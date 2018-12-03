03.12.2018 09:04  Дополнения для обхода Paywall удалены из каталогов Chrome и Mozilla

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|2.6, Аноним (-), 10:36, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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У, ща на опеннет пришлют кляузу в росглавжандарм походу. Там в советах был совет про смену юзерагента на гуглбота как раз.
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|1.4, Vitto74 (ok), 10:25, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Т.е. сайты, которые практикуют подобные методы, доступны для индексирования только гуглом? А если это другой поисковик с другим user-agent? Получается, что поисковики могут наехать на Paywall сайты, обвинив их в сговоре с google.
Я думаю, нужно быть последовательными и помечать выдачу с Paywall сайтов как рекламную - это будет честно.
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|3.11, Vitto74 (ok), 10:54, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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К сожалению, закон в любой стране почти всегда слабо совместим с реальностью. Тут мы видим обычный пример несовместимости закона с реальностью. Paywall-сайт использует поисковик для продвижения платных статей, но выдача не помечается как реклама, хотя должна - поисковик фактически предлагает купить подписку.
Правообладатели как обычно не видят бревна в глазу: хотите быть в топе выдачи поисковика - платите поисковику. Не хотите платить миритесь с тем, что ваши платные статьи доступен кому угодно.
В любом случае итог, который устроит всех будет один - Paywall-сайты должны закрыть платные статьи для все, кто за них не заплатил. Тогда совместимость закона с реальностью будет немного лучше.
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|2.10, trdm (ok), 10:53, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Т.е. сайты, которые практикуют подобные методы, доступны для индексирования только гуглом?
Корпорация добра епт..
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|3.14, Vitto74 (ok), 11:10, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Как раз google тут не причем. Я не знаю как именно работает Paywall - пускает в закрытые разделы только googlebot или какие либо еще, например bing. Дело даже не в том, что Paywall-сайты выдают полные статьи гуглу, а в порочном механизме определения кому на страницу можно, а кому нет. Условный %SearchEngine% не получит полный текст статьи только потому, что он не google, а это уже попахивает недобросовестной конкуренцией.
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|1.7, Аноним (-), 10:38, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> теперь можно только в тестовых выпусках Firefox для разработчиков,
> установив XPI-файл вручную.
А вот walled garden и показал нам свою настоящую рожу...
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|3.24, Аноним (13), 11:53, 03/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Собственно да, другое ПО для серфинга жабавеба никто не отменял.
Пока у tormozilla есть esr мне еще норм. Вкусы фломастеров.
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|1.27, Аноним (27), 12:22, 03/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А TamperMonkey они убирать не собрались? Этой обезьяне ведь можно любой неподписанный скрипт скормить, в том числе для перебивания User-Agent'а и блокировки кук конкретно на этих сайтах.
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