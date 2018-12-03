03.12.2018 09:04  Дополнения для обхода Paywall удалены из каталогов Chrome и Mozilla

Компании Mozilla и Google удалили Anti-Paywall из каталогов дополнений к браузерам Chrome и Firefox после поступления жалобы о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act). По сведениям Mozilla аналогичные запросы на удаление поступили и для других дополнений, в которых имеются функции обхода механизма ограничения доступа "Paywall". Например, из каталогов Chrome WebStore и Mozilla AMO также удалены дополнения Bypass Paywalls и Bypass.

Проблема состоит в том, что функции дополнений для обхода Paywall обычно сводятся к замене идентификатора браузера и для обхода блокировки при помощи данной технологии можно использовать любое дополнение, позволяющее пользователю изменить значение User Agent. По своей сути дополнение Anti-Paywall лишь автоматизирует смену User Agent на "Googlebot" для определённых сайтов.

Так как удаление из каталога Mozilla привело к невозможности сформировать заверенную Mozilla цифровую подпись, установить новые версии Anti-Paywall, Bypass Paywalls, Bypass и подобных дополнений теперь можно только в ESR или тестовых выпусках Firefox для разработчиков, установив XPI-файл вручную (для отключения проверки дополнений по цифровой подписи в Firefox 60 ESR в abount:config следует предварительно установить переменную "xpinstall.signatures.required=false").

Метод Paywall применяется многими крупными англоязычными изданиями (forbes.com, independent.co.uk, newsweek.com, newyorker.com, nytimes.com, wsj.com и т.п.) для открытия полного текста свежих статей только для платных подписчиков. Ссылки на подобные статьи активно продвигаются в социальных сетях и поисковых системах, но после перехода по публикуемым ссылкам вместо открытия полного текста пользователю предлагается оформить платную подписку, если он хочет увидеть подробности.

Для эффективной работы подобной схемы обычно открывают полный доступ поисковым системам и социальным сетям, так как издания заинтересованы в индексации текстов и привлечении посетителей, которых интересует данный материал. Поэтому для обхода ограничения доступа, как правило, достаточно просто сменить идентификатор браузера и притвориться поисковым ботом (на некоторых сайтах также может потребоваться очистить сессионную Cookie).



