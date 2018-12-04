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04.12.2018 19:40  Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.101

Компания Cisco представила новый значительный выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.0. Напомним, что проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые улучшения:

  • Добавлена поддержка извлечения данных из архивов, созданных в пятой версии утилиты RAR. Вместо ранее используемого распаковщика unrar задействована распространяемая компанией RarLabs библиотека UnRAR 5.6.5. Лицензия на связующую библиотеку libclamunrar_iface изменена с LGPL на BSD;
  • Проведена реструктуризация опций и директив в утилите clamscan и файле конфигурации clamd.conf. Опции, связанные с выводом предупреждений на основе эвристического анализа теперь снабжены префиксами "Alert*" и "--alert-*". Настройка AlgorithmicDetection переименована в HeuristicAlerts. Поддержка старых опций пока сохранена, но может исчезнуть в одном из будущих выпусков;
  • В clamd.conf и интерфейсе командной строки временно отключена опция OnAccessExtraScanning из-за наличия пока не решённых проблем со стабильностью и утечкой ресурсов;
  • Добавлены новые опции AlertEncryptedArchive и AlertEncryptedDoc для вывода предупреждении о выявлении зашифрованных архивов или документов;
  • В логических сигнатурах реализована поддержка операций сравнения последовательностей байт, позволяющих по аналогии с похожей возможностью в Snort извлечь и сравнить определённое число байт на основании указанного размера и смещения;
  • Библиотека libmspack обновлена до версии 0.7.1alpha (ранее использовался выпуск 0.5alpha) и расширена средствами для парсинга повреждённых или нестандартных CAB-файлов;
  • Улучшена поддержка разбора файлов PDF и Aspack PE;
  • В сборках для Windows предложен новый установщик, построенный с использованием InnoSetup 5;
  • В сигнатуры Authenticode добавлена поддержка свойств, специфичных для системных файлов Windows, и обеспечено их использование при разборе исполняемых файлов в формате PE;
  • Реализован корректный разбор сигнатур на системах с порядком следования байт "big endian";
  • Упрощён код для управления зеркалами в утилите freshclam, уменьшено время игнорирования зеркал после ошибок, учтены задержки в появлении новых сигнатур при загрузке через сети доставки контента;
  • В код разбора MIME блоков в письмах добавлена обработка несбалансированных кавычек и улучшено выявление вложений в некорректно оформленных письмах;
  • В libfreshclam удалена ранее объявленная устаревшей опция AllowSupplementaryGroups, которая уже исключена из freshclam;
  • Внесены изменения в API библиотеки libclamav:
    • В функции cl_scandesc, cl_scandesc_callback и cl_scanmap_callback добавлен аргумент для передачи имени файла (используется для вывода более информативных ошибок и предупреждений, а также для более осмысленного создания временных файлов);
    • Опции сканирования из набора битовых полей выделены в структуру с отдельными флагами, что позволит упростить добавление новых опций при возникновении необходимости;
    • Объявлена устаревшей функция cl_cleanup_crypto(), которая потеряла смысл после повышения требований к версии OpenSSL (выше 1.0.1), так как процедура очистки вызывается автоматически;
    • Опция CL_SCAN_HEURISTIC_ENCRYPTED разделена на две отдельных опции CL_SCAN_HEURISTIC_ENCRYPTED_ARCHIVE и CL_SCAN_HEURISTIC_ENCRYPTED_DOC;
  • Руководство пользователя сконвертировано из Latex в Markdown и теперь ведётся в данном формате.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2018/1...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.2 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Открытые проекты ClamAV и Snort перешли в руки компании Cisco
  4. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100
  5. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99
  6. OpenNews: Основатели ClamAV представили LibreS3, открытую реализацию хранилища Amazon S3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clamav, virus
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  • 1.1, John Ripper (?), 19:49, 04/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Никогда не понимал смысла этого антивиря. Понятно что открытые исходники это хорошо. Понятно что он не для линукса, а для проверки почтовых серверов. Но этот антивирь не найдет 99% зловредов (по сравнению с антивирусами от ФСБ/АНБ/ЦРУ), а значит его деятельность по обезвреживанию зловредов на тех же почтовых серверах более чем сомнительна. Так в чем его истинный смысл?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:00, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Но этот антивирь не найдет 99% зловредов от ФСБ/АНБ/ЦРУ
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 20:02, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Но ведь не найдет. Так в чем его фишка?
     
  • 2.6, VKraft (?), 20:21, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вот пусть Cisco, если такая добрая, сигнатуры к clamav&snort выдаёт тогда да, смысл есть.
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 19:50, 04/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Блин, антивирус есть, а вирусов как кот наплакал.
    Надо будет написать. Я в своё время баловался в ДОСе примитивщиной для *.com
    Только зачем? Денег с этого не получить, а юмора безопасники-истeрички не поймут.
     
     
  • 2.5, Аноним84701 (ok), 20:10, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Блин, антивирус есть, а вирусов как кот наплакал.
    > Надо будет написать. Я в своё время баловался в ДОСе примитивщиной для
    > *.com Только зачем? Денег с этого не получить, а юмора безопасники-истeрички не поймут.

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    Дарю. Универсальный, не устаревающий, заставляющий любого уважающего себя антивиря пронзительно и возбужденно хрюкать при обнаружении …

     

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