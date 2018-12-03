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03.12.2018 09:04  Дополнения для обхода Paywall удалены из каталогов Chrome и Mozilla

Компании Mozilla и Google удалили Anti-Paywall из каталогов дополнений к браузерам Chrome и Firefox после поступления жалобы о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act). По сведениям Mozilla аналогичные запросы на удаление поступили и для других дополнений, в которых имеются функции обхода механизма ограничения доступа "Paywall". Например, из каталогов Chrome WebStore и Mozilla AMO также удалены дополнения Bypass Paywalls и Bypass.

Проблема состоит в том, что функции дополнений для обхода Paywall обычно сводятся к замене идентификатора браузера и для обхода блокировки при помощи данной технологии можно использовать любое дополнение, позволяющее пользователю изменить значение User Agent. По своей сути дополнение Anti-Paywall лишь автоматизирует смену User Agent на "Googlebot" для определённых сайтов.

Так как удаление из каталога Mozilla привело к невозможности сформировать заверенную Mozilla цифровую подпись, установить новые версии Anti-Paywall, Bypass Paywalls, Bypass и подобных дополнений теперь можно только в ESR или тестовых выпусках Firefox для разработчиков, установив XPI-файл вручную (для отключения проверки дополнений по цифровой подписи в Firefox 60 ESR в abount:config следует предварительно установить переменную "xpinstall.signatures.required=false").

Метод Paywall применяется многими крупными англоязычными изданиями (forbes.com, independent.co.uk, newsweek.com, newyorker.com, nytimes.com, wsj.com и т.п.) для открытия полного текста свежих статей только для платных подписчиков. Ссылки на подобные статьи активно продвигаются в социальных сетях и поисковых системах, но после перехода по публикуемым ссылкам вместо открытия полного текста пользователю предлагается оформить платную подписку, если он хочет увидеть подробности.

Для эффективной работы подобной схемы обычно открывают полный доступ поисковым системам и социальным сетям, так как издания заинтересованы в индексации текстов и привлечении посетителей, которых интересует данный материал. Поэтому для обхода ограничения доступа, как правило, достаточно просто сменить идентификатор браузера и притвориться поисковым ботом (на некоторых сайтах также может потребоваться очистить сессионную Cookie).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2017 году
  3. OpenNews: Еврокомиссия хочет обязать GitHub фильтровать код на этапе загрузки
  4. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
  5. OpenNews: Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub
  6. Обход ограничения доступа к материалам сайтов для платных подписчиков
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: dmca, law
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 10:14, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Я бот, бип-бип. Если не согласны, то докажите обратное. Бип-бип.

    Чем браузер не бот?

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 10:36, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    У, ща на опеннет пришлют кляузу в росглавжандарм походу. Там в советах был совет про смену юзерагента на гуглбота как раз.
     
     
  • 3.25, pavlinux (ok), 12:06, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Придётся опять ставить дома Squid
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:34, 03/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Нужно было делать расширение не содержащее списка блокировок, а загружающее каст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, СеменСеменыч777 (?), 11:41, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Чем браузер не бот?

    src IP адресом.
    поисковые боты приходят только из определенных подсетей.

     
  • 1.2, Онаним (?), 10:16, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Главное не ставить галочку "I'm not a robot"...
     
     
  • 2.22, Слава Роботам (?), 11:51, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да чего там, ставь, ставь, мы, роботы, тоже ее всегда ставим.
     
  • 1.3, анон (?), 10:24, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Даже не знал что такое есть.
    Теперь знаю... Эффект Стрейзанд
     
  • 1.4, Vitto74 (ok), 10:25, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Т.е. сайты, которые практикуют подобные методы, доступны для индексирования только гуглом? А если это другой поисковик с другим user-agent? Получается, что поисковики могут наехать на Paywall сайты, обвинив их в сговоре с google.

    Я думаю, нужно быть последовательными и помечать выдачу с Paywall сайтов как рекламную - это будет честно.

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 10:39, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Забавно получилось - жуликов обжулили. А те соответственно недовольны. Весело.
     
     
  • 3.11, Vitto74 (ok), 10:54, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    К сожалению, закон в любой стране почти всегда слабо совместим с реальностью. Тут мы видим обычный пример несовместимости закона с реальностью. Paywall-сайт использует поисковик для продвижения платных статей, но выдача не помечается как реклама, хотя должна - поисковик фактически предлагает купить подписку.
    Правообладатели как обычно не видят бревна в глазу: хотите быть в топе выдачи поисковика - платите поисковику. Не хотите платить миритесь с тем, что ваши платные статьи доступен кому угодно.
    В любом случае итог, который устроит всех будет один - Paywall-сайты должны закрыть платные статьи для все, кто за них не заплатил. Тогда совместимость закона с реальностью будет немного лучше.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:35, 03/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы таки хотели сказать закрыться Это было бы более логично Потому что их стат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, trdm (ok), 10:53, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Т.е. сайты, которые практикуют подобные методы, доступны для индексирования только гуглом?

    Корпорация добра епт..

     
     
  • 3.14, Vitto74 (ok), 11:10, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как раз google тут не причем. Я не знаю как именно работает Paywall - пускает в закрытые разделы только googlebot или какие либо еще, например bing. Дело даже не в том, что Paywall-сайты выдают полные статьи гуглу, а в порочном механизме определения кому на страницу можно, а кому нет. Условный %SearchEngine% не получит полный текст статьи только потому, что он не google, а это уже попахивает недобросовестной конкуренцией.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:27, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    wget'om, скачивайте, как Столман!
     
  • 1.7, Аноним (-), 10:38, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > теперь можно только в тестовых выпусках Firefox для разработчиков,
    > установив XPI-файл вручную.

    А вот walled garden и показал нам свою настоящую рожу...

     
  • 1.9, Вася (??), 10:48, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Теперь все узнали что пейволл можно обходить
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:02, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    О, хорошее расширение, спасибо, что написали о нем, надо поставить ;)
     
     
  • 2.15, имя (?), 11:15, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тирский, перелогинься
     
  • 2.20, КО (?), 11:40, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем оно лучше F12?
     
     
  • 3.23, Qwerty (??), 11:53, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мамкиным хаккирам удобнее.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:06, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    xpinstall signatures required false в ESR Что дальше Ждем запрета переключате... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 11:36, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем? Есть нормальные браузеры а эти двое и так в помойке давно.
     
     
  • 3.24, Аноним (13), 11:53, 03/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Собственно да, другое ПО для серфинга жабавеба никто не отменял.
    Пока у tormozilla есть esr мне еще норм. Вкусы фломастеров.
     
  • 1.16, vedronim (?), 11:30, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Понял теперь, зачем нужен фраерфокс-тестинг.
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:37, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если я руками заменю юзерагента, мозиллу удалят с сайта мозиллы А хром А IE из... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Бот (?), 12:15, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что эти кожаные yблюдки себе позволяют?
     
  • 1.27, Аноним (27), 12:22, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А TamperMonkey они убирать не собрались? Этой обезьяне ведь можно любой неподписанный скрипт скормить, в том числе для перебивания User-Agent'а и блокировки кук конкретно на этих сайтах.
     

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