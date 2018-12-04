04.12.2018 08:18  Microsoft заменит Edge бразуером на основе свободного движка Chromium

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|2.4, _hide_ (ok), 09:09, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Прямо представляю: "В связи с постоянными проблемами со стабильностью и безопасностью, в Майкрософт приняли решение отказаться от использования собственного ядра и перейти на ядро Linux с использованием драйверов, совместимых со стеком Android. Новую версию системы было принято назвать Windows 0, чтобы показать смену направления. Все предыдущие реализации WinAPI и OS были оформлены в виде наборов разделяемых библиотек, которые через платный репозиторий и доступны корпоративным клиентам по подписке"
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|2.9, m14u (?), 09:15, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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они все капиталисты, НЕ идейные. денюжка капает, а остальное для "вентиляторов".
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|3.22, тоже Аноним (ok), 09:37, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> В интересах линуксоидов ликвидация одного из 4 браузеров
Edge, так же, как и IE - это не браузеры, и развенчивание этой профанации - в общих интересах.
Хромификация веба, в отличие от ослиной эры, этот самый веб хоть как-то развивает. Благодаря "браузерам" от MS в вебе проблематично было использовать вещи, давно ставшие стандартом. Баба с возу...
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|1.7, Онаним (?), 09:14, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Следующий этап - да, ядро заменить. Судя по последним подвижкам, дело идёт именно к этому: останется прослойка совместимости, драйверы и проприетарная гуя над открытым ядром.
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|2.23, Аноним (23), 09:37, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> а глупый мс попадает в зависимость от гугла.
Умный MS введет в команду разработчиков Chromium своих людей (а там далеко не все из Гугля!) и начнет продвигать свое видение. Не все так просто.
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|1.14, Аноним (14), 09:31, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Как же так? Армия дипломированных, высокооплачиваемых специалистов не шмогла запилить годный движок? Для истории теперь хоть код откройте своей угешечки, чисто поржать.
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|2.25, Аноним (23), 09:39, 04/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У Чакры открыт код, как бы все нормально. Попроще чем V8, конечно, но и размеры сообществ не те.
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|1.27, Celcion (ok), 09:40, 04/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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После ухода Гейтса Микрософт является просто чемпионом по просирaнию рынков и сегментов в них. Сервера просрaли, мобильный рынок просрaли, рынок браузеров просрaли (и это после тотального доминирования в течение многих лет), уже на грани просирания рынка игровых консолей.
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