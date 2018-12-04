The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

04.12.2018 10:08  Взлом инфраструктуры Quora привёл к утечке хэшей паролей 100 млн пользователей

Социальная сеть Quora, специализирующаяся на обмене знаниями и ответах на вопросы, раскрыла сведения об инциденте, произошедшем 30 ноября, в результате которого неизвестные злоумышленники получили неавторизированный доступ в к серверам инфраструктуры проекта.

В результате взлома в руки атакующих попали параметры учётных записей приблизительно 100 млн пользователей, а также приватная переписка, не опубликованные заметки и данные экспортированные из других социальных сетей (адресные книги). В том числе атакующие получили доступ к хэшам паролей пользователей (метод хэширования не сообщается) и указанным в профиле персональным данным, таким как ФИО, адрес, телефон и email.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.quora.com/Quora-S...)
  2. OpenNews: Взлом инфраструктуры компании Dell. Ряд массовых утечек персональных данных
  3. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  4. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал отчёт о взломе своих репозиториев на GitHub
  5. OpenNews: Сообщение о взломе LinuxForums.org и утечке 275 тысяч учётных записей
  6. OpenNews: Критическая уязвимость и массовые взломы хостинг-панели VestaCP
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: quora, hash, password
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноим (?), 10:18, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А стоит ли указывать при регистрации в подобных проектах реальные данные?
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 10:30, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Почему нет? Телефон оставлять бессмысленно на таких сайтах, а ФИО вполне можно.

    Да и не все стремятся к анонимности. Иногда наоборот имеет смысл подчеркнуть что вот эта толковая статья написана именно этим человеком.

     
     
  • 3.19, Попугай Кеша (?), 12:24, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    "Да и не все стремятся к анонимности."
    Большинство

    "ногда наоборот имеет смысл подчеркнуть что вот эта толковая статья написана именно этим человеком."
    Каждый считает себя пупом земли, а как же!

    Анонимность - это что-то в конце 90-х было, в начале 2000-х, когда себе никнеймы придумывали и общались на форумах. И было хорошо

     
     
  • 4.26, Crazy Alex (ok), 13:44, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Большинство как раз к ней ни черта не стремится.

    А Quora - это и о репутации в том числе, анонимность там не особо в кассу.

     
  • 4.31, Аноним (-), 14:59, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так и сидишь аникеем в замшелом НИИ? Сиди дальше. Умные люди давно линкуют Stack Overflow и Quora в своих резюме.
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:20, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Телефон оставлять бессмысленно

    то-то в последнее время почти ни на каком мало-мальски серьёзном сайте невозможно зарегаца без смс

     
  • 2.6, товарищ майор (?), 10:37, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    конечно стоит - анонимные прожекты у нас запрещены, что подобные, что бесподобные.
     
     
  • 3.8, Andrey Mitrofanov (?), 10:56, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >прожекты у нас запрещены,

    Майор, просто запрети прожекты по 100млн пользуемых и не умничай.

     
     
  • 4.11, товарищ майор (?), 11:43, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ты с ума сошел? А где я буду собирать, хранить, и аккуратно получать если родина скажет надо, всю эту информацию для э...оперативно-розыскных мероприятий, да, точно для них ?

    Твоих копеечных налогов, которые ты еще и норовишь все время недоплатить, даже на уродскую яровую посевную не хватило (там попробуй еще разбери эти тонны raw мусора и покопай среди них хоть что-то за что привлечь можно). А тут все сделано за нас, исключительно для борьбы со спамом, соблюдения CoC и создания доверительной обстановки.

    Времена микрофонов под столиками уютных кафешек - прошлый век.

     
     
  • 5.14, user (??), 12:01, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >родина

    не родина, а враги родины

     
  • 5.15, КГБ СССР (?), 12:02, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Времена микрофонов под столиками уютных кафешек - прошлый век.

    Совершенно верно, товарищ майор. Микрофоны должны быть снабжены телекамерами, а трансляция изображения и звука — синхронизированы.

     
     
  • 6.17, Попугай Кеша (?), 12:22, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А еще в туалетную бумагу тоже должны быть встроены микрокамеры и микрофоны. Чтобы все под запись
     
     
  • 7.25, Аноним (22), 13:38, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже придумано. П-120 "пейперпол" от Скотт пэйперс мэнюфэкчурин ;)
     
  • 6.32, dango (ok), 15:06, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А пользователи должны быть уже пронумерованы и сидеть в отдельных камерах. А то ехать за ними - лишняя трата бумаги и горючего.
     
  • 3.13, user (??), 11:58, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у вас запрещены, вы и указывайте
     
  • 3.18, Попугай Кеша (?), 12:22, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Придумай псевдоним и регься везде. Будешь Василий Кукушкин.
     
  • 2.10, тоже Аноним (ok), 11:42, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А зачем указывать при регистрации в любых проектах реальные данные?

    Obvious fix.

     
     
  • 3.27, Crazy Alex (ok), 13:49, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Затем, чтобы предлагая свои услуги (или когда тебе понадобятся чьи-то услуги) тебя могли загуглить и увидеть, что ты вообще существуешь (и давно), что у тебя есть реальные достижения и так далее.

    Для меня самого открытием стало :-) Просто надо думать, где именно регаешься с реальными данными и что в сеть выкладываешь. Но в целом - это необходимость иногда. Самый простой пример - консультант по каким-то вопросам, ему есть смысл как можно шире раскидывать информацию о себе с примерами того, что он может. И фото придётся реальное ставить, а не котика или анимешную девочку.

     
     
  • 4.28, тоже Аноним (ok), 14:21, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну естественно, имеется в виду не визитка или портфолио, которые ты создаешь себе сам, а данные, которые при регистрации хотят выудить у тебя. Ссылки на какой-нибудь LinkedIn в подписи - за глаза. Даже если хочется выставить свои контакты.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:25, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >метод хэширования не сообщается

    Стыдно :D

     
  • 1.3, snyan (?), 10:28, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А, это тот самый отвратительный сайт, на котором постят машинные переводы вопросов-ответов с stackoverflow, только ещё и SEO лучше? Поделом.
     
     
  • 2.5, blzz (?), 10:32, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    путаешь с qaru.site
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:28, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я после появления этого... кхм, сайта перестал искать на русском.
     
  • 3.29, Stax (ok), 14:41, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Любителям почитать переводы stackoverflow больше qaru.site не актуален - там приходится через зеркало читать! Сейчас сделали более нормальный https://stackoverrun.com/
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:51, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как отработает закон о защите персональных данных в таком случае?
     
     
  • 2.12, EnemyOfDemocracy (?), 11:57, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как обычно в условиях рыночной экономической идеологии. Проблемы товара продаванов не --ут. А пользователь -- это не только ценный мех, но и 3-4 кб персоналных данных.
     
     
  • 3.16, Попугай Кеша (?), 12:21, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все правильно. Хомяки должны страдать и учиться
     
  • 1.9, Аноним (-), 11:28, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Quora говно, а не сайт. Постоянно требует регистрации.
     
     
  • 2.30, Stax (ok), 14:42, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы думаете это случайность, что требует регистрации, а потом 100 млн личных данных "утекают"?

    Они на этих личных данных зарабатывают! Потому и просят с такой настырностью.

     
  • 1.21, Аноним (21), 13:03, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ссылка на torrent где?
     
  • 1.23, Аноним (24), 13:27, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот если бы переписали на расте...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor