на проблемном сайте. В качестве примеров недопустимой рекламы упоминаются перекрытие контента с фиктивными кнопками закрытия, стимулирование кликов обманным путём (например, оформление блоков в виде системных диалогов, предупреждений или уведомлений), не соответствие заявленному поведению (например, при нажатии на кнопку просмотра видео предлагается установить пакет с приложением), симуляция фиктивных форм ввода, автоматический проброс без явных действий пользователя и т.д.;
  • Добавлен вывод предупреждений для страниц с обманными формами подписки. Например, предупреждения выводятся для сайтов, предлагающих ввести номер телефона для получения доступа к online-игре, но при этом без предупреждения подключают пользователя к дополнительным платным подпискам или списывают средства, не соответствующие заявленным на странице (скрытые комиссии) или заявленным, но в мешающем для восприятии виде (например, очень мелким текстом или в другой части страницы);
  • Для предотвращения мошеннических действий и блокирования попыток навязывания установки непрошенных дополнений, дополнения теперь можно установить только после перехода в каталог Chrome Web Store. Inline-режим, позволяющий начать установку дополнений без перехода в каталог дополнений, больше не поддерживается. Вместо начала процесса установки вызов chrome.webstore.install() из JavaScript-кода на сайте теперь будет приводить к открытию новой вкладки со страницей дополнения в каталоге Chrome Web Store;
  • Добавлена блокировка, препятствующая выводу звука при помощи Speech Synthesis API до активных действий пользователя со страницей. Вывод звука через Web Audio API теперь подпадает под правила блокировки автоматического воспроизведения звука;
  • Система автозаполнения форм теперь игнорирует формы ввода, загруженные не через HTTPS или HTTP;
  • Кнопка начала воспроизведения видео перенесена из центра экрана в левый нижний угол. В экранные элементы управления воспроизведением видео возвращён ползунок для изменения уровня громкости (ползунок появляется при наведении курсора на значок громкоговорителя);
  • Добавлена новая внутренняя страница "chrome://management", показывающая установленные администратором дополнения и предоставленные им полномочия;
  • При обращении к поисковой системе Google в адресной строке теперь отображаются только ключевые слова, без полного URL. Для управления показом параметров запроса в адресной строке можно использовать настройку "chrome://flags/#enable-query-in-omnibox_flag". Например, при поиске "linux" будет отображено не "https://www.google.ru/search?q=linux&oq=linux&....", а просто "linux";
  • Для видео, выводимого при помощи API MediaStream, добавлено контекстное меню и элементы управления воспроизведением;
  • Добавлена функция Intl.RelativeTimeFormat() для форматирование времени в текстовом представлении с учётом особенностей различных языков. Например, при выборе английского языка (rtf = new Intl.RelativeTimeFormat('en') вызов rtf.format(3.14, 'second') приведёт к выводу 'in 3.14 seconds', а rtf.format(-15, 'minute') - '15 minutes ago'. В случае выбора русского языка, соответственно, будут выданы фразы 'через 3,14 секунд' и '15 минут назад';
  • В метод Element.requestFullscreen() добавлен новый параметр navigationUI , который может принимать значения "auto", "show" и "hide" для управления отображением навигационной панели в полноэкранном режиме (пока работает только для Android);
  • В Permission API добавлен новый параметр 'persistent-storage', обеспечивающий вывод запроса на подтверждения полномочий в случае использования web-приложением API для постоянного хранения данных на стороне пользователя;
  • Реализована поддержка обработки событий масштабирования "щипком" на тачпаде в асинхронном режиме, позволившая поднять производительность данной операции;
  • Добавлена поддержка цветных шрифтов COLR/CPAL, представляющих собой подмножество шрифтов OpenType, содержащих помимо векторных глифов, слой c информацией о палитре;
  • В JavaScript-движке V8 удалось примерно на 200 Кб для каждого процесса снизить потребление памяти, благодаря преобразованию обработчиков байткода во встраиваемые функции. Проведена оптимизация применения локальных замыканий в контексте функций (например, "a.map(y => y + x)"), позволившая в повысить производительность подобных операций до 40%;
  • Предложен дополнительный синтаксис определения цветных градиентов в CSS. В качестве альтернативы выражению "linear-gradient(45deg, black 25%, black 50%, white 50%, white 75%)" теперь можно использовать объединённый формат "linear-gradient(45deg, black 25% 50%, white 50% 75%)";
  • В CSS свойстве 'text-underline-position' реализована поддержка значений 'left' и 'right' для подчёркивания сбоку при вертикальном позиционировании текста;
  • Добавлены API TextEncoderStream и TextDecoderStream, упрощающие преобразование потоков с бинарными данными в текст и обратно;
  • Стандартизирован и избавлен от специфичного для Chrome префикса Fullscreen API.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 43 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 34 премии на сумму 59 тысяч долларов США (по одной премии в $8000 и $6000, две премии $5000, шесть премий $3000, четыре премии $2000, шесть премий $1000 и шесть премий $500). Размер 8 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: В Chrome развивается API для создания полноценных пользовательских приложений
  3. OpenNews: В Chrome 71 начнётся блокировка вводящих в заблуждение рекламных блоков
  4. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 70
  5. OpenNews: Firefox, Chrome, Edge и Safari прекратят поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1
  6. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome, chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.2, КГБ СССР (?), 19:46, 05/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Элементы GUI разглядеть и расшифровать всё труднее.
     
  • 1.4, КГБ СССР (?), 19:49, 05/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Эй, Гугл! Дарю тебе гениальное решение всех интерфейсных задач: #CCCCCC. Слишком ярко? #EEEEEE! И #CCCCCC для надписей.
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:52, 05/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Правильно понимаю, что chrome://management/ для того чтобы шпионить за работниками и ограничивать им контент?
     
     
  • 2.6, mikhailnov (ok), 19:56, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нет, не шпионить, а запрещать ставить очередные расширения от Васянов: https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3
     
     
  • 3.7, Opera (?), 20:12, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Почему мозилла смогла запретить установку неподписанных расширений в обычной версии браузера, а хромой не может?
     
  • 1.8, Аноним (8), 20:16, 05/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это хорошая новость. Ждём ебилдов^W свежих патчей от проекта ungoogled-chromium.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor