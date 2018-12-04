04.12.2018 10:08  Взлом инфраструктуры Quora привёл к утечке хэшей паролей 100 млн пользователей

Социальная сеть Quora, специализирующаяся на обмене знаниями и ответах на вопросы, раскрыла сведения об инциденте, произошедшем 30 ноября, в результате которого неизвестные злоумышленники получили неавторизированный доступ в к серверам инфраструктуры проекта.

В результате взлома в руки атакующих попали параметры учётных записей приблизительно 100 млн пользователей, а также приватная переписка, не опубликованные заметки и данные экспортированные из других социальных сетей (адресные книги). В том числе атакующие получили доступ к хэшам паролей пользователей (метод хэширования не сообщается) и указанным в профиле персональным данным, таким как ФИО, адрес, телефон и email.



