04.12.2018 08:18  Microsoft заменит Edge бразуером на основе свободного движка Chromium

Компания Microsoft ведёт разработку нового web-браузера, который планируется поставлять по умолчанию в Windows 10 вместо Edge. Проект развивается под кодовым именем Anaheim и примечателен переходом на наработки свободного проекта Chromium вместо развития собственного браузерного движка EdgeHTML.

Пока не ясно под каким брендом будет предложен новый браузер и изменится ли интерфейс пользователя. Не исключено, что новый браузер будет преподнесён как значительное обновление к Edge и продолжит поставляться под тем же именем с сохранением основных элементов интерфейса. Например, выпуски Edge для iOS и Android изначально не применяют EdgeHTML, а используют штатные движки отрисовки web-контента, предоставляемые мобильными платформами.

В качестве причины прекращения разработки Edge предполагается низкая популярность данного браузера среди пользователей и web-разработчиков. Большинство пользователей Windows 10 переходят на Chrome из-за постоянно всплывающих в Edge проблем со стабильностью и производительностью.

Также высказывается мнение, что решение отказаться от развития собственного браузерного движка принято после безуспешных попыток достижения паритета в функциональности с Chromium, что не позволяло использовать EdgeHTML в качестве движка для разработки обособленных web-приложений. Так как многие популярные приложения построены на платформе Electron, использующей движок Chromium, то запуск в системе браузера Edge и Electron-приложений приводит к заметно большему потреблению ресурсов, чем при одновременном запуске браузера Chrome и Electron-приложений, что вызывает недовольство пользователей.



