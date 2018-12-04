04.12.2018 10:08  Взлом инфраструктуры Quora привёл к утечке хэшей паролей 100 млн пользователей

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|2.4, A.Stahl (ok), 10:30, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Почему нет? Телефон оставлять бессмысленно на таких сайтах, а ФИО вполне можно.
Да и не все стремятся к анонимности. Иногда наоборот имеет смысл подчеркнуть что вот эта толковая статья написана именно этим человеком.
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|3.19, Попугай Кеша (?), 12:24, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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"Да и не все стремятся к анонимности."
Большинство
"ногда наоборот имеет смысл подчеркнуть что вот эта толковая статья написана именно этим человеком."
Каждый считает себя пупом земли, а как же!
Анонимность - это что-то в конце 90-х было, в начале 2000-х, когда себе никнеймы придумывали и общались на форумах. И было хорошо
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|4.26, Crazy Alex (ok), 13:44, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Большинство как раз к ней ни черта не стремится.
А Quora - это и о репутации в том числе, анонимность там не особо в кассу.
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|4.31, Аноним (-), 14:59, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так и сидишь аникеем в замшелом НИИ? Сиди дальше. Умные люди давно линкуют Stack Overflow и Quora в своих резюме.
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|3.22, Аноним (22), 13:20, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Телефон оставлять бессмысленно
то-то в последнее время почти ни на каком мало-мальски серьёзном сайте невозможно зарегаца без смс
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|4.11, товарищ майор (?), 11:43, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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ты с ума сошел? А где я буду собирать, хранить, и аккуратно получать если родина скажет надо, всю эту информацию для э...оперативно-розыскных мероприятий, да, точно для них ?
Твоих копеечных налогов, которые ты еще и норовишь все время недоплатить, даже на уродскую яровую посевную не хватило (там попробуй еще разбери эти тонны raw мусора и покопай среди них хоть что-то за что привлечь можно). А тут все сделано за нас, исключительно для борьбы со спамом, соблюдения CoC и создания доверительной обстановки.
Времена микрофонов под столиками уютных кафешек - прошлый век.
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|5.15, КГБ СССР (?), 12:02, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Времена микрофонов под столиками уютных кафешек - прошлый век.
Совершенно верно, товарищ майор. Микрофоны должны быть снабжены телекамерами, а трансляция изображения и звука — синхронизированы.
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|6.32, dango (ok), 15:06, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А пользователи должны быть уже пронумерованы и сидеть в отдельных камерах. А то ехать за ними - лишняя трата бумаги и горючего.
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|3.27, Crazy Alex (ok), 13:49, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Затем, чтобы предлагая свои услуги (или когда тебе понадобятся чьи-то услуги) тебя могли загуглить и увидеть, что ты вообще существуешь (и давно), что у тебя есть реальные достижения и так далее.
Для меня самого открытием стало :-) Просто надо думать, где именно регаешься с реальными данными и что в сеть выкладываешь. Но в целом - это необходимость иногда. Самый простой пример - консультант по каким-то вопросам, ему есть смысл как можно шире раскидывать информацию о себе с примерами того, что он может. И фото придётся реальное ставить, а не котика или анимешную девочку.
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|4.28, тоже Аноним (ok), 14:21, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну естественно, имеется в виду не визитка или портфолио, которые ты создаешь себе сам, а данные, которые при регистрации хотят выудить у тебя. Ссылки на какой-нибудь LinkedIn в подписи - за глаза. Даже если хочется выставить свои контакты.
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|2.12, EnemyOfDemocracy (?), 11:57, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Как обычно в условиях рыночной экономической идеологии. Проблемы товара продаванов не --ут. А пользователь -- это не только ценный мех, но и 3-4 кб персоналных данных.
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|2.30, Stax (ok), 14:42, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы думаете это случайность, что требует регистрации, а потом 100 млн личных данных "утекают"?
Они на этих личных данных зарабатывают! Потому и просят с такой настырностью.
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