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04.12.2018 11:39  Сообщество Handshake пожертвовало миллион долларов Фонду свободного ПО

Фонд свободного ПО сообщил о получении пожертвования в размере миллион долларов США. Пожертвование передано сообществом Handshake.org. Примечательно, что это второй пожертвованный Фонду СПО миллион долларов в этом году - в феврале аналогичная сумма была получена от фонда Pineapple.

Полученные от Handshake.org средства планируется потратить следующим образом:

  • $400 тысяч будет потрачено на организационные расходы, публикации, обучение, популяризацию СПО, лицензирование и различные инициативы активистов, таких как проект Defective by Design, выступающий против технических средств защиты авторских прав (DRM), ограничивающих свободу пользователя;
  • $200 тысяч получит проект Replicant, в рамках которого развивается полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов. Выделенные средства планируется потратить на покупку разработчикам новых устройств для выполнения портирования Replicant и для привлечения новых разработчиков для работы над уже поддерживаемыми устройствами. Деньги также будут выделены на оплату труда по закрытию наиболее важных ошибок и передачу созданных проектом изменений в upstream, а также на финансирование посещения разработчиками профильных конференций и привлечение новых участников в проект;
  • $100 тысяч решено передать разработчикам пакетного менеджера GNU Guix и основанного на нём дистрибутива GuixSD. GNU Guix поддерживает такие возможности, как выполнение транзакционных обновлений, возможность отката обновлений, работа без получения привилегий суперпользователя, поддержка привязанных к отдельным пользователям профилей, возможность одновременной установки нескольких версий одной программы, средства для выявления и удаления неиспользуемых версий пакетов. Полученные деньги планируется потратить на покупку оборудования, обеспечение независимости проекта, финансирование разработки новых возможностей, поддержку новых архитектур, проведение оптимизации производительности и повышения надёжности инфраструктуры, привлечение и обучение новых участников;
  • $100 тысяч будет передано на разработку системы для выполнения математических расчётов GNU Octave, предоставляющей интерпретируемый язык, во многом совместимый с Matlab. GNU Octave может использоваться для решения линейных задач, нелинейных и дифференциальных уравнений, вычислений с использованием комплексных чисел и матриц, визуализации данных, проведения математических экспериментов;
  • $100 тысяч будет потрачено на противостояние угрозам, таким как повсеместное распространение несвободного JavaScript-кода (в качестве своего ответа данной угрозе Фонд СПО продвигает средства для указания лицензий на JavaScript-код и контроля загрузки проприетарного JavaScript-кода, такие как браузер IceCat и дополнение LibreJS);
  • $100 тысяч решено выделить на разработку инструментария GNU, используемого в качестве основы систем GNU/Linux. Ключевыми компонентами инструментария являются GCC, GDB и GLIBC. Отмечается, что полученная сумма позволит расширить инициативы по привлечению новых разработчиков и рекрутингу студентов, а также даст возможность более уверенно продвигать некоторые идеи с уверенностью, что для их достижения есть необходимые ресурсы.

Напомним, что в рамках кампании по совместному финансированию проекта Handshake.org удалось собрать более 10.2 млн долларов на развитие платформы, что значительно больше, чем нужно; поэтому 70% от полученной суммы было решено потратить на помощь значительным свободным проектам. Кроме Фонда СПО сообщество Handshake.org выступило с поддержкой проектов GNOME ($400 тыс), KDE ($300 тыс), Apache, Arch Linux, Babel, Debian, EFF, GNU, Internet Archive, LibreJS, LibreSSL, Mozilla, Open Source Initiative, OpenSSL, Replicant, Software Freedom Conservancy, Tor и Wikipedia.

Сообщество Handshake.org развивает новую децентрализованную систему доменных имён и цифровых сертификатов, которая может использоваться как независимая, надёжная и верифицируемая альтернатива корневым серверам DNS и удостоверяющим центрам, не подконтрольная конкретным лицам и не подверженная цензуре. Проект Handshake не нацелен на вытеснение протокола DNS, а ставит перед собой задачу ухода от централизованных корневых зон и корневых серверов в пользу распределённой базы, построенной на базе блокчейна и P2P-коммуникаций.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/free-...)
  2. OpenNews: Проект KDE получил пожертвование размером 300 тысяч долларов
  3. OpenNews: GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP
  4. OpenNews: Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов
  5. OpenNews: Фонд Pineapple пожертвовал 1 миллион долларов Фонду свободного ПО
  6. OpenNews: Фонд Pineapple пожертвовал 200 тысяч долларов проекту KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, handshake
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  • 1.1, Аноним (1), 12:19, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    > поддержкой проектов GNOME ($400 тыс)

    Гнома и так красношапочники саппортят. Почему бы не xfce, к-е стонут от недостатка разрабов и ресов?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:30, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Почему бы не xfce, к-е стонут от недостатка разрабов и ресов?

    Извини, но твой икс-файс не является официальной средой рабочего стола GNU.

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 12:42, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Можно весь список, плз., с первоисточником, желательно.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:23, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кстати да, IBM вполне может сделать Gnome 4 юзабельным, а вот Xfce бы поддержка не помешала (жду 4.14, даже 10 баксов от своей еврейской души оторвал))
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:22, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Сдается место под комментарий "лучше бы на <мой любмый проект> пожертвовали".
     
     
  • 2.11, Amphyby (ok), 12:49, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    сообщество "рукопожатных" пожертвовало xD
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:27, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    То есть FSF выделит только 100 тысяч из миллиона на то, что действительно нужно (gcc/glibc), а остальные потратит на маркетинговый буллшит типа "противостояние угрозам"?
     
  • 1.4, A.Stahl (ok), 12:27, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не ведитесь на жадного анонима выше. Пользуйтесь этим БЕСПЛАТНЫМ местом под комментарий "лучше бы на <мой любимый проект> пожертвовали".
     
     
  • 2.10, Анонимист (?), 12:42, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Бесплатное" не означает "свободное" ;)
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:30, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    надо больше пакетных менеджеров!
     
  • 1.7, Анонимчжан (?), 12:31, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    octave может даже стать очень популярным научным софтом. хотя пока там питон наше все))
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:34, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    По моему опыту подобные вливания часто оборачиваются потерей мотивации существую... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:58, 04/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Так и будет Удалят ещё немножко виджетов и тулбаров и предложат бесплатным раба... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, X4asd (ok), 12:55, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > $100 тысяч решено выделить на разработку инструментария GNU, используемого в качестве основы систем GNU/Linux. Ключевыми компонентами инструментария являются GCC, GDB и GLIBC. Отмечается, что полученная сумма позволит расширить инициативы по привлечению новых разработчиков и рекрутингу студентов, а также даст возможность более уверенно продвигать некоторые идеи с уверенностью, что для их достижения есть необходимые ресурсы.

    лучше бы вот так это потраили бы $800

    а остальное раскидали бы там на всю ту хрень

     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov (?), 13:06, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> $100 тысяч решено выделить на
    > лучше бы вот так это потраили бы $800
    > а остальное раскидали бы там на всю ту хрень

    Докинь им "недостающие"  700K, не тоормози.

     
  • 1.15, Аноним (15), 13:07, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего это никто про https://handshake.org/ ничего хорошего не скажет, ась?
     
  • 1.16, ryoken (ok), 13:14, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >>проект Replicant, в рамках которого развивается полностью открытый вариант >>платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых >>драйверов.

    Уважаемые обитатели, может кто-то назвать хотя бы парочку девайсов (ну не старше 5 лет), где сие работает в полном объёме?

     
     
  • 2.17, . (?), 13:23, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты ценник видишь? 200000 зельоных понадобилось чтобы купить новые ведрофоны на которые его еще только когда-нибудь смогут поставить далеко не 2000 разработчиков. У тебя столько нет, неудачник.

     

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