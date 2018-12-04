04.12.2018 11:39  Сообщество Handshake пожертвовало миллион долларов Фонду свободного ПО

Фонд свободного ПО сообщил о получении пожертвования в размере миллион долларов США. Пожертвование передано сообществом Handshake.org. Примечательно, что это второй пожертвованный Фонду СПО миллион долларов в этом году - в феврале аналогичная сумма была получена от фонда Pineapple. Полученные от Handshake.org средства планируется потратить следующим образом: $400 тысяч будет потрачено на организационные расходы, публикации, обучение, популяризацию СПО, лицензирование и различные инициативы активистов, таких как проект Defective by Design, выступающий против технических средств защиты авторских прав (DRM), ограничивающих свободу пользователя;

$200 тысяч получит проект Replicant, в рамках которого развивается полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов. Выделенные средства планируется потратить на покупку разработчикам новых устройств для выполнения портирования Replicant и для привлечения новых разработчиков для работы над уже поддерживаемыми устройствами. Деньги также будут выделены на оплату труда по закрытию наиболее важных ошибок и передачу созданных проектом изменений в upstream, а также на финансирование посещения разработчиками профильных конференций и привлечение новых участников в проект;

$100 тысяч решено передать разработчикам пакетного менеджера GNU Guix и основанного на нём дистрибутива GuixSD. GNU Guix поддерживает такие возможности, как выполнение транзакционных обновлений, возможность отката обновлений, работа без получения привилегий суперпользователя, поддержка привязанных к отдельным пользователям профилей, возможность одновременной установки нескольких версий одной программы, средства для выявления и удаления неиспользуемых версий пакетов. Полученные деньги планируется потратить на покупку оборудования, обеспечение независимости проекта, финансирование разработки новых возможностей, поддержку новых архитектур, проведение оптимизации производительности и повышения надёжности инфраструктуры, привлечение и обучение новых участников;

$100 тысяч будет передано на разработку системы для выполнения математических расчётов GNU Octave, предоставляющей интерпретируемый язык, во многом совместимый с Matlab. GNU Octave может использоваться для решения линейных задач, нелинейных и дифференциальных уравнений, вычислений с использованием комплексных чисел и матриц, визуализации данных, проведения математических экспериментов;

$100 тысяч будет потрачено на противостояние угрозам, таким как повсеместное распространение несвободного JavaScript-кода (в качестве своего ответа данной угрозе Фонд СПО продвигает средства для указания лицензий на JavaScript-код и контроля загрузки проприетарного JavaScript-кода, такие как браузер IceCat и дополнение LibreJS);

$100 тысяч решено выделить на разработку инструментария GNU, используемого в качестве основы систем GNU/Linux. Ключевыми компонентами инструментария являются GCC, GDB и GLIBC. Отмечается, что полученная сумма позволит расширить инициативы по привлечению новых разработчиков и рекрутингу студентов, а также даст возможность более уверенно продвигать некоторые идеи с уверенностью, что для их достижения есть необходимые ресурсы. Напомним, что в рамках кампании по совместному финансированию проекта Handshake.org удалось собрать более 10.2 млн долларов на развитие платформы, что значительно больше, чем нужно; поэтому 70% от полученной суммы было решено потратить на помощь значительным свободным проектам. Кроме Фонда СПО сообщество Handshake.org выступило с поддержкой проектов GNOME ($400 тыс), KDE ($300 тыс), Apache, Arch Linux, Babel, Debian, EFF, GNU, Internet Archive, LibreJS, LibreSSL, Mozilla, Open Source Initiative, OpenSSL, Replicant, Software Freedom Conservancy, Tor и Wikipedia. Сообщество Handshake.org развивает новую децентрализованную систему доменных имён и цифровых сертификатов, которая может использоваться как независимая, надёжная и верифицируемая альтернатива корневым серверам DNS и удостоверяющим центрам, не подконтрольная конкретным лицам и не подверженная цензуре. Проект Handshake не нацелен на вытеснение протокола DNS, а ставит перед собой задачу ухода от централизованных корневых зон и корневых серверов в пользу распределённой базы, построенной на базе блокчейна и P2P-коммуникаций.



