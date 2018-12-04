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04.12.2018 08:18  Microsoft заменит Edge бразуером на основе свободного движка Chromium

Компания Microsoft ведёт разработку нового web-браузера, который планируется поставлять по умолчанию в Windows 10 вместо Edge. Проект развивается под кодовым именем Anaheim и примечателен переходом на наработки свободного проекта Chromium вместо развития собственного браузерного движка EdgeHTML.

Пока не ясно под каким брендом будет предложен новый браузер и изменится ли интерфейс пользователя. Не исключено, что новый браузер будет преподнесён как значительное обновление к Edge и продолжит поставляться под тем же именем с сохранением основных элементов интерфейса. Например, выпуски Edge для iOS и Android изначально не применяют EdgeHTML, а используют штатные движки отрисовки web-контента, предоставляемые мобильными платформами.

В качестве причины прекращения разработки Edge предполагается низкая популярность данного браузера среди пользователей и web-разработчиков. Большинство пользователей Windows 10 переходят на Chrome из-за постоянно всплывающих в Edge проблем со стабильностью и производительностью.

Также высказывается мнение, что решение отказаться от развития собственного браузерного движка принято после безуспешных попыток достижения паритета в функциональности с Chromium, что не позволяло использовать EdgeHTML в качестве движка для разработки обособленных web-приложений. Так как многие популярные приложения построены на платформе Electron, использующей движок Chromium, то запуск в системе браузера Edge и Electron-приложений приводит к заметно большему потреблению ресурсов, чем при одновременном запуске браузера Chrome и Electron-приложений, что вызывает недовольство пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.windowscentral.com...)
  2. OpenNews: Firefox, Chrome, Edge и Safari прекратят поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1
  3. OpenNews: Браузеру Chrome исполнилось 10 лет
  4. OpenNews: Анализ переносимости API современных web-браузеров
  5. OpenNews: Доля Firefox опустилась ниже 10% по статистике сервиса Net Applications
  6. OpenNews: Microsoft портировал JavaScript-движок ChakraCore для Linux и maсOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: edge, chrome, chromium
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  • 1.1, Виталик (??), 09:01, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    чакру тоже на в8 заменят или тока хтмл?
     
  • 1.2, Evgueni (?), 09:03, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Ждём когда заменят Windows на Linux и преподнесут это как значительное обновление.
     
     
  • 2.4, _hide_ (ok), 09:09, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Прямо представляю: "В связи с постоянными проблемами со стабильностью и безопасностью, в Майкрософт приняли решение отказаться от использования собственного ядра и перейти на ядро Linux с использованием драйверов, совместимых со стеком Android. Новую версию системы было принято назвать Windows 0, чтобы показать смену направления. Все предыдущие реализации WinAPI и OS были оформлены в виде наборов разделяемых библиотек, которые через платный репозиторий и доступны корпоративным клиентам по подписке"
     
     
  • 3.6, m14u (?), 09:13, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    ага, а следующее крупное обновление - windows 0.0
     
     
  • 4.10, ан0ним0ус (?), 09:25, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ReactWindows 0.0
     
  • 3.13, тоже Аноним (ok), 09:30, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft Windows /0 Professional (R)
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:08, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Новое руководство микрософт таки хитрее.
     
  • 1.5, Котовшив (?), 09:12, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нифига себе, это в МС наши проникли! Линуксусоиды! Ох у Балмера бомбит поди сейчас.
     
     
  • 2.9, m14u (?), 09:15, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    они все капиталисты, НЕ идейные. денюжка капает, а остальное для "вентиляторов".
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:31, 04/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И где тут линуксоиды В интересах линуксоидов ликвидация одного из 4 браузеров и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.22, тоже Аноним (ok), 09:37, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В интересах линуксоидов ликвидация одного из 4 браузеров

    Edge, так же, как и IE - это не браузеры, и развенчивание этой профанации - в общих интересах.

    Хромификация веба, в отличие от ослиной эры, этот самый веб хоть как-то развивает. Благодаря "браузерам" от MS в вебе проблематично было использовать вещи, давно ставшие стандартом. Баба с возу...

     
  • 1.7, Онаним (?), 09:14, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Следующий этап - да, ядро заменить. Судя по последним подвижкам, дело идёт именно к этому: останется прослойка совместимости, драйверы и проприетарная гуя над открытым ядром.
     
  • 1.8, превед (?), 09:15, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    IE 6 жив!

    а глупый мс попадает в зависимость от гугла.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 09:37, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а глупый мс попадает в зависимость от гугла.

    Умный MS введет в команду разработчиков Chromium своих людей (а там далеко не все из Гугля!) и начнет продвигать свое видение. Не все так просто.

     
  • 1.11, анон (?), 09:26, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Земля налетит на небесную ось...

    Правильно сделали. Эдж ужасен.

     
  • 1.12, Fracta1L (ok), 09:28, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Неужели до MS стало доходить, что они не умеют писать софт?))
     
     
  • 2.18, asargis (ok), 09:34, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну куда им до тебя...
     
     
  • 3.19, Fracta1L (ok), 09:35, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Слив до "спервадобейся" в первом же комментарии, найс.
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:31, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как же так? Армия дипломированных, высокооплачиваемых специалистов не шмогла запилить годный движок? Для истории теперь хоть код откройте своей угешечки, чисто поржать.
     
     
  • 2.20, asargis (ok), 09:35, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    покажи свои проекты, иначе ты чмо.
     
  • 2.25, Аноним (23), 09:39, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У Чакры открыт код, как бы все нормально. Попроще чем V8, конечно, но и размеры сообществ не те.
     
  • 1.16, Аноним (16), 09:32, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему не Gecko?
     
  • 1.17, Аноним (23), 09:33, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Изначально Edge делали на Хромиуме, но начальство потребовало написать свой движок (независимость от Гугля). Как бы это никогда MS и не скрывало.
     
  • 1.21, Pahanivo (ok), 09:37, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Anathema
     
     
  • 2.24, тоже Аноним (ok), 09:38, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft: damned by design
     
  • 1.26, Лесник (??), 09:39, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    +5 к монополии хромого.
     
  • 1.27, Celcion (ok), 09:40, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    После ухода Гейтса Микрософт является просто чемпионом по просирaнию рынков и сегментов в них. Сервера просрaли, мобильный рынок просрaли, рынок браузеров просрaли (и это после тотального доминирования в течение многих лет), уже на грани просирания рынка игровых консолей.
     

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